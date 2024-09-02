18 человек, чье чувство юмора острее перца чили

У каждого свое чувство юмора. И если друзья, например, воспримут определенную шутку на ура, то другие могут ее совсем не оценить. Но некоторым балагурам этот факт совсем не мешает, и они продолжают прикалываться направо и налево.
«Вчера поженились. И мой брат купил нам вот такой свадебный торт. Нам он понравился. А вот моей бабушке — нет»
Поняла, что я даже таких насекомых не хочу есть, не то что натуральных ((
«Мы разводим насекомых, но сколько людей могут сказать, что на их свадьбе был торт с тараканами?»
«Я спросил друга, получил ли он прибавку к зарплате. А он прислал мне вот это» С маленькими детьми эта хитрость еще прокатывает Заводил ребенка в детский сад и услышал забавный разговор между мужчиной и его сыном. Отец помогает своему сыну шнуровать обувь, а ребенок спрашивает: — Пап, а когда ты мне уже купишь новый телефон? — Ну, Димочка, мы же договаривались с тобой, помнишь? Когда сломается старый, я обязательно куплю тебе новый! И в этот момент малыш с грустью достает из кармана свой новенький Nokia 3310. © Палата № 6 / VK «Я вышила это» «Сегодня мне попался идеальный итальянский острый перец» Когда ребенок уже кое-что понимает в сарказме Сегодня мой добрый 11-летний сын прояснил, почему его папа не огорчался, когда единокровное чадо не хотело с ним видеться полгода: — Мама, это все потому, что я наговорил ему гадостей за то, как он плохо с тобой обращался на протяжении 8 лет брака. — Вообще-то 15, — необдуманно уточнила я. Сын ненадолго завис, а потом изрек: — Выходит, я наговорил ему недостаточно гадостей. Кажется, на склоне лет я обрела-таки верного защитника. © #щастьематеринства / VK «Я ценю такую честность»
«Я могу и буду водить еще хуже».
«У друзей сломался почтовый ящик, и вот чем они его заменили, пока его не починят» Когда ты фанат «Игры Престолов» Недавно у меня была свадьба. Перед церемонией мы хорошо погуляли на мальчишнике и я забыл придумать свадебную клятву. Стою, значит, слушаю трогательную клятву моей будущей жены, и вот приходит моя очередь. Ну, я не растерялся и задвигаю: «Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета! День на дворе, и начинается мой дозор. Он не окончится до самой моей смерти. Я возьму себе в жены Наталью, буду отцом нашим детям. Я надену кольцо на палец и буду добиваться счастья для нее. Я буду жить и умру на своем посту. Я — меч во тьме, я — дозорный в доме, я — щит, который охраняет наш очаг. Я отдаю свою жизнь и честь семье в этот день и во все грядущие!» Гости рыдали взахлеб от моей душевной речи, и только мой друг, который был в теме, ржал. © Палата № 6 / VK Правила созданы для того, чтобы их нарушать
Хоспадя, нарушает-то как культурненько 😃🤩
«Мой сосед купил надувную лошадь в натуральную величину»
это не дура, это лошадь) (с)
Когда ситуация критическая, но надо срочно поостроумничать В моем городе есть семейный врач, к которому я раньше всегда ходил. Отличный мужик, всегда подскажет, поможет, выпишет таблетки нужные. На прошлой неделе у моей жены сильно схватило в боку, подозрение на аппендицит. Я сразу давай звонить нашему врачу. Говорю, мол, приезжайте, у жены сильный приступ аппендицита, а он мне отвечает: «Не волнуйтесь вы так, все хорошо. Два года назад я сделал вашей жене операцию и удалил отросток. У человека не может появиться второй аппендикс!» Я ему так и ответил: «Дорогой мой, у человека может быть вторая жена! Я развелся год назад!» © Палата № 6 / VK Ох, уж этот офисный юмор
Про вторую жену с аппендицитом - такой баянистый баян, я его лет двадцать назад слышала, если не больше.
Никогда не поздно впасть в детство Мои родители поехали по магазинам. Мама рассказывала: они с папой заехали в фикспрайс, взять какие-нибудь приколюхи. Пока мама была занята вещами для сада, отец куда-то пропал. Нашелся в отделе игрушек, на кассе увидел у продавщицы игрушечный баскетбольный набор. При каждом попадание в кольцо из динамика разносятся аплодисменты и восторженные крики. Со словами: «Я хочу такой же», — ушел в отдел игрушек. Угадайте, кто сейчас довольный сидит и играет с мячиком? © Карамель / VK «Получил свою новую карточку для гипермаркета! Жена сказала, чтобы я выглядел как можно более невменяемым. Думаю, у меня получилось» Ох, уж этот врачебный юмор Сделал снимок, пошел к врачу. Он посмотрел, достал телефончик и голосовым набором сказал: «Что делать, если кости не срастаются?» А у меня душа в пятки ушла. После чего он испуганно на меня посмотрел и достал ножницы. Разрезал гипс, сказав, что все хорошо. Шутник, блин. © Палата № 6 / VK «„Мама, сфоткай, какая я после операции“. Фотография, которую я так отчаянно хотела» Нестандартный способ поделиться новостью Сестра недавно вышла замуж и никак не могла забеременеть. И вот сделала она очередной тест на беременность, а он положительный. Приходит вечером ее муж, и она ему вдруг говорит: «Хочешь, я тебе стихотворение расскажу? Только сегодня узнала, что такое есть. „У меня болит живот. Значит, кто-то в нем живет. Если это не глисты, значит это сделал ты“». Ор было слышно на всю улицу. Долго смеялись. Будет девочка. © Карамель / VK
А вот вам еще немного
историй про шутников, чтобы настроение поднялось еще больше.