10 фильмов, которые выглядят иначе, стоит только узнать замысел режиссера
Иногда финал кинокартины бывает туманным. Чаще всего это задумка режиссера, который хочет добавить своей душевной истории больше смысла и привлечь внимание зрителей к той или иной занятной жизненной теме. Мы постарались найти скрытые значения в концовках фильмов и поведать их вам. А в конце вас ждет бонус: любопытные теории зрителей о «Титанике».
Птичий короб
Концовка «Птичьего короба» как бы расставляет точки над «и»: что является слабостью, а что — силой. Героиня поначалу считает, что любить открыто — это слабость. Однако переосмыслив многие вещи, она спасает своих детей. А невозможность видеть в итоге оказывается защитой от монстров. Птицы тоже символизируют освобождение от внутренних страхов и блоков героини. К тому же их три — как и главных героев: Мэлори и ее двое детей.
Также на это указывает то, что потом Мэлори дает детям имена и отправляет их играть с другими детьми. Птичий короб — символ того, что Мэлори держала свои чувства в клетке. Поэтому последний кадр фильма — это метафора надежды, открытости и веры в то, что все будет хорошо.
Довод
Некоторые зрители еще долго будут обсуждать личность Нила. И у некоторых есть любопытная теория: он — это «взрослая версия» Макса, сына Кэт и Андрея. Предполагается, что Нил — это кодовое имя, которое образовалось от возможного полного имени мальчика Максимилиан. Тут нам нужно обратиться к английскому языку.
В конце Maximilien спрятана обратная версия имени Neil. Конечно, тут могут возникнуть вопросы о возрасте Нила, о времени, сколько он прожил инвертированным. Подтвердить или опровергнуть теорию может только сам режиссер фильма. Однако Нил и Макс — два воспитанных, интеллигентных и образованных человека, которые похожи друг на друга, так что почему бы и нет?
Паранормальное
Это не фильм о путешествиях во времени. Это фильм о надежде, страхе и иллюзии свободы воли. В финале люди образовали круг и ждали своего вознесения. Когда наступает момент, с неба упала веревка, все пытались ее поднять. И в тот самый момент сущность перезапустила свою временную петлю. Оба брата в панике бросились бежать, в то время как реальность позади них рухнула, и в последний момент им удалось вырваться наружу. Вскоре после этого члены лагеря вернулись в замкнутый круг и начали жить своей жизнью в этом бесконечном цикле.
Конец трагичен, потому что никто, попавший в замкнутый круг, не может из него выбраться. Сущность заставляет их жить в нем вечно. У них появляется надежда на побег, но когда приходит время, их возвращают в исходную точку. Их воспоминания будут стерты, но они сохранят осознание существования замкнутого круга. Свобода воли в этом круге будет лишь иллюзией: что бы они ни делали, в конечном итоге они вернутся в исходную точку.
Афоня
А вы знаете, что во время работы над фильмом «Афоня» у Георгия Данелии было три варианта концовки фильма? Первый — сценарный, второй — режиссерский, третий — рабочий. Итак, по последнему варианту сценария, фильм должен был закончиться чуть раньше. В финале Афоня покупает в аэропорту билет на первый попавшийся рейс и валяется на летном поле в ожидании самолета. К нему подходит милиционер и просит предъявить документы. Афоня сует ему паспорт. На фотографии в паспорте молодой парнишка, с кудрями и беззаботной улыбкой, а в действительности перед милиционером унылый мужчина с абсолютно пустыми глазами. На этом фильм и заканчивался.
Режиссер говорил, мол, такой мрачный финал ему не нравился. И еще в процессе работы над режиссерским сценарием написали вариант, в котором Афоня и Катя в конце фильма встречались. Но поняли — такая концовка нарушает логику повествования, это банальный хеппи-энд. Но финал все-таки переделали. Афоня в аэропорту лежит на траве и ждет самолет. К нему подходит Катя и говорит, как всегда: «Афанасий, мне кто-то позвонил, я подумала, что это вы». Афоня открывает глаза — никакой Кати нет. Над ним стоит милиционер и требует документы. Катя ему привиделась.
В высокой траве
Многие зрители задавались вопросом, о чем же фильм «В высокой траве». Помимо поверхностного ужаса и напряжения. В кинокартине добро и зло являются основными темами, как и во всех произведениях Стивена Кинга. Черный камень символизирует абсолютное зло, которое манипулирует миром вокруг всех, кто находится в его власти. Однако, если говорить проще, экранизация «В высокой траве» — это фильм о выборе.
На протяжении всей истории персонажи перемещаются во времени вперед и назад, постоянно получая возможность переосмыслить все сделанные ими до сих пор выборы, как хорошие, так и плохие. В конце концов Трэвис понимает, что ошибался, пытаясь контролировать выбор Бекки, и приносит высшую жертву ради финала, чтобы восстановить временную линию и вернуть Бекки в безопасное место.
Интерстеллар
Знакомство с библиотекой памяти дает Куперу возможность объясниться и передать знания о том, как спасти землян. Именно его искренние чувства к дочери и чувство вины за то, что он ее оставил, привели героя в пятимерное пространство. Именно благодаря его акту самопожертвования удалось спасти людей. Те в свою очередь развились и спустя тысячелетия построили для него карманную кротовую нору, чтобы их прошлое стало реальным. Такой вот парадокс.
Многие зрители пытались найти экзотические объяснения и выдумывают теории о гибели Купера в самом начале фильма, считая, что его путешествие — метафора на пути обретения человеком бессмертия. Однако суть финала оказывается простой: Нолан пытался донести, что только любовь и взаимовыручка может спасти все человечество. За сложным фильмом, полным научных терминов и космических теорий скрывается простой и универсальный вывод.
Нечто
В фильме «Нечто» группа исследователей на удаленной антарктической станции оказывается в ловушке, разделив замкнутое пространство с паразитическим организмом, способного поглощать людей и принимать их облик. Напряжение и страх нарастают на протяжении всего фильма, поскольку любой из персонажей может оказаться этим существом. После разрушения исследовательской станции Макриди и Чайлдс остаются среди горящих руин, ожидая своей неизбежной гибели на морозе. Фильм заканчивается, так и не раскрыв, заражен ли кто-либо из мужчин инопланетянином, оставляя зрителей размышлять над мрачным финалом, как и задумывал режиссер Джон Карпентер.
Некоторые считают, что Макриди проверяет Чайлдса, чтобы убедиться, что тот человек, но есть и другие визуальные доказательства, на которые стоит обратить внимание. Чайлдс по-прежнему носит сережку в ухе, и это важная деталь, поскольку существо не может копировать неорганические предметы. В конечном итоге Макриди и Чайлдс обречены, но наличие сережки у Чайлдса убедительно указывает на то, что он не инопланетянин.
Побудь в моей шкуре
Этот загадочный научно-фантастический фильм рассказывает о внеземном существе, обитающем в человеческом теле и охотящемся на мужчин в современной Шотландии. Сюжет минималистичен: в нем сенсорный опыт и наблюдение преобладают над повествовательными объяснениями. Финал, в котором раскрывается истинная форма инопланетянки и она уничтожается, разочаровал многих зрителей, поскольку показался странным.
Смысл заключается не в том, чтобы раскрыть, что она инопланетянка (мы это и так знали). Финал — этакое размышление об идентичности и уязвимости: существо, пытающееся пересечь границу и стать частью человечества, обнаруживает, что раскрытие своей сущности несет экзистенциальный риск. Вместо того чтобы объяснять, кем она была, заключительный кадр — ее инопланетное лицо, растворяющееся в дыму на фоне белого снега — говорит о цене попытки стать кем-то другим.
Цвет из иных миров
«Цвет из космоса» — это космическая история ужасов, в которой исследуются темы безразличия и непостижимости Вселенной. Экранизация повести Лавкрафта рассказывает о внеземном существе, которое попадает на Землю вместе с метеоритом. «Цвет» — это не традиционный инопланетянин, а сила из иного измерения, которую человечество не в силах понять, с которой оно не может общаться и которую оно не способно победить.
Смысл заключается в том, что истинная инопланетная жизнь в корне недоступна человеческому пониманию. Ее мотивы не являются злыми или враждебными; скорее, ее существование подчиняется законам совершенно иного измерения. В сущности, фильм воплощает основной принцип «космического хоррора»: идею о том, что люди совершенно ничтожны в масштабах вселенной. Всякий раз, когда семья Гарднер пытается бороться с инфекцией с помощью науки, веры или просто силы воли, они терпят полное фиаско. Ужас рождается из осознания того, что мы бессильны перед безграничной необъятностью и непостижимостью вселенной.
Субстанция
Героиню хотят заменить кем-то помоложе. Потому что так будет лучше для рейтингов. Люди не любят Элизабет такой, какая она есть. «Субстанция» — это раскрытие жестоких истин в индустрии развлечений и СМИ. Конечный посыл заключается в том, что общество не только устанавливает нереалистичные стандарты, но и активно заставляет нас горевать о том, кем мы были. Элизабет становится худшим примером того, как нужно справляться со старением.
Таинственный человек, который предложил Элизабет ту самую сыворотку под названием «Субстанция», постоянно напоминает Элизабет и Сью, что они — одно целое. Но зрители, очевидно, начнут сомневаться, так ли это на самом деле. Насколько у них общее сознание, если Сью не помнит, что делает Элизабет, и наоборот? Так что сны — это намек на то, что некая психологическая привязанность все же существует.
Сон о куриной ножке — некое предсвосхищение проблем героини. А когда человек в стрессе, ему может сниться выпадение зубов. Многие люди видели такой сон. Поэтому, когда у Сью впервые вылетает зуб, мы можем подумать, что ей снова снится тревожный сон. Но нет. Кошмар стал реальностью. Ее совершенство уже исчезло.
Бонус: Роуз в финале вовсе не предавала своего мужа
Вот так пользователи сети интерпретировали финал. То, что Роуз после того, как ушла в иной мир в финале, встречает Джека, а не своего мужа — вовсе не означает, что она его предала в своем сердце. Роуз смогла увидеть Джека и других людей с «Титаника», потому что она была так близка к ним географически. Она ушла в Атлантическом океане, над тем же местом, где погибли Джек и другие. И она только что закончила рассказывать историю о крушении, которой не делилась ни с кем на протяжении 84 лет.
Встреча с Джеком была самым значимым событием в ее жизни, что позволило ей выбрать свой собственный путь и встретить мистера Кэлверта. А крушение, вероятно, было самым сильным по эмоциям событием в ее жизни. И, возможно, грезы о Джеке и других были для нее способом преодолеть вину выжившей.
