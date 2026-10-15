17 школьников, чьи тетрадки хранят не только домашку, но и полет фантазии

Для многих школьников даже самая невзрачная тетрадь может стать хранилищем важных тайн или первых стихов, а также возможностью проявить свою фантазию и скрытые таланты. Иногда в записках отъявленного двоечника может найтись нечто очень трогательное, а в тетрадке по физике — настоящие кошачьи истории. Порой перчинку в этот процесс добавляют и учителя, которые стараются быть с детьми на одной волне. В нашей статье — забавные, милые и трогательные случаи, когда на страницах обычных тетрадок разворачивались целые истории.