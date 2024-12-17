20 женщин, которым очень уж захотелось получить маникюр, как на картинке
Маникюр в последнее время для многих стал практически необходимостью. Женщины по всему миру с удовольствием каждый месяц ходят в салоны на эту процедуру или заботятся о своих ногтях дома сами. И, конечно, многие из них порой хотят сделать маникюр, как на понравившемся фото из интернета. Кому-то удается совместить ожидание с реальностью, а другим, увы, нет.
1. «Сходила в новый салон, называется. Попросила ногти как на фото слева. Это что за форма ногтей такая, миндаль? Какие-то они острые»
- Думаю, получился не совсем миндаль, потому что вашим ногтям немного длины не хватило. А так они прекрасны. © HolyC***polla123/ Reddit
2. «Что просила и что получила»
- Ну согласитесь же, ваш маникюр даже лучше получился. © Fried_PussyCat / Reddit
3. «Сделала ноготочки, называется. Вот что я просила, и что получила. Уже записалась на снятие»
Я не пойму, сейчас в салонах что, клиенткам глаза завязывают когда маникюр делают? И они не видят что фигня получается еще в процессе?
4. «Слева — фото маникюра, которым я вдохновлялась. Справа — то, как я его сама воплотила. Что думаете?»
- Впечатляет! Мне ваш маникюр очень понравился, вы проделали фантастическую работу! © Foxy_locksy1704 / Reddit
5. «Ожидание и реальность. Мой мастер по маникюру такая талантливая!»
6. «Пошла в якобы лучший салон в городе. Мастер торопился, и вот что получилось. Надо было сразу попросить все переделать»
7. «Как же я довольна!»
- Какие тонкие линии, я поражена этой работой! © polishedbad*** / Reddit
8. «Мне уже делали подобный маникюр, и все получалось классно. А тут решила сходить в салон поближе. Больше не буду так делать»
9. «Получилось классно!»
цветочки она нарисовала ,а с френчем что пошло ни так?не думаю ,что его тяжелее рисовать🤦
10. «Мой мастер по маникюру Энджи просто умничка»
11. «Пришла в новый салон и попросила маникюр, как на фотографии слева. И вот с какими ногтями я ушла»
12. «Вот как воплотил мое вдохновение мастер по маникюру. Неплохо»
13. «Мне так хотелось вот такой маникюр, но, видимо, у нас с мастером возникло недопонимание. Что ж, может, в следующий раз все получится»
14. «Вот что я хотела и что получила. Как же это смешно, не могу!»
И плавным движением руки, леопард превращается в божью коровку 🤭
- Похоже на тараканов, застрявших в янтаре. © LuxNocte / Reddit
15. «Вот какой дизайн я попросила. Только цвета выбрала немного другие»
- Это что, магия какая-то? Ваш маникюр даже еще лучше получился! © ennimeow / Reddit
16. «Мои новые ноготочки»
- По-моему, они выглядят потрясающе! © LunaKip / Reddit
17. «Когда просишь миндаль, а получаешь желуди»
18. «Когда мастер по маникюру закончила, она восхитилась своей работой и сказала, что это лучше, чем то, что вы мне показывали!»
19. «Ногти, которые вы просите, и ногти, которые вы действительно получаете»
20. «Мастер, к которой я хожу уже давно, уверила, что умеет делать нейл-арт. Последнее фото — это мне все исправили в другом салоне»
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Комментарии
Это маникюр делали в Европе или США. Русские девушки с такими ногтями даже из дома не выйдут. Поэтому наши мастера ОЧЕНЬ ценятся за границей.
Такое впечатление создаётся, что большинство работ сделано начинающим самоучкой.