14 памятных покупок из секонд-хендов, от которых веет ароматом прошлых эпох

Секонд-хенд или блошиный рынок для знающих искателей — это золотое Эльдорадо. Походы в такие места давно превратились в охотничье приключение. Сюда приходят не просто за редкими вещами, а за особым чувством первооткрывателя, когда среди гор обычных предметов вдруг находишь вещь с историей. Антикварный гребень, старинный хрустальный флакон или деревянный сундук с иероглифами хранят в себе тайны прошлых эпох и превращают обычную покупку в маленькую радость и подарок для себя любимого.

«Нашла в антикварном эту рыбку и купила мужу за 57 долларов. Хочу узнать, насколько дорогая эта вещь»

Вам очень повезло. Если вздумаете продавать, я на вашем месте просил бы баксов 375. А если запастись терпением, то и больше можно срубить. Я таких вещей вообще никогда не видел, а тут тема зацепляет сразу кучу разных коллекционеров: кто-то собирает гребни, кто-то — кружки для усачей, кто-то фанатеет от самих усов или рыбалки, а кто-то охотится за фигурами из серебра. © Ziantra / Reddit

«Я купила этот флакон и пытаюсь выяснить его историю. На нем есть три крошечных клейма в виде орлов. Говорят, это значит, что он изготовлен из золота»

Этот изысканный предмет роскоши — флакон для парфюмерии, такие были только у знатных дам. Основа флакона прозрачная, а сверху — накладная оправа из золота или позолоченного серебра. Такие флаконы дамы носили с собой в сумочках, прикрепляли на специальную цепочку к поясу или хранили в бархатных футлярах. ADME

«Сторговалась до 10 долларов, но жаль, что мы больше не пользуемся такими вещами. Я бы с удовольствием приобрела современную версию»

Это потрясающая находка! А самое интересное, что над монетами написано «стерлинговое серебро»! © Gi2Teach / Reddit

Как хорош этот антикварный дамский кошелек-минодьер на тонкой цепочке 1910–1920-х годов! Раньше женщины носили такой на запястье во время балов, вечеринок или походов в театр. Рамка с винтажной открыткой служила оправой для зеркальца либо блокнота для записи танцев на балу. И, кстати, «стерлинговое серебро» — это популярный в начале XX века прочный ювелирный сплав серебра и меди. ADME

«Недавно купил эти старые весы в антикварном магазине. Я коллекционирую монеты и просто не мог пройти мимо»

Такие наборы были карманным инструментом для купцов, менял, банкиров и состоятельных путешественников. Потому что до появления современных бумажных денег ценность золотых и серебряных монет определялась весом и чистотой самого драгоценного металла. Существовала огромная проблема: монеты часто подпиливали по краям или они сильно истирались в обращении, теряя в весе. С помощью такого прибора проверяли, соответствует ли вес принимаемой монеты государственному стандарту. ADME

«Кто рано встает и идет на блошиный рынок, тому достается винтажное напольное зеркало в деревянной раме. Я купила его за 15 долларов»

В 6 утра родственники затащили меня на свой любимый блошиный рынок, и это того стоило. Мама очень хотела, чтобы я торговалась, но я не стала. Я купила его для гостевой комнаты (я немного высоковата для него), но как только я внесла его в дом и увидела рядом с нашей солнечной комнатой, мне сразу показалось, что это его место! © AyRayKay / Reddit

«Спонтанно заскочила в секонд-хенд и нашла диван своей мечты всего за 24 доллара! Сразу же купила и привезла домой»

Мой единственный вопрос при замене дивана в этом году был такой: «Сможем ли мы с моим мужем (рост 193 см) уютно устроиться на нем вместе с нашими тремя золотистыми ретриверами?» © blissfully_happy / Reddit

За такие смешные деньги девушка приобрела классический трехместный диван в стиле кантри в потрясающем бордовом цвете. Тут и подлокотники в стиле «свиток», и текстильная «юбка» по нижнему краю, которая закрывает ножки. Такая мебель была на пике популярности в 1990-х и начале 2000-х годов. ADME

«Моя находка на блошином рынке за 50 долларов. Вес — 1086 граммов, и это египетское серебро 900-й пробы с клеймом»

Только стоимость серебра, из которого это сделано, на рынке составляет больше 2000 долларов. © UrbanRelicHunter / Reddit

Исторически чаши такого типа с выемками по краям использовались на званых обедах для охлаждения бокалов (их подвешивали за основание внутрь чаши со льдом), а также для напитков. Высокая цена на рынке антиквариата (до 3500 долларов) обусловлена как большим весом чистого драгоценного металла, так и высокой художественной ценностью работы. ADME

«Я в восторге от этой винтажной кружки, которую нашла сегодня»

Перед нами принт авторства художницы Лорел Бёрч. Имя художницы до сих пор вдохновляет мастеров по всему миру, а наброски ее узоров используют для уроков рисования и творчества с детьми. Она рисовала фантастических существ, цветы, лошадей, людей и, конечно же, знаменитых стилизованных кошек. Со временем ее рисунки перенесли с холстов на самые разные повседневные предметы: керамические кружки, сумки, ткани, одежду, открытки и канцелярские товары. ADME

«Я так счастлива, что отхватила раньше других этот шкаф за какие-то 30 долларов! Прежние хозяева хранили в нем компакт-диски»

Несмотря на свой классический старинный вид под антиквариат, конкретно эта модель — популярный винтажный мультимедиа-шкаф фабричного производства. В 1990-х и 2000-х годах такие массово производились в США и Европе из цельного дуба или шпона. Размеры ящичков идеально подобраны под стандартные пластиковые коробки от дисков. ADME

«Я думала, что мне невероятно повезло с этим костюмом Ralph Lauren, который я купила в секонд-хенде. Но когда я дома проверила карманы, то не поверила своей удаче!»

© Celestial_pearl3 / Reddit Таня Ра только что А разве в секундах одежда не проходит обработку? Стирку с химией? У неё и запах от этого специфический...как тогда деньги могут быть в таком хорошем состоянии... Ответить

Костюм-двойку я купила в секонд-хенде всего за 12,99 доллара. Но дома, проверив его, обнаружила обрывок бумажной салфетки и 250 долларов в кармане под этикеткой. Видимо, они не проверяют карманы в костюмах, или просто не проверили этот. В любом случае, отдельное спасибо сотрудникам секонд-хенда, которые выставили этот шедевр на продажу, не проверив карманы, и тому, кто его пожертвовал! © Celestial_pearl3 / Reddit

«Нашла этот чемоданчик с иероглифами в комиссионке за 10 долларов и не смогла пройти мимо. Скажите, это правда антиквариат?»

Судя по дереву, черной железной фурнитуре и иероглифам внутри, перед нами японский купеческий сундук (тансу) эпохи Эдо-Мэйдзи. Это не музейный экспонат под стеклом, а реальная «рабочая лошадка», которая больше 150 лет назад колесила по Японии вместе с товарами или инструментами. Иероглифы внутри говорят о том, что сундук собрал мастер по имени Магороку из Канто. В США за экземпляры в хорошем состоянии, да еще и с надписями просят от 500 до 1500 долларов. Учитывая, что у этого маркировка отлично сохранилась и снаружи, и внутри, он смело метит в верхнюю планку этого ценника. © abbiebe89 / Reddit

«Точно не знаю, что это за зверь, но я заплатила 3,99 доллара, и теперь он живет со мной»

Такие резные скамеечки чаще всего изготавливаются вручную мастерами из Индонезии. Эту забавную живность сделали вручную из цельного куска дерева. В оригинальном комплекте у таких скамеек часто есть еще и съемный хвост, вставляющийся сзади. Такой дружок, как на фото, обычно стоит $150 — $350, так что новому владельцу этой загадочной зверюшки очень повезло.

«Я приобрела этот прекрасный предмет в комиссионке. Ко дну приклеена небольшая выцветшая записка с подписью бывшей владелицы. Но мне нужна информация о нем»

Я вам так завидую! Я годами искала такую шкатулку, чтобы хранить духи! Но я и понятия не имела, что на самом деле внутри принадлежности для шитья. © Reddit

Этот красивый французский футляр из перламутра — действительно ценная находка, так как это антикварный швейный набор. Это редкий тип кабинетных аксессуаров, созданных во Франции в XIX веке в стиле изделий знаменитых мастерских Пале-Рояль. ADME

«Этот гусиный хоровод продавался в секонд-хенде за 4 доллара. Их сделали в Японии — вблизи гуси выглядят очень красиво, они перламутрового цвета!»

Я видела точно такую же чашу на распродаже. За нее просили больше 100 долларов. К ней за отдельную стоимость прилагались еще и кружки, так что ее можно использовать как чашу для морса. © FroggyFrenchFry / Reddit

Сам по себе дизайн «гусиного хоровода» уходит корнями в европейское искусство начала XX века. Знаменитый австрийский скульптор Михаэль Мёртль в 1905 году разработал культовую модернистскую чашу «Танец гусей» для Венских мастерских. Позже этот дизайн в разных вариациях (из майолики, терракоты и фаянса) копировали другие, в том числе и японские мануфактуры. ADME