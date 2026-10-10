18 человек, которые пустили пожить к себе родных и друзей — и узнали много нового и о них, и о себе

Родственники, друзья и знакомые бывают разные. С кем-то всякий раз расставаться жаль, а от некоторых устаешь даже после короткой встречи. А уж чем закончится история, если пустить их к себе пожить — не угадаешь. Кто-то и поесть приготовит, и чистоту наведет, и развлечет, а кто-то оставит после себя ощущение: «А что это было?»