19 теплых историй о поддержке, которые напоминают, что добро всегда где-то рядом

В суете будней мы часто забываем, какой невероятной позитивной силой обладает простая доброта. Порой достаточно одного теплого слова, внезапного подарка или просто молчаливых объятий, чтобы разогнать в чьей-то душе тучи и улучшить настроение. Поддержка от родных или помощь от совершенно незнакомых людей приносят в нашу жизнь и радость, и самое неподдельное счастье. Предлагаем вам окунуться в эти светлые истории и еще раз убедиться: мир держится на неравнодушии.

Было это давно. Мне было всего 20. За месяц до свадьбы узнала, что у жениха есть кто-то на стороне. Было больно. Мама, как только узнала про это, посмотрела на меня и сказала: «Ну чего дома сидеть, слезы лить, возьми и поедь куда-нибудь, развейся. Вот тебе деньги, мы как раз с отцом на свадьбу вам отложили». Меня дважды просить не надо. Я купила билеты в Бразилию и улетела туда на 2 месяца на стажировку как волонтер. Это было в 2012 году. В это же время я познакомилась там с другим волонтером из другой страны. В 2020 мы поженились. lingua_dama GabrielSolis только что Я совсем недавно засматривалась сторис от своей коллеги. Ей муж подарил путешествие на день рождения. Чес ное слово, даде без знакомства там потрясающе и можно забыть все проблемы Ответить

Мой отчим — суровый мужик. Весь из себя байкер-рокер с овчаркой. Отношения у нас нормальные, но без особого тепла. И вот в 16 лет я влюбилась в самого отвязного парня на районе. Мама на ушах стоит. А отчим как выдаст «Да пусть встречается с кем хочет, но только с условием: берешь всегда с собой Амура». Амур — это пес его, добрый, но большой и лохматый. И, представьте, парень все равно слился, когда мы остались с ним и собакой наедине у нас дома. Тогда я жутко обиделась. А сейчас замужем за отличным парнем и понимаю, что и отчим, и собака берегли меня от неподходящих людей. © Подслушано / VK Сергей Козырев только что Отчим походу ктпо или кдпо зелёный походу Ответить

Женщина посетовала подруге, что у нее много дорогой посуды, а вот того самого хрусталя «из детства» нет. Подруга как раз разбирала доставшиеся от мамы вещи и предложила поделиться. А когда дома женщина развернула сверток, среди хрусталя обнаружила маленькие записки с теплыми посланиями от подружки

marina.zametkina Николай Бородин только что Операция "хрусталь" выглядит и даже звучит по-иному. Старые алкоголики могут подтвердить ☝️ Ответить

Мне было 10 лет. Я вязала крючком салфетки и шила прихватки. Потом сдавала их в дом творчества. А когда они там продавались, мне отдавали мои копеечки. Я гордилась безумно! И только в 30 с лишним лет я узнала, что, оказывается, это моя бабуля ходила, покупала все мои «рукодельности» и хранила их у себя. kk_lu_03 Алексей Баринов только что Как за 20 лет бабуля не "спалилась"? Ответить

В 14 лет устроилась на свою первую работу: собирала фрукты в частном саду. Работа была достаточно тяжелая, но приятная. И за месяц такой работы я получила приличную сумму. Мечтала купить себе золотистого лабрадора, родители разрешили. Но когда мы приехали на зоорынок, я поняла, что из сумки пропал кошелек. Расплакалась. Мама посмотрела на меня и все поняла. Через секунду она улыбнулась и сказала: «Котик, ты чего плачешь? Все тобой заработанное осталось лежать у нас в тумбочке. Быстрее возвращаемся за денюжкой, а то рынок закроется». В тот день мы купили нашего пушистого Оливера, а я еще раз убедилась, насколько сильна родительская любовь и поддержка. © Палата №6 / VK Плодожорка только что Ретривер. С зоорынка. Ума палата у девочки и мамы. Ответить

Сестра решила научиться рисовать. Ей 31 год, а мне 35. И как же обидно, что никто из наших близких не поддержал ее. Муж сказал: «Дурью маешься», родители вообще расхохотались, мол, художница нашлась. А я пошел и купил сестре самые лучшие краски, кисти и полотна, все, что подсказали консультанты. Она так обрадовалась. А я счастлив, когда счастлива сестра. Ведь она для меня всегда моя маленькая и любимая сестричка. alex_khval Анастасия Колотова только что С такими родителями и мужем и врагов не нужно Ответить

Девушка несколько дней чувствовала себя одинокой. Позвонила папе, и тот по голосу понял, что ей грустно. Он проехал 300 километров, чтобы привезти такой подарок — ведь он знал, как она любит шарики и единорогов

Сегодня на рынке выбирала сыр, и продавщица отрезала прям ломти, чтоб я попробовала.— Да куда ж мне столько, не надо.

— Ешьте-ешьте! Это я так вас балую.

— Боже, неужели меня кто-то хочет побаловать...

— Конечно. Вот меня никто не балует, а я знаю, как это важно. Поэтому балую других.

В общем, на обратном пути взяла шоколад и пошла радовать эту даму. Видели б вы ее глаза! undergirlskin

Как-то бабушка дала мне конверт: «Откроешь, когда поймешь, что не справляешься». Мне было 18, я засмеялась и засунула его подальше. Спустя годы, когда ба уже не было с нами, на меня навалились жизненные неурядицы: с мужем разошлась, на работе проблемы. И как-то посреди ночи вспомнила про тот конверт. Нашла его, а там записка: «Жизнь проверяет тебя на прочность. Ты справишься. Люблю тебя». ADME Инна Инна только что Это столько лет не вскрывать конверт, чтобы через много лет в тяжёлое жизненное время узнать, что это так проверяют тебя на прочность и что тебя любила бабушка. Кому-то стало бы от этого легче? Серьёзно? Ответить

Девять вечера. Муж возвращается после работы домой, где его встречают два сопливых кабачка — я и дочь. Уложил нас спать, а сам ушел на кухню. Лег отдыхать ближе к 12. И тут у нас случился диалог:

— Ты чего так поздно?

— Суп варил, посуду мыл.

— А зачем ты варил суп на ночь глядя? Я бы завтра сама сварила.

— Вам завтра нужно что-то кушать, а я не хочу, чтобы ты в таком состоянии стояла у плиты. a_nesthesia_ Ольга Павловна только что Это не муж, а мечта! Ответить

Животные не меньше чем люди способны любить и поддерживать. Этот милый кот весь вечер утешал хозяйку, после того как та рассталась с парнем

© Existing-Quantity161 / Reddit Елена Есина только что Мой кот терпеть не может моего сына. Всегда игнорит его, а ещё и любит покусать, если он пытается с ним поиграть. Но когда сын начинал плакать, молча подходил к нему и голову в руку втыкал, типо вот пожалей, так уж и быть, успокойся 😁 Ответить

Замуж вышла рано, в 21 год. Жили первое время с родителями. Как-то повздорила с мужем и просто ушла во двор, ибо не могла с ним наедине находиться. Во дворе у нас тогда были старые качели. Села я на них и страдаю сижу. А тут, смотрю, отец с работы идет. Подошел, спрашивает, что случилось, я рассказываю. А надо сказать, что он был человек не очень эмоциональный, по крайней мере, снаружи. Он слушает, головой кивает да помалкивает. Я выговорилась и тоже замолчала. И тут он начинает меня раскачивать потихоньку, кач-кач, кач-кач. Все выше и выше, я уже ногами помогаю, чтобы повыше, побыстрее, кач-кач. Ух, через пять минут уже высоко, дух захватывает. Вот так и качал меня минут 30, дочу свою великовозрастную, кач-кач. Качает молча, улыбается, а я хохочу, как ребенок. © StrashnayYa / Pikabu Инна Инна только что Папе ответить было нечего, начал качать качели с дочей Ответить

Обожаю печь. И муж, и дети всегда очень радуются и с аппетитом едят мои сладости. Недавно заметила, что муж стал брать на работу не 2–3, а около 10 кексов и не кусок, а половину целого пирога. Поинтересовалась, в чем дело, а он просто пригласил меня в свой офис, познакомил с коллегами. Среди них два худеньких молодых парня, братья-близнецы. Очень милые и дружелюбные. После встречи муж рассказал, что парням по 19, они росли без родственников, заботиться о них некому. Как-то раз он поделился с ними выпечкой, а пацаны были в восторге. Теперь муж всегда берет вкусности и для этих ребят. © Палата №6 / VK Лиза Прекрасная только что Если уж угощать, то всех Ответить

Девушке очень нравятся крокодилы, и ее парень смастерил ей такое оригами, чтобы поднять настроение после непростой недели на работе

Покупаю носочки в переходе у метро и спрашиваю у продавщицы: «А я смогу их тут надеть?» Продавщица: «Сможете. Вы все сможете!» И выдает мне табуретку. +100 к уверенности в себе. Теперь я все смогу! metsajarv

Муж ушел, оставив меня с двумя маленькими детьми. Времена настали непростые. Я стала искать работу, обзванивать рестораны. Менеджер одного сказал: «Приходите на собеседование и детей берите с собой. Сегодня спокойный день, девочки за ними присмотрят». Он взял меня на работу сразу и еще накормил обедом. Через три месяца этот же менеджер сказал, что эта работа не для меня. Я решила, что меня увольняют. А он просто дал мне выходной, чтобы я поехала поступать в местный колледж. Его жена заранее узнала все про льготы, а он следующие четыре года ставил мне удобные смены. Я окончила колледж с отличием и выбралась с детьми из непростой ситуации. Так поддержка одного человека изменила жизнь целой семьи. © Zealousideal-Duty708 Инна Инна только что Странно, когда кто-то вот так ни с того, ни с сего поддерживает. Какой-то тут подвох. Обычно такого в жизни не происходит. Каждый сам за себя. К сожалению. Ответить

Бабушка автора фото оставила для нее чемодан с приданым. Среди вещей были спрятаны такие записки, полные любви и поддержки

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Однажды я зашла в «Рив Гош». Шла на свидание с будущим мужем, но почему-то было настроение поплакать. И я поплакала. Да так, что потекла подводка, консилер и даже немножко брови. Заботливая и милая продавец-консультант, молодая девушка, так вошла в мое положение, что провела по всем стендам с тестерами и привела меня в порядок. И я даже ничего не купила, так была расстроена. Спасибо тебе, милая, ненаглядная красавица! Надеюсь, ты живешь свою лучшую жизнь! diana_shat0khina Асия только что Ну так вернулась бы потом или в другой раз зашла и купила. Когда и времени больше, и настроение лучше. Я бы так и сделала. Ответить