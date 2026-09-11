19 историй с рынка, пропитанных ароматом арбузов и маленькими радостями от удачной покупки
Рынок — это место с совершенно особенным настроением. Уже с утра там звенят весы, а продавцы торопятся разложить товар. Одни развешивают куртки и платья на радость местным модницам, а другие достают из багажника ящики с ароматными садовыми яблоками и грушами. Ну а у покупателей эти торговые ряды часто вызывают светлые воспоминания. Например, о том, как они в детстве примеряли джинсы, стоя на картонке, или пробовали свежайшее молоко, которое привезли на продажу сельские бабули.
- Хожу по рынку, ищу кроссовки. В одном павильоне нашлась нужная модель, а размера-то моего нет. Спрашиваю, есть ли такие же, но побольше. Продавец хватает мою кроссовку, говорит: «Сейчас принесу нужную». Через пару минут прибегает и как выдаст: «Меряй, нормально будет». А пара-то та же, просто без стельки.
А вот и знаменитые соленые арбузы. Интересно, какие они на вкус?
- На рынке выбираю сыр, продавщица отрезает здоровенные ломти на пробу. Говорю, что мне столько не надо, а она выдает: «Ешьте-ешьте. Я вас балую. Меня вот никто не балует, а это важно». Ну я и не выдержала. На обратном пути специально подхожу к этой тетеньке и вручаю ей шоколадку. Специально, чтобы ее порадовать. Видели бы вы ее глаза!
- Позвонили мне с рынка. Голос из трубки: «Он тут с воскресенья болтается, черно-белый, глаза как блюдца! Хотела дать курочки, а он — цап-царап и сбежал. А сегодня с утра пришел к мясным рядам, сел у двери и смотрит. Заберите, а? Он вас ждет».
Приехала. На рынке меня ждала картонная коробка с надписью «Натуральный продукт. Горчица. Родос», а в ней сидел котик. Дорогой в машине он не пискнул ни разу. Из коробки доносилось только тихое, прерывистое мурчание, похожее на работу маленького двигателя. Я болтала с ним, как с попутчиком: «Ну что, „натуральный продукт“? Давно с Родоса? Море там видел?» Имя котику нашлось сразу — теперь он Родос.
У моей дочери кот - Драник. Найдёныш из Белоруссии. Теперь живёт на Урале. Сказочная история, но рассказывать долго. Одно верно - если это твоё животное - оно до тебя дойдёт ( доплывает, долетит) даже самым невероятным путем
- Заглянул я сегодня на рынок. Подошел к овощному прилавку, выбираю огурцы. Рядом встала бабуля: посмотрела сначала на огурцы, потом на меня и говорит: «Не бери — огурцы плохие». Продавец, услышав это, возмутился: «Бабушка, не наговаривайте, хорошие огурцы! Молодой человек, выбирайте и не слушайте». Бабуля в ответ: «Продавец тоже не очень».
- Подошел мужик к моему прилавку. Огромный, как шкаф, часы на руке размером с настенные. Деловито стучит по арбузам, сравнивает хвостики. И тут подскакивает его жена, кидает взгляд на арбузы и выдает: «Гена, не так надо». Мужик притих. А жена одним движением выдернула из кучи арбуз: «Бери вот этот слева и пошли. Я опаздываю». Я обалдел, ведь, на мой взгляд, это был реально самый спелый арбуз. До сих пор не понимаю, как она буквально за секунду его нашла.
Что ж, у каждого есть маленькие недостатки
- Я всегда покупала на рынке овощи в одном месте. Обычно подходила, когда уже в руках были пакеты с мясом, колбасой или молочкой. Поэтому всегда просила продавца набрать мне овощей. И ему удобно, и не я ковыряюсь. Но однажды попросила взвесить по килограмму огурцов, помидоров и моркови, а он положил всего в два раза больше. Еще подумала, что сумма великовата, но было не до этого. Еле дотащила до машины. Нет, он меня не обвесил, а просто решил продать больше, чем мне нужно. Ну что ж, заработал лишние 500 рублей, зато потерял постоянного клиента.
- Мы с мужем еще на заре наших отношений как-то пошли за покупками. Муж мой любит поторговаться. Набрели на отдел с мужскими дубленками, ему понравилась одна, примерил — вообще отлично смотрится. А продавец никак не уступал в цене. Ух, я такого никогда еще не видела. Как же они торговались! В итоге ту дубленку за 17000 муж взял за 9000.
Вот такие отблески Франции могут встретиться на провинциальном рынке
- Заехал на рынок, а там вагончик с вывеской «Шашлычок». Встречает радушный шашлычник. Шикарный шашлык был съеден не до конца, полкило не влезли. Я прошу пакетик для остатков — отвезу собаке, которая живет у нас на работе. И этот радушный человек достает огромный пакет с мясом и говорит: «Уважаемый, отвези вот этот пакет. Я мясо больше двух суток не держу, пусть собачка порадуется!» Всегда буду у него обедать. Большой, добрый и хлебосольный мужик.
- У нас по дороге на дачу работает мини-рынок. Там у меня есть любимый продавец. Он только со своего огорода излишки продает. Покупала у него картошку вчера, он говорит: «Возьмите кабачок бесплатно, у меня его все равно куры склюют». Спасли кабачок, есть надежда, что он пригодится в нашей городской квартире.
Барахолки — это особые рынки. Даже пахнет там по-другому — старинными вещами и большими приключениями
- Как-то решил, что больше не буду покупать инкубаторские яйца в магазине и перейду на фермерские. Не та в супермаркетах атмосфера. Пришел на рынок, нашел отдел с яйцами, улыбнулся продавщице и попросил дать десяток самых вкусных, на ее взгляд. Та с каменным лицом быстро набрала 10 штук разной категории и все пробила как С0, а потом заявила: «Коробку принести не забудьте». В общем, теперь только в магазины ходить буду.
- Сегодня какой-то мужик на рынке пытался мне продать картошку по цене втрое выше обычной. Я ошеломленно воскликнула: «А что так дорого?» Мужик потер нос и гордо ответил: «Иркутск — курортный город, а в курортном городе и цены соответствующие, мадам». Это он серьезно, что ли?
Представляете, кое-где на рынке до сих пор можно купить приставки и картриджи времен нашего детства
- Когда я был маленький, мы с дедом пошли на рынок. Подходим к рыбному отделу, дед выбирает что-то, а я стою в сторонке и прошу его купить мне ту самую вкусную красную рыбу. Тут продавец услышала мое желание и давай деду то форель предлагать, то семгу: «Ой, дедуль, ну что вы для внучка жалеете? Ребенок просит, значит нужно покупать». Дед поворачивается ко мне и просит меня показать, какую именно красную рыбу я хочу. Я показал на банку с килькой в томатном соусе. Для меня это была лучшая красная рыба.
- Пару лет назад, когда мы впервые оказались в Дубае, мы пошли с мужем на золотой базар. Продавец в одном из магазинов и витрину уже разобрал для нас, и какие-то сокровища из закромов достал, а мне все не нравится. В итоге он смотрит на моего мужа, вздыхает и говорит: «Вот повезло тебе с женой. Ничего ей не нравится, ничего покупать не хочет». Так мы и ушли с пустыми руками. Просто некоторые женщины любят украшения, а я обожаю сумочки.
Рыбный рынок в Марокко. Говорят, что котиков там часто угощают. Получается, они явно не зря сидят у прилавка
Прямо в память ударили - прохлада, свежесть, запах морской воды из мини-бассейнов, рыбка - от ружи до эспадона, шевретки, сепия и вечный вопрос: "combien ca coûte" или "би кам хаада" (что первое на язык упадет)
- Наш рынок закрывают, на его месте построят очередной ЖК. Последние пять лет я каждую неделю ходила туда. Там можно было найти самую вкусную квашеную капусту у определенной бабулечки, а другая бабуля обязательно втихаря подсовывала тебе пучок укропа в подарок. Это было единственное место на районе со свежей вкусной рыбой. Это помидоры за 65 рублей, хлеб с хрустящей корочкой, кукуруза, молочная и сладкая, будто лето поцеловало тебя в макушку. Это палатки с домашними яйцами, мед и чайный сбор из Ростова, хрустящие огурцы... Пойду узнавать у продавцов, кто куда переедет после закрытия.
- Моя любимая история произошла со мной 15 лет назад на рынке в Анапе. У них тогда в среду рыбный день был. Поэтому во вторник продавцы фруктов должны были освободить территорию. Никого не волновало как — хоть сами ешьте, хоть даром раздавайте. Я турист. Покупаю арбуз.
— Почем?
— Сто рублей! (Не помню цифру, но пусть так).
— Сильно дорого.
— Двадцать пять! Дешевле не могу.
— Ну давай, вот этот взвесь.
— Зачем взвесь?!
Это он называл цену за штуку, а я торговался за килограмм. Набил тогда полный багажник, чуть не лопнули нафиг всем семейством. Потом рыбный день у них отменили, сделали отдельный закуток для рыбы, и таких ситуаций больше не было.
Иногда продавцы не дают перебирать товар и искать себе овощи и фрукты получше. Покупаете у таких?
- На нашем рынке есть рыбный ряд. Обычно там 3-4 продавца. Ассортимент плюс-минус одинаковый, но за одним прилавком стоит мужик, у которого постоянно очереди и многое раскупают еще на стадии привоза, а за другими — работают продавцы со скучающими лицами, к которым особо никто не подходит. А ценник-то у мужика на 50-100 рублей выше, чем у других. Причина в том, что мужик вечно на позитиве, шутит, улыбается, общается, рыбу чистит за минуту, а не за полчаса, как другие. Ему можно позвонить хоть в 6 утра и спросить про наличие той или иной рыбы — он без вопросов отложит ее для тебя. Вот у него реально хочется покупать.
- Работаю на рынке, продаю обувь. Конечно, не обходится без «мне бы точно такие же, но с перламутровыми пуговицами» или «мне надо серо-буро-малиновые под цвет платья». К таким покупателям за время работы привыкла быстро, стараюсь отнестись с пониманием, потому как сама придирчиво отношусь к выбору обуви. Но один дядечка мне все-таки запомнился — он потребовал подобрать для него тапочки под цвет дивана в гостиной. Я пришла в себя и все-таки нашла ему нужные тапки.
А вы знали, что на рынке в Корее можно не только купить еду? Там можно поесть прямо у прилавка. Даже скамеечки для покупателей стоят
- У нас около дома каждый вечер мужик торговал с машины арбузами. Мы одно время у него брали — удобно и выбрать можно. А тут я купил на рынке. Иду домой, в одной руке — пакет с арбузом, в другой — сумки с другими покупками. Не успел пройти мимо того мужика, как он мне в след кричит: «Эй, брат! Ты чего не у меня арбуз взял? У меня же самые лучшие на районе! Иди сюда, я вот дам бесплатно арбуз, а ты сравнишь с тем, что ты купил». И что вы думаете? Его арбуз оказался хуже рыночного. Так мы у него больше и не брали.
- Маленькая деревня в Южном Тироле, винтажный рынок, вокруг старые лыжи, альпинистское снаряжение. Я вообще не собиралась ничего покупать. И вдруг среди всего этого — знакомые очертания. Думаю: «Что? Парфюм? Здесь?» Вижу известный бренд, спрашиваю: «Можно посмотреть?» Продавец открывает коробку — а там полный флакон. И стоит он всего 5 евро.
Честно, ожидания были нулевые, но дома началось самое интересное. Я устроила мини-расследование и выяснила, что это оригинал, причем один из ранних выпусков. Первое нанесение... и это просто чудо. Цветочный, теплый, обволакивающий аромат с туберозой, верхние ноты на месте, все звучит чисто и красиво. Сказать, что я в восторге — ничего не сказать. А еще сейчас идеальная погода, чтобы его носить: солнце греет, ветер разносит аромат — и ты просто идешь и улыбаешься.
А вот еще 16 сочных, как южный персик, историй с рынка, после которых идешь домой с улыбкой.