17 находчивых человек, которые своими руками наполнили квартиру и дачу уютом, которого не найдешь в магазине

«Год назад родители отдали мне свой старый трейлер — небольшой, где-то пять кв. метров. С тех пор я понемногу превращаю его в своё личное пространство, такое место, куда можно уйти и выдохнуть. Назвала свою берлогу Таллула. Сейчас она готова примерно на 95%, и похоже, до ста процентов я так и не доберусь — всегда находится что-то, что хочется доделать, переделать, улучшить. Таллула стоит у меня прямо во дворе и работает чем-то вроде отдельной студии для творчества. Наш дом совсем небольшой, около 70 квадратов, так что это дополнительное пространство оказалось настоящим спасением. И, наверное, самым любимым проектом из всех, за которые я когда-либо бралась».