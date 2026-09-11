17 светлых комиксов и историй о летних мгновениях тогда и сейчас, которые мы вспоминаем сквозь года

Беззаботное лето уступило место золотой осени, но это не значит, что мы о нем забыли. Сейчас как никогда хочется продлить себе летнее настроение и впечатления от отпуска и каникул. Бабуля, которая закатывает дачные помидорки на зиму, папа, нещадно стучащий по ковру во дворе, и непременные споры за нижнюю полку в поезде — все это незаменимые летние образы, которые напоминают нам о счастливых моментах даже тогда, когда солнечные деньки уже, казалось бы, позади.

За время летних каникул многие успевали соскучиться по школе, а особенно — по друзьям. Помните, как мы спешно обменивались новостями?

Светлана Товченко только что Могу сказать, что и раньше интересы были разные: для кого-то - мальчик поцеловал, а для кого-то выступление на сцене. Раньше и в школах тоже и целовались и выступали. Ответить

Дети раньше могли занять себя и даже придумать новую игру, а теперь их надо развлекать, иначе они предпочитают в телефоне сидеть

Ad_locum только что Всё от ребенка зависит. У моих если кто-то в гости приходит - не до телефонов. Старший ребенок более зависим, в отличие от младшего. Младшей может вполне и в одиночку себе игры придумать. Ответить

А помните, как родители делали заготовки на зиму? Они мариновали и закручивали помидоры, а сейчас эта традиция чуть перевоплотилась — их чаще сушат и хранят в масле в банках вялеными

Min_Suga_Genius только что Домашние закрутки всё равно вкуснее. Не понимаю вяленых помидоров. Вот маринованные или в собственном соку это уже другое дело. И куча овощных салатиков закусочных в банках. Картошки сварить, баночку такую открыть — и жизнь удалась. 😁 Ответить

Летние ароматы и вкусы могут моментально перенести нас в детство

Особенно люблю еду, которая возвращает меня в детство. Например, свежий батон, купленный накануне под привоз в магазинчике через дорогу, со сливочным маслом и вареньем, конечно, малиновым. Чай. И мы с бабушкой завтракаем, смотрим программу по телевизору на фоне. Она рассказывает истории, как работала на теплоходе в молодости. Вот такие у меня были летние каникулы. Любимые воспоминания. naastaassia МАрт Апрель только что Прошу прощения, а что значит "смотрим программу по телевизору на фоне"? Ответить

В нашем детстве все чистили ковры летом, а теперь все больше людей сдают свой текстиль в химчистку или чистят сами с помощью моющих пылесосов

Min_Suga_Genius только что Снегом зимой почти все чистили. И пыли меньше. 😊 Ответить

Кстати, об уборке! Помните ту подготовку к генеральной уборке, которую вся семья делала вручную. В век технологий многие перешли на умную технику, будто то пылесос или автоматический мойщик окон

Ad_locum только что Ну, роботом-пылесосом можно только поддержать чистоту, а не генералить. Это по сути электровеник, хоть и лучше веника. Ответить

Вам тоже кажется, что раньше летний зной был другой?

Mefody Domovoy только что Регион - Москва.

В моем детстве +20 это было нормальное лето, +25 уже считалось жарко.

Сейчас уже +25 считается нормой, а +20 вроде как прохладно.

Общая температура на Земле действительно повысилась. Ответить

Порой самые простые рутинные моменты становятся самыми ценными воспоминаниями

А у меня была подружка просто чудесная — баба Маня. Я к ней ходила за молоком с литровой банкой. Она наливала мне молока, я пила прямо из банки, сколько хотелось, а потом она доливала доверху, и я шла домой. alya_petras Ad_locum только что Мне в детстве на каникулах бабушка и дедушка прямо после дойки стаканчик парного наливали. Ответить

Что может порадовать в жаркий день? Конечно, спелый, ароматный арбуз

Mefody Domovoy только что А я по прежнему ем арбуз, как тогда - прямо из арбуза.

А не нарезанную мякоть ложками и вилками. Ответить

Раньше пуховое одеяло окутывало улицы города плотным слоем. Самые маленькие даже принимали его за снег. А теперь кажется, что «снега» летом стало меньше

Лето — время отпусков и каникул. Многие стараются успеть и съездить по всем запланированным маршрутам. Какое же путешествие без шума колес и вагона-ресторана?

Будочка с корицей только что Специально беру верхнюю полку, потому что там есть фиксатор для матраса) с нижней соскальзываю вместе с ним прямо во сне Ответить

В детстве кажется, что нет ничего невозможного. Уже тем более, когда ты на летних каникулах

На въезде в деревне стояли блоки для стройки. Вечером я залезала туда вместе с псом Барсиком и смотрела на звезды. Мне казалось, что еще чуть-чуть и я дотянусь до звезд рукой. Барсик сидел рядом и радостно вилял хвостом на каждый мой возглас.

А после я ложилась спать на перину, такую мягкую и прохладную...в жару это было особое удовольствие. По утру меня ждал сюрприз от кошки Симы — она старательно приносила мне мышек и сидела рядом, пока я не проснусь. teealejandra Бегемотик только что У шарпея хвост свернут как у поросёнка, колечком)

Так что когда виляет, это колечко шевелится) Ответить

Лето — пора мороженого и фруктового льда. Что-что, а это с годами ни чуточки не меняется!

Mefody Domovoy только что Про "Тогда".

Насколько я помню, эскимо стоило 23 копейки.

А 28 - это лакомка, я ее любил больше.

И еще, мальчик с рожком лишний.

Во-первых, в советские времена рожков не было, а во вторых, чего он стоит в очереди, если он уже с мороженым?

Про "Сейчас".

Где вы видели такой автомат мороженого?

Я такого даже в Москве ни разу не видел, а в других городах тем более. Ответить

Еще одно летнее лакомство — сочные фрукты и ягоды. Раньше мы чаще ели сезонные плоды, а теперь почти все можно найти в магазине в любое время

Роксолана только что Саша уже у курочек покушал))) Ответить

А что только не делали из этих фруктов — варенье, компот, консервы! Раньше, например, когда варили абрикосовое варенье, косточку раскалывали и клали в варенье, а сейчас их по-модному запекают

Ad_locum только что Косточки в варенье не клали, но я ядра просто так ел. А недавно где-то читал что они небезопасны. Ответить

Сочные ароматные фрукты всегда привлекают внимание, особенно, когда рядом полно любопытной малышни

Самые спелые персики и абрикосы всегда росли на верхушке дерева, а переспелые падали на землю. Нам соседи разрешали брать персики и абрикосы с земли, но ведь с дерева-то вкуснее, чистые, красивые. Мы тихонько подкрадывались толпой, залезали на крышу зеленых жигулей, которые как раз стояли у дерева в тени, били палкой по верхушке дерева, а те, кто были внизу, старались в руки поймать абрикосы и персики. tanyuhaaa312

Плавать мы учились по-старинке — по папиным наставлениям. А современных детей водят в бассейн к инструктору. Особенно это практикуют летом, когда погода способствует занятиям плаванья