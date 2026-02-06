16 памятных вещиц, которые хранят тепло родных рук лучше любых снимков

Предмет "с историей" - это детское вязаное одеяло с монограммой АП.

Его связала моя бабушка в Харбине, в 1931 году для моей мамы, которая должна была родиться в конще октября.

Потом под ним спала тетя, родившаяся в 1935-ом.

Потом мой брат в 1962-ом, потом я, после мой племянник в 1989-ом и моя дочь в 1997-ом.

Меня и мою дочь мама хотела назвать на "А", но не сложилось)