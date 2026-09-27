14 историй и фото о бабушках и дедушках, пропитанных ароматом воскресных пирогов и светлыми воспоминаниями

Но так действительно бывает. У меня была пациентка, которая рассказала похожую историю. Муж просил её в случае, если он уйдёт раньше неё, выйти замуж за их друга семьи. Там тоже женщине повезло всю их совместную с мужем жизнь, купаться в любви и заботе мужа. Он ушёл раньше... А вскоре она всё-таки вышла замуж за того их друга и не пожалела. И заодно узнала, почему тот так и не женился до неё. Он много лет любил её и вот, что называется дождался. Иногда истории в жизни бывают покруче киношных сюжетов