10 фильмов, которые выглядят иначе, стоит только узнать замысел режиссера

Концовка «Птичьего короба» как бы расставляет точки над «и»: что является слабостью, а что — силой. Героиня поначалу считает, что любить открыто — это слабость. Однако переосмыслив многие вещи, она спасает своих детей. А невозможность видеть в итоге оказывается защитой от монстров. Птицы тоже символизируют освобождение от внутренних страхов и блоков героини. К тому же их три — как и главных героев: Мэлори и ее двое детей.

Также на это указывает то, что потом Мэлори дает детям имена и отправляет их играть с другими детьми. Птичий короб — символ того, что Мэлори держала свои чувства в клетке. Поэтому последний кадр фильма — это метафора надежды, открытости и веры в то, что все будет хорошо.