15+ светлых историй, от которых становится тепло, как бабьим летом в сентябре

Сентябрьские дни всегда напоминают о том, как ценно добро и душевное тепло, окружающее нас. Когда за окном наступает бабье лето, душа настраивается на светлый лад, и даже маленькие хорошие поступки незнакомцев согревают лучше любого горячего чая. Эти душевные истории людей показывают, что столкнуться с проявлениями настоящей чуткости и отзывчивости можно в самый неожиданный момент. Каждая подобная зарисовка — повод улыбнуться.

Племяшка из Германии приехала к нашей бабуле в деревню под Псков. Тут ей все в новинку, все интересно. Я уехала в город по делам, а мелкая мне звонит: «А бабушка накормила меня облаками». Спрашиваю: «Зефир? Безе?» Отвечает: «Нет». Я прыснула от смеха, когда она прислала фотку, на ней куриный супчик с клецками. © KeraTamara / Pikabu

Пару раз в год бываю в Китае по работе. И иногда случается так, что оплатить метро нет возможности. Аппараты, которые продают жетоны, переполнены и просто не принимают наличные. И вот прошу рандомного китайца купить жетон на проезд и сую ему кеш. И хоть мать с ребенком в коляске, хоть студентка, хоть мужик откликается на просьбу, покупает жетон и категорически отказывается брать за это деньги. Просто улыбается и убегает по своим делам. Несколько раз такое было со мной, и ни разу я не смог отдать прохожему сумму за проезд. Всегда покупали просто так и убегали, дружелюбно улыбаясь. © patrik1313 / Pikabu

Однажды муж помог местным детям построить во дворе халабуду. Не смог пройти мимо, увидев, какую дичь они строят. В итоге у малых появился домик с холодильником для газировки, который им отдал муж. Все были счастливы, пока не выяснилось, что эти дети будут приходить каждый день и спрашивать у меня: «Здравствуйте! А дядя Саша выйдет погулять?» © Мамдаринка / VK

«У уличных котанов осень, а мы делаем все возможное, чтобы им было теплее, сытнее и как-то комфортнее»

Целый год в офисе кто-то оставлял на моем столе шоколадки, когда у меня был тяжелый день. Я была уверена, что это мой коллега, в которого я была пылко влюблена. Решила оставить записку: «Спасибо». Вечером застала за столом уборщицу, бабу Валю. Она улыбнулась и сказала: «У тебя глаза грустные такие всегда, милая. А мальчик тот на тебя не смотрит даже, так что не трать время на ненужных людей. Ты ведь такая красавица, и найдется еще тот единственный». Из-за коллеги была расстроена, но бабе Вале бесконечно благодарна за поддержку и за то, что открыла глаза. © zeebta / Pikabu

Сижу на паре и вижу смс о пополнении баланса. Мое внимание привлекла сумма зачисления — она была подозрительно маленькой. Я немного была озадачена, но потом, списав все на ошибку доблестных операторов, я благополучно обо всем забыла. Вечером мне позвонила невоспитанная, незнакомая тетенька, которая наглым тоном заявила, что ошиблась «циферкой». Я ничего не ответила, однако добралась до банка и положила на этот номер все ту же копеечную сумму. На следующий день с того номера, отличающегося от моего ровно одной циферкой, мне позвонили. На другом конце провода со мной разговаривал пожилой дедушка. Оказалось, это он попросил свою соседку положить ему денег на счет, а та даже всю сумму донести не смогла. Он был очень рад отзывчивости и приглашал на чай с бубликами. Теперь каждый месяц при оплате счетов у меня появился еще один номерок! Почти мой, только циферка другая. © EspecialHistory / Pikabu

Недавно переехала в новую квартиру, еще не все обустроено. После переезда готовила завтрак и поняла, что соли вообще нет, а в магазин сбегать не успеваю — на работу опоздаю. Попросила у соседки-бабушки, она любезно дала и предложила зайти вечером познакомиться. После работы заглянула к ней в гости, сидели, пили чай, болтали. Заметила на стенах красивые картины из бисера, спросила про них — оказалось, бабуля вышивает их сама. У меня дома целая коробка такого добра стояла, я тоже когда-то этим увлекалась, но сейчас времени нет. Вышивка бисером — удовольствие не из дешевых, и я решила сделать бабуле приятное — занесла ей все свои материалы. Она аж прослезилась, не ожидала такого от «соседки, которая недавно переехала». Никогда бы не подумала, что делать кому-то добро так приятно. © Карамель / VK

«Выносил я как-то мусор, и так мне стало жаль горсть семян от съеденной тыквы или дыни, что сунул их в горшок с землей, да пальцем притыкнул. А тут глянул — опаньки, заколосилось»

Подобрал в снегу у магазина ключи от авто. Нажал кнопку — неподалеку пикнул дорогой кроссовер. Оставил под дворником записку со своим номером. Звонок: «Жди у машины». Подходит крепкий, суровый мужчина, молча забирает ключи, проверяет все внутри и вдруг расплывается в улыбке, открывает багажник и достает оттуда всякие деликатесы и фрукты: «Я вез подарки партнерам и потерял ключи, думал, приеду теперь с пустыми руками. Спасибо за честность, держи от души!» ADME

Подъехал к гипермаркету. Смотрю — свободное место есть, рядом с офигенным харлеем.

Припарковался, вышел. Рядом около машины копошится семья, укладывает покупки. Мама, папа и мальчуган лет пяти. И тут появляется хозяин мотоцикла. Классика: кожаные штаны, кожаная жилетка и огромная белоснежная шевелюра с кудряшками, и такая же белоснежная борода до пупа. Мальчуган как заорет:

— Мама, смотри, Дед Мороз!

— Нет, сынок, это дядя-байкер. У мальчонки начинает надуваться нижняя губа.

А дядя-байкер поворачивается к мальчугану, и говорит хорошо поставленным басом:

— Да нет, я и есть Дед Мороз.

— А где твоя красная шуба и почему на мотоцикле?

— Так лето, у меня отпуск, катаюсь вот, заодно смотрю на деток, кто хорошо себя ведет, а кто плохо, чтобы знать, кому дарить подарки на Новый год, а кому — нет.

— А Снегурочка где?

— А Снегурочка на юге.

— А она не растает?

— Да нет, сказки это, не таем мы от жары.

Далее открывает кофр, который битком набит небольшими плюшевыми зайчиками. Берет одного и дарит мальчонке со словами:

— Веди себя хорошо, слушайся маму с папой, и будет тебе на Новый год хороший подарок.

У того аж чуть не слезы на глазах от счастья. Потом байкер поворачивается ко мне, подмигивает и шепчет: «Третий за сегодня».

© JPSmith / Pikabu

Еду к своей девушке. Заходит мама с сынишкой. Есть сиденье напротив меня и сиденье через проход свободное, у окна мужчина пожилой сидит. Ну, я, чтобы девушка могла сидеть напротив сына, пересел к дядьке через проход, предложил свое место пацану. Еду, мужик выходит. Я было к окну, где мужик сидел, чую меня кто-то удерживает, оборачиваюсь — пацан этот, ему года 3, к окну хочет сесть. Я его пустил, он сел и принялся со мной балаболить. Вопросами меня засыпал, когда узнал, что я моряк. Рассказал ему, что на заливе 3 балла, рассказал, как определить. Спросил у меня жвачку, я на маманю его посмотрел, говорю: «Так себе идея?» Она говорит сыну: «Нет!» Пацан — ну нет, так нет — дальше общаемся. Мне выходить, встаю, а мама говорит: «Успехов Вам». И так настроение поднялось на весь день. © Tema82 / Pikabu

«Сегодня встретила бабулю, которая вышивает картины и продает их. Мне захотелось ей помочь, и я стала обладательницей самой большой и красивой картины»

Вчера у подъезда нашла кошелек, полный денег и банковских карт. Отдала продавцу в кондитерской рядом. А потом увидела вдалеке мужчину, который судорожно обыскивал свои карманы. Пришлось бросить мешок собачьего корма и бежать к растеряшке, рассказывать, что я нашла его кошелек, и он ждет его в кондитерской! Мужчина был растерян, бабуля рядом с ним в недоумении. А все потому, что мой испанский до сих пор на уровне "кафе кон лече"(кофе с молоком). Но зато какое приятное послевкусие от произошедшего. elenamila1973

Пошли с женой в приют за собакой. Хотели взять щенка. Моя жена не сентиментальная, но пока смотрели собак, она растрогалась, да и я сам тоже. В итоге взяли двух старичков, примерно 7 и 9 лет, ведь их наверняка бы не забрали. Считаю, что мы поступили правильно. istorii_kyky

Не первый раз наблюдаю по утрам на городской набережной бегающих отца с сынишкой лет 8. Видно, что мальчугану нелегко, он устает, но рядом с ним отец, который в нужный момент берет его за руку, и они бегут дальше. Теплая душевная сцена. Так приятно видеть, когда родители занимаются ребенком. Не просто выполняют функции «накормить», «помыть», «отвести в садик/школу», а вкладывают свое время и силы в его развитие как личности сильной и разносторонней. © Мамдаринка / VK

«Вчера мне позвонили мальчишки, они гуляли и у речки нашли котенка. Пройти мимо не смогли, сразу стали ему сооружать домик, потому что родители домой не разрешили. Мальчишки купили корм, накормили бедолагу»

Вчера пришел ко мне на работу менеджер поставщика материалов. Как обычно, предлагать свою продукцию. Настроения у меня не было, на работе завалы, думал, отмахнусь за 10 минут и пойду дальше работать. А в итоге больше часа сидели, болтали. Как-то быстро наш разговор скатился к тому, что мы ровесники, в молодости работали в одной сфере примерно в одно время. Вспомнили много теплого и приятного. И так хорошо стало после беседы. До конца дня настроение было отличное. А завалы решил на следующей неделе продолжить разгребать. © xumuk032 / Pikabu

Отдыхали в отеле в Азии. Сидим у бассейна, муж собирается надеть шлепанцы. Вдруг откуда ни возьмись подбегает молодой парень из персонала, буквально выбивает тапок из рук мужа! Муж вскочил, готовый устроить разбор полетов, но парень молча показывает черенком от швабры на упавшую обувь. Из-под ремешка вылез огромный скорпион, которого работяга заметил в самый последний момент. Объяснить по-английски парень бы просто не успел, поэтому спас мужа от укуса единственным доступным способом. В итоге вместо скандала мы крепко пожали ему руку и отблагодарили щедрыми чаевыми. ADME