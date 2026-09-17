Я никогда этого не пойму. Есть роман, его читают уже больше 100 лет, считают классическим, любят, значит автор там все как надо написал.Берите и экранизируйте. Но нет, давайте все внутри перекроим, добавим отсебятины, изменим мотивацию героев и будем удивляться: а что не так-то?
7 книг, чьи экранизации выходят этой осенью на радость тем, кто любит хорошую литературу и красивое кино
Когда дни становятся короче, а вечера — длиннее, наступает время для просмотра масштабных экранизаций. Этой осенью на экраны выходит целая плеяда проектов, основанных на литературном творчестве как классиков, так и наших современников. Мы вновь переживем те светлые мгновения, которые когда-то подарили нам культовые романы, и узнаем, какими красками заиграют персонажи, навсегда запомнившиеся нам своими историями.
Болеслав Прус «Кукла»
«Кукла» — роман, который литературоведы давно ставят в один ряд с произведениями Толстого и Флобера. Предыдущая экранизация вышла в 1978 году и до сих пор любима на родине писателя, так что планка поднята очень высоко.
Шестисерийный сериал, который начнет выходить 16 сентября 2026 года, заявлен как авторская современная интерпретация. Создатели добавили в сюжет новые семейные тайны, детективную интригу и более явную классовую сатиру. Изабелла Ленцкая здесь представлена как сильная, амбициозная героиня, ведущая с Вокульским свою игру. Нам обещают глубже раскрыть мотивы персонажа, которого многие считают злодейкой.
Интересно, что 30 сентября 2026 года в Польше на большие экраны выйдет еще и полнометражный фильм «Кукла». Его создатели говорят, что это будет классическая, бережная по отношению к первоисточнику адаптация с акцентом на историческую достоверность во всем — от поведения и мотивации героев до костюмов и интерьеров.
Чарльз Диккенс «Повесть о двух городах»
Харингтон тут такой пусичка. На меня так мамина собачка смотрит, когда кусочек колбаски клянчит🤣
Этот исторический роман входит в десятку самых продаваемых книг в истории человечества. В 1980 году вышли сразу две его экранизации — британский телесериал и американский телефильм. Создатели и того, и другого решили поручить роли похожих друг на друга главных героев — Чарльза Дарнея и Сидни Картона — одному актеру. В версии BBC это был Пол Шелли, а американцы пригласили на эти роли Криса Сарандона.
В новом сериале на роль аристократа Дарнея приглашен французский актер Франсуа Сивиль, известный по роли Д’Артаньяна в фильме 2023 года с Венсаном Касселем и Евой Грин. Помощника лондонского адвоката Картона сыграл Кит Харингтон, которого мы все хорошо помним как Джона Сноу из «Игры престолов». Их возлюбленную — Люси Манетт — играет Миррен Мак.
Новый четырехсерийный сериал вышел в сентябре 2026 года. Сценаристы немного перестроили динамику романа, чтобы сделать начало более энергичным. Образы Люси Манетт и главной антагонистки, мадам Дефарж, сделали более глубокими и психологически сложными, чем у Диккенса.
Успевшие посмотреть сериал зрители разделились на два лагеря: одни хвалят проект за костюмы и невероятную атмосферу, а также отмечают, как органично взаимодействуют на экране герои Харингтона и Сивиля. Другие критикуют сериал за излишнюю вольность в обращении с оригинальным текстом Диккенса.
Светлана Тюльбашева «Лес»
Роман «Лес» стал одним из литературных открытий 2024 года. Это дебютное произведение моментально превратило Светлану Тюльбашеву в одного из самых обсуждаемых писателей страны. Издательство «Дом историй», которое решилось представить книгу публике, допечатывало тираж пять раз. Первый тираж раскупили буквально за три дня после презентации.
Тюльбашева мастерски закрутила сюжет вокруг двух москвичек, которые заблудились в глухой карельской чаще, и параллельной истории о пропавшей местной девочке. Это настоящий хит в духе «северного хоррора», в котором лес — не просто природный объект, а живое, многоголосое существо, которое «водит кругами» и испытывает человека на прочность.
Ну, по "Лесу" понятно, что это дебютное произведение. Язык скудноват, в описании места действия много ляпов. "Вьюрки" Бобылевой в миллион раз круче.
И тут Никитушко. Зверской работоспособности актер, почти как Безруков, хе-хе
Такой мощный сюжет просто не мог остаться без внимания киношников, поэтому уже в ноябре 2026 года на экраны выходит экранизация романа. Главные роли исполнят Карина Разумовская и Лянка Грыу, а также нашлась роль и для харизматичного Никиты Кологривого. Ради нужной атмосферы съемочная группа фильма колесила по самым глухим и красивым местам Карелии. Судя по всему, нас ждет очень стильное, мрачное и напряженное кино.
Роберт Стивенсон «Остров сокровищ»
За экранизацию знаменитого приключенческого романа киношники брались не один раз. Однажды Джима Хокинса даже сыграл совсем юный Кристиан Бейл. Создатели нового шестисерийного сериала, который выйдет в ноябре 2026 года, доверили эту роль Тому Свиту, которого любители экранизаций классики могли запомнить по роли юного Пипа из «Больших надежд».
Создатели нового сериала обещают нам переосмысление знакомой истории. Огромную роль в сюжете сыграет мать Джима Хокинса — Бесс. Именно ее решительные действия втянут семью в гонку за сокровищами Флинта. Джиму придется потягаться не только с пиратами, но и с хитрым британским агентом Аароном Грэмом.
Роль Бесс Хокинс досталась Хейли Этвелл — звезде Marvel, играющей в эпической киновселенной Пегги Картер. Хитрого и харизматичного Джона Сильвера сыграл Дэвид Ойелоуо.
А вот Ридли Скотт, который летом 2026 года также взялся за экранизацию «Острова сокровищ», уже объявил, что пригласил на роль Сильвера Хью Джекмана. И актер дал согласие.
Гастон Леру «Призрак оперы»
Самая известная и масштабная голливудская экранизация — фильм «Призрак Оперы» 2004 года — основана не столько на оригинальной книге Гастона Леру, сколько на культовом мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера. Роль Призрака принесла мировую известность Джерарду Батлеру и сделала знаменитой совсем юную Эмми Россум.
Картина запомнилась зрителям невероятно роскошными декорациями, огромной люстрой весом более двух тонн, созданной из кристаллов Swarovski, и великолепными вокальными партиями из оригинального бродвейского шоу. Самой знаменитой и узнаваемой музыкальной темой фильма стал заглавный дуэт, в котором звучит легендарный зловещий проигрыш на органе. В нем Кристина берет невероятно высокую ноту — верхнюю ми третьей октавы — по просьбе Призрака: «Sing, my Angel of Music!»
Новая французская экранизация романа Гастона Леру выйдет в мировой кинопрокат 28 октября 2026 года. Создатели обещали, что лента будет гораздо ближе к литературному первоисточнику, а не к шоу Уэббера. С этой точки зрения странным выглядит их решение превратить главную героиню из оперной певицы в юную балерину.
Балерину по имени Анастасия сыграет Дева Кассель — дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя. Это ее дебют в качестве звезды первого плана на большом экране. Роль Призрака, который в этом проекте будет загадочным молодым музыкантом, сыграет Жюльен де Сен-Жан. Этот актер запомнился нам по роли Андреа Кавальканти, незаконнорожденного сына прокурора Жерара де Вильфора, в экранизации романа «Граф Монте-Кристо» 2024 года.
Балерину. Ближе к первоисточнику. Балерину. На сегодня, пожалуй, хватит интернета.
Джейн Остин «Разум и чувства»
Да! Прекрасный каст! Великолепный фильм, обласканный критиками и любимый зрителями.
У романа Джейн Остин «Разум и чувства» (также известного как «Чувство и чувствительность») уже есть культовая экранизация. Это полнометражная историческая драма режиссера Энга Ли, ставшая классикой мирового кинематографа и получившая премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. В ней сыграли Эмма Томпсон (Элинор Дэшвуд), Кейт Уинслет (Марианна Дэшвуд), Алан Рикман (полковник Брэндон) и Хью Грант (Эдвард Феррарс).
Мы любим этот фильм за невероятную «химию» между актерами, тонкий юмор, роскошные костюмы и музыку. Именно в этой ленте Рикман получил долгожданную возможность сыграть положительного, чистого душой героя после череды ярких кинозлодеев, таких, как Ханс Грубер в «Крепком орешке» или шериф Ноттингема в «Робин Гуде».
Но есть и те, кому не понравилось, что в культовой киноленте из-за формата двухчасового фильма некоторые сюжетные линии были сокращены. Кроме того, актеры заметно старше своих книжных прототипов. Так, например, Эмме Томпсон на момент съемок было 36 лет, тогда как Элинор в книге — 19.
Создатели новой экранизации, которая вышла на большие экраны в сентябре 2026 года, обещают свежий, стильный, остроумный и глубоко приземленный взгляд на классическую историю сестер Дэшвуд. То есть поклонникам классических экранизаций, скорее всего, не стоит ждать многого от этой киноленты. А вот тем, кому нравятся фильмы, визуально и по динамике адаптированные под восприятие современного зрителя, картина может прийтись по душе.
Джон Стейнбек «К востоку от Эдема»
В 1955-м режиссер Элия Казан выпустил частичную экранизацию романа: он сосредоточился лишь на финальной четверти книги — драматичном противостоянии двух братьев. Картина нашла путь к сердцам зрителей, получила три номинации и одну премию «Оскар». Спустя десятилетия, в 1980-х, история обрела новое, монументальное дыхание в виде восьмичасового мини-сериала с Джейн Сеймур в роли Кэти. Эта версия стала настоящим подарком для литературных пуристов, бережно воссоздав семейную хронику Трасков. Проект моментально влюбил в себя критиков и получил «Золотой глобус».
1 октября 2026 года вниманию зрителей представят сразу семь серий новой экранизации романа. Шоураннером проекта стала Зои Казан — внучка того самого Элии Казана. С магнетической Флоренс Пью в роли Кэти и Кристофером Эбботтом в образе Адама Траска проект обещает стать не просто очередной экранизацией, а одним из самых громких интеллектуальных событий этой осени.
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