Почему-то мне грустно от таких историй. Живут, грызут друг-друга, вечная война кто кому что должен. Жизнь такая короткая чтобы её на это тратить
15+ жизненных историй о людях, чья ирония и чувство юмора никогда не дают заскучать
Порой самые простые жизненные ситуации вдруг превращаются в маленькие радости — стоит кому-то метко пошутить. Хорошее чувство юмора помогает разрядить обстановку, поднять настроение, а иногда и поставить на место слишком напористого собеседника. Почитайте истории о людях, которые даже в неловкой ситуации найдут повод для смеха и сумеют одним острым словцом добавить в будни немного радости.
- Сделала на ужин котлеты, а муж поковырял и выдал: «Мы их недавно ели, давай как-то разнообразнее готовить?» Я спорить не стала, пообещала новое меню. На следующий день звонит в полном недоумении: «Зай, тут кастрюля на плите стоит, а почему в ней вода, что это?!» А я радостно отвечаю в трубку: «Это твое новое блюдо — суп „Вода от несваренных тобой пельменей“. А я пошла с подружками гулять!»
- Заказала панаму в одном онлайн-магазине. У них классная доставка и всегда приезжают вежливые и приятные ребята. Звонит курьер: «Здравствуйте, у нас ваша панама». Я такая: «Вы ждете выкуп?» Пауза. А потом он также начинает смеяться и отвечате: — «Да нет, просто уточнить, будете ли вы дома через 20 минут».
- Обожаю готовить и давно мечтала о хорошей чугунной сковороде. И тут повезло: нашла по объявлению такую, как хотела, и недорого! Хвастаюсь на работе, а коллега аж скривилась: «Бе, подержанная посуда?! Ты же не знаешь, кто ей пользовался!» Ну, я и сказанула: «А ты когда-нибудь ела в ресторане?» Остальные как давай смеяться. Больше она мне вопросов не задавала.
«Соседка испортила мою единственную разделочную доску: поставила горячее. Я все никак не могла купить новую. Сейчас приходит и говорит: „Вот, держи замену!“»
Доска веселая, живая.
хоть рыбу режь, хоть помидор,
но вдруг пришла соседка злая -
облом...
- Я психолог, но мама умеет вывести меня из равновесия на раз-два. Решила, что больше не поведусь. Приезжаю к родителям, и мама заводит шарманку про внуков, мол, часики тикают, тебе уже 32. А я спокойным профессиональным тоном отвечаю: «Мам, а что ты чувствуешь из-за того, что внуков пока нет?» Папа услышал из коридора и кричит: «Таня, не отвечай! Она сейчас заставит тебя обсуждать ее детство, а в конце выяснится, что во всем виноваты мы!»
- Однажды устраивался в компанию на хорошую позицию. Прошел собеседование, а на следующий день они сообщают: «Мы звонили в компанию, где ты раньше работал...» Я такой: «Здорово, меня похвалили?» Они: «Нет, сказали, что ты ленивый и некомпетентный». Я говорю: «А они что, такие стеснительные, что 7 лет стеснялись мне об этом сказать?» Пауза, дикий ржач. «Ладно, завтра приходи, как договаривались».
- Опоздала на важную встречу: автобус сломался, дождь стеной, зонт вывернуло. Врываюсь в кабинет мокрая, красная и с прической «воробей после бури». Начальство сидит, молча таращится, а я выдыхаю: «Зато сразу видно, почему я опоздала». Все заулыбались, ругать меня никто не стал.
Коллеги нашли на работе детские карточки и дружно поиграли
- Гуляю, навстречу идет качок с красивым мастифом. Не сдерживая эмоций, говорю песику, что он очень красивый, отчего тот тормозит и начинает радостно вилять хвостом. А хозяин тянет его дальше и ворчит мне вслед: «Ну да, он же один гуляет... Больше нет с ним никого...» Извини, мужик.
Качок то ждал комплиментов себе любимому, а тут мастиф конкуренцию составил...
- В супермаркете засмотрелась на сметану по акции и случайно задела тележкой мужчину впереди. Он резко оборачивается, явно готовый что-то возмущенное сказать. Я испуганно: «Простите, это мой первый день за рулем!» Он сразу разулыбался и хитро так спрашивает: «Права-то хоть есть?» Я отвечаю: «Конечно!» В общем, посмеялись и разошлись.
Я вообще редко одевала мини на улицу, в основном по дому ходила. Но вот я сшила белую мини и муж уговорил пойти в ней в супермаркет. Вроде как я буду идти а он любоваться. Так вот мужик на стоянке чуть шею себе не свернул, а молодой паренёк въехал тележкой в стеллаж, я уже не говорю о тех кто просто глазел и слюни по полу размазывал. Больше не ходила так, ну его нафиг убъется ещё кто нибудь....
- Однажды мне нужно было что-то спросить у коллеги, который отпросился с работы по болезни. Звоню ему по видеозвонку, поговорили, и в конце я ляпаю: «Ты, кстати, на больного совсем не похож». А он без паузы отвечает: «Ну, а ты совсем не похож на врача».
«Пожалуйста, скажите моей жене, что мои трусы, оставшиеся со старшей школы (выпуск 2005 года), в отличном состоянии и их не нужно выбрасывать!»
- В поликлинике подхожу к гардеробу, гардеробщика нет. Напротив сидит дедуля и говорит: «Видимо, самообслуживание». Думаю: «Ну ок». Повесил куртку, взял номерок. Через 15 минут возвращаюсь, смотрю, а этот дедок стоит за стойкой в гардеробе. Он, оказывается, и есть гардеробщик.
- Стою перед вагоном, проводница проверяет билеты перед посадкой. Впереди девушка с маленькой собачкой на руках. Женщина рядом возмущается: «Девушка, вы что, с собакой! Так нельзя! Зачем вы ее взяли?» Проводница: «Все в порядке, собачка по размеру проходит, билет на нее есть». Собачка молчит. Тетя не успокаивается: «И как теперь ночью спать?!» Она на весь вагон гавкать будет! Как теперь ночью спать!" И тут мужик какой-то не выдержал и говорит: «Пока что здесь гавкает явно не собачка». Тетя покосилась на него и залетела в вагон, а мужчина подмигнул девушке и усмехнулся.
- Вчера ехала в такси и разговорились с водителем. Он рассказал, что у него три высших образования, но таксует для подработки. Я как давай смеяться! Ему стало немного неловко, и он добавил: «Не от хорошей жизни таксую». А я такая: «Извините, пожалуйста! Просто вы везете курьера с двумя высшими». После этого мы смеялись уже вместе.
Я вот тоже как-то ехал с таксистом, у которого восемь высших образований, тогда как у меня самого только семь. Правда ведь смешно?
Клиенты в кафе попросили больше льда к напиткам, и официантка отнеслась к заказу очень серьезно
- Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего. Мама подарила постельное белье. Оно долго лежало у нас в шкафу, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?»
Хоть не конфеты уже хорошо!!! У них срок хранения определённый !!! А вообще передаривать чужие подарки не есть хорошо! Бове тон !!!
- Начали встречаться с девушкой. Выходим один раз из магазина, она вдруг надулась. Я спрашиваю: «Случилось что-то?» Она: «Ничего». И дальше молчит. Повторяю вопрос, и она начинает возмущаться: «Почему ты мне шоколадку не купил?! Я возле нее стояла!» Я: «А почему прямо не сказала?» «Мог бы и догадаться! Другие парни до тебя все без слов понимали!» Тут меня такой смех разобрал. Спрашиваю: «И где они?» Она тоже улыбается, мол, ладно, переиграл. Потом старалась прямо говорить.
Агп, а еще она стояла рядом с яйцами, майонезом и холодильником с мясом. И в очереди в кассу возле всякой чепухи тоже стояла...
- Нужно было временно съехаться в один кабинет c начальницей. Я такая: «Что, прямо сюда? Мне ж теперь придется работать!» Она со вздохом: «Мне тоже...»
Мой начальник играл в стратегии в своём кабинете 😹 ну я тоже играю, так что норм
«Я впервые попыталась испечь торт — на 55-летие мужа. Это провал, конечно, но смешной!»
Где провал-то? Хороший торт, а шоколада сколько! Я обожаю такие домашние торты! И кстати даже поднялся)
- Однажды я собралась уходить после совместного ужина с коллегами, и вдруг вижу — генеральный как раз сидит рядом с моей сумкой. Я скромно подхожу, тянусь к сумке и говорю: «Извините...» Генеральный хватает ее, подмигивает финдиректору и отдает мне: «Бери, мы уже проверили, денег там все равно нет». Я отвечаю: «Интересно, почему. Не хотите это обсудить?» Они оба расхохотались, и вскоре я получила прибавку к зарплате.
А еще отдельный кабинет и секретаря в приемной. Но это в том случае, если в последнем слове пропущена буква "р". А ежели ошибки нет, то, видимо, под прибавкой имелись ввиду куски материи на новые заплатки.
- Прихожу в маленькую частную клинику в Черногории. В очереди на осмотр сидят пять человек. Спрашиваю: «Кто последний?» Они смотрят на меня очень странно и отвечают: «Вы».
- Сегодня попросила отрезать мне 300 граммов сыра. Сырная женщина отрезала мне и положила на весы ровно 300! Я такая: «Ничего себе!» Она: «Сама в шоке».
А вот и еще несколько статей с историями про остроумных людей:
Комментарии
вот эта девушка со льдом, как бы мне в страшном сне не преснилась, так улыбаться нельзя)