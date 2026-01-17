16 курьезных историй о том, как зоомагазин внезапно превратился в шоу
Поход в зоомагазин часто превращается в маленькое приключение, способное зарядить отличным настроением на весь день. Здесь серьезные взрослые моментально становятся восторженными детьми, а случайные диалоги у кассы порой напоминают готовые сценарии для добрых комедий.
- Пришла на собеседование в зоомагазин. Директор слушал вполуха и бросал взгляд мои руки. А там ногти обкусаны, маникюр только в мечтах. Облом! Директор прервал меня и говорит: «Приступай с понедельника». Я опешила. А он рассмеялся и указал на мои ладони в кошачьих царапках. Выяснилось, что для него это лучший сертификат профпригодности.
- Работаю в небольшом зоомагазине, и как же, блин, бесит, когда приходят покупатели за кормом и говорят: «Мой кот сказал, что есть хочет. Сейчас, я ему позвоню и спрошу, что будет кушать». Звонит жене, спрашивает, что купить, и добавляет: «Видите, у меня кот говорящий». © Подслушано / Ideer
- Пока я ходила по рядам и изучала ассортимент, в углу начали истошно орать птички в клетке. Продавщица смотрит на меня, виновато улыбается и говорит им: «А ну перестаньте кричать! Будете так орать — мы вас продадим!» Птички удивленно замолчали, а я на всякий случай поторопилась выйти из магазина. Вдруг она офигенный продажник. © MadTill**** / Pikabu
- Была в зоомагазине. Тут влетает вся красная и запыхавшаяся корпулентная дама. Безумным взглядом обводит витрину и кричит продавцу, тыча в клетку с бурундуком: «Вот этого! Этого! Чем кормить? Где его держать? Все давайте! Скорее! А то мне вчера такого принесли, а у меня ничего нет. Я даже не знаю, кто это! Он голодный! Скорее!» Жаль, я уже уходила, и так не услышала, кто это ей такой подарок сделал. © Вероника / ADME
- Работала в зоомагазине. Чего только за три года не наслушалась — впору книгу писать! Но больше всего запомнилась девушка, которая искала тест на беременность для улитки. © Подслушано / Ideer
- Зашла в зоомагазин посмотреть на попугаев. Иду к выходу между рядами с кормами для собак. Подбегает симпатичный менеджер, спрашивает, мол, какой корм выбираете? Я ему печально: «У меня никого нет. Даже парня». А он мне такой: «А вы идите от обратного! Сперва купите корм». Диалог продолжился:
— Парню? В зоомагазине?
— Будет предан вам, как пес! © veronikaWFS / Pikabu
- Сижу в декрете. Забежала как-то без ребенка в зоомагазин за развесным кормом для кошки. Девочка-продавец мило улыбнулась, спросила: «Сколько вам?» Я говорю, мол, 10 месяцев, потом сообразила, что ляпнула что-то не то, надо же про кошку. Поправляюсь: «Ой, 7 лет!» Девочка на меня странно посмотрела и так осторожно переспросила: «Вам сколько граммов взвесить?» © Убойные Истории / VK
- Был я как-то со знакомой в зоомагазине — она решила купить рыбок и аквариум. Выбрали четырех рыбок и большой аквариум. Стоим на кассе, нам пакуют покупку. Знакомая стоит задумчивая и вдруг говорит: «А куда штучку с водой для питья ставить?» Занавес. Я ржу, продавец, еле сдерживаясь от смеха, красный как свекла, отвечает: «Просто стакан в аквариум киньте, они там сами разберутся». © AllGremor / Pikabu
- У знакомых разродилось сразу две крысо-мамы — родилось 18 крысят. И сын пошел договариваться с зоомагазином сдать их на продажу. Но вдруг заметил, что в клетке уже месяц сидел одинокий перепуганный крысеныш. Он его купил и заявил, что передумал сдавать своих «детей» в зоомагазин. Теперь у них 19 крысят. © matilda_hide / X
- Стою в зоомагазине. Слышу разговор девушки с продавцом: «Купила у вас корм для кошки, а она отказывается его есть. Ходит голодная! Корм некачественный или просроченный». Продавец спросила название, та ответила. Продавец выпучила глаза и сказала:"Девушка, это не корм, а наполнитель для лотка". © ПОЗОР / VK
- Вчера в зоомагазин привезли двух парнишек-дегу. Предварительно я ознакомился с правилами содержания, но все равно поначалу было страшновато брать их в руки — убегут, лови потом по всему магазину. Руки к ним засовываю — интересуются, пытаются выбраться наружу. Не пущаю. Сегодня решил рискнуть, и все прошло нормально: не убегают, не пытаются спрыгнуть, не кусаются. Бегают по мне, как крыски — ни секунды покоя. Такие дела. © K.rakokot / Pikabu
- Сегодня наблюдала, как девушка тащила своего парня в зоомагазин. Через полчаса вижу ее зареванную. Она кричала парню, что он ее не любит, раз не хочет кота купить. Подумала, ну, с кем не бывает. Только в ходе их разговора я услышала, что у парня аллергия на кошачью шерсть. Эх, девушки такие девушки! © Карамель / VK
- Зашла к нам в зоомагазин девушка. Рассматривает попугая жако. Спрашивает, будет ли он говорить. Говорю, что да. А девушка: «С ним на любые темы поговорить можно?» Столько было детского восторга в этом вопросе! Поэтому я уклончиво ответила: «По обстоятельствам, зависит от окружения». © VareSilvana / ADME
- Мы стоим с коллегами возле входа, и тут заходит мужчина. В руках у него тонкая детская сумка для сменки. Говорит: " У меня сын вчера в подъезде крысу нашел. Можно вам отдать? Только она какая-то странная«. Я: «Ну показывайте». Из сумки извлекается стеклянная банка, набитая синтепоном, древесным наполнителем, семечками и еще какой-то ерундой. Ничего живого не видно. Я засовываю руку в банку — и там — лысая крыса!
Офигевшая и замерзшая, но крайне адекватная. Сразу залезла ко мне под воротник свитера и заснула. Я пообещала, что мы обязательно ее пристроим, и мужчина ушел. Крыса оказалась на редкость ручной, очень умной и контактной. Большую часть дня она провела со мной, а вечером присоединилась к моей веселой компании — котам, собаке и улитке. Сейчас Киса живет в большой клетке, спит у меня в капюшоне, я купаю ее в раковине специальным шампунем. Она держит в страхе котов, а собака все время пытается ее облизать. Всю жизнь мечтала о крысе, но у меня на них контактная аллергия. © Ukuliss / Pikabu
- Заходит парень. Выглядит очень уставшим. Спрашивает: «Есть резиновые курицы? Которые орут, если на них нажать?» Он выбирает самую голосистую. Сказала, что пес будет в восторге. Парень смотрит на меня удивленно и выдает: «При чем тут пес? Это для соседа. Он третий месяц ремонт делает в 7 утра, теперь моя очередь мстить».
- Работаю в зоомагазине. На днях покупатель — мальчик — купил совок для кошачьего туалета. Не хватило денег. Сказал, что занесет. Весь день не заносил. Я собрался и ушел домой. Прихожу на следующий день — а деньги в пакете висят на ручке двери магазина. На записке написано: «За совок». Ах, ты мое солнышко. © Подслушано / Ideer
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Питомцы не только требуют заботы, но и дарят нам бесконечные поводы для улыбок, объединяя совершенно незнакомых людей. Даже обычный визит за наполнителем может обернуться встречей с новым другом или смешным воспоминанием на всю жизнь.
А какие курьезные или необычные истории случались с вами во время походов по магазинам для любимцев?