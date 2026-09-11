19 историй с рынка, пропитанных ароматом арбузов и маленькими радостями от удачной покупки

Рынок — это место с совершенно особенным настроением. Уже с утра там звенят весы, а продавцы торопятся разложить товар. Одни развешивают куртки и платья на радость местным модницам, а другие достают из багажника ящики с ароматными садовыми яблоками и грушами. Ну а у покупателей эти торговые ряды часто вызывают светлые воспоминания. Например, о том, как они в детстве примеряли джинсы, стоя на картонке, или пробовали свежайшее молоко, которое привезли на продажу сельские бабули.