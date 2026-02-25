У меня собака с похожим именем заходила в палатку с детскими игрушками, где на нижней полке стояли резиновые игрушки с пищалками, просматривал все, и садился около корзины, где была нужная ему. Купленную игрушку брал в бородатую пасть, и пиликал. Незнающие люди не могли понять, что за звуки издает собака. А продавщицы нас хорошо знали (почему и пускали, собственно), и всегда потешались над его деликатным поведением и процессом выбора новой игрушки.
16 историй про покупателей зоомагазинов, чья логика может развеселить даже сурового манула
Зоомагазины — это не просто место, где продают корм и пушистые лежанки. Это настоящие порталы в мир комедии и неожиданных открытий, где каждый день разворачиваются сюжеты, достойные ситкомов. Только здесь можно встретить покупательницу, скупающую собачьи ботиночки ради спасения кухонного паркета от стульев, или заботливую супругу, выбирающую резиновую хрюкающую игрушку для своего 35-летнего мужа Дмитрия.
- Работаю в зоомагазине. Заходит женщина, берет две огромные пачки самого дешевого древесного наполнителя. Я улыбнулась: «Много котиков у вас?» А она, расплачиваясь, вздыхает: «Да это для мужа». Заметив мой обалдевший взгляд, она пояснила: «На улице такая слякоть, что он каждый день приходит с насквозь мокрыми ногами. Раньше всю прихожую туалетной бумагой заваливали, а теперь он просто насыпает наполнитель в старые носки и запихивает в ботинки. К утру все идеально сухое. Сегодня пришла за двойной порцией, потому что его коллеги узнали про этот трюк и попросили купить на всех. Так что у нас теперь дома склад наполнителя».
- Прибегает у нам парень. Выглядит так, будто не спал несколько ночей. Спрашивает: «У вас есть сложные игрушки для котов?» Показываю. Он крутит, вертит, включает. Потом сразу же расплывается в улыбке и говорит: «Беру! Теща приезжает на неделю, а у нее полное неприятие шума. Если кот будет играть, то, может, она уедет побыстрее».
- Спрашиваю цену на кошачьи игрушки в зоомагазине. Продавец такой: «Не знаю. Давай по 50?» Взяла 4 штуки. Глянула в интернете, их цена была гораздо выше. Вернулась. Сказала, что он ошибся в цене. А продавец выдает: «В ценах не разбираюсь. Я вообще-то хозяин этого магазина. Сегодня подменяю продавца». Говорю ему, мол, давайте доплачу, а он мне: «Девушка, первое слово дороже второго. Тут уж ничего не поделаешь». Потом поблагодарил за внимательность, сказал, что проверит цены и вдобавок накинул мне пару вкусняшек для кошки. © Не все поймут / VK
- Работаю продавцом в зоомагазине. За восемь лет работы запомнилась одна гламурная девушка, которая купила синюю миску и требовала, чтобы я еще продала синий корм для ее собачки. Видите ли, ей синий цвет корма под интерьер кухни подходит. И только синий. Бедное животное! © Подслушано / Ideer
- Моя собака сама себе выбирает корм и вкусняшки. Как только получаю зарплату, в этот же день веду Джесю в зоомагазин. Отпускаю ее с поводка, она бегает между рядами и рассматривает все с интересом. Потом останавливается у какой-то пачки, я спрашиваю, мол, берем это? И Джеся подтверждает своим веселым «гав». Если она была хорошей девочкой, то разрешаю еще и выбрать игрушку. Джеся вынюхивает все и хватает в зубы ту игрушку, которая понравилась, а потом несет к кассе. Продавцы в шоке. © Не все поймут / VK
- Захожу в магазин. Выбираю корм для кошки. Краем глаза замечаю суши на полке. Интересно, откуда они здесь? Потом решил спросить у продавца: «Вы сегодня будете ужинать суши?» Он странно на меня смотрит. Я киваю на то, что у него стоит за спиной. Он разворачивается и что-то мне говорит. Я не услышала, но и не переспросила, потому что уже надо было оплачивать товар. Уходя, пожелала ему приятного аппетита. У него снова странная реакция. Короче, оказалось, что это лакомства для попугаев, просто они очень похожи на суши: круглые и в прозрачной упаковке. © olyayalo_13
- Стояла в очереди в зоомагазине, чтобы расплатиться за кошачий корм. Вдруг внутрь заходит золотистый лабрадор, целенаправленно идет к корзине с мягкими игрушками по акции, берет одну в зубы и просто уходит. Я, двое парней передо мной и кассир молча переглянулись.
Через пару минут забегает запыхавшийся хозяин и начинает извиняться. Оказалось, он выгуливает трех своих лабрадоров без поводка, и этот хитрец запомнил, где именно лежат игрушки. Теперь он специально убегает вперед всей стаи, заходит в магазин и занимается таким озорством. Кассир не растерялся и спросил мужчину, не хочет ли он просто открыть на собаку кредитный счет. © Sympatheticvillain / Reddit
- Зашел в зоомагазин. А в этот момент мужичок в возрасте покупал маленькую черепашку. Спросил продавца, мол, сколько они живут? Она ответила, что лет 50-60. Мужичок округлил глаза, всплеснул руками и воскликнул: «Так вот кому моя квартирка достанется!» © Палата № 6 / VK
- Как-то в зоомагазине мужу понравилась игрушка для собак — смешно хрюкающая свинья. Стояли и смеялись с ним, хрюкает как живая. В другой день зашла в тот магазин уже одна и решила сделать мужу сюрприз — купить эту свинью, чтобы дома веселился. Продавец предложила оформить дисконтную карту. Спрашивает возраст и кличку питомца, которому покупаю игрушку. Так и ответила: «Дмитрий, 35 лет». © Подслушано / Ideer
- Я работаю в зоомагазине, и у нас на кассе всегда есть нарезанные кусочки специального мясного лакомства (похожего на пепперони), чтобы угощать собак наших клиентов. Как-то раз заходит пожилой мужчина со своим довольно упитанным псом и просит продать ему шесть целых палочек этого лакомства.
Пока я упаковываю товар, мой менеджер начинает умиляться собаке и болтать с покупателем. Тем временем я тихонько угощаю пса кусочком пепперони с кассы. Мужчина отворачивается от менеджера, смотрит на меня и говорит: «Мой мальчик очень ждет угощения!» Я отвечаю: «Я ему уже дал кусочек, но могу дать еще один». Я снова даю собаке вкусняшку, но мужчина в этот момент вновь отвлекся на менеджера.
Когда он снова поворачивается ко мне, то удивленно и с ноткой возмущения говорит: «Вы же сказали, что дадите ему лакомство?» Оказалось, его пес настолько виртуозно и бесшумно глотал угощение, что хозяин даже ничего не замечал. Он просто в совершенстве овладел искусством собаки-ниндзя! © Unknown author / Reddit
- Вчера с 5-летней сестрой были в зоомагазине. Она долго смотрела на клетку с оглушающе свистящими на разные голоса попугаями, а потом выдала: «Ой, как попугаи орут громко! Прям как мы в садике». © Мамдаринка / VK
- Мне нужно было зайти на работу в зоомагазин за кормом, и я решила взять с собой своего питомца — ручного питона по имени Сатинка. Она мирно висела у меня на шее.
Иду по рядам, тут какая-то женщина роняет свою корзинку и начинает звать менеджера, явно испугавшись моей любимицы. Пришел менеджер, на возглас покупательницы, что она будет жаловаться руководству, он невозмутимо ответил: «Конечно, жалуйтесь. Хорошего вам дня!» Женщина убегает, а менеджер закатывает глаза и совершенно будничным тоном спрашивает меня: «Так тебе сверчков взвесить?» © sdrakkan / Reddit
- Зашел в зоомагазин. И, будучи в запаре, попросил наполнитель для кошек. Девушка-продавец не растерялась: «Вам корм или для туалета?» Долго смеялись вместе. Мне нужно было наполнитель для туалета купить. © Leningrad101 / Pikabu
- Познакомился на днях с девушкой. Это была любовь с первого взгляда. А работаю я консультантом в зоомагазине, и у нас там, по договоренности с приютом, стоит небольшой вольер с котятами, которых можно забрать бесплатно. Захожу в зал, смотрю — она. Стоит, разглядывает одного из пушистых, глаза светятся, и у меня в этот момент что-то в голове щелкает. Все! Моя! Я быстренько оформил ей «скидочную карту» (читай: выудил номер телефона), потом нашел повод позвонить. Так и договорился о свидании. Встречаемся сегодня. Я уже все придумал — подарю ей «букет» из пачек корма. Романтика! © Карамель / VK
- К нам в зоомагазин зашла дама. Попросила бежевые ботинки для собак. Нашла хороший вариант. Спрашиваю, какая порода, надо размер подобрать. Она отмахивается и берет 4 комплекта! Спрашиваю: «У вас питомник?» А она выдает неожиданное: «Нет, у меня новый паркет дорогущий, а стулья на кухне ножками пол царапают. Ваши ботиночки — единственное, что на них идеально будет сидеть».
- Друзья уехали, попросили присмотреть за котом. Тут у кота закончился его премиум-корм. Пришел в зоомагазин. 1,5 кг стоит 1600. Продавец мне такой: «Вот не понимаю вас, богатых! Ведь ни один из вас даже не догадался, что этот корм на развес брать выгоднее. Килограмм развесного будет стоить 580. В два раза дешевле!» Действительно, подумал я, и взял килограмм на развес. На разницу в 1000 набрал себе разных приколюшек. Всем бы таких продавцов. © Cool story / VK
Мир домашних животных и их хозяев никогда не перестанет удивлять своей непосредственностью и смекалкой. Порой один обычный поход за вкусняшками или новой когтеточкой оборачивается курьезом, который потом со смехом пересказывает весь персонал зоомагазина.
А в какие неловкие или смешные ситуации, связанные с животными или покупками для них, доводилось попадать вам?
