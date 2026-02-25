16 историй про покупателей зоомагазинов, чья логика может развеселить даже сурового манула

Мир домашних животных и их хозяев никогда не перестанет удивлять своей непосредственностью и смекалкой. Порой один обычный поход за вкусняшками или новой когтеточкой оборачивается курьезом, который потом со смехом пересказывает весь персонал зоомагазина.

А в какие неловкие или смешные ситуации, связанные с животными или покупками для них, доводилось попадать вам?