15 человек, которые зашли в чужую квартиру и на секунду потеряли дар речи
У всех свои представления об уюте и порядке, поэтому чужая квартира порой становится настоящим сюрпризом. Например, одни занимаются коллекционированием и буквально перестраивают всю комнату ради хобби. А другие держат в качестве питомца огромную хрюшку весом под 250 килограммов, которая обожает валяться на ковре. В такие моменты заходишь в гости и на секунду теряешь дар речи.
- Работаю «мужем на час». Сломалась стиралка. Приезжаю по адресу. Смотрю, а в коридоре телевизор висит. Прохожу дальше — висит еще один на другой стене. Подхожу к ванной — и там висит телек! Спрашиваю, мол, зачем столько. А хозяйка с улыбкой выдает: «Так я сериалы часто смотрю, а когда домашними делами занимаюсь, то хожу туда-сюда. А так ничего не пропущу, если из комнаты выйду». Оказалось, что у нее реально в каждой комнате по телевизору, включая даже балкон. Такого я за 10 лет работы еще ни разу не видел.
- Пришел к другу в гости. Квартира была знакома, но недавно он сделал ремонт. Захожу в туалет, а потом решаю проявить вежливость — опустить крышку унитаза. Я потянул крышку на себя, но она почему-то не опускалась, а сопротивлялась. Я нажал сильнее — и тут вся конструкция срывается с петель и летит мне в лицо! Я инстинктивно делаю резкое движение назад, но нога скользит по кафелю — и вот я уже падаю в обнимку с унитазной крышкой. Каким-то образом срабатывает кнопка смыва, и мощная струя воды бьет мне прямо в затылок. Я лежу на полу, держу в руках крышку, а сверху продолжает литься вода. Друг, услышав грохот, врывается в туалет со словами: «Ты что здесь делаешь?» А я возьми и ляпни: «Я просто хотел быть вежливым!» Оказалось, он поставил новый «супер-удобный» унитаз с «защелкой», которую нужно было не опускать, а приподнимать перед закрытием. С тех пор, прежде чем проявить вежливость, я трижды проверяю конструкцию.
«Туалетный ренессанс. Добро пожаловать в мир роскоши и комфорта. Акцентом моего будуара является композиция марок»
- Новый сосед уже третий месяц делает ремонт. Он не шумит, не сверлит. Он хлопает дверью! Каждый день что-то тяжелое тащит. Решила подловить момент и тихонько подсмотреть. И тут-то я обалдела! У него там плиткой отделан коридор и гостиная. Весь пол и стены! Дальше не успела увидеть. Такое чувство, что он там Эрмитаж решил сделать. Спрашивать как-то неловко, да и он сам не особо общительный какой-то. Надеюсь, что к концу ремонта он позовет на новоселье, и за билет в этот «музей» платить не придется.
Но вообще, были бы деньги, я бы не отказалась от плитки в коридоре) Узкий коридор, стены исшоркиваются до довольно неприглядного состояния довольно быстро. А так, сделать хоть на полу у входа плитку и на стенке где куртки вешаются и напротив. Плитки сейчас какой только нет. Есть очень натуральная под дерево, например...
- Уже много лет я работаю «мужем на час», поэтому постоянно бываю в квартирах незнакомых мне людей. Как-то раз прихожу на вызов, и хозяйка говорит: «Там что-то засорилось, и вода не уходит». Смотрю, а у нее в раковине целая гора посуды, которую она даже не додумалась убрать. А еще раз пришел на вызов в квартиру, которую снимали 3 девушки. Захожу и вижу, что на люстре висит нижнее белье. Да, как раз таки эту люстру мне нужно было поменять.
- Один мой друг живет в доме 800 квадратов. Четыре этажа и мансарда. Бассейн, спортзал, баня, сауна и турецкая парная в цоколе. Голубые ели возле дома, забор — бетон, замаскированный под дерево. Кондиционированный воздух с фиксацией влаги и пыли. Панорамные окна в пол и зимний сад. Вид из окон — сосновый бор столетних сосен, простор полей с горами на горизонте. И тишина... Пару раз в год захожу в гости. Живет он с престарелой мамой. Жена и пятеро детей разбежались по разным городам. До сих пор не могу понять, зачем такой дом одному? Каково это — жить одному в доме, похожем на космический корабль, где есть все! Где можно годами не видеть людей.
«Клиент заказал окно. Даже сам сделал замеры проема. Все изготовили по его размерам. Приехали устанавливать, а там...»
- У меня есть подруга. Только что-то куплю, как через некоторое время такая же вещь появляется у нее: одежда, обувь. Прихожу как-то раз к ней домой, а у нее вообще все под копирку: интерьер, мебель, обои. Спрашиваю, мол, зачем. А она говорит: «Мне подсказать некому, вот я на тебя и смотрю». Блин, ну свой-то вкус должен быть! Тебе же в этом жить.
- Работаю курьером. Приезжаю по адресу. На пороге меня встречает мужик лет 50. Смотрю на него, а он прям светится от счастья! Отдаю посылку, он прям при мне ее буквально разрывает в клочья и достает оттуда маленькую игрушечную машинку. Говорит: «Наконец-то! Пойдем, дружище, покажу!» Любопытство взяло верх. Прохожу с ним в комнату, а у него там вся стена из полок сделана, на которых такие же машинки стоят. Мужик радостно подбегает к одной полке, дрожащей рукой аккуратно ставит машинку на пустое место и говорит: «Собрал! Теперь у меня полная коллекция. 15 лет я ее собирал!» Обычно я не люблю проявлять эмоции, но тут даже у меня улыбка на лице появилась. Прям радостно стало за мужика. Почаще бы таких клиентов, а то обычно угрюмые все какие-то, злые.
Нажми на кнопку! Но что же ты не рад? Тебе больше не к чему стремиться!©️
- Раньше я работал в компании, которая устанавливала крутую аудио и видеотехнику. Как-то раз мы поехали на вызов, нужно было подшаманить потолочные колонки. Хозяин проводит нас к огромной гостиной в глубине дома, дожидается, пока мы все соберемся у входа, и серьезно так говорит: «Когда я открою дверь, заходим максимально быстро и сразу же ее закрываем». Необычно, конечно, но ладно. Зашли, осмотрелись, вроде все как обычно. И тут я замечаю на стене золотые медали, а хозяин объясняет: в этой комнате искусственно поддерживается уровень кислорода как на высоте три тысячи метров, чтобы он мог тренироваться. А открытая дверь моментально портит весь эффект.
«За 8 лет работы было около 10 подобных случаев»
- Я занималась страховым консультированием на дому. Как-то раз меня пригласила к себе одна очень милая и с виду совершенно обычная пара. Провожая меня в гостиную, они между делом предупредили: «Только свинью не гладьте, пожалуйста». Что?! Прямо там, на ковре, развалилась свинья весом не меньше 250 килограммов. Оказалось, это был подарок, им обещали миниатюрную вьетнамскую свинку, а выросла огромная деревенская. Характер у нее был собственнический, так что хозяева сразу сказали: если я не буду ее трогать, то все будет в порядке. Самое интересное, что свинья звонила в колокольчик, когда хотела выйти на улицу или зайти обратно. Она меня не беспокоила, и я ее тоже, но консультацию я постаралась провести максимально быстро!
- Меня восхищала одна женщина, у нее была мебель глянцевая и ни одной пылинки, вот такое запомнилось.
- Я в студенческие времена убирала в доме богатых людей в Германии. У хозяйки на шкафах было около 20 коробок со шляпами, я с них убирала пыль. Мне было интересно, куда она их надевает. Представляла картины богатой жизни, где дамы носят шляпы. А сейчас думаю о том, чтобы нанять клининг себе, и как-то неловко за грязь в доме. А муж не любит чужих людей в доме, хотя с мойщиками окон смирился.
- По работе однажды была в одном доме, который был полон часов. И они были повсюду. Часы на стене, на каминной полке, напольные часы, часы с кукушкой, морские часы, настольные часы, даже маленькие карманные часы на тумбочке... у этого человека были все виды тикающих часов, какие только можно себе представить. Ему было за 80, и он проводил дни, возясь со своими часами. Некоторые из них были действительно очень красивыми. Я никогда ничего подобного не видела.
У меня ребенок фанат часов. Может часами залипать, глядя на циферблат.
«Делюсь „прекрасным“ инженерным решением. Одна кнопка выключает свет а подъезде, а вторая — звонок в квартиру. Угадайте, что чаще всего происходит...»
- Самая интересная вещь, которую я находил во время работы — дорогое бриллиантовое кольцо. Оно затерялось в стареньком унитазе, который я как раз менял. Пока нес унитаз к грузовику, кольцо выпало и выкатилось на дорожку. Хозяйка была очень счастлива, так как она считала, что подарок мужа потерян безвозвратно.
- Самый классный момент в работе — это когда снимаешь канализационную трубу, и из нее вылетает кучка не пойми чего. Показываешь хозяевам квартиры, они сначала не понимают, зачем я показываю. А потом присмотрятся — и сразу у них лицо меняется. Иногда даже кричат: «Это же мое любимое кольцо/сережка/браслет, которое я потеряла год назад!»
- Работаю сантехником. Однажды вызвала к себе одна дамочка. Захожу в квартиру, а там все стены фиолетового цвета. Я даже слегка удивился. И тут прохожу мимо одной комнаты, а там стены — синие. Не выдержал, спрашиваю: «Извините, а тут почему синий цвет выбрали?» Ответ просто поразил: «Да так, для разнообразия».
Делала ремонт в однокомнатной квартире с большой кухней и коридором. Так все помещения были цвета фуксии с небольшими отклонениями. Я за собой заметила, что пробегаю от места ремонта до с/у. На меня давили эти стены, а с/у был в светлых тонах.
Согласитесь, что каждое жилье со временем становится отражением характера и привычек своих хозяев. И порой такая «индивидуальность» надолго оседает в памяти у всех гостей, кто переступает порог квартиры. Наверняка и у вас есть занятная история. Будем рады почитать в комментариях.
Комментарии
Понимаю деда с часами.
У меня дома висит примерно 60+ рыбов, и объемных 7 штук стоят... но они хотя бы не тикают)