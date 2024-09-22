15 фото до и после, которые хочется прокомментировать: «Ну, результат налицо»

Героини этой подборки решили изменить свою внешность. Одни носили брекеты, другие сделали пластику, ну а третьи просто поменяли прическу. Общее здесь то, что на фото до и после люди действительно выглядят по-разному.

«Я год назад и сейчас. Была 68 кг, сейчас вешу 53»

«Я в 2017 году и сейчас. У меня ринопластика, виниры. Сделаны филлеры в губы, ботокс и пудровое напыление бровей»

«Ортодонт в том числе подрезал уздечку губы и сделал мне лазерное контурирование десен. Фото сделано спустя 10 минут после процедуры»

«Вот какие изменения мне принесла потеря 18 кг веса»

«Раньше я выпрямляла волосы, они были сухими и ломкими. А сейчас научилась ухаживать за своими кудряшками»

«Подтяжка нижних век освежила мой взгляд»

«Три недели после выпрямления носовой перегородки»

«Сделала подтяжку шеи и щек. Сначала результат мне не понравился, а сейчас вроде норм. Что думаете?»

«Мои изменения за 2 года»

«6,5 недель назад сделала операцию по увеличению губ»

«Сделала себе небольшую подтяжку лица и шеи»

«Прошло 6 месяцев. Ношу капы на ночь, пока не установили ретейнеры»

«У меня была щадящая ультразвуковая ринопластика. Радует, что операция прошла вообще без боли»

«Вы можете говорить, что я потеряла свою изюминку, но мне так нравится больше».

«Сделала эндоскопическую подтяжку бровей и подкачала губы»

«Прошло 6 дней после подтяжки губ»

«Два месяца назад сделала себе нос. Мне нравится»