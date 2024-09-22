Ну, может, только виниры слишком белоснежные. А так девушка знает толк в умеренности.
15 фото до и после, которые хочется прокомментировать: «Ну, результат налицо»
Героини этой подборки решили изменить свою внешность. Одни носили брекеты, другие сделали пластику, ну а третьи просто поменяли прическу. Общее здесь то, что на фото до и после люди действительно выглядят по-разному.
«Я год назад и сейчас. Была 68 кг, сейчас вешу 53»
«Я в 2017 году и сейчас. У меня ринопластика, виниры. Сделаны филлеры в губы, ботокс и пудровое напыление бровей»
«Ортодонт в том числе подрезал уздечку губы и сделал мне лазерное контурирование десен. Фото сделано спустя 10 минут после процедуры»
«Вот какие изменения мне принесла потеря 18 кг веса»
«Раньше я выпрямляла волосы, они были сухими и ломкими. А сейчас научилась ухаживать за своими кудряшками»
Я тоже кудряшка))
Девушке к лицу оба варианта, но здоровье волос в приоритете, конечно.
«Подтяжка нижних век освежила мой взгляд»
«Три недели после выпрямления носовой перегородки»
Почему ринопластика с убиранием горбинки носа названа выпрямления носовой перегородки: где спинка носа, а где перегородка?.. 👀
«Сделала подтяжку шеи и щек. Сначала результат мне не понравился, а сейчас вроде норм. Что думаете?»
- Выглядите великолепно! © HopefulOriginal5578 / Reddit
«Мои изменения за 2 года»
«6,5 недель назад сделала операцию по увеличению губ»
Видимо, до это второе фото, очень хорошие свои губы. Не понятно для чего было сделано.
«Сделала себе небольшую подтяжку лица и шеи»
«Прошло 6 месяцев. Ношу капы на ночь, пока не установили ретейнеры»
«У меня была щадящая ультразвуковая ринопластика. Радует, что операция прошла вообще без боли»
«Вы можете говорить, что я потеряла свою изюминку, но мне так нравится больше».
«Сделала эндоскопическую подтяжку бровей и подкачала губы»
«Прошло 6 дней после подтяжки губ»
«Два месяца назад сделала себе нос. Мне нравится»
Вот что у нас есть еще по этой теме: 14 человек рассказали, с помощью чего они преобразили свою внешность.
Комментарии
Не понимаю, я одна нã сайте тусуюсь?☺️
Ладно, прокомментирую :
Главное, что девчонкам теперь свое отражение нравится. Но зачем? (это риторический вопрос)
О себе - глаза раскосые, нос - альпийские бугры, рост - ниже среднего, брови - нормальные вроде, но стандарты меняются со скоростью моего "Форда"🤣 Вот бы все это переделать! 🫢
Но! Никогда не буду (в этом случае, никогда не говори "никогда" - не сработает.)
Вот вообще не парят эти недостатки, что уродилось, то и пригодилось.