5 правил королевского этикета, которые легко применить в обычной жизни и сразу почувствовать разницу
Как в лучших домах Лондона или Парижа может быть и у вас в квартире, на работе и при каждодневном общении. Щепотка этикета из Букингемского дворца способна изменить вкус вашей жизни в приятную сторону. Здесь обсудим 5 королевских правил, которые помогут создать уют во всех сферах жизни и с первых минут располагать к себе людей.
1. Две секунды тишины перед ответом, которые спасают от неловких ситуаций
Королевский этикет запрещает перебивать собеседника или торопливо выпаливать ответ. Небольшая двухсекундная пауза перед тем, как заговорить, показывает, что вы внимательно выслушали человека и обдумали его слова. Этот простой прием не только делает речь более весомой и убедительной, но и помогает избежать неловких оговорок или излишней эмоциональности. Моя мама часто повторяет: «Сначала думай, потом говори!» Есть в ней все-таки что-то королевское!
2. Матовые колготки в тон кожи: секрет королевы, который создает эффект идеальных ухоженных ног
А вы заметили, что на все более-менее официальных мероприятиях и королева Елизавета II, и верноподданные женского пола надевали телесные колготки? Это все потому, что появиться на публике с голыми ногами, даже если на дворе лето, это моветон. Официального письменного указа о колготках нет, но они обязательны для формальных или консервативных королевских мероприятий. Такой элемент гардероба придает ногам ухоженный вид. Мне, как любительнице черных и только черных колготок, сложно такое писать, но тонкие матовые колготки телесного цвета — правда универсальная выручалочка для любого строгого дресс-кода, собеседования или официального мероприятия. Они мгновенно делают образ собранным и ухоженным без лишних усилий.
3. «Наклон королевской леди» прибавит элегантности и защитит от случайных неловких кадров
Женщинам из монаршей семьи категорически запрещено сидеть, закинув ногу на ногу. И у этого тоже есть объяснение. Эта поза считается в высшем обществе слишком расслабленной, неофициальной и даже вызывающей. Кроме того, королевские особы носят платья и юбки чуть выше или на уровне колен, и скрещивание ног в коленях под прицелом сотен фотокамер может привести к неловкости и открыть то, что должно быть прикрыто. Этикетом предлагается держать колени вместе, а если это чересчур напрягает ноги, дозволяется скрестить лодыжки и наклонить колени в сторону.
4. Хитрость Кейт Миддлтон, которая избавляет от суетливости и решает проблему «куда деть руки»
В течение дня, особенно при работе в офисе с презентациями, собраниями и прочим, хочется выглядеть элегантно. А вот руки зачастую непонятно куда девать. Есть небольшой, но эффективный трюк, который принцесса Уэльская Кейт Миддлтон регулярно использует. Когда Кейт стоит или разговаривает с людьми, она обычно кладет одну руку поверх другой на уровне талии. Эта элегантная поза решает проблему.
5. Комплимент вкусу, а не внешности: как похвалить человека, не нарушая его личные границы
Даже если вам очень понравился образ подруги или коллеги, торопиться с комплиментом не нужно. Это тонкое искусство, и сейчас расскажу почему. Прямая оценка внешних данных, например, фраза «тебе идет этот макияж», может быть воспринята неоднозначно или поставить человека в неловкое положение. Королевский этикет рекомендует хвалить выбор или вкус собеседника: «Какой необычный оттенок у этого шарфа» или «Это потрясающая книга, у вас отличный вкус». Такой комплимент звучит легко, приятно и ненавязчиво, и позволит вам не нарушать чьи-либо личные границы.
Бонус: история об офисной королеве, которая смогла
- У нас в офисе все мужики крутились вокруг Светы из отдела кадров: кофе носили, кресла чинили, сисадмин прибегал без заявки, и все с таким восторгом! Я месяц ломала голову, в чем секрет, а потом подошла и спросила прямо. Света заявила, что соблюдает королевский этикет и носит только телесные колготки, всегда держит спину прямо и никогда не скрещивает ноги. Я скептически выпрямила спину и расправила плечи. Кофе мне никто так и не принес, зато сисадмин, проходя мимо, озадаченно спросил: «Тебя что, к директору вызывают?»
Королевский этикет в первую очередь про уважение к собственному комфорту и внимание к деталям. И чтобы почувствовать себя особой королевской крови, не обязательно получать в наследство фамильные замки. Достаточно позволить себе выглядеть элегантно, позаботиться о своем душевном самочувствии и чаще надевать внутреннюю корону — даже если ее никто, кроме вас, не видит.
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