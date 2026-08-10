15+ жизненных историй о людях, чья ирония и чувство юмора никогда не дают заскучать

Я вообще редко одевала мини на улицу, в основном по дому ходила. Но вот я сшила белую мини и муж уговорил пойти в ней в супермаркет. Вроде как я буду идти а он любоваться. Так вот мужик на стоянке чуть шею себе не свернул, а молодой паренёк въехал тележкой в стеллаж, я уже не говорю о тех кто просто глазел и слюни по полу размазывал. Больше не ходила так, ну его нафиг убъется ещё кто нибудь....