15 фото до и после, которые хочется прокомментировать: «Ну, результат налицо»

Фотоподборки
1 час назад

Героини этой подборки решили изменить свою внешность. Одни носили брекеты, другие сделали пластику, ну а третьи просто поменяли прическу. Общее здесь то, что на фото до и после люди действительно выглядят по-разному.

«Я год назад и сейчас. Была 68 кг, сейчас вешу 53»

«Я в 2017 году и сейчас. У меня ринопластика, виниры. Сделаны филлеры в губы, ботокс и пудровое напыление бровей»

ФьюАлка
25 минут назад

Ну, может, только виниры слишком белоснежные. А так девушка знает толк в умеренности.

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«Ортодонт в том числе подрезал уздечку губы и сделал мне лазерное контурирование десен. Фото сделано спустя 10 минут после процедуры»

«Вот какие изменения мне принесла потеря 18 кг веса»

«Раньше я выпрямляла волосы, они были сухими и ломкими. А сейчас научилась ухаживать за своими кудряшками»

«Подтяжка нижних век освежила мой взгляд»

«Три недели после выпрямления носовой перегородки»

ФьюАлка
19 минут назад

Почему ринопластика с убиранием горбинки носа названа выпрямления носовой перегородки: где спинка носа, а где перегородка?.. 👀

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«Сделала подтяжку шеи и щек. Сначала результат мне не понравился, а сейчас вроде норм. Что думаете?»

«Мои изменения за 2 года»

«6,5 недель назад сделала операцию по увеличению губ»

мальвина
46 минут назад

Видимо, до это второе фото, очень хорошие свои губы. Не понятно для чего было сделано.

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«Сделала себе небольшую подтяжку лица и шеи»

«Прошло 6 месяцев. Ношу капы на ночь, пока не установили ретейнеры»

«У меня была щадящая ультразвуковая ринопластика. Радует, что операция прошла вообще без боли»

«Вы можете говорить, что я потеряла свою изюминку, но мне так нравится больше».

«Сделала эндоскопическую подтяжку бровей и подкачала губы»

«Прошло 6 дней после подтяжки губ»

«Два месяца назад сделала себе нос. Мне нравится»

Вот что у нас есть еще по этой теме: 14 человек рассказали, с помощью чего они преобразили свою внешность.

Фото на превью yellowpowerr / Reddit

Комментарии

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Апрель
31 минута назад

Не понимаю, я одна нã сайте тусуюсь?☺️
Ладно, прокомментирую :
Главное, что девчонкам теперь свое отражение нравится. Но зачем? (это риторический вопрос)
О себе - глаза раскосые, нос - альпийские бугры, рост - ниже среднего, брови - нормальные вроде, но стандарты меняются со скоростью моего "Форда"🤣 Вот бы все это переделать! 🫢
Но! Никогда не буду (в этом случае, никогда не говори "никогда" - не сработает.)
Вот вообще не парят эти недостатки, что уродилось, то и пригодилось.

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