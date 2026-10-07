5 правил королевского этикета, которые легко применить в обычной жизни и сразу почувствовать разницу

Королевский этикет в первую очередь про уважение к собственному комфорту и внимание к деталям. И чтобы почувствовать себя особой королевской крови, не обязательно получать в наследство фамильные замки. Достаточно позволить себе выглядеть элегантно, позаботиться о своем душевном самочувствии и чаще надевать внутреннюю корону — даже если ее никто, кроме вас, не видит.

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