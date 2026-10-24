20 историй об именах и фамилиях, где сразу ясно, что предки явно были с юмором

Необычные имена и фамилии запоминаются надолго, особенно, когда с ними связаны какие-то курьезные истории. А они постоянно происходят с теми, чьи родители постарались обеспечить детям нетривиальные паспортные данные, например, назвав девочку Мальвиной или Аномалией. Зато обладателям таких паспортных данных никогда не бывает скучно, ведь каждый день у них есть повод для шуток.

А в конце вас ждет бонус от автора о самой милой фамилии, которую она встречала в реальной жизни.