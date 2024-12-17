20 женщин, которым очень уж захотелось получить маникюр, как на картинке

Маникюр в последнее время для многих стал практически необходимостью. Женщины по всему миру с удовольствием каждый месяц ходят в салоны на эту процедуру или заботятся о своих ногтях дома сами. И, конечно, многие из них порой хотят сделать маникюр, как на понравившемся фото из интернета. Кому-то удается совместить ожидание с реальностью, а другим, увы, нет.

1. «Сходила в новый салон, называется. Попросила ногти как на фото слева. Это что за форма ногтей такая, миндаль? Какие-то они острые»

Думаю, получился не совсем миндаль, потому что вашим ногтям немного длины не хватило. А так они прекрасны. © HolyC***polla123/ Reddit

2. «Что просила и что получила»

Ну согласитесь же, ваш маникюр даже лучше получился. © Fried_PussyCat / Reddit

3. «Сделала ноготочки, называется. Вот что я просила, и что получила. Уже записалась на снятие»

4. «Слева — фото маникюра, которым я вдохновлялась. Справа — то, как я его сама воплотила. Что думаете?»

Впечатляет! Мне ваш маникюр очень понравился, вы проделали фантастическую работу! © Foxy_locksy1704 / Reddit

5. «Ожидание и реальность. Мой мастер по маникюру такая талантливая!»

6. «Пошла в якобы лучший салон в городе. Мастер торопился, и вот что получилось. Надо было сразу попросить все переделать»

7. «Как же я довольна!»

Какие тонкие линии, я поражена этой работой! © polishedbad*** / Reddit

8. «Мне уже делали подобный маникюр, и все получалось классно. А тут решила сходить в салон поближе. Больше не буду так делать»

9. «Получилось классно!»

10. «Мой мастер по маникюру Энджи просто умничка»

11. «Пришла в новый салон и попросила маникюр, как на фотографии слева. И вот с какими ногтями я ушла»

12. «Вот как воплотил мое вдохновение мастер по маникюру. Неплохо»

13. «Мне так хотелось вот такой маникюр, но, видимо, у нас с мастером возникло недопонимание. Что ж, может, в следующий раз все получится»

14. «Вот что я хотела и что получила. Как же это смешно, не могу!»

Похоже на тараканов, застрявших в янтаре. © LuxNocte / Reddit

15. «Вот какой дизайн я попросила. Только цвета выбрала немного другие»

Это что, магия какая-то? Ваш маникюр даже еще лучше получился! © ennimeow / Reddit

16. «Мои новые ноготочки»

17. «Когда просишь миндаль, а получаешь желуди»

18. «Когда мастер по маникюру закончила, она восхитилась своей работой и сказала, что это лучше, чем то, что вы мне показывали!»

19. «Ногти, которые вы просите, и ногти, которые вы действительно получаете»