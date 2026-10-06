17 находчивых человек, которые своими руками наполнили квартиру и дачу уютом, которого не найдешь в магазине
Может показаться, что, чтобы сделать дом более-менее комфортным, нужны большие бюджеты и опробованные дизайнерские концепты. Но на практике всё чаще оказывается наоборот: самые удачные решения возникают там, где есть немного фантазии и желание сделать под себя. Из подручных материалов, старых вещей и креативных замыслов рождается уют, который не купишь ни в одном магазине. И отдельное удовольствие — видеть, как пространство меняется благодаря собственным усилиям и становится действительно «своим».
Пользователь соорудил у себя в кухне тайный проход. Правда, теперь он не такой уж тайный — мы все про него знаем...
Всего лишь покрасили входную и гаражную дверь — и вот уже совершенно иной, гораздо более обжитый, вид!
«Мне 39, отвёртку в руках держала в жизни примерно ноль раз — но до жути хотелось свою собственную гардеробную»
Окей, я ещё не такая шмоточница... Мне пока старого шифоньера достаточно😌
«Понимаю, что получилось далеко не идеально, но для первого самодельного проекта я правда собой горжусь. Мне очень нравятся стеклянные дверцы — они добавили лёгкости и аккуратности всему виду. Но больше всего удался маленький „островок“, который собрала я сама: взяла несколько кубических модулей, добавила к ним вставки с двойными ящиками — и получилась удобная и симпатичная конструкция».
«Временный фартук на кухне (впрочем, может и постоянный). Сделал из самоклеящейся плитки под нержавейку — получилось даже лучше, чем я ожидал»
Очаровательная получилась беседка!
«Очень доволен своим первым опытом укладки плит. Полностью заменил все стойки, а вот шпалеру оставил — жалко было виноградную лозу. Теперь получился аккуратный уголок, и, кажется, не только мне он нравится — птицы тоже уже облюбовали это место».
«Почти доделала свой домик на колёсах»
Вырвиглазненько. 😏 Хотя, если речь о других колёсах, то всё становится на свои места.
«Год назад родители отдали мне свой старый трейлер — небольшой, где-то пять кв. метров. С тех пор я понемногу превращаю его в своё личное пространство, такое место, куда можно уйти и выдохнуть. Назвала свою берлогу Таллула. Сейчас она готова примерно на 95%, и похоже, до ста процентов я так и не доберусь — всегда находится что-то, что хочется доделать, переделать, улучшить. Таллула стоит у меня прямо во дворе и работает чем-то вроде отдельной студии для творчества. Наш дом совсем небольшой, около 70 квадратов, так что это дополнительное пространство оказалось настоящим спасением. И, наверное, самым любимым проектом из всех, за которые я когда-либо бралась».
Автор поста призналась, что первый опыт переделки дверей оказался сложнее, чем она ожидала. Результат похвалили, но предложили заменить и дверные ручки на более подходящие по стилю — чтобы не выбивались!
Кровать на вырост
«Сделал для сына кровать над лестничным коробом — хотелось и место сэкономить, и наконец-то использовать этот неудобный угол с толком. Добавил зазоры в основании, чтобы под матрасом была нормальная вентиляция, и усилил ступени деревом — с запасом, чтобы выдерживали не только сейчас, но и когда он подрастёт. Проём сделал таким, чтобы туда мог без особых усилий пролезть даже взрослый, пусть и не самый габаритный. Под кроватью получилось довольно много места для хранения вещей, но, зная сынулю, он скорее обустроит там себе логово».
Медленно, но верно видение становится реальностью
«Купили пару лет назад позаброшенную дачку, в которой более 7 лет никто не жил. Оказался крепкий домик с классной планировкой, пристроили кухню, санузел и террасу. В первый год вырубили 6 больных яблонь, все было в сныти, которую до сих пор не могу вывести. Вывезли три самосвала мусора — это было самое сложное и очень дорогое. В этом году планы доделать электрику в доме и начать облагораживать участок. Заказала саженцы лаванды и малины, завтра еду сажать».
Очень умное решение — укромный шкафчик на кухне, куда без проблем прячутся чайник, тостер и кофе-машина, не занимая место на столешнице во время простоя
«Купил собственный дом несколько лет назад, когда мне был всего 21. С тех пор понемногу занимаюсь им — что-то обновляю, что-то переделываю, шаг за шагом»
Порой собирать собственный уголок приходится то там, то сям, но в итоге всё складывается в очень милую картинку
«Обожаю свое рабочее пространство: стол сделан из остатка кухонной столешницы, ножки к нему, подставку и зеркало в свое время натаскала из разных оффлайн и онлайн магазинов, крючки нашла в каком-то местном хозяйственном, а светильник когда-то подарила сестра».
Пользовательница сделала свою прихожую и красивой, и гораздо более практичной
Автор поста утверждает, что потратил на отделку балкона всего 13 евро. Результат, скажем честно, выглядит прямо-таки роскошно
«Превратила захламлённый шкаф в прихожей в свой маленький рабочий уголок»
- Превратили старый нерабочий холодильник на даче в шкафчик. Через пару недель приезжаем — холодильника нет. Вечером сосед позвал нас в баню. Заходим в предбанник — а он там! Спрашиваем: «Холодильник-то у вас откуда?» Так сосед даже не растерялся: «Решил вот спасти раритет от дождей, а то стоял снаружи без дела. Теперь у меня тут веники хранятся».
Иногда, чтобы отвлечься от одного проекта — в виде ремонта, можно начать другой — в виде редекора
«Ремонт в моей жизни — это уже не этап, а постоянный фон последних лет. То дача, то квартира — везде что-то разобрано, перекопано, переделывается. Иногда кажется, что закончится это всё разве что к пенсии... и то не факт. Недавно добрались до зала: всё разобрали, часть мебели без сожалений отправили на выброс. Осталось несколько элементов старой стенки, и вдруг мне захотелось попробовать их перекрасить. Подумала: а почему бы и нет? Не понравится — всегда можно избавиться. И вот — мой первый опыт переделки мебели готов. Пока этот стеллаж стоит посреди общего „апокалипсиса“, но я уже вижу, как он переедет на балкон и там заживёт новой жизнью».
Хлопоты по обустройству уютного жилища — дело приятное. Поэтому у нас это не первая подборка про квартиры и уголки обустроенные хозяевами для души, а не для галочки: