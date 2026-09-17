7 книг, чьи экранизации выходят этой осенью на радость тем, кто любит хорошую литературу и красивое кино

«Кукла» — роман, который литературоведы давно ставят в один ряд с произведениями Толстого и Флобера. Предыдущая экранизация вышла в 1978 году и до сих пор любима на родине писателя, так что планка поднята очень высоко.

Шестисерийный сериал, который начнет выходить 16 сентября 2026 года, заявлен как авторская современная интерпретация. Создатели добавили в сюжет новые семейные тайны, детективную интригу и более явную классовую сатиру. Изабелла Ленцкая здесь представлена как сильная, амбициозная героиня, ведущая с Вокульским свою игру. Нам обещают глубже раскрыть мотивы персонажа, которого многие считают злодейкой.