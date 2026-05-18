15 живых историй о переезде в деревню, где под окном ржет конь, а соседи меряются кабачками

Вспомнились истории. Две. Рассказанные знакомыми. Заранее предупреждаю- зарядка оптимизмом- это не здесь. А вот реализмом- это да. Все персонажи из СССР

сюда уехали в самом самом конце восьмидесятых или в девяностом.

История первая:

Пара врачей- муж и жена. Из Ленинграда. Оба сдали на право практиковать. Практически сразу. Видать врачи знающие. Проработали докторами больше 30 лет. Такую пару называют маленьким банком. Выходя на пенсию ,решили осуществить мечту- полгода проводить в Питере, когда здесь дуют жаркие ветры и Средиземное море кишит медузами, а вторую половину -здесь, когда в Питере холод и снег. Квартиру купили в историческом центре. Небось сам Петр 1 краеугольный камень в фундамент дома этого заложил ( шутка, или почти шутка). Готовятся начать жизнь новую, интересную, обеспеченно-пенсионерскую. Билеты на самолет на руках. И тут незадача. Поплохело обоим почти одновременно. Скорая. Больница. У него рак 3 степени, у неё почки отказали. Никуда они не поехали. И теперь живут они в квартире в прямой видимости от больничного комплекса. Что бы за 5 минут если что на скорой подбросили...мечтыыы...

История вторая:

Здесь пара мечтала вернутся в Краснодарскую область, купить большой дом и завести хозяйство.

Вкалывали здесь 35 лет. Вышли на пенсию. Купили там дом с хозяйством. Счастливые полетели новую жизнь начинать. А через полгода с поджатыми хвостами вернулись обратно. Всё было прекрасно- дом кирпичный, поселок классный, люди хорошие, хозяйство как мечталось- и скот и сад и огород и теплица. Пенсия на счет капает. Живи, не хочу. Да только вот забыли они, что лет то им 67. Сломались мгновенно. Спина, усталость. Капец.

Вот такие две незатейливые истории про то,что бывает ,когда современные модные коучеры пытаются внушить что " возраст- это только цифра".