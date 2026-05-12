Какой маникюр стоит сделать, чтобы вы блистали весь отпуск
Билеты куплены, море ждет, остались последние приятные хлопоты — решить, какой маникюр сделать. И вроде бы ничего сложного в этом нет, но тут, как всегда, и кроются нюансы. Хлорированная вода меняет цвет лака, песок стирает глянец, а ручка чемодана так и норовит нанести урон свеженькому маникюру. Важно найти тот тип покрытия, который подходит именно вам, правильно обработать торцы ногтей и не переборщить с длиной. Мы разобрались, как сохранить ногти в приличном виде до последнего отпускного дня.
Будьте осторожны с солнцезащитным кремом
- Я знала, что солнцезащитный крем может испортить лак, но чтобы такое... Розовый цвет просто растворился! © cr1ss-b / Reddit
- Сделала в отпуск маник в стиле «тихая роскошь», красотища! На пляже намазалась кремом от солнца, легла вся такая красивая, рукой песочек расслабленно перебираю. Потом случайно поднесла руку к лицу и чуть не заорала: по всей поверхности ногтей песок налип. Хорошо, что в отеле маникюрщица была, избавила меня от «тихой роскоши». © ADME
- А вот еще одна новость: спрей от насекомых разъедает лак для ногтей! © charcoalhibiscus / Reddit
Химик-косметолог Шеннон Романовски подтверждает, что определенные виды SPF-кремов могут испортить поверхность маникюра, даже если это гель-лак: ногти становятся тусклыми или липкими. Дело в том, что некоторые солнцезащитные средства содержат ацетон или другие растворители, которые вступают в реакцию с лаком. Так что если вы пользуетесь SPF-кремом, мойте или тщательно протирайте руки после нанесения.
Попросите новую бутылочку лака
Эксперт по маникюру Ван Идерстайн советует обратить внимание на важную деталь. Лак со временем густеет, из-за чего ложится более толстым слоем, а это может привести к сколам и отслаиванию покрытия.
Мастер может разбавить старый лак, и в этом нет ничего страшного: это помогает вернуть лаку нужную консистенцию. Но если вы видите, что бутылочка почти пуста, и не уверены в том, каким именно средством разбавили лак, лучше попросите бутылочку со свежим или принесите любимый лак с собой. Так ваш маникюр точно продержится дольше.
«Запечатайте» края ногтей
В отпуске маникюр проходит настоящую проверку на прочность, поэтому перед поездкой нанесение покрытия требует особого внимания. Чемпионка мира по дизайну ногтей Алиша Римандо советует «запечатать» края ногтевой пластины, то есть пройтись базой, лаком и топом не только по поверхности, но и по торцам ногтей. Морская вода и песок работают как наждачка и могут легко отслоить покрытие, а «запечатывание» закроет влаге и соли доступ к натуральному ногтю.
Но не закрашивайте срезы слишком толстым слоем, иначе на ногте образуется «ступенька», которая может легко за что-нибудь зацепиться.
Защитите ногти от воды
Только не соляная, а солёная морская вода. Не думаю, что кому-то придёт в голову искупаться в соляной кислоте.
Специалист по здоровью ногтей, доктор Дана Стерн, предупреждает, что море, пляж, бассейн — радость для нас, но не для маникюра. Хлор и соляная морская вода могут ослабить ногти и отслоить лак. Не пропускайте такие этапы маникюра, как нанесение базы и топа, а после купания вытрите руки насухо и нанесите масло для кутикулы.
Обновляйте топовое покрытие раз в 2–3 дня
Даже стойкое финишное покрытие постепенно стирается от соприкосновения с песком, водой и солнцезащитным кремом, особенно если это не гель-лак, а обычный. Захватите с собой флакончик прозрачного топа с УФ-защитой и обновляйте маникюр раз в пару-тройку дней: это вернет ему блеск и поможет предотвратить сколы.
Не переборщите с длиной
На фото длинные ногти выглядят эффектно, но на отдыхе будут только мешать: с ними сложнее открывать чемодан или играть в пляжный волейбол. К тому же за время отпуска ногти еще немного отрастут. Так что практичнее выбрать короткую или среднюю длину.
Найдите тип покрытия, который подходит вашим ногтям
Сюзанна Морел, специалист по красоте ногтей, дает специальный совет путешественницам. Даже если вы предпочитаете обычный лак, для отпуска все же стоит выбрать что-то более стойкое. И гель-лак — не единственно возможный вариант для маникюра, который держится долго.
Если у вас тонкие и ослабленные ногти, их можно укрепить с помощью полигеля — пластичного материала, похожего на тягучий пластилин. Он не растекается и застывает только под лампой. С его помощью можно, не торопясь, сформировать нужную форму ногтей. Они будут прочными и устойчивыми к механическим повреждениям.
Существуют и другие варианты укрепления ослабленных ногтей. Проконсультируйтесь с вашим мастером: он подскажет, какой тип покрытия подойдет именно вам.
Выбирайте форму, которая реже цепляется
Для активного отпуска лучше всего подходят овал или мягкий квадрат, а также миндалевидная форма ногтей. У них нет острых углов, а значит, ниже вероятность механических повреждений: сколов или трещин. Такой маникюр без проблем переживет и пляжные приключения, и поход в горы.
Выбирайте цвета, устойчивые к выгоранию
На солнце некоторые цвета лака быстрее тускнеют или меняют тон под воздействием ультрафиолетового излучения. Особенно это относится к розовому пигменту. Холодные цвета, близкие к синей части спектра (голубой, зеленый), больше склонны к выгоранию на солнце, чем те, что ближе к красной (алый, бордовый).
Эксперты также предупреждают, что белые, пастельные и полупрозрачные оттенки могут пожелтеть.
Спасением может стать прочное топовое покрытие с УФ-защитой, так что не забудьте сказать мастеру, что вы отправляетесь в отпуск. Проследите также, чтобы топ нанесли тонким слоем: так меньше риск, что будут сколы.
Отдайте предпочтение маникюру, который скроет несовершенства
На первый взгляд кажется, что маникюр, как и сам отпуск, должен быть ярким и заметным. Но у подобного выбора есть существенные минусы: на нем заметнее сколы и отросший край ногтей. Так что если рядом с отелем нет маникюрного салона или вы не хотите посвящать время уходу за ногтями, выбирайте маникюр с прозрачной основой у основания ногтя: классический френч, нюдовый градиент или просто однотонный маникюр телесных оттенков.
Обратите внимание на блестки
Сверкающий лак не только красиво блестит под водой и радует цветными переливами на солнышке, — благодаря тому, что в составе есть блестки, такое покрытие прочнее и устойчивее к воздействию хлорированной воды в бассейне.
Будьте осторожны с наклейками
Если вам захотелось украсить ногти декором, не выбирайте большие и объемные элементы и не размещайте наклейки слишком близко к краю ногтя и кутикуле, иначе они могут зацепиться за полотенце, волосы или одежду и оторваться. Убедитесь, что декор надежно приклеен и покрыт парочкой слоев топа сверху.