Черный шлем это, как я понимаю, нори, в которую обычно роллы заворачивают.
А желтый шлем из чего?
17 светлых историй об иностранцах, благодаря которым день заиграл новыми красками
Иногда из поездки больше всего запоминаются не знаменитые места и красивые виды, а люди, которых мы встречаем по дороге. Особенно если речь идет об иностранцах, чьи привычки, взгляды на жизнь или неожиданные поступки помогают взглянуть на мир по-новому. Порой достаточно случайного разговора, небольшой помощи или какой-то ситуации, чтобы обычный день стал особенным. В этой подборке собраны жизненные истории, наполненные маленькими радостями, приятными открытиями и моментами, которые надолго остаются в памяти. А в бонусе — история о том, что случается, когда просишь иностранцев тебя сфотографировать.
- Когда мой муж-испанец делал мне предложение в Альгамбре, он попросил случайную испанку снять нас на видео. Она понятия не имела, что сейчас произойдет. Поэтому на видео в момент, когда он встает на одно колено, вместо моего sí громче всего слышно ее: «Да ладно?!»
- Жил в Японии по обмену. Часто на кассе видя иностранца, японцы спрашивали, откуда я. И в какой-то момент я решил отвечать, что я японец. Было интересно смотреть на реакции. Как-то раз на кассу подошла мама с ребенком. Спрашивают, откуда я. И я отвечаю ему, что японец. Тут мальчик поворачивается к маме и выдает: «А я тогда кто?»
Автор поста решил похвастаться своим обедом, который ему собирает жена-японка
Черный шлем это, как я понимаю, нори, в которую обычно роллы заворачивают.
- He все знают, что и лет 40-50 назад ученые в массе своей жили небогато. Как-то раз в наш институт приехал коллега из Франции, который посещал нас 12 лет тому назад. Привез фотографии первого визита. Рассматриваем фото, и француз с радостью узнает одного коллегу на снимке в аудитории. Иностранец с удивлением заметил, что костюм в клеточку все тот же. На что коллега не запнувшись ни на секунду ответил, что это его любимый цвет и фасон, да и заказывает костюмы он у того же портного.
А чего такого? Вот, король англицкий Чарльз в одном пальтЕ на многих фото уже лет 40 щеголяет 😀
- По работе познакомился с испанцем. Разговорились, значит. Он женат (жена — испанка), двое сыновей у него. Старшего зовут Юрий. Я удивился, спрашиваю:
— В смысле? В честь кого?
— Как это в честь кого? В честь первого человека в космосе Юрия Гагарина, конечно! Ты что, его не знаешь?
Даже неловко стало...
В Венесуэле у одного человека родилось три сына
И он их назвал Владимир, Ильич и Ленин.
Я не знаю, что случилось с Владимиром и с Лениным, а Ильич Рамирес Санчес вырос и стал международным террористом.
Сейчас ему 76 лет.
- Я казашка и в школьные годы группой поехали в Турцию. Учились в турецком лицее в Казахстане. Там дети видя нас кричали: bak, japonlar! (Смотри, японцы), а мы им на турецком отвечаем, что мы не японцы. Они в недоумении: Japonlar turkce konusuyor?! (Японцы по-турецки говорят?!).
«Армяне принимают за свою. Прилетела в Куала-Лумпур — все путали с итальянкой. Сидим с сыном мужчины, он берет мой паспорт: „Ты родилась в Берлине — немка?“ Я: „Нет“. Он: „А кто? Казашка?“ Вот собственно я. Я — татарка»
- Меня часто за француза принимают. У меня была пересадка в Гонконге и со мной пару человек начали разговор, а я ничего не понимаю. Думал, уже английский забыл, а оказалось, что со мной по-французски разговаривали. Как-то раз я покупая фрукты в ларьке дома. Продавец спросил, откуда я и добавил: «По носу вижу, что наш».
- Брат поехал на конференцию в Китай. Народу в зале — тьма. Вышел начальник брата — китайцы ему вежливо похлопали. Вышел зам — хлопки стали тише. Вышел мой брат — а ему шквал оваций. «И где собака зарыта?» — спрашиваю его. А он просто додумался понаблюдать за предыдущими докладчиками. Когда они выходили выступать, всегда кланялись залу. А начальник брата, хоть он и не первый раз в Китае, залу не поклонился. Зато брат сделал хороший такой поклон. К нему потом подходили и говорили, что его презентация — brilliant.
К слову, много смотрю корейских сериалов, они там тоже много кланяются в обычной жизни
- Отдыхала в Турцию и встретила мужчину. Богатого — это по нему сразу было видно. И вот он прислал огромный букет и записку: «Сегодня приготовься к особому ужину». Я все гадала, куда мы поедем. Представляла ресторан на берегу моря. Вечером он заехал за мной и повез в сторону старого города. Остановились возле небольшого серого здания, у меня брови домиком: «И это ресторан?!» Он улыбнулся: «Почти». Открывает дверь — а там огромная кухня, длинный стол и повар уже раскладывают продукты. «Сегодня готовим сами». Я рассмеялась. Оказалось, он арендовал кулинарную студию и пригласил шеф-повара, который должен был научить нас готовить настоящую турецкую кухню. Вечер прошел отлично, я почувствовала себя героиней кулинарного шоу. Этот день я запомнила гораздо сильнее, чем запомнила бы очередной дорогой ресторан.
К разговору о необычных свиданиях. Подруга повела своего мужчину в гончарную мастерскую. Кружки они там делали. Потом сам мастер их обжег и отдал. Не знаю, как ее парень, а она получила огромное удовольствие 😄
- Однажды иностранный сервис-инженер попросил меня научить его только одному слову, чтобы оно было не грубое, но выразительное и подходило к любой ситуации. Я долго думала и научила его слову «фигня». После этого он заходил в операторскую на заводе, тыкал пальцем в экран диспетчера и выразительно возвещал: «Фигня!» Диспетчер добросовестно офигевал, конечно.
Ребята приехали в Токио. Местная подруга этой девушки одолжила им национальную одежу для фотосессии. Туристы были довольны, как слоны
Какая правильная японка получилась - мило улыбается и ножки так - эть - косолапо сложила. Это у них кавай - ставить ступки носками друг к другу
- Работаю в небольшом ресторанчике в одном из городов Америки. Повар — испанец, вся остальная обслуга — славяне. Клиенты тоже. К повару все официанты обращаются: «Эй, Амиго...», ну а дальше говорят заказ уже на английском. Один официант в тайне от всех долго учил этого повара одной фразе. Когда выучил, сказал повару, чтобы тот отвечал этой фразой, когда к нему обратятся «Амиго». И вот картина: официант принимает заказ и кричит повару: «Эй, Амиго...» Тут повар разворачивается и выдает: «Тамбовский волк тебе амиго!»
- Впервые я побывала в Японии в 18 лет, и мне очень хотелось купить юкату и пояс оби. Юкату я купила без проблем, а вот пояс мне пришлось искать в универмаге. Когда я попросила продавщицу помочь мне с выбором, она так обрадовалась, что начала водить меня по магазину за руку, показывая каждому продавцу и говоря, что мне нужен пояс оби. Меня заперли в примерочной и завернули, как тако. Я еще ни разу не получала так много внимания в магазине!
Дело в том, что японская традиционная одежда постепенно исчезает из обихода. Японцы очень ценят, когда кто-то проявляет интерес к их культуре.
- Я путешествовала по Южной Корее одна. Совершенно не была готова к тому, что во время дождя ко мне подошел незнакомец и протянул зонт. У меня был дождевик, но этот человек настоял на том, чтобы я взяла зонт. Это был очень приятный жест.
О, как в дораме) у них там в кино романиичном постоянно кто-то зонт протягивает)
Толпы людей на острове Эносима (Япония) во время «Золотой недели». Можно увидеть милую собачку в коляске
- Свадьба родни. Я приехала с мужем-китайцем. А он любит вкусно поесть. Гости, как полагается, начали дружно кричать: «Горько! Горько!» Муж растерянно наклонился ко мне и шепотом спросил: «А что именно горькое? Я попробовал салат, мясо. Ничего горького не нашел». Я рассмеялась. Когда ему объяснили, что это просто свадебный обычай и молодые должны поцеловаться, он улыбнулся и выдал такое, что я чуть не упала со стула: «Это хорошо! А я-то подумал, что ваша семья приготовила очень невкусную еду и теперь все жалуются».
У кииайцев культ еды. Хочешь понравиттся кииайцу - угости его оьедом. Привези ему эксклюзивную еду из своего региона.
Бонус: встреча с иностранцами может закончиться немного неловко
- Живу в Баку, славянка. Иду по городу, две девушки азиатской внешности обращаются ко мне на английском: «Can you take a picture of us?» (Можете нас сфотографировать?) Я отвечаю: «Of course, I can» (Конечно, могу). Фоткаю их, возвращаю телефон. Они мне на автомате «спасибо», я им на автомате «пожалуйста». Секундная заминка, поржали вместе. Казашки оказались.
Мы были в хостеле в Эстонии. Там познакомились с американцем. Окпзалось, он учитель англ ящзыка, приехал в России жить. Когда он был в 6м классе, к ним перевелась русская девочка. И все в нее повлюблялись. Он слушал расскпзы о России, и это была как сказка. Он где-то в пригороде Питера жил. Короче, все у негг хорошо. Есть русская девушка. Вот только единственное разочарование - медведей он на улицах не видел