17 светлых историй об иностранцах, благодаря которым день заиграл новыми красками

Истории
15.08.2026
17 светлых историй об иностранцах, благодаря которым день заиграл новыми красками

Иногда из поездки больше всего запоминаются не знаменитые места и красивые виды, а люди, которых мы встречаем по дороге. Особенно если речь идет об иностранцах, чьи привычки, взгляды на жизнь или неожиданные поступки помогают взглянуть на мир по-новому. Порой достаточно случайного разговора, небольшой помощи или какой-то ситуации, чтобы обычный день стал особенным. В этой подборке собраны жизненные истории, наполненные маленькими радостями, приятными открытиями и моментами, которые надолго остаются в памяти. А в бонусе — история о том, что случается, когда просишь иностранцев тебя сфотографировать.

  • Когда мой муж-испанец делал мне предложение в Альгамбре, он попросил случайную испанку снять нас на видео. Она понятия не имела, что сейчас произойдет. Поэтому на видео в момент, когда он встает на одно колено, вместо моего sí громче всего слышно ее: «Да ладно?!»
anna.lzva
  • Жил в Японии по обмену. Часто на кассе видя иностранца, японцы спрашивали, откуда я. И в какой-то момент я решил отвечать, что я японец. Было интересно смотреть на реакции. Как-то раз на кассу подошла мама с ребенком. Спрашивают, откуда я. И я отвечаю ему, что японец. Тут мальчик поворачивается к маме и выдает: «А я тогда кто?»
ignartii

Автор поста решил похвастаться своим обедом, который ему собирает жена-японка

© MadMadHatter / Reddit
Mefody Domovoy
только что

Черный шлем это, как я понимаю, нори, в которую обычно роллы заворачивают.
А желтый шлем из чего?

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  • He все знают, что и лет 40-50 назад ученые в массе своей жили небогато. Как-то раз в наш институт приехал коллега из Франции, который посещал нас 12 лет тому назад. Привез фотографии первого визита. Рассматриваем фото, и француз с радостью узнает одного коллегу на снимке в аудитории. Иностранец с удивлением заметил, что костюм в клеточку все тот же. На что коллега не запнувшись ни на секунду ответил, что это его любимый цвет и фасон, да и заказывает костюмы он у того же портного.
El Ka
только что

А чего такого? Вот, король англицкий Чарльз в одном пальтЕ на многих фото уже лет 40 щеголяет 😀

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  • По работе познакомился с испанцем. Разговорились, значит. Он женат (жена — испанка), двое сыновей у него. Старшего зовут Юрий. Я удивился, спрашиваю:
    — В смысле? В честь кого?
    — Как это в честь кого? В честь первого человека в космосе Юрия Гагарина, конечно! Ты что, его не знаешь?
    Даже неловко стало...
Mefody Domovoy
только что

В Венесуэле у одного человека родилось три сына
И он их назвал Владимир, Ильич и Ленин.
Я не знаю, что случилось с Владимиром и с Лениным, а Ильич Рамирес Санчес вырос и стал международным террористом.
Сейчас ему 76 лет.

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  • Я казашка и в школьные годы группой поехали в Турцию. Учились в турецком лицее в Казахстане. Там дети видя нас кричали: bak, japonlar! (Смотри, японцы), а мы им на турецком отвечаем, что мы не японцы. Они в недоумении: Japonlar turkce konusuyor?! (Японцы по-турецки говорят?!).
gauhar_m.t

«Армяне принимают за свою. Прилетела в Куала-Лумпур — все путали с итальянкой. Сидим с сыном мужчины, он берет мой паспорт: „Ты родилась в Берлине — немка?“ Я: „Нет“. Он: „А кто? Казашка?“ Вот собственно я. Я — татарка»

  • Меня часто за француза принимают. У меня была пересадка в Гонконге и со мной пару человек начали разговор, а я ничего не понимаю. Думал, уже английский забыл, а оказалось, что со мной по-французски разговаривали. Как-то раз я покупая фрукты в ларьке дома. Продавец спросил, откуда я и добавил: «По носу вижу, что наш».
ignartii
  • Брат поехал на конференцию в Китай. Народу в зале — тьма. Вышел начальник брата — китайцы ему вежливо похлопали. Вышел зам — хлопки стали тише. Вышел мой брат — а ему шквал оваций. «И где собака зарыта?» — спрашиваю его. А он просто додумался понаблюдать за предыдущими докладчиками. Когда они выходили выступать, всегда кланялись залу. А начальник брата, хоть он и не первый раз в Китае, залу не поклонился. Зато брат сделал хороший такой поклон. К нему потом подходили и говорили, что его презентация — brilliant.
ADME
  • Отдыхала в Турцию и встретила мужчину. Богатого — это по нему сразу было видно. И вот он прислал огромный букет и записку: «Сегодня приготовься к особому ужину». Я все гадала, куда мы поедем. Представляла ресторан на берегу моря. Вечером он заехал за мной и повез в сторону старого города. Остановились возле небольшого серого здания, у меня брови домиком: «И это ресторан?!» Он улыбнулся: «Почти». Открывает дверь — а там огромная кухня, длинный стол и повар уже раскладывают продукты. «Сегодня готовим сами». Я рассмеялась. Оказалось, он арендовал кулинарную студию и пригласил шеф-повара, который должен был научить нас готовить настоящую турецкую кухню. Вечер прошел отлично, я почувствовала себя героиней кулинарного шоу. Этот день я запомнила гораздо сильнее, чем запомнила бы очередной дорогой ресторан.
ADME
лидия иванова
только что

К разговору о необычных свиданиях. Подруга повела своего мужчину в гончарную мастерскую. Кружки они там делали. Потом сам мастер их обжег и отдал. Не знаю, как ее парень, а она получила огромное удовольствие 😄

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  • Однажды иностранный сервис-инженер попросил меня научить его только одному слову, чтобы оно было не грубое, но выразительное и подходило к любой ситуации. Я долго думала и научила его слову «фигня». После этого он заходил в операторскую на заводе, тыкал пальцем в экран диспетчера и выразительно возвещал: «Фигня!» Диспетчер добросовестно офигевал, конечно.

Ребята приехали в Токио. Местная подруга этой девушки одолжила им национальную одежу для фотосессии. Туристы были довольны, как слоны

© nolte100 / Reddit
Ana.Rok
только что

Какая правильная японка получилась - мило улыбается и ножки так - эть - косолапо сложила. Это у них кавай - ставить ступки носками друг к другу

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  • Работаю в небольшом ресторанчике в одном из городов Америки. Повар — испанец, вся остальная обслуга — славяне. Клиенты тоже. К повару все официанты обращаются: «Эй, Амиго...», ну а дальше говорят заказ уже на английском. Один официант в тайне от всех долго учил этого повара одной фразе. Когда выучил, сказал повару, чтобы тот отвечал этой фразой, когда к нему обратятся «Амиго». И вот картина: официант принимает заказ и кричит повару: «Эй, Амиго...» Тут повар разворачивается и выдает: «Тамбовский волк тебе амиго!»
  • Впервые я побывала в Японии в 18 лет, и мне очень хотелось купить юкату и пояс оби. Юкату я купила без проблем, а вот пояс мне пришлось искать в универмаге. Когда я попросила продавщицу помочь мне с выбором, она так обрадовалась, что начала водить меня по магазину за руку, показывая каждому продавцу и говоря, что мне нужен пояс оби. Меня заперли в примерочной и завернули, как тако. Я еще ни разу не получала так много внимания в магазине!
    Дело в том, что японская традиционная одежда постепенно исчезает из обихода. Японцы очень ценят, когда кто-то проявляет интерес к их культуре.
  • Я путешествовала по Южной Корее одна. Совершенно не была готова к тому, что во время дождя ко мне подошел незнакомец и протянул зонт. У меня был дождевик, но этот человек настоял на том, чтобы я взяла зонт. Это был очень приятный жест.

Толпы людей на острове Эносима (Япония) во время «Золотой недели». Можно увидеть милую собачку в коляске

  • Свадьба родни. Я приехала с мужем-китайцем. А он любит вкусно поесть. Гости, как полагается, начали дружно кричать: «Горько! Горько!» Муж растерянно наклонился ко мне и шепотом спросил: «А что именно горькое? Я попробовал салат, мясо. Ничего горького не нашел». Я рассмеялась. Когда ему объяснили, что это просто свадебный обычай и молодые должны поцеловаться, он улыбнулся и выдал такое, что я чуть не упала со стула: «Это хорошо! А я-то подумал, что ваша семья приготовила очень невкусную еду и теперь все жалуются».
ADME
лидия иванова
только что

У кииайцев культ еды. Хочешь понравиттся кииайцу - угости его оьедом. Привези ему эксклюзивную еду из своего региона.

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Бонус: встреча с иностранцами может закончиться немного неловко

  • Живу в Баку, славянка. Иду по городу, две девушки азиатской внешности обращаются ко мне на английском: «Can you take a picture of us?» (Можете нас сфотографировать?) Я отвечаю: «Of course, I can» (Конечно, могу). Фоткаю их, возвращаю телефон. Они мне на автомате «спасибо», я им на автомате «пожалуйста». Секундная заминка, поржали вместе. Казашки оказались.
hysterical_soul
лидия иванова
только что

Мы были в хостеле в Эстонии. Там познакомились с американцем. Окпзалось, он учитель англ ящзыка, приехал в России жить. Когда он был в 6м классе, к ним перевелась русская девочка. И все в нее повлюблялись. Он слушал расскпзы о России, и это была как сказка. Он где-то в пригороде Питера жил. Короче, все у негг хорошо. Есть русская девушка. Вот только единственное разочарование - медведей он на улицах не видел

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