Зачем менять фамилию, никак не пойму этой тупой обязаловки, которая засела в сознании у народа. Какой брак это спасло от развала, если он разваливался? Очевидно не той, пять раз меняла фамилию.
20 историй об именах и фамилиях, где сразу ясно, что предки явно были с юмором
Необычные имена и фамилии запоминаются надолго, особенно, когда с ними связаны какие-то курьезные истории. А они постоянно происходят с теми, чьи родители постарались обеспечить детям нетривиальные паспортные данные, например, назвав девочку Мальвиной или Аномалией. Зато обладателям таких паспортных данных никогда не бывает скучно, ведь каждый день у них есть повод для шуток.
А в конце вас ждет бонус от автора о самой милой фамилии, которую она встречала в реальной жизни.
- Моя мама пять раз выходила замуж. Однажды у нее была фамилия Пчела. Когда нам звонили домой и спрашивали мамину новую фамилию, бабушка однажды сказала: «Не могу вспомнить. Кажется, Шмель какой-то!»
- В молодости я работала в бухгалтерии и была сотрудница по имени Идея. Ну, все привыкли, Идея и Идея. Собралась она замуж, коллеги интересуются, какая новая фамилия будет? А она говорит:
— Оставлю девичью!
— А что так-то?
— А вы представляете, как это будет звучать? У мужа фамилия Глупов!
Тот самый момент, когда королева Виктория вышла к народу и встала на кассу в магазине
- К нам в заводской цех пришла работать молодая, красивая, стройная рыжеволосая девушка. Познакомились, спрашиваю:
— Как тебя зовут?
— Светлана.
— А какая фамилия?
Покраснела и молчит... Я повторила вопрос. Отвечает, стесняясь:
— Форточкина.
— Ты замужем?
— Да.
— Зачем взяла его фамилию, раз стесняешься? Осталась бы на девичьей. Кем ты была?
— Я была Дуракова Света...
У нас работал один Дураков. Ни в какую не хотел менять фамилию. В Америку свалил в 90-е.
- У моей подруги девичья фамилия Кот, а фамилия мужа — Леопольд (он француз). Она решила не выбирать, а взяла двойную: Наташа Кот Леопольд.
Если двойная, должна быть через чёрточку. Дефис. А так получается - две фамилии рядом. По правилам Вестерн Юнион мы бы записали в графу Имя "Наташа Кот", а в графу Фамилия - "Леопольд".
- Открыл ювелирный салон, стал искать продавцов. Приходят по объявлению две подружки лет 20: симпатичные, смышленые, хотел брать. Но как же я смеялся, когда увидел их фамилии! Решил не рисковать, ведь одна девица Убегайлова, а вторая Подворовская. Может, зря я так перестраховался, но не смог себя пересилить. Как ни странно, сейчас у меня в том салоне работает Золотарева и Кольцова. И я спокоен.
Н-да, не взять людей из-за фамилии, это сильно. Но тогда Золотарёва, знаете ли, такое себе ,если уж по фамилиям судить.
Девушка уверена, что ее фамилия — самая красивая. И вот даже как-то спорить с ней не хочется
С ужасом представляю, как бы эту фамилию изобразили греки...
Буква ю отображается четырьмя буквами, буква б двумя, два н вместе не пишутся, оставят одно, буква я - еще три буквы.
- Было это в 1960-х годах. Появились у нас новые соседи. Женщину звали Амалия Денисовна. Преподавала она в школе французский язык, была изящная, красиво одевалась и, в отличие от большинства окружающих дам, красила не только губы, но и ресницы, и даже пользовалась тенями и подводкой для глаз. Не удивительно, что все соседи были уверены в ее французских корнях. Но как-то на совместном праздновании ее муж открыл один секрет: «Моя жена, конечно, Амалия, но с одним маленьким ‘’но’’». Оказывается, она из крестьян, просто папа прочитал в газете про открытие Курской магнитной аномалии, и назвал дочь Аномалией. Действительно, Амалия с маленьким «но» посередине.
О! А тут все нормально - аномалия слово греческое, понятное. Конечно, не в качестве имени. Амалия - была греческой принцессой.
- Фамилия моя Тапкова. Работаю маркетологом, шеф искал мне помощницу. Нашли одну девицу, но с первого дня не ладили. В итоге пошла к шефу и говорю: «Что за вредина? Ищите другую». Шеф смотрит на меня: «А я думал, это ты должна ее кошмарить, а не она тебя». Я смотрю, не понимая, а он ржет: "Фамилия-то у нее Тараканова. В итоге она долго у нас не продержалась, а мне потом уже в шутку всегда показывали фамилию кандидатов заранее.
- Лето 2000 года. Сижу на вахте в универе, как раз абитуриенты пошли. Оформляю временные пропуска. Подходит девушка.
— Мне в деканат.
— Давайте паспорт.
Беру паспорт, беру бланк, смотрю в паспорт: зовут ее Мальвина.
Поднимаю глаза на нее, и она без вопроса сразу выдает мне:
— Да, мои родители странные. Нет, волосы я красить не буду! И брата Буратино у меня нет! И имя менять не хочу. Потому что!
И всем ясно, что экономические вопросы тут решаются с выгодой для начальства
- Старшая сестра рассказывала. Грамматику немецкого языка у них вели 2 препода: Худова и Беднягина. Они с одногруппниками любили перед экзаменами говорить, что уж что-что, а немецкую грамматику они худо-бедно, но знают.
- Меня зовут Вия, я педагог, для детей Вия Викторовна. Каких только вариантов своего имени я не слышала от новых знакомых! «Вия — это как вокально инструментальный ансамбль?» Или: «О! Это как у Гоголя — „Вий“!» Я не знаю, о чем думали родители в начале 80-х, называя меня так. В детстве я свое имя не любила и при этом все мечтала, что вот будет у меня дочка — назову ее Майей. Но, памятуя, как меня раздражала уникальность, назвала дочку Ольгой. Прошли годы, я полюбила свое имя, а дочка в интернете везде подписывается Майя.
- Знаю девушку, которую зовут Полина Любимая. Учитывая, что жена у меня тоже Полина, я очень долго думал, как ее в телефоне записать. В итоге записал как Полина Капитан (Капитан — это ее творческий псевдоним).
А эта девушка готова выиграть приз в номинации «самая короткая фамилия»
А тут прям загадка. Звук и в греческом можно изобразить шестью способами (или пятью, один редко используется). А читать как? Если запишут одной буквой, будут читать так, как буква называется - йота, ита, ипсилон. Если запишут диграфом, будут читать как диграф читается.
- Был я молод и горяч, служил в полиции. Приходит девушка, заполняю протокол. Спрашиваю:
— Фамилия?
— Смешная
— Да ничего страшного, у меня тоже так себе фамилия. Так как?
— Ну, смешная...
— Да говори уже!
Девушка паспорт достала. Смотрю. Фамилия: Смешная.
- В соседнем отделе работал парень по фамилии Горячий. Женился на девушке-коллеге по фамилии Сокол. Теперь его новая фамилия по документам Горячий Сокол. Переименование его почты (а регламент организации обязывал называть почту по фамилии), вызвало много внутрикорпоративных локальных мемов.
Сразу видно: человек нашел свое место в жизни
- Мой отец как то устроился на новую работу, маме нужно было зайти к нему. А его там пока никто не знает — где искать? У него было два напарника. Ну, он ей и говорит: «Зайдешь, спросишь Сашку Попченко, он меня и найдет». Мама говорит: «Ой, лучше скажи, как второго напарника зовут?» Папа такой: «Ну, спроси Ваньку Серикова!» Мама ту же: «Нет уж, лучше Попченко спрошу!»
- Мы в студенчестве жили в общаге в одной комнате: Овсянкина, Козленко, Кобылкина и Маслова. Закончили учебу, разъехались, вышли замуж, через 5 лет была встреча выпускников. Мы ржали до слез: Овсянкина вышла замуж за Овсянкина, Кобылкина — за Кобылкина, Маслова — за Власова, Козленко — за Козлова!
Бонус: о самой милой фамилии на факультете
- Когда я училась в университете, была у нас в группе девушка по фамилии Зайка. Нам, конечно, это казалось максимально милым! Ее все Зайкой и звали, я вот даже имени не помню. Многие девочки ей завидовали. А сама Зайка однажды рассказала, что у ее прадеда фамилия была Заика, потому что, вероятно, какой-то ее предок заикался. Но при получении очередных документов с легкой руки паспортистки буква «и» превратилась в «й», и это полностью изменило смысл: был Заика — стал Зайка. Красиво получилось!
А если вы любите легкие забавные истории, то вот вам статья о заметках в школьных тетрадках, которые полны юмора и фантазии.