16 трогательных историй о детях, чья доброта проявилась в самый нужный момент
Иногда один простой добрый поступок весит больше, чем тысячи красивых слов. Эти 16 теплых историй о детях — лучшее доказательство того, что для большого подвига не обязательно быть взрослым. Приготовьтесь согреваться, сопереживать и, возможно, даже немного прослезиться. Ведь доброта всегда проявляется именно тогда, когда она нужнее всего.
- Купил детям смартфоны. Старший бережет свой, а дочка быстро разбила. Причем ремонтировать было не вариант. Выдали ей старый кнопочный, раз сенсорный не сберегла. Сын (12 лет) рано утром проснулся, взял мой набор отверток и весь день возился с телефоном, пытался отремонтировать. Потом подошел ко мне и протянул деньги, которые ему на день рождения подарили бабушка и крестная:
— Папа, давай купим ей телефон.
— У нее есть телефон.
— Другой надо.
— А если она и его разобьет? Еще купим?
— Тогда я ей свой отдам, а мне кнопочный дадите.
- В детском центре стоял оглушительный шум: рыцари с картонными мечами штурмовали невидимую крепость. Но всё стихло, когда в дверях появилась женщина с дочкой в инвалидном кресле. Дети замерли, не зная, как реагировать. Один из мальчиков подошел к ним: «Привет! Мы играем в замок. Хочешь с нами? Тебе не обязательно быть принцессой, если ты не хочешь». Девочка опустила глаза: «Я никогда раньше не была принцессой». Мальчик осмотрел ее с ног до головы, широко ухмыльнулся, а затем сказал: «Я тебе не верю». Девочка озарилась улыбкой, которая могла бы воспламенить всю комнату.
- Я сегодня получила самый милый комплимент на работе. Я менеджер в детском саду. Подходит девочка 4 года и говорит: «Мисс Люба, а ты сегодня любишь свои волосы?» Меня заинтересовало, почему она это спросила. И она продолжила: «Ты кудряшки себе накрутила, значит, ты любишь свои волосы. Ты очень красивая!» Я утром сделала укладку. Нам взрослым нужно ещё многому научиться у детей.
- Мне нужны были деньги, большая сумма, собирала, как могла. Младшая дочь (6 лет) отдала почти все свои деньги мне и старшей дочке в санаторий. Когда муж пытался ее остановить и вразумить, что ей самой ничего не останется, она кричала: «Папа, мы же семья! Это же для семьи!» Очень мило.
- Весь вечер я просидела над пустым кошельком, пытаясь понять, как дотянуть до зарплаты. Сын молча наблюдал за мной, а потом убежал в комнату и вернулся с плотно сжатым кулачком. Я ожидала увидеть там пуговицу или фантик, но на ладонь выпало «сокровище для Зубной феи». Оказалось, мой пятилетка спрятал его под подушку для Зубной феи, чтобы выменять на монетку, но решил, что мне он нужнее.
- Нашла под дверью несколько купюр! Это мне тихонечко сын положил, когда узнал, что я расстроена из-за того, что мне по моей ошибке нaпечатали наклейку не тех размеров и я впустую потратилась. Из своих сбережений.
- Сегодня, возвращаясь с работы, увидела девочку—подростка в окружении мальчишек лет 8–10, оказалось, голубь поранился, и они все вместе его кормили и ухаживали за ним. Добрые дети!
- Я однажды сидела на остановке и, видимо, выглядела слегка подавленной: чужой город, усталость, мама далеко, денег нет, кеды износились, но ко мне подошла девочка лет шести и протянула надкусанное яблоко: «Ешь, не грусти». И мне этого хватило на хорошее настроение. Как по волшебству, и мои остальные дела стали налаживаться.
- Я работаю курьером в доставке еды. Вечер, ливень, заказ в самый отдаленный район города. Заказывают одну большую пиццу и две порции картошки. Забираю, еду, злюсь на пробки. Дверь открывает мальчик лет девяти. Он протягивает мне деньги, аккуратно сложенные стопкой, и шепчет: «Пожалуйста, подождите минуту, не уходите». Я уже приготовил дежурную улыбку, думая, что он забыл сдачу. Но мальчик выносит из комнаты один кусок пиццы, бережно завернутый в салфетку, и протягивает его мне: «Вы промокший и, наверное, очень голодный. Мама говорит, что те, кто приносит радость другим, сами очень хорошие».
- Мой 9-летний сын Артем буквально «прикипел» к Ивану Петровичу и его старой овчарке Барбосу из нашего подъезда. Сначала он просто носил им сосиски из школьного буфета, но потом я заметила странное: сын перестал просить деньги на игры и начал копить каждую копейку.
Я грешным делом подумала, что он мечтает о новом гаджете. Но однажды застала его в магазине недорогой парфюмерии: он стоял у витрины с флаконом «Морской бриз» и пересчитывал кучу мятых купюр.
— Тём, зачем тебе это? Ты же даже не душишься!
— Мам, Иван Петрович сказал, что этот запах — единственное, что напоминает ему о доме и флоте. А Барбос... он всегда скулит, когда дед грустит.
В тот вечер мы купили этот парфюм вместе. Нужно было видеть лицо старика, когда Артем протянул ему синюю коробочку. И старик, и пес были счастливы. И мы тоже.
- Однажды пришла с работы уставшая. Сыну было 4 годика. Сижу в зале смотрю в одну точку...Подходит, спрашивает: «Мам, ты устала? Мама, я тебе конфетку принёс! Съешь её, и сразу веселее будет!»
- Я тогда была на седьмом месяце. Ехала домой после долгого дня на ногах, зашла в автобус И из всех пассажиров место мне уступил мальчик лет 6-7. Хотя вокруг было много сидящих мужчин. При этом он громко сказал: «У меня тоже скоро будет сестричка, и я знаю, как вам тяжело стоять!» Спасибо маме, которая воспитывает такого сына! Я верю, что из него вырастет достойный мужчина.
Икарус-гармошка, 21 августа 1987 года. Уже несколько дней у меня схватки. И я еду в роддом в этом переполненном автобусе. И никто места не уступил. Я как баржа раздвинула всех пассажиров. Подошла к одиночному ряду кресел. Парень, примерно мой ровесник, очень внимательно что-то разглядывал в окне. Я сказала: "Пустите нас". Ну не то воспитание, чесслово. Уступил место. Ночью 22 августа у меня родился первенец. Да, я очень рисковала. В доме не было телефонов, вызвать "Скорую" было проблемой. Все мы под Богом ходим.
- Малыш так хотел подарить дедушке планшет на день рождения, что начал самостоятельно откладывать на него деньги. Антону очень хотелось общаться с дедушкой по видеосвязи и играть с ним в шахматы онлайн. Мы с мужем были поражены таким добрым желанием сына, потому еще до дня рождения приобрели отцу планшет. Бывает, заезжаю к папе без малого, а он с Антоном в шахматах соперничает. Ну и здорово! Не унывает ни один, ни другой.
«Мы с сыном сделали маленькую библиотеку и подарили ее нашему городку. Сегодня она была установлена!»
- Поставила брекеты. Всё болит. Мой 4-летний брат это заметил и подошел ко мне с максимально серьезным видом. Уверенно и тихо спросил: «Леля, тебя что, не кормят?» — и глаза страшные-страшные сделал. Я в шутку ему такая: «Да, наказали меня, вот теперь голодаю». Мама на меня давай шикать, а я смеюсь. Спустя 10 минут притоптывает Лева, а у него в руках упакованный в целлофан батон. Он дает его мне со словами: «Ешь, я им не дам его забрать. Я тебя защищу». Оооо, ну вот как не умилиться? У меня самый лучший брат на свете!
- Вчера в нашем подъезде перегорела лампа, и в лифте было темно, хоть глаз выколи. Моя 6-летняя дочка Алиса всю дорогу до квартиры о чем-то сосредоточенно шепталась со своим рюкзаком. Я думала, опять притащила какую-нибудь улитку с улицы. Утром выхожу на работу и вижу на кнопках лифта... ярко-желтый стикер. А на нем корявым детским почерком нарисовано солнце и приклеена маленькая фосфорная наклейка-звездочка из ее набора для спальни. И так на каждом этаже, где было темно. Вечером я встретила соседа с третьего этажа — вечно хмурого мужчину, который даже «здрасьте» цедит сквозь зубы. Он стоял у лифта, разглядывал эту кривую звездочку и... улыбался. «Представляете, — сказал он мне, — шел домой с тяжелой смены, злой на весь мир. Захожу в темень, а тут — светит. Маленькая такая, а как будто кто-то специально для меня фонарик оставил. Даже на душе посветлело».
Глядя на эти 16 поступков, понимаешь одну важную вещь: доброта — это не суперспособность и не огромный счет в банке. Это умение услышать того, кто молчит, и заметить того, кто стал невидимкой для остальных. Дети не боятся выглядеть глупо, когда делятся последним яблоком или покупают духи для старого моряка. Они просто делают мир чуть теплее — прямо сейчас, в этот самый момент. И, пожалуй, нам, взрослым, пришло время снова пойти в этот класс и поучиться у них главному уроку в жизни.
А если вам понравились истории, советуем также не пропустить: