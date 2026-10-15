17 школьников, чьи тетрадки хранят не только домашку, но и полет фантазии
Для многих школьников даже самая невзрачная тетрадь может стать хранилищем важных тайн или первых стихов, а также возможностью проявить свою фантазию и скрытые таланты. Иногда в записках отъявленного двоечника может найтись нечто очень трогательное, а в тетрадке по физике — настоящие кошачьи истории. Порой перчинку в этот процесс добавляют и учителя, которые стараются быть с детьми на одной волне. В нашей статье — забавные, милые и трогательные случаи, когда на страницах обычных тетрадок разворачивались целые истории.
- Рассказала моя тетя: «Сыну 11 лет. Приходит из школы и говорит: „А у нас на математике была тема про призраков!“ Я ему: „Покажи-ка. Если там не будет слова „призрак“, пеняй на себя!“ И как же я смеялась, когда малой открыл тетрадь и громко зачитал: „Приведение дроби к общему знаменателю!“»
- Мне 14 лет, родители отправляют на все лето к бабушке, несмотря на мой протест. На удивление, то лето было одним из лучших: деревенская романтика, влюбленность в первого парня на деревне, страдания от безответной любви. Все это я записывала в тетрадку — мой импровизированный дневник, — сдабривая слезами. Перед отъездом открываю распухшую тетрадь и вижу, что ошибки исправлены красной ручкой, а бабушка, бывший главный редактор местной газеты, с улыбкой молвит: «Эх, Машка, училась бы ты лучше, а не о парнях думала!»
Учителя тоже бывают с юмором. Этот преподаватель не просто ставит оценки, но и сопровождает их забавными наклейками — так молодежи понятнее
- Я — учительница. Объясняю материал детям и вижу, что один из учеников не слушает меня и что-то пишет в тетрадь. Говорю ему: «Расскажи же всему классу, что ты там пишешь!» Он весь покраснел. Я взяла его записи, а там — стихи, посвященные одной из его одноклассниц. Боже, это такие красивые строки! Молча отдала ему тетрадь и попросила больше не отвлекаться. В новой четверти посадила их вместе на последнюю парту.
- Перемена, ко мне подходит ученица из третьего класса:
— Можно вопрос?
— Да.
— А какое отношение Гоголь имеет к английскому языку?
И протягивает мне тематическую тетрадь с портретом. Итак, Гоголь с тетради на фото ниже.
- В школе с подругой завели переписку-комикс в толстенной тетради. Перекидываться бумажками наскучило, решили проявить изобретательность: рисовали большеглазые рожицы с диалоговыми окошками, сюжет по ходу переписки придумывали. Частенько изображали наивные, но достаточно смелые детские представления о флирте и отношениях. Учительница заметила, отобрала тетрадь. После этого половина учителей при виде нас хихикали и шушукались. Ну, а тетрадь нам, увы, не вернули.
Мы с другом так "поэму" в стихах писали на уроках). Потом на компьютере ее набрали и распечатали. Сейчас уже не найти, к сожалению.
- Как то раз на уроке литературы нам задали выписать дома любое любимое стихотворение и проанализировать его. Конечно, я и не подумал ничего сделать, однако, два получить не хотелось. Пока учительница собирала тетради, я, сидевший на последней парте третьего ряда, успел сочинить и проанализировать собственное стихотворение. Кончено, сейчас я уже не помню, что там написал. Но задание было выполнено, и я его сдал. Каково же было мое изумление, когда, получив на следующий день свою тетрадь, увидел в качестве оценки трояк и размашистую такую надпись красной ручкой: «Неправильно понял идею и суть стиха.» Моего собственного стиха!
Ребенок учится во втором классе. Вот в каком виде он принес домой из школы рабочую тетрадь. Его грамотность проверял воспитатель группы продленного дня
Ндаааа ...Помнится, однажды я взяла тетрадь моей дочери с сочинением и пошла к директору школы. За сочинение и грамотность стояла оценка 5. У меня был только один вопрос: "Чему может научить этот учитель?". В тексте сочинения директор нашла штук 5 или 6 грамматических ошибок.
- Я в 7 классе дала списать одноклассникам домашку по физике. Все, кто списал, получили четверки и пятерки. А я получила тетрадь с тройкой и назидательной надписью: «Не надо слепо списывать!»
- Учитель физики официально дала моей дочери добро на рисование кота-обормота на страницах тетради. При условии выполнения домашних заданий и классных работ, конечно же. Ну, ребенок и рад стараться. Когда я спросила дочь, мол, зачем вообще рисовать что-то, она ответила: «Ну, а учителя же тетради эти проверяют, а там одно и то же, одно и то же... А тут хотя бы будет интересно!» Вот, казалось бы, мелочь, а как-то тепло от такого становится. И то, что педагог не стала врубать официоз и разрешила эти рисовашки, и то, что подросток мой еще совсем дите в хорошем смысле этого слова: мысли заняты рисованием милых котов, заботой об учительнице и чуть-чуть физикой.
Хорошая история, и учительница хорошая, без раздутого эго . Кот как иллюстрация к физическим явлениям, опять таки 😅🤌🏼 гениально
- Проверяю контрольные. Тетрадь главного хулигана — что-то с чем-то. Заношу красную ручку, чтобы влепить жирную двойку, но краем глаза замечаю странное. В самом нижнем углу каждой страницы прорисованы крошечные фигурки. Я машинально зажала край тетрадки и быстро пролистала страницы большим пальцем, как мы все делали в детстве. И картинка внезапно ожила! Забавный человечек цеплялся за воздушный шар, а на последней странице приземлялся и дарил огромный букет цветов. На перемене подзываю хулигана к столу. Он смутился и начал оправдываться: «У мамы завтра днюха, а денег нет... Вот я ей мультик нарисовал, чтобы порадовать. Не перечеркивайте, пожалуйста!» Я молча закрыла этот шедевр, вернула ему тетрадь и назначила на послезавтра дополнительные занятия, раз тема совсем не усвоена.
- 11 класс. Учительница проверяет наличие домашнего задания, доходит до моего одноклассника и видит у него в тетради поверх домашки детские рисунки.
— Дима, что это за художества?
— Сестра нарисовала.
— Ну, что ты врешь? Твоя сестра уже в институте учится, она же 2 года назад нашу школу окончила. Я ее помню, она девушка серьезная, в отличие от тебя. Не стала бы она такое делать!
Оказалось, у Димы есть еще и младшая сестра дошкольного возраста.
Когда подруга работает учителем и присылает шедевры своих учеников. Хорошо, что они слушают старый добрый рок. Плохо, что на уроке
- Незадолго до свадьбы сидели с любимой в ее комнате в доме родителей, смотрели детские фото и школьные дневники. Наткнулись на старую тетрадь в клеточку — это был роман, который она написала в 8 классе. История была о девочке, которая полюбила мальчика из соседней квартиры. Я был крайне удивлен, когда узнал, какая фамилия у главного героя. Моя фамилия! Только звали его так же, как моего отца. Мы тогда, 13 лет назад, даже знакомы не были!
- Первый раз за год собрал у пятиклашек тетрадки по истории. Помню, что еще на самом первом уроке в сентябре несколько раз повторил: «Вот придете домой — и сразу же подпишите ваши тетради, чтобы мне потом не искать хозяев». Проверяю, то радуюсь, то ругаюсь, и вот, наконец, попадается неподписанная тетрадь. И ведь хорошая: все домашки сделаны, все аккуратно и правильно. Интересно, думаю, чья такая? Допроверял до конца и с удивлением понял: тетрадка-то моей собственной дочери! Я — сапожник без сапог...
Когда изготовители канцелярии пытаются говорить с детьми на одном языке
- Я детям в тетради клеила стикеры с разными надписями, например: «Ты очень умный!», «У тебя все получится!», «Если что-то не получилось, у тебя есть много попыток все исправить!», «Не психуй, если что-то не получается — выдыхай и пробуй еще раз!» Всего одна фраза, но дети говорили, что именно она помогала им собрать свои знания в кучу.
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