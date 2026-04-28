Когда я переехала в свою квартиру новую, я орать от счастья готова была. Может там трагедия и болезненный разрыв с кем-то любимым, если человек плачет от одиночества в такой ситуации, но мне кажется, большинство наоборот будут безмерно счастливы.
Я реально этот день считаю сейчас одним из самых счастливых в своей жизни - когда наконец въехала в квартиру свою. Вещи и кошку заносила уже в 1 ночи, упахалась со сборами ужасно, но все равно до сих пор вспоминаю и эйфория накрывает. Квартира! Своя! Никто тебе больше не будет ломать жизнь! Это же безопасность и покой!
16 историй о поддержке, после которых хочется стать чуть добрее
Настоящая доброта всегда тихая, но именно она дарит нам надежду. В этой подборке — теплые и душевные примеры поддержки, когда поступки говорят сами за себя. Предлагаем вам вместе вспомнить о самом родном и согреть сердце этими уютными историями о людях, которые всегда рядом в нужный момент.
- Я только переехала в новую квартиру, никого не знала. В первый же вечер навалилось всё: усталость, одиночество, еще и кран на кухне сорвало. Я просто села на пол и разрыдалась от бессилия. Вдруг — резкий стук в дверь. На пороге стоял огромный хмурый сосед сверху, которого я в лифте побоялась даже поприветствовать. Он молча отодвинул меня, прошел на кухню, что-то там крутанул, затихло. Я замерла, ожидая выговора за шум, а он обернулся и протянул мне шоколадку: «У меня дочка так же плачет, когда устает. Не расстраивайтесь, это просто кран».
- Сплю с краю кровати, который ближе к двери. Приснился кошмар, так страшно стало! Тут заворочался муж, и я тихонечко попросила его поменяться местами. Он, переваливаясь через меня, буркнул спросонья: «Ну ладно, пусть меня первого сожрут».
Когда мы только поженились, я по-привычке читала допоздна, а муж спал. И вот, читаю я "Остров доктора Моро", и так страшно стало. Я скорее перепрыгнула через мужа под одеяло на диван около стенки. Он ничего не сказал, только обнял меня. И мне сразу спокойнее стало. Защитник, как- никак.
- Отъезжала со стоянки гипермаркета. А надо сказать, всю ночь и с утра шел снег, огромные сугробы навалило. Вижу, как по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать, и, главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась, подобрала ее, подвезла. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила. Надеюсь, и моей маме кто-нибудь поможет, если вдруг это понадобится.
Моей маме, не раз помогали добрые люди, зимой особенно в гололёд - довести до аптеки, до поликлиники. Мы с ней, к-сожалению жили в разных странах и у меня не было возможности помочь маме физически. И я благодарна всем, кто не проходит мимо стариков.
- Как-то вечером мой кот Макс удрал из дома, а я даже не заметила — была не в себе. Только утром поняла, что питомец пропал. Никакой бирки с адресом у него не было. И вдруг стук в дверь вечером. На пороге — незнакомый мужчина: «Кота часом не теряли?» «Но как вы узнали, где он живет?» Ответ просто сразил меня наповал. Мужчина обошел все квартиры в том районе, где нашел кота, звонил в каждую дверь и интересовался, не потерял ли кто питомца. Сказал, что очень любит кошек и надеется, что в случае чего и его питомцу кто-нибудь поможет. Тогда я не додумалась узнать его контакты. Прошло 8 лет, Макс спит рядом, а мне так хочется хорошо отблагодарить его спасителя.
Эх, девка, прозевала своё счастье. Такой внимательный и душевный мужчина, любитель кошек. Теперь так и будешь спать с Максом.
Такого симпатичного спасителя Макса обязательно надо было хорошо отблагодарить. Но прошло 8 лет и "твой поезд ушёл... ту-ту,-тууу"
- Мультик «Остров сокровищ» в нашем семействе любят давно и нежно, но тут на него подсел младший шестилетка, смотрит чуть не каждый день и выучил практически наизусть. И вот у нас тут день рождения дедушки был на носу, и дети традиционно готовили подарки — кто что. Смотрю, младший расстроенный ходит. Хотел сделать дедуле открытку с персонажем из любимого мультика, но рисование — это не его стезя, максимум домик. На уговоры нарисовать что-то другое, расстроился еще больше. И тут вступает старший брат с предложением помочь. Засели они вдвоем, я периодически подглядывала. Младший выбрал кадр из мультфильма, старший нарисовал в ч/б, а потом младший раскрашивал акварелью, под чутким руководством брата. Дедушке очень понравилось.
- Однажды заболела, слегла на неделю. На второй день болезни приходит домой доставка, ящик апельсинов! На следующий день варенье. Потом цветы, были даже теплые тапочки! И так каждый день. Привозил все один и тот же парень, я еще подумала, что за компания, которая занимается такой всесторонней доставкой? И никогда ни карточки, ничего. Парень тоже молчал, просто хитро улыбался. В очередной раз открываю дверь, а там папа стоит с продуктами и говорит, что это он засылал своего сотрудника с посылками.
Хороший папа. Только зачем партизанил? Создавал интригу? Лично мне было бы приятнее видеть родного человека в дни болезни и одиночества. Даже без подарков.
- Я гуляла в парке с собакой, и ко мне начал приставать какой-то незнакомец. Я ускоряла шаг, пыталась отвечать резко, но он не отставал. Вдруг мимо пробежал парень в наушниках. Он мгновенно оценил ситуацию, резко остановился, развернулся и крикнул: «О, привет! А я тебя уже заждался!». Он подошел, по-дружески приобнял меня за плечи и начал что-то весело рассказывать, пока тот тип не скрылся из виду. Мы не были знакомы, но его светлый и быстрый поступок спас мой вечер. Мы просто кивнули друг другу на прощание, и я пошла домой с чувством полной безопасности.
Че ж до дома не проводил? И где продолжение: "женаты 10 лет двое детей"?
- Заходит девушка в марштрутку. Говорит, можно ли оплатить по карте? Водитель отвечает, что только переводом. А у девушки нет интернета. Водитель говорит, что ничего страшного, бесплатно довезет. Но это еще не все. Когда она собиралась уже выйти, он остановил ее и дал ей денег на проезд и сказал: «Это на всякий случай, вдруг сегодня попадется не такой добрый водитель»
- Остался я неделю назад без работы. Поскольку живу один и одним днем, запасов продуктов не делаю. Подъел дома все до последней крошки. 31 декабря, холодильник пустой. Ко мне заглянул друг, посидели с ним, потом он пошел домой. А я лежал, пытался читать книгу и думал, что я буду есть. И тут мой друг вернулся. Ребятки, у меня полный холодильник! Просто принес и сказал: «Это тебе. С наступающим!» До сих пор в себя прийти не могу. Я привык больше отдавать, чем получать.
Настоящий друг везде верен
В счастье и беде .
Он в беде всегда поможет
Ты не спишь - он спать не может
И всегда без лишних слов
Он помочь тебе готов.
- В нашем дворе жил бездомный пес, которого все обходили стороной — уж очень крупным и хмурым он выглядел. Только один парень-подросток из соседнего подъезда каждое день выносил ему еду. Он не пытался с ним играть, просто молча ставил миску и иногда тихо сидел рядом, пока пес ел. Это была их особенная, душевная связь. Однажды вечером к парню подошла группа парней. Пес почувствовал опасность и с оглушительным рыком вылетел к ним. Он не укусил никого, но встал перед парнем как живой щит, и его вид не оставлял сомнений: он пойдет до конца за своего человека. Иногда нас поддерживают и спасают не только люди, но и животные.
- Выхожу из машины, иду в поликлинику. Пробыла там минут тридцать, выхожу — смотрю, возле машины парень стоит. Оказывается, я выронила ключи, и он всё это время стоял и ждал меня на морозе. Спасибо! Если бы не он, чувствую, лишилась бы я своей ласточки.
- Мои все подруги — высококлассные специалистки, и они все подавали заявки на одну управленческую позицию. И знаете, как бы я ни говорила с каждой из них об этом с глазу на глаз, они все болели друг за друга. Все твердили, что будут в восторге, если эту должность получит хоть одна из них.
- Моя соседка по комнате как-то привела к нам совершенно незнакомую девушку. Та оказалась в чужом районе поздно ночью. Идти одной через весь город было плохой идеей, поэтому соседка привела ее к нам, дала ей телефон и предложила переждать у нас в гостиной до утра.
- Забежала в магазин за продуктами после ужасно длинного рабочего дня. Сил не было даже на то, чтобы просто поздороваться. На кассе выяснилось, что я забыла кошелек в другой сумке, а оплата телефоном почему-то не срабатывала. За мной уже выстроилась очередь, я начала краснеть, извиняться и судорожно выкладывать продукты обратно. Вдруг кассир — женщина с очень спокойным и добрым лицом — просто приложила свою карту к терминалу. «Девушка, не переживайте, это всего лишь продукты. Видно же, что вы очень устали. Пусть это будет вашей маленькой радостью на сегодня». Я вышла из магазина и впервые за весь день почувствовала, как меня согревает изнутри не кофе, а чья-то неожиданная доброта. Такие душевные моменты действительно дарят надежду.
Если магазин рядом с домом и вы там постоянный покупатель,то возможно.Но в таком случае,она имя продавца точно должна знать."Женщина с очень спокойным и добрым лицом"🤔
- Весь день провела на каблуках. Ноги так гудели, что когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настояла и усадила меня.
Горизонтальный поручень,который вверху?История заиграла новыми красками!😂
- Моя мама работает медсестрой в средней школе, где учатся дети из семей с разными уровнями достатка. И каждый год она старается помочь какому-нибудь ребенку. Однажды она купила брюки, рубашки, носки, 3 галстука и обувь для мальчика, которому не в чем было пойти на выпускной вечер и танцы. В другой год семья девочки не могла позволить себе оплатить ежегодную поездку в Вашингтон, и моя мама сделала это втайне от всех, кроме родителей девочки. Она никогда не сообщала всем, что совершила крутой поступок. Я и так гордилась тем, что она моя мама, но, когда узнала о ее добрых делах, это подняло мои чувства на совершенно новый уровень.
