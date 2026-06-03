18 историй и фото из зоопарков, в которых есть и юмор, и душевное тепло

Посетив зоопарк можно не только полюбоваться зверушками, но и стать свидетелем порой смешных или занятных историй. А можно столкнутся с зоопарком не выходя из дома. Кто-то отдал летучую мышь на зимовку, а кто-то выяснил, что у простых львов может быть вполне устрашающий рык. А некоторые герои нашей статьи и вовсе работали в зоопарках и поделились своими душевными историями и теплыми фото.

Гонял с детьми в мини-зоопарк. Через пару минут после начала экскурсии услышал возню около одной из клеток. Женщина пыталась ругаться с обезьянкой. Не дождавшись от мартышки ничего, женщина решительным шагом рванула к администратору. Она потребовала, чтобы ей позвали директора:

— Хочу пожаловаться. Ваша обезьянка дразнится!

— Вы хотите сказать, что вас передразнила обезьяна?

— Да!

Тут нужно отдать должное директору. Женщина очень ловко сориентировалась в ситуации. Я был поражен: «Огромное спасибо за обратную связь. Это очень ценная для нас информация. Сегодня же вечером с обезьяной будет проведена профилактическая беседа».

Этот ответ женщину удовлетворил, и она направилась далее по своим делам. Как только она скрылась за поворотом, мы втроем рухнули со смеху. Директор, администратор и я. © MaksMaster / Pikabu

Мой сосед работает смотрителем в зоопарке и обожает общаться с шимпанзе и выдрами. История про шимпанзе: однажды он закрывал на ночь вольер, где спал один самец шимпанзе, и вдруг понял, что потерял брелок с ключами. Он увидел, что ключи держит шимпанзе, и попросил вернуть их. Шимпанзе отказался. Тогда он сказал: «Вот, я дам тебе банан за ключи!» Шимпанзе тогда снял один ключ с брелока и отдал его. Через 18 бананов ключи были возвращены.

А однажды летом одна выдра сбежала из своего вольера и была замечена в окрестностях зоопарка, плавая вокруг людей, которые арендовали гребные лодки. Она подходила к посетителям, чтобы выпрашивать вкусняшки. Все лето охранники пытались поймать ее, но она научилась распознавать их форму и держалась подальше. В конце концов им удалось поймать ее, когда охранники надели гражданскую одежду. © kahrs12 / Reddit

«Наверное, это мой эму. Каждое утро он встречает меня на парковке для сотрудников зоопарка, и мы вместе пьем кофе»

Живу рядом с центральным парком, через улицу — зоопарк. Летом каждую ночь я слышала жуткие стоны. Я думала, что моей соседке плохо, на протяжении лета строила разные гипотезы, откуда эти стоны. Однажды осталась ночевать у подруги в соседнем доме. Под утро снова эти стоны. Я в панике бужу ее, она прислушивается, начинает смеяться и говорит: «Это лев из зоопарка. Он так воет». Летом львы живут в уличных клетках. Позже, приехав в другой город, я специально ради эксперимента и успокоения, пошла в зоопарк ради львов. И услышала тот самый звук. Все окончательно встало на свои места. ssluuv22

Ноябрь. На балкон залетела летучая мышь, ну, думаю, потусует там да улетит. Но нет. Она осталась там. Прошел день, два. Пытаюсь узнать, что делать. Пишут, что надо звонить в зоопарк, приедут, заберут. Звоню. Естественно, приехать некому, привозите сами. Мыши находят теплое место и впадают в спячку, а так как это балкон, она умрет от холода во сне. По телефону из зоопарка сказали, мол, она не будет шевелиться, если возьму ее в руку, нужно положить ее в коробку и привезти к ним. Ок. Надеваю перчатку. Беру в руки. Быстро кладу в коробку. Боюсь ехать на машине в зоопарк. Да и припарковаться там негде. Еду на метро. Отдал сотруднице Дарье через турникет. Фух, совесть чиста. В зоопарках таких заблудившихся мышей предварительно откармливают и помещают в криокамеру. Весной отпускают. drodima.medeo

«Сейчас холодно, поэтому мы не можем показать вам ежей. Они отдыхают. Так что вместо ежей мы предлагаем вам посмотреть на очень похожую на них щетку. Ждем вас снова, когда станет теплее»

В нашем зоопарке жила ручная лисица — кто-то приютил лисенка и вырастил его на руках, но, когда он подрос, заботиться о нем уже не смог, поэтому зоопарк, в котором я раньше работала, взял ее к себе. Было видно, что ее вырастили вручную, потому что она очень любила людей. Она ждала, пока ты поменяешь ей миску с водой, чтобы ты наклонился, а потом прыгала тебе на спину. Затем карабкалась по ней, клала лапы на твои плечи, лизала и покусывала уши. Если ты садился, пока она была у тебя на спине, она падала тебе на колени и сворачивалась там калачиком. Нет ничего лучше, чем ждать, пока другой смотритель закончит менять ей подстилку, и обнаружить, что она покрыла твою спину отпечатками лап, облизала оба уха и крепко спит у тебя на коленях, как щенок. Она также делала это перед зрителями. Трудно менять миску с водой лисе, когда она сидит у тебя на спине, а группа хихикающих детей за этим наблюдает. © Hexen_Niohuru / Reddit

В субботу я была в зоопарке, и там мужчина рассказывал нам о пингвинах. Он сказал, что вырастил большинство из них, а также их родителей, и очень хорошо знает их всех, даже помнит все имена. Один пингвин просто сидел у его ног, прижимаясь к штанине, поэтому он наклонился и почесал его по голове, а тот прижался к нему, как кошка. Этот пингвин его очень любил. Это было самое очаровательное, что я когда-либо видела. © koryface / Reddit

«Я подрабатываю в зоопарке, и иногда смотрители приводят с собой животных на наши утренние собрания сотрудников. Это один из наших пингвинов. Он любит кусать за пальцы ног»

Фред — скат, пока еще совсем малыш: размах у него всего около 90 см. Он слишком мал, чтобы жить в аквариуме с акулами, где обитают взрослые особи длиной до 2,7 м, поэтому живет в бассейне вместе со скатами-коровьими носами. Он обожает людей: подплывает, чтобы его погладили, чешется о фильтры, когда поблизости никого нет, и любит попадать в кадр на фотографиях.

Однажды я обучал нового экскурсовода, и Фред подплыл. Я пытался разговаривать с ней и не делать того, чего хочет Фред, — то есть не гладить его. Фред разозлился. Он ныряет под воду, затем всплывает с грандиозным взмахом крыльев. Вокруг фонтан брызг. Другую женщину-экскурсовода окатило, я получил полный рот воды из аквариума. Пол мокрый. Ботинки мокрые. Вся одежда мокрая. А там Фред — с этой своей широкой скатовой улыбкой — машет крыльями. © Turtledonuts / Reddit

Однажды посетил зоопарк рептилий, и там была комната, переоборудованная в вольер для игуан и черепах. Можно было зайти внутрь и подойти поближе к рептилиям. Пока мы там были, один из сотрудников рассказал, что одна из черепах регулярно пытается сбежать. Все в комнате начали осматриваться в поисках этой черепахи, а я выглянул в дверной проем и увидел, что она уже выбежала за главную дверь здания. Конечно, кто-то выбежал, схватил черепаху и занес ее обратно, но в течение следующих нескольких часов она снова и снова пыталась удрать, каждый раз успевая пробежать несколько метров, прежде чем ее возвращали назад. Все обожали эту шкодливую черепаху. © Kingjaffad / Reddit

«Был недавно в зоопарке. Там просто девушка сидит и рисует, а примат позирует и внимательно наблюдает за процессом»

Мы были по работе в другом городе и решили сходить в зоопарк. Супруг кормил жирафа, а я его снимала. Подходит женщина с детьми, фотографирует с другой стороны. Я сначала подумала, что она своих детей снимает. Потом подходит к моему мужу и говорит: «Дайте номер, я вам ваши фотографии скину». Хотя она прекрасно понимала, что мы вместе. Первый раз он ее проигнорировал — даже не понял. Во второй раз она повторила. Тогда я подошла и говорю:

— Запишите мой номер, мне скиньте.

— Но это же не ваши фото.

— Зато это мой муж.

После этого она еще какое-то время ходила за нами по зоопарку, влезала в разговоры, потом наконец отстала. Потом говорю супругу: «Почему номер не дал?» Оказывается, он вообще ничего не понял и даже внимания не обратил. Видимо, слишком увлекся животными. samalita10

Вчера с сыном был в зоопарке и наблюдал следующую картину. В клетке сидит большой орангутан и свысока смотрит на проходящих людей. Возле клетки собрались пацаны лет 12, корчат ему рожицы, что-то показывают и говорят. Когда парням стало скучно — обезьяна никак не реагировала — они успокоились. И тут внезапно обезьяна берет и спокойно поднимает руки... и медленно начинает хлопать. В такие моменты начинаешь сомневаться, кто же тут эволюционировал. © Pikabu

«Я работаю в зоопарке с экзотическим контингентом. На голове сидит Морти. Это самка лемура, которая получила травму в детстве. Всем коллективом ее выхаживали — ну и вот: села на голову»

В Таиланде были в зоопарке. На входе покупаешь мешок овощей и фруктов — можно кормить разных зверей. При этом бегают мартышки, которые кормятся при зоопарке, но сами живут в лесу. С туристами ходит специальный таец и отгоняет мартышек. Таец проворонил крупного макака-вождя, который вырвал у жены почти полный пакет и тут же сел обедать. Но тут пакет вырвал у макака уже я — пока вождь не ожидал такой наглости. Удалось отбить примерно половину. Тут подбежал таец и разнял нас, охая. Разошлись вничью. © AlikSo / Pikabu

Поехали в Китай ради редчайших мини-панд. Очередь дикая, билеты нарасхват! Тут момент истины: видим двух пушистых черно-белых медвежат. Умиление на максимум. И вдруг один из этих малышей подбегает к ограде и как звонко гавкнет, виляя пушистым хвостом-бубликом! Оказалось, руководство зоопарка не потянуло покупку настоящих панд и просто гениально перекрасило двух щенков чау-чау! ADME

Вчера ходил с племянниками в зоопарк, им почти четыре года. Заходим в секцию с надписью «Тропические птицы» — там туканы и прочие большеклювые офигенные создания. Но они тянут меня со словами: «Пошли кота посмотрим!» И показывают на кота, который валяется на входе. Такой вальяжный тип. И правда: зачем неизвестные птицы, когда тут такой экспонат. © Kedbery / Pikabu