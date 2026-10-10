Вполне понятный вопрос. Наверняка раньше они всегда останавливались в отеле
18 человек, которые пустили пожить к себе родных и друзей — и узнали много нового и о них, и о себе
Истории
10.10.2026
Родственники, друзья и знакомые бывают разные. С кем-то всякий раз расставаться жаль, а от некоторых устаешь даже после короткой встречи. А уж чем закончится история, если пустить их к себе пожить — не угадаешь. Кто-то и поесть приготовит, и чистоту наведет, и развлечет, а кто-то оставит после себя ощущение: «А что это было?»
- У нас с мужем трешка, живем вдвоем. Недавно в наш город по делам прилетел свекор со своей молодой женой и маленькой дочкой. А раз у нас так много места пустует, мы позвали их пожить у нас, заодно и познакомиться. Жену его и дочку мы вживую ни разу не видели, живем очень далеко.
Прилетели они в субботу, вечер прошел хорошо, собираемся все спать, и тут их дочурка выдала такое, что мы все чуть со смеху не попадали. Она на полном серьезе показала на нас с мужем своим маленьким пальчиком и спросила: «Мамочка, а они что, тоже тут ночевать будут?»
ADME
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- Я люблю свою жену, но с нетерпением жду приезда ее младшей сестры. Она учится на заочном отделении и живет у нас, пока идет сессия, приезжает из другого города. В этот период мы с детьми со всех ног бежим домой, потому что квартира наполняется вкусным ароматом домашней еды. У нее такая «плата» за проживание: пирожки, супы, гуляш, запеканки... С детьми объедаемся! Но счастье закончилось, она встретила парня и теперь живет у него.
Очень люблю готовить, но не на чужой кухне. Всё как-то не то: и посуда не та, и приправы не те, и ножи непривычные, и плита незнакомая... Капризная я.
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- Летом дочка дальней родственницы приехала поступать в университет и остановилась у нас. Денег за комнату не брали. В сентябре ей дали общежитие. Мы обрадовались: поступила, теперь переедет. А она вдруг заявляет, что не съедет от нас, пока октябрь не придет, мол, она летом столько по дому помогала, что месяц аренды точно отработала. Весь сентябрь она демонстративно палец о палец не ударила. Первого октября действительно собрала вещи и уехала. Захожу в комнату — гора кружек, упаковок, одежды и мусора. Видимо, финальную уборку мы уже должны были отработать сами.
ADME
- Уже неделю с нами живет моя мама, потому что муж улетел в командировку. Каждое утро мы просыпаемся с детьми, идем на кухню, и там нас встречает моя мама, уже стоя у плиты. Горячие лепешки, пирожки, блины, оладушки — чувствуете этот запах? Это не описать словами, как я себя ощущаю, просыпаясь и зная, что моя мама рядом. Я впервые за долгие годы спокойно уснула днем вместе с сыном. Счастье, я бы даже сказала роскошь — в 35 лет снова почувствовать себя в статусе дочки целую неделю.
fariferrari
- Пустили бывшего друга с его женой на месяц без оплаты — просто помочь по-дружески. Я им еще свою спальню отдала, с отдельным душем и туалетом, чтобы им было удобнее. Мой муж тогда был в командировке на полтора месяца. В итоге этот дружочек в какой-то момент взял и как давай отчитывать меня за то, что я веду неподходящий для них образ жизни, мол, у меня дома балаган, не воспитываю детей, проходной двор, слишком много друзей и общения. Тут же, конечно, я ему сказала все, что о нем думаю, и уже на следующее утро они съехали без «спасибо». А еще через пару недель попросились обратно хотя бы на неделю. Позволила, но спали уже на матрасе в зале.
yulia_maka
Пустить жить после такого? Пусть живут в отеле или снимают квартиру!
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- Однажды у меня в гостях был знакомый парень, который попросился перекантоваться, так как повздорил с родителями и нужно было остыть. Я его накормила, напоила чаем, а он захотел сделать мне доброе дело в ответ, увидел сломанную ручку на входной двери и попробовал ее починить. Дома не было никаких инструментов, поэтому он пообещал зайти на днях и все сделать в лучшем виде. Проходит месяцев шесть, он внезапно пишет, что у него появилось свободное время и он может зайти и сделать ручку. За это время я успела переехать в другую квартиру, в другой город и в другую страну.
- Я всегда развешиваю постиранное белье по всем стульчикам в квартире. Раньше я жил один, поэтому больше места для вещей мне и не нужно было. Недавно мой друг переехал в город и попросился несколько недель пожить у меня. За неделю он устроил уют, купил сушилку и утюг. Раньше я не гладил вещи, да и вообще думал, что мужчины этого не делают. Но друг оказался очень чистоплотным и опрятным. Я думал, что за время, пока он будет у меня, моя квартира станет еще более холостяцкой, но нет. Скоро друг уже будет переезжать, потому что уже снял себе квартиру, а я так этого не хочу. Мне очень понравилось жить в чистоте.
- Когда была в первом браке, пустила пожить к нам сестру мужа, в итоге осталась она у нас лет на 6 в общей сложности. Но кстати сказать, с бывшим мы теперь почти не общаемся, а с ней как сестры до сих пор — столько пережили вместе. Но расставались уже жестко, я ставила ультиматум.
safronova.mila
- Когда я был ребенком, родители пустили пожить старую знакомую, которая резко переехала. Договорились на две недели, пока она найдет жилье и работу. Прошел ровно месяц. Эта знакомая спала до обеда, ела наши продукты и целыми днями причитала, что нормальных вакансий нет. Потом родители молча помогли ей собрать вещи и проводили ее.
marselmrtrader
- Бывшей моего мужа пришлось съехать от ее родители, и она заявилась к нам на порог искать пристанища. Живем мы в двушке свекрови, которая переехала в Турцию. Муж пожалел сына и попросил моего одобрения пустить их на пару дней, пока он решит ситуацию. Прошел месяц. Бывшая обосновалась, и ее все устраивает. Я же, по ее словам, вообще должна вести себя тихо, так как это не моя квартира. Но дело в том, что и не ее тоже.
- К нам недавно заехал свекор. Со свекровью что-то не поделили, сказал, что поживет у нас «денек-другой». Думала, недельку максимум. Уже месяц прошел, а он все не собирается уходить. Свекор у меня мужик колоритный. По квартире гуляет исключительно в трусах и носках. Новости порой слышно на весь дом, или умудрится рыбу чистить прямо в ванной. А однажды я вышла ночью в туалет, а он сидит, ест селедку и смотрит на меня типа: «Что-то не так, родная?»
С мужем решили, что пора его обратно к свекрови сплавлять. Организовали «случайную» встречу, сказали обоим, что надо поговорить, но не уточнили с кем. Когда они увидели друг друга, радости на их лицах не было. И знаете что? Они начали на нас ворчать, что мы с ними так поступили, на этом фоне и помирились.
- Когда я была подростком, и у нас из-за учебы какое-то время жили мои двоюродные братья, мне это нравилось. Это же общение! Особенно, когда дети дружны. А сейчас, в качестве хозяйки, я бы не согласилась. Много вопросов, дискомфорта с «лишними» людьми дома.
olsia11
- У меня двушка, живем с мужем вдвоем. Напросилась хорошая знакомая пожить — сложная ситуации оказалась с деньгами. Пустила с уговором на пару недель. В итоге приехала, обхаяла наше Подмосковье и мою квартиру. Мы без ремонта на тот момент еще были, а она прожила с нами месяца два. Не скажу, что мешала сильно, скорее вот психологически трудно с чужим человеком дома.
Потом мы не общались, через пару лет она снова замаячила. Приехала в гости, у меня тогда дела в гору пошли, а она набрала кредитов и, видимо, думала снова у меня затусить. Но не просилась, и я не предлагала. Она метнулась к нашей общей знакомой, напросилась жить к ней, обсуждали они меня там вдвоем, а потом эта общая знакомая призналась, что понимает меня очень. Как итог, девочка с нами больше не общается, лет 6 уже, удалила отовсюду, да мы и не горюем особо.
- Спустя 20 лет мама и ее одноклассники организовали встречу выпускников. Всех раскидало по разным местам, поэтому выбрали курортный город. По дороге к себе домой несколько человек остановились у нас на несколько дней. А семья у нас большая, 5 человек живет, но мою тётю 4 дня никто из гостей не видел, работала. И вот в субботу утром один из них идет с удивленными глазами:
— А это кто?
— Маша.
— А у вас еще и Маша есть!
- Уезжала на несколько месяцев, пустила младшего брата пожить в квартире, а то что она стоит пустая. Отдаю ключи, спрашивает: «Есть какие-то специальные пожелания по уборке?» Я говорю: «Да не, все новое, только есть закуток один за раковиной, примерно раз в неделю промывай его со средством, а то там брызги накапливаются». Короче, возвращаюсь — все покрыто сплошь известковым налетом, ржавчиной, и только закуток сияет первозданной чистотой! Вот потому что конкретнее надо!
katrinshest
- У нас жила родственница, которую я не видел никогда до того момента, пока она мне не позвонила и не попросила встретить ее с грудным ребенком. Даже не знаю, кто ей номер дал. Но не суть. Привез ее к себе только из-за маленькой дочки. Из тех, кого она знала, был только я. Сказала, что поживет пару дней, пока работу найдет и жилье снимет.
Пара дней затянулась на 4 месяца! Одна работа не подходит, до другой далеко ехать, в третьем месте проспала собеседование. Мы всей семьей ей искали работу. В общем, через 4 месяца моя жена не выдержала уже. Тут же нашлась работа в кафе, снялась квартира. Ни спасибо, ни тортика не дождались. Только другие мои родственники причитали, какая у меня жена.
- Сестра с мужем после свадьбы снимали однушку. Так свекровь к ним младшего брата мужа подселила: мол, мальчик не может жить в общаге. Они год втроем прожили в однушке. Он жил спокойно, но мог за раз все содержимое холодильника умять. Я бы этого пацана через неделю уже выселила, но она чересчур терпеливая, а муж — пофигист. Только через год этого братишку они отселили.
- Мой муж стал мужем после того, как меня растрогала история о том, что он разругался со всеми, а идти ему некуда. Сказал, что он один, холодный, голодный, стоит на улице в снегопад без шапки. Я пустила его к себе. Примерно на шестой год он признался, что ту историю выдумал, чтобы просто побыть рядом, а вместе мы восьмой год.
Читая такие истории, убеждаешься, что родственники и друзья всякие бывают и неожиданности в отношениях случаются. И хорошо, когда они оказываются приятными.
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