16 памятных вещиц, которые хранят тепло родных рук лучше любых снимков

Добро
18 часов назад
Варежки, связанные бабушкой, платьице, сшитое мамой, игрушка, сшитая подружкой, и другие подобные вещицы есть, наверное, у каждого из нас. Когда мы берем их в руки или даже просто смотрим на них — в теле появляется приятное ощущение теплоты, которую они хранят в себе.

  • Папа был суровым человеком, начальником цеха. Дома у него лежал ежедневник, который нам трогать запрещалось. Вроде какие-то рабочие чертежи. И тут я опрокинул на него кружку чая. В панике бросился вытирать, пока папа не заметил, но вдруг увидел, что поверх всех таблиц написано совсем другое: «20 мая: Сын забил первый гол. Горжусь!» «15 сентября: Дочка испекла пирог, пересолила, но я съел два куска, чтобы она улыбалась». Оказалось, что его «секретные файлы» — это хроника наших маленьких побед, которые для него были важнее плана завода.
  • Вспомнилось, что бабушка говорила мне, что в доме была подушечка с рисунком, которую вышила моя прабабушка. Потом его повторила уже моя бабушка. За ней — моя мама. А я... Сначала ее просто хранила — в память о бабушке, это именно ее работа. И вот, наконец, я «доросла». Тоже решила повторить вышивку.
    Предполагала вышить, минуя пункт отрисовки схемы... Наивная. Работа долгая, кропотливая... Несколько месяцев рисования и несколько месяцев шитья — и вот результат. © olgabuchkovskaya / Pikabu
  • Мне досталась от бабушки формочка для вареников. Думаю, что ее когда-то сделали своими руками. Это, по сути, простая металлическая круглая формочка для теста. Ей, наверное, уже лет 100. За столько лет с ее помощью было приготовлено десятки тысяч вареников. Я выросла, каждый год готовя их вместе с бабушкой, и научилась этому у нее и теперь уже я главная по вареникам. © cookiequeen724 / Reddit

«Это кольцо моей прабабушки. Потом оно перешло к моей маме. Я очарована им с самого детства, и мама предложила мне надеть его впервые на свадьбу моей сестры в прошлые выходные!»

  • У меня есть огромная банка из-под печенья в форме зеленого яблока, которую моя мама подарила своей маме на День матери, когда была ребенком. Это такая глупая вещица, но она напоминает мне о том, как я бывала на кухне у бабушки, когда они обе готовили© Jen_the_Green / Reddit
  • У моей сестренки золотые руки, поэтому я даже думать не стал, сразу откинул варианты со всеми магазинами и доверился ей, когда мне нужен был костюм на выпускной. Она умудрилась сделать шикарный комплект, который я ношу до сих пор на мероприятия. На самом же выпускном вечере благодаря этому костюму я выиграл награду «Король вечера» и танцевал с «Королевой вечера». Мы после этого сблизились, разговорились, а спустя время начали встречаться. © Не все поймут / VK

«5 часов, и памятная игрушка для моей подруги готова. Она сшита из свитера ее бабушки»

  • Пару недель назад у меня сломалось компьютерное кресло. В этот день у нас как раз гостила моя бабушка, которая сразу сказала: «Не переживай, внучок, дедушка смастерит тебе новое! Даже не думай тратить деньги на покупку!» Прошло всего ничего, но дедушка уже привез мне мое новое кресло, которое сам и сделал. Короче говоря, я теперь сижу на самом настоящем троне. Огромная спинка, мягкая обшивка, широкая сидушка, шикарные подлокотники. Чувствую себя королем семи королевств, андалов, ройнаров, первых людей, ну и одновременно матерью драконов© Не все поймут / VK

«Я получила этот подарок от своей тети, и я от него в полном восторге»

  • На мое 18-летие дедушка сделал мне просто замечательный подарок. Он подарил огромный альбом фотографий, в котором запечатлено все мое детство. Дедушка всю жизнь увлекается фотографией, а после моего рождения, так особенно. Я не помню ни дня, чтобы мы с ним гуляли без камеры. Родители много работали, у них не было времени ни гулять со мной, ни фотографировать меня. А дедушка, хоть и работал, всегда находил на это время. И от этого альбом еще ценнее и дороже для меня. Дедушка сказал, что у него дома еще два таких. Если с моим что-то случится, то для меня всегда найдется запасной. И это так мило, что я не могу найти слов, чтобы показать, как сильно я люблю своего дедушку. © Палата № 6 / VK

«Я только что нашла в фотоальбомах рисунки моей бабушки, которые она делала, когда я была маленькой»

  • У меня есть маленькая подушка, на которой я сплю даже сейчас, когда мне уже 35 лет. Ее когда-то сшила моя прабабушка, набив ее перьями своих гусей, и подарила моей маме, когда она еще младенцем была, а когда родилась я, мама отдала ее мне. Ее главная магия — она всегда прохладная на ощупь. А еще в ней хранится любовь четырех поколений! © cattimusrex / Reddit
  • Моя бабушка знает, что я обожаю Покемонов. Еще с раннего детства тащилась от этого шикарного мультика. Смотрела его по телевизору перед походом в детский садик. Тут у меня еще котик появился, лысенький такой, Сфинкс. Бабушка чуть в обморок не упала, когда увидела его. Сначала с недоверием отнеслась, но потом с жалостью. Связала ему недавно одежду, костюмчик милый, приносит мне, а я кота переодевать давай сразу. Короче говоря, теперь у меня по дому бегает настоящий Пикачу! Бабушка знает толк в миленьких костюмчиках. © Не все поймут / VK

«Я нашел золото и камень недалеко от города, где родилась моя любимая. Узнал через ее друзей, какой дизайн ей понравится. 2 года я его делал, и вот она ответила мне „да“!»

  • В далеком 1985 году мама после замужества и переезда взяла на время у бабушки лопатку, с которой та готовила еще в детстве, обычную, для жарки. Прошли годы, покупались новые наборы кухонных принадлежностей, но лопаточка была фаворитом. Сейчас мне за тридцать, мамы уже тоже нет, а этой лопаткой я пользуюсь до сих пор, оплавленный край рукояти, когда мама отвлеклась на мои детские шалости, и стертый временем угол... Перемешиваю этой лопаткой зажарку и понимаю, вот она! Наша семейная реликвия. © Тайные истории / VK

«Я связала вещички для своей племяшки, которая вот-вот родится»

Эти истории лишний раз напоминают: настоящая ценность вещей измеряется не их стоимостью, а той любовью и заботой, которые вложили в них близкие. И именно такие сокровища хочется беречь и передавать из поколения в поколение.
А у вас есть дома предмет «с историей», который вы ни за что не выбросите? Что это за вещь?

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Предмет "с историей" - это детское вязаное одеяло с монограммой АП.
Его связала моя бабушка в Харбине, в 1931 году для моей мамы, которая должна была родиться в конще октября.
Потом под ним спала тетя, родившаяся в 1935-ом.
Потом мой брат в 1962-ом, потом я, после мой племянник в 1989-ом и моя дочь в 1997-ом.
Меня и мою дочь мама хотела назвать на "А", но не сложилось)

