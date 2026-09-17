16 светлых воспоминаний о лете, где счастье пряталось в самых простых вещах

«Мы жили на тихой улице, скажем, частный сектор в джунглях. Одни в четырехэтажном отеле — в августе все туристы уехали с юга на восточное побережье. По утрам мы никак не могли вылезти из бассейна, потому что он становился каким-то наблюдательным пунктом: за павлинами на поле, за ящерицей у крыльца хозяев, за попугаями над головой и бурундуками на ветках. А за воротами бегали обезьяны и ездила тук-тук-хлебовозка с мелодией из Бетховена.

А вечером мы за копейки покупали самые вкусные в моей жизни бананы, ананасы, манго и кокосы и шли по улице, засыпанной светлячками. Я хотела бы рассказать о тесных дорогах, на которых как-то могут разъехаться автобус, машина и тук-тук, о хорошем английском ланкийцев, о туристах из десятков стран, а рассказала о том, что на острове у экватора жизнь течет как-то совсем по-другому».