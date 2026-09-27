14 историй и фото о бабушках и дедушках, пропитанных ароматом воскресных пирогов и светлыми воспоминаниями
Заботливая бабушка и мудрый дедушка навсегда остаются для нас главными хранителями семейного очага, а время, проведенное рядом с родными людьми, оставляет в душе самый теплый след. В их жизни есть место и доброму юмору: от шуток про «особые задания» в парке до бабули, которая с улыбкой отправляет жуков «в Колорадо». Такие истории поднимают настроение и остаются в сердце надолго.
- В детстве бабушка меня заставляла ходить на огород и собирать колорадских жуков в бутылку. Но не просто так. Она говорила, что собранных жуков собственноручно отправляла потом обратно, домой, в Колорадо.
- Готовила драники, задела горячую сковородку. Ну, думаю, ладно. Доготовила, помыла посуду. Зашла в зал. В зале спит бабушка. Я сижу, думаю: «Надо мазать сметаной или нет?» И тут бабушка сквозь сон: «Сметаной помазала?» Сижу в тихом шоке, нафантазировала себе всякого. Переспрашиваю: «Что-что?» Бабушка: «Сметаной драники помазала?»
Бабушка оставила внучке в наследство вот такую вещицу. Сказала, беречь. Пользователи в сети рассказали, что это ложка для оливок.
- Мой дед по папиной линии, с которым бабушка развелась, когда папе было 15 лет, служил в органах. Однажды он ей сказал: «Тамара, запомни: если ты увидишь меня в парке в обнимку с незнакомой женщиной, знай — я на задании!» Теперь в нашей семье, если кого-нибудь застают за непотребством, типа ночного поедания котлет, ответ всегда один: «Я на задании!»
- У меня был дедушка и всю его жизнь его звали Александр, «деда Саша». На руке у него была тату: «Саша». Мой папа и дядя называли его Саша, все родственники называли его Саша, да он и представлялся как Александр. И в один момент я открываю паспорт папы и вижу отчество: «Сергеевич». Я пошла спрашивать у деда, как так получилось. Он сказал, что в паспорте у него указано имя Сергей, а он не любил это имя, поэтому решил, что будет Саша. Все так просто, но для меня это было очень непонятно.
«На днях моя бабушка разбирала шкаф и нашла шелковую рубашку. Хотела ее уже кому-то подарить, пока не увидела, что на ней что-то пришито. А пришита была записка от моей прабабушки: «Для моей внученьки Катеньки»
- У меня двух бабушек звали Миля, причем одна была Милетина, а вторая Эмилия. Дедушка Цезарь слегка стеснялся своего имени и представлялся как Виктор. А прабабушку Анастасию почему-то называли: «баба Надя». Но веселее всего было с дедушкой Вильгельмом, который сокращал имя до «Веля». У меня спрашивали: «А правда, что твоего дедушку зовут велосипед?»
- Моему дедушке никогда не нравилось, что у них с бабушкой в квартире полно растений. У них и правда уйма зелени: фикусы, фиалки, гладиолусы, разные кактусы, несколько видов роз и растения, названий которых я даже не знаю. Деда раздражало, что бабушка возится с ними, как с детьми, — вечно поливает, протирает, что-то подрезает, — и он постоянно грозился в один день все выбросить. Бабушки не стало. Удивительно: ни одного вазона он не выбросил, как обещал, а наоборот — сам стал за ними ухаживать. Как ни приду к нему, он протирает от пыли каждый листик, обрезает засохшее, бережно поливает каждое растение. В такие моменты я понимаю, что бабушку он любил больше всех на свете, только зря ей этого не показывал, боясь поступиться своей мужественностью и серьезностью.
- Как-то летом бабушка обмолвилась, что на их любимой скамейке у яблони стало тяжело сидеть — спина затекает, да и доски совсем рассохлись. На следующий день дед ходил по участку и до гаража, ворчал: «Молодежь ничего руками делать не умеет». Выходим вечером во двор — а там вместо старой лавочки стоит новенькая, с идеальным наклоном спинки, мягкими подушечками и столиком для чашек. Дед посмотрел на плачущую от умиления бабушку и строго сказал: «Присаживайся давай, а то придумала на дырявых досках сидеть».
Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить. Вымрут, молодёжь на земле сидеть будет.
«Наследство, которое досталось мне от бабушки»
- Дед всю жизнь с бабушки пылинки сдувал. В магазины бегал, если с мужиками посидеть пойдет, то после ее звонка через 10 минут домой возвращается. В один день прихожу, бабушка сидит на диване, красная, как рак, рядом с ней сосед. Дед стоит над ними и что-то талдычит упорно. И тут я понимаю, что дед предлагает им схему, что если с ним что-то случится, чтобы этот самый сосед нашей бабушке помогал и вообще в жены взял. Я чуть со смеху не упала.
Но так действительно бывает. У меня была пациентка, которая рассказала похожую историю. Муж просил её в случае, если он уйдёт раньше неё, выйти замуж за их друга семьи. Там тоже женщине повезло всю их совместную с мужем жизнь, купаться в любви и заботе мужа. Он ушёл раньше... А вскоре она всё-таки вышла замуж за того их друга и не пожалела. И заодно узнала, почему тот так и не женился до неё. Он много лет любил её и вот, что называется дождался. Иногда истории в жизни бывают покруче киношных сюжетов
- Сегодня за ужином из-за действий родителей мужа я заплакала. Собрались, сели есть как обычно. Тут папа мужа говорит: «Хотел бы вам сказать кое-что». Еще отшутились, что хотят съехать от нас, но они мне помогают с детьми. Потом достали подарок для меня — набор золотые серьги, кольцо и подвеска. Говорят, к новому году хотели порадовать.
- Моя бабушка всю жизнь жила в доме без канализации и воды. Сейчас сделала такие удобства дома. Но периодически, после стирки вещей выходит выносить ведерко с водой на улицу. По привычке. А мы радуемся, есть силы, пусть ходит и делает как ей нравится.
- Звонок бабушке: «Бабушка, привет, как твои дела?» Отвечает: «Да какие могут быть дела, хорошо. Ты вот позвонила, а то никто не звонит даже, сижу тут одна». Говорю: «Бабушка, ты же знаешь, что мы по вечерам дома, звони в любой день». На следующий день звонок мамы: «Ты зачем позвонила бабушке и наговорила ей гадостей?» Я в непонятках пытаюсь узнать, что я такого сказала, а она: «Когда бабушка сказала, что ты редко звонишь, ты ответила: „Тебе надо, ты и звони“».
Ой, знаю такой тип людей, они всё, что ни скажи, перекрутят и переврут на свой манер, причем не специально. Просто привычка во всем искать подвох, второе дно и вселенскую несправедливость. Когда жизнь регулярно била гаечным ключом по голове, такая привычка вырабатывается и не искореняется.
Бабушка с ее нежной заботой и каждый дедушка с его жизненными уроками и добрым юмором показывают нам пример настоящей верности и бескорыстной любви. Еще больше таких светлых историй читайте в других статьях: