14 человек рассказали, с помощью чего они преобразили свою внешность

Герои этой подборки решили изменить свою внешность с помощью косметических средств и различных процедур. Для многих важную роль сыграли режим дня и питания. Результаты очень интересные, давайте посмотрим вместе.



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«На первом фото мне 27 лет, на втором — 31»

«4 года назад я занялась собой. Что я делаю? Во-первых, ботокс. Я делаю уколы в область лба и гусиных лапок 3 раза в год. У меня были глубокие морщины на лбу с подросткового возраста, и это единственное, что помогает. Добавлю, что ботокс в жевательные мышцы здорово изменил линию подбородка, а также избавил от хронического скрежетания зубами по ночам. Еще у меня филлеры под глазами и в губах. Я прошла 4 процедуры IPL (интенсивная импульсная световая терапия — прим. ADME) от пигментации и покраснений. Раньше, когда я занималась в спортзале, мое лицо становилось краснющим. Теперь есть лишь легкое покраснение. Эти процедуры мне очень помогли. Еще прошла процедуру RF Microneedling (используются крошечные иглы и радиочастотные волны для омоложения кожи лица — прим. ADME). Кожа стала подтянутой, но это было довольно неприятно даже с обезболиванием. Каждое утро и вечер я очищаю и увлажняю кожу, делаю маски».

«Мне 31 год. Мой лоб спустя лишь месяц использования крема с витамином А»

«Единственная косметика на мне — это немного туши и карандаш для бровей»

«Мне 37. Я не использую никаких очищающих средств, просто умываюсь водой с помощью хлопковой мочалки. На нерегулярной основе пользуюсь тоником с гликолевой кислотой и кислотным пилингом. Добавляю в увлажняющий крем масло семян шиповника и антивозрастную сыворотку с Agiraline. Обязательно наношу солнцезащитный крем».

«У меня практически не было губ до прошлой пятницы. Филлеров я боялась, поэтому сделала другую процедуру»

«Я сделала lip flip („переворот губ“ — это нехирургическая процедура, когда врач вводит ботулотоксин в уголки рта и края губ — прим. ADME). Результат мне нравится. Правда, прямо сейчас я не могу нормально пить из чашки или соломинки, ха-ха. Ложкой пользоваться неудобно, чистить зубы тоже. После процедуры не получается поджимать губы. Но это пройдет через пару недель».

«В прошлом году я сосредоточилась на своем здоровье и уходе за кожей. На мне тут нет косметики»

«Мне помогли 4 сеанса фракционного лазера CO 2 для лечения шрамов от угревой сыпи. Это очень эффективно. Я сбросила 4,5 кг, но набрала мышечную массу. Не выхожу на улицу без шляпки, использую защитный крем с SPF 50. Также я пользуюсь сыворотками, которые снимают красноту и увлажняют кожу».

Разница между фото — 13 недель

«Мне сейчас 25, и с 13 лет у меня всегда было акне. Я стала избегать слишком острого и слишком сладкого. Узнала также, что у меня аллергия на пылевых клещей. И мне реально помогает третиноин (форма витамина А — прим. ADME)».

«Мне 38. Чувствую себя отлично»

«В 30 из-за развода и стресса у меня появилось акне. Но сейчас, когда я стала лучше питаться и придерживаться правильного распорядка дня, моя кожа изменилась. Утром я умываюсь водой, наношу витамин С, увлажняющий гель, крем с SPF 30. Вечером очищаю кожу маслом, наношу очищающее средство, третиноин, масло семян шиповника и делаю массаж гуаша».

«2 года разницы»

«Я стала пить больше чистой воды. Не уверена, помогает ли это моей коже, но я принимаю добавку с клетчаткой и пробиотиками каждый день. Пример моей утренней рутины. Умываюсь со средством и наношу сыворотку и крем. Потом обязательно — солнцезащитный крем. А вечером я использую средство с третиноином».

«Результаты лечения с помощью IPL»

«На мне нет макияжа на обоих снимках. Первое фото сделано сразу после IPL. Второе фото — через 8 дней».

«До и после третиноина»

«В 30 лет у меня появились гормональные угри. Использую третиноин регулярно уже около 5 месяцев. Но важно не забывать наносить солнцезащитный крем».

«Пара слов о важности увлажнения кожи. Хочу показать кожу до и после моей утренней рутины»

«Текстура кожи разглаживается, морщины уменьшаются, а покраснения уходят. Увлажняйте свою кожу, народ!»

«Состояние кожи после отказа от ниацинамида»

«Я увидела обсуждения про реакцию кожи на ниацинамид (форма витамина В3 — прим. ADME). А он есть во многих косметических продуктах, поэтому я решила поэкспериментировать и полностью отказаться от него. Прошло чуть больше 2 месяцев. Я ошеломлена, увидев разницу».

«Я впервые вколола филлеры в губы. До и после»

«Мне помог фильтр для душа»

«Мне 49 лет. После установки фильтра для душа мои постоянные кистозные угри и розацеа полностью исчезли. Я много лет лечил кожу, но ничего не помогало».