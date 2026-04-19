18 забавных историй из спортзала, в которых юмора больше, чем потраченных калорий
За пару месяцев до лета во многих из нас просыпается желание пойти в спортзал и подготовиться к пляжному сезону. Но тренажерка — это не только путь к более спортивной версии себя, но и место, где разворачиваются сюжеты, достойные комедийных сериалов. Вы узнаете, как не перепутать стойку для блинов с чужим тренажером, почему в зал лучше надевать очки и как правильно взвешиваться. Приготовьтесь к порции светлых эмоций — после этого в тренажерку вы пойдете с отличным настроением (ведь пойдете же?).
- Понравилась девушка из тренажерки. Периодически мы смотрели друг на друга, я даже помогал ей пару раз. А две недели назад так классно разговорились — весело и искренне поболтали. В конце разговора она спросила меня, по каким дням я обычно хожу в зал. Я ответил и больше ее не видел никогда.
- На ресепшене спортзала говорю ФИО и добавляю: «Наличкой». А мне: «У вас уже куплено 8 занятий». Думала, что тайный ухажер, но сказали, что платила женщина. Я обзвонила всех, даже первому мужу набрала — тут-то и выяснилось, что это его мадам, на которой он успел уже жениться, в тот же клуб пошла. Мы с ней тезки, причем после их женитьбы полные, а в зале — он маленький — всех постоянных клиентов по имени и фамилии спрашивают, а не по номеру телефона. А я-то уже размечаталась!
- Три дня смотрела на симпатичного мужчину в зале. Наконец набралась смелости и подошла сама. Никогда не знакомилась первой, но думала, что буду жалеть, если не подойду. Попросила его контакты. Он, растерянно улыбаясь, сказал, что у него телефона с собой нет и предложил прийти мне на следующий день на тренировку в определенное время. Я пришла, но его там не было. И вот сегодня я его увидела, встала позади на дорожке. Он закончил свою тренировку, спустился и, обойдя меня сзади, покинул зал. Так и не поняла, что это такое было.
В таких случаях просто можно сказать женат/есть дувушка или " если я дам вам свой номер телефона, то, думаю, моему можу/жене это врядли поравится" . вроде и отказал человек, но с таком и никого не обидел
«Сегодня в качалке на одном тренажере мной было замечено это»
- Отдыхаю после очередного подхода, а рядом со мной находятся весы. Один паренек в конце тренировки решил взвеситься. Встает он на весы и говорит товарищу: «Серега, прикинь, я за тренировку 2 кг прибавил!» А я изо всех сил сдерживаю смех. Стоит парень на весах в полном недоумении, не замечая, что у него в руках бутылка с водой.
- Во время тренировки я присела отдохнуть между подходами и о чем-то задумалась. В одном ухе был наушник и играла музыка. Ввидимо, у меня в этот момент было какое-то серьезное и грустное лицо, потому что ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал: «Все будет хорошо!» Я удивилась, но это было приятно и прямо согрело мне душу.
- Открываю шкафчик после тренировки и вижу там чужой телефон. Беру его и мчу к администратору. А она: «Да не может такого быть, это ваш!» Вернулась в зал, подняла телефон и кричу: «Кто потерял?» Тут откуда-то сбоку женский голос: «А где вы его нашли?» Я ей, мол, так и так. Поднялся кипиш, мол, неужели своим ключом можно открыть чужой шкафчик? Тут я наконец к телефону присмотрелась — а он и правда мой, просто в новом чехле, к которому я еще привыкнуть не успела. Пора менять тренажерку.
«Есть предположение, что мне-таки стоит отказаться от объедаловки в выходные и пойти уже в спортзал...»
- Иду после тренажерки домой, а зал находится в ТЦ на 4 этаже. Направляюсь к лифтам. Позади меня оттуда же идут две девушки. Одна говорит другой: «Стой, ты куда? Лифты для ленивых, пошли пешком».
После чего они идут в сторону эскалаторов и очень спортивно, но медленно спускаются вниз, стоя на одном месте.
А у меня в 2 ближайших ТЦ на 5 эскалаторов всего 1 лестница, и та с 1 на 0 этаж, красивая, больше для эстетики, чем для регулярного использования.
- Ходил в качалку при спортзале института. Со временем сформировался коллектив качков, а особенно среди всех фигурой и спокойным характером выделялся Серега. Из-за скудности инвентаря часто приходилось спрашивать у отдыхающих между подходами, свободны ли штанга или гантели.
Подходишь, спрашиваешь: «Серега, гантели свободны?» И подобные диалоги были ежедневно. Через год Серега обратился к нам: «А почему вы меня Серегой зовете, я же Стас?»
На что мой друг ответил: " Ну, когда тебя Серегой год назад первый раз назвали, ты же не возражал? Вот потому и Серега".
Да, иногда, при спокойном характере неплохо бы и взбрыкнуть, чтобы окружающие уж совсем не расслаблялись.
«Хочешь быть сильным? Качайся!»
- Тренирую спину, и подходит ко мне качок лет 45. Говорит, что техника у меня неправильная. Я вежливо выслушиваю, благодарю и удаляюсь к гантельному ряду дальше заниматься. В наушниках. Он снова подходит и начинает прям во время моего движения лезть и корректировать. Такого сближения я не планировала. Ставлю гантель, снимаю наушник, смотрю ему в глаза, потом на его ноги и говорю уверенно и громко:
— Хорошо, спасибо за совет. Но учти, когда в пятницу ты будешь качать ноги, я тебя скорректирую будь здоров!
Слышу смех из зала, сама тоже улыбаюсь. Он такой дерзости не ожидал и оставшееся время держался от меня подальше.
Похвастаюсь.В юности,отжался 120 раз на брусьях.У дзюдоистов,секция рядом-20.Че так мало, спрашиваю.--А нам больше не надо.
- Есть у меня знакомый качок. Шел он как-то после работы в тренажерный зал, а по пути в магазине купил с десяток пакетиков корма для своего кошака. В сумку бросил, да и пошел тренироваться.
В раздевалке сумку открыл, вытащил форму. А рядом еще двое парней молодых пристально так его изучают. Один не выдерживает, подходит немного смущенный:
— Извините, а вот от этого... кхм... всего, — делает неопределенный жест рукой в сторону открытой сумки, в которой лежит целый ворох пакетиков кошачьего корма, — тоже можно накачаться?
«В уборной моего спортзала висит табличка: „Считается каждый присед“»
- Однажды в зале подошла к какому-то мужчине и спрашиваю:
— Вы где скакалку взяли?
— Это моя, хотите попрыгать?
Я вообще не хотела, но на всякий случай сказала:
— Хочу.
На следующей тренировке подходит этот же мужчина со словами: «На скакалке сегодня прыгаем?» Как-то снова недавно его увидела и сама уже подошла с тем же вопросом. Так мы вместе и прыгаем на его скакалке. По очереди, молча. Больше ничего про него не знаю, но это меня очень поддерживает.
- Две недели не ходила в зал, потому что тренировалась дома. Вчера наконец-то явилась, и подошел ко мне парень, которого я раньше видела в зале. Поздоровался и спрашивает: «Где вы были? Почему вас так долго не было? Я вас ждал». А я и не знала, что кто-то ждет меня в зале!
По аналогии.Бетховен был завсегдатай одного кабачка.И вот пропал.Появился через неделю.Люди к нему -где вы были,болели? Бетховен:-я-нет,а моя обувь -да
- Сегодня в раздевалке тренажерного зала я разговорился с мужиком. Мужик крепкий, но видно, что жизнь пожил. Давай мне рассказывать, как он занимается: что правильно, что неправильно, питание, режим и все такое. Заканчивает свою речь словами: «Делай как я, и в 36 будешь выглядеть так же». А я ему: «Мне 38».
Старая байка)
"Чтобы ловить комплименты хорошему виду в 50, надо говорить, что тебе 65" (с)
В небольшом тренажерном зале висит объявление: «Ученые Гарвардского университета выяснили, что мышцы растут лучше у тех, кто после тренировки убирает за собой железо»
Да мы бы и сами текст на картинке поняли, можно было и не выносить его дополнительно
- Вчера в спортзале ко мне подошла миниатюрная девушка. Я делал присед, и на грифе висел довольно внушительный для меня вес. Подойдя, она спросила, много ли мне осталось, а у меня как раз был последний подход. Я доделал и спрашиваю:
— Сколько вам снять? (Имел в виду блины с грифа)
— Вы имели в виду навесить?
Глядя на то, как девушка в два раза меньше меня делает упражнение с весом в полтора раза больше, чем у меня, я постарался поскорее уйти домой. И сменить спортзал...
- Занимаюсь на коврике. Вдруг меня за плечо кто-то трогает. Оказалось, админ. «Мы вынуждены попросить вас покинуть зал. Пойдемте со мной». Женщина рядом хихикает. Что за ерунда, думаю? Тормошу админа, а она невозмутимо отвечает: «Вы в раздевалке чужие кроссовки надели, женщина на ресепшен обратилась». Смотрю на кроссы — вроде мои, беленькие. Тут начинаю замечать детали, которых у моей обуви не было — шнурки темнее, вставки какие-то блестящие. Как я извинялась перед той женщиной, вы и представить себе не можете! А она ничего, посмеялась.
- Вчера подошел парень и предложил после тренировки поужинать. Я отказалась, так как у меня был урок по танцам. Через час нахожусь уже в танцевальной студии. Тут появляется тот парень, машет мне, проходит в зал и говорит преподу: «Я хочу на пробное занятие».
Препод объясняет, что сейчас будет high heels. Парень, смеясь, отвечает: «И что?» Преподаватель тоже уже смеется и говорит ему, что это за направление такое и что танцуют тут на каблуках. В общем, не дали парню потанцевать и выпроводили.
«Это устройство в уборной моей качалки можно использовать, только если взобраться по стене вверх»
- Новая тренажерка, все незнакомое. Долго искала блины, наконец нашла. Висят на специальной стойке. Подхожу и начинаю снимать. Но так как там занимается пара, соблюдаю вежливость и спрашиваю, не нужны ли они им? Ответ: «Так это ж мы сейчас навесили как раз их себе на тренажер». Пауза. Смотрю и понимаю, что я перепутала стойки для блинов и стойки самого тренажера. Фактически получается, что я пыталась утащить их блины. Извинилась. Посмеялись. Извинилась еще раз. Хорошо, что пара понимающая была.
- Пришла зал и вижу свой любимый эллипсоид. Один на весь зал. Подхожу, а на нем стоит бутылка с водой, полотенце чье-то висит — в общем, занято. Тут же подбегает женщина и кидается на этот тренажер так, будто я его сейчас у нее отберу. Ну, я пошла на беговую дорожку, попутно смотря в сторону элипсоида. Эта дама подвигалась на нем минуты три и куда-то ушла. Прошло минут 5 — ее нет, а личные вещи по-прежнему там лежат. Спустя еще минут 7 она возвращается и... садится с телефоном в руке на подоконник рядом с этим тренажером. Все.
Но дама может рассказывать что занималась целых 17 минут на эллипсоиде. И это будет правда....
