15 живых историй о переезде в деревню, где под окном ржет конь, а соседи меряются кабачками
Пока одни годами вдыхают пыль мегаполиса с его пробками, другие решаются сменить тесную квартиру на бескрайнее поле и собственный огород. Стоит лишь один раз проснуться не от гула машин, а от живого «цок-цок» под окном, как понимаешь: светлая деревенская жизнь — это не только парное молоко и хрустящий огурчик с грядки, но и бесконечный драйв. Наша душевная подборка — про доброе и местами забавное соседство, а еще про тот самый радостный момент, когда вместо дедлайнов ты начинаешь подстраиваться под ритм растущих помидоров.
- Приобрели дом с участком. Участок был весь заросший. И повадился один дед коня своего водить на пастьбу к нам. А что? Забора по периметру нет, ничего из культурных растений не посажено. Мы подумали сначала, мол, ладно, пусть водит — нам не жалко. Но не в 6 же утра! А иногда и раньше. Спишь такой и слышишь: «Цок-цок, дух-дух». Это дед тот кол в землю забивает, чтобы к нему коня привязать. Вроде все утихло, ты снова погружаешься в царство снов, и тут прямо под окном — а кажется, что прямо под ухом рядом с твоей кроватью — стоит этот конь и начинает ржать : «Бр-р-р-и-и-го-го-о-о!» И так более часа непрерывно. И он же еще при этом скачет — тыгдык, тыгдык, тыкдык — так, что кровать скачет вместе с ним. Попросили культурно деда не водить свою живность больше к нам. Так он потом всей округе жаловался, что мы балованные, дрыхнем до обеда и на коня наговариваем!
- Когда переехали в деревню, жена сразу сказала: «Заведем свой огород». Я подумал: «Ага, вырастим пару помидоров и петрушку». Через месяц у нас было 8 грядок, теплица и компостная яма. А вчера я проснулся в 5 утра от шума и увидел, как жена с соседом Михалычем меряются размерами кабачков. И не просто так, а на деревенский кубок! Оказывается, у нас тут целая подпольная лига овощеводов. А я-то думал, что самое экстремальное в деревне — это пройти мимо соседского гуся.
У мамы так же было: она купила дачу и сказала, что она для отдыха, а не работы. Но уже в первый сезон посадила кучу клубники, огруцов, помидоров, капусты, кабачков. Каждую неделю что-то новое подсаживала, потому что интеренсо было это вырастить. Через год грядок было еще больше. На третий энтузиазм поутих, вот сейчас четвертый сезон, так она даже огурцы сажать не стала. Я ее за это регулярно хвалю)
«Переехал в деревню полтора года назад. Теперь у меня в хозяйстве до 300 бройлеров. Фрукты и овощи в достатке, жена и дети довольны»
- Первое, что происходит с мужиком в деревне — у него ломаются внутренние городские часы. В городе ты постоянно спешишь, чтобы успеть на встречу, и нервничаешь из-за каждой минуты в пробке, а тут... Какие дедлайны у помидоров? Они просто растут в своем темпе, и ты подстраиваешься. Просыпаешься с рассветом, ложишься с закатом. И это все меняет.
Физический труд — это портал в другое измерение. Когда ты первый раз перекопал 6 соток и еле дополз до кровати, ты понимаешь, что все тренировки в зале — это детский сад. Но спустя месяц ты осознаешь, что твоя спина перестала болеть, а живот уменьшился без всяких диет.
Социальная жизнь меняется кардинально. Знакомый приехал недавно ко мне из города: «Андрюха, ты что тут делаешь? Как ты тут живешь без кофеен?» А я смотрю на него и понимаю, что он не догоняет. Мои друзья теперь — дед Михалыч, который учит, как огурцы солить, и Петрович, с которым мы баню строим. И знаете, что самое дикое? Я вот вообще ни о чем не жалею. Когда снимаешь первый урожай помидоров, выращенных своими руками, пьешь воду из своего колодца, выходишь с кофе на крыльцо, а вокруг тишина и туман над полем — это не побег от города, это шаг к себе настоящему. К мужику, который может создавать, а не только потреблять.
У моей подруги сестра младшая, ей 21 год, уехала в глухую деревню с дедушкой жить. Бросила универ, теперь она пасет коз и коров, нянчиться со щенками и цыплятами. А дом без особых удобств, кстати. И я посмотрела на фото оттуда и даже немного позавидовала. А мама ее переживает, что люди подумают, что ее дочь универ бросила и кур кормит в деревне. А девчонка там так счастлива
«Мы уехали из города в деревню. Вот наш первый свой огурчик! Оказалось, они растут как грибы после дождя даже из семян и если про них забыть»
- Перебрались из человейника в глухое село. В первое же утро выхожу на крыльцо в неглиже с кофейком и зависаю: по моему двору бродят козы, а какой-то мужик выкапывает куст малины. Спрашиваю, мол, вы кто? А он мне такой: «Вам не сказали? Я тут уже 3 года коз пасу — мне Людка разрешила. Она сказала, что участок городским продала, вот я и решил свою малину выкопать — мне ее Людмила на Новый год подарила!» Я опешила, конечно, но решила не ругаться. А толку-то? Тем более, травы там море, пусть козы пощиплют, а малину я все равно не люблю. Только сказала, чтоб больше пастись к нам не ходил — я не Людка, я грядки сделаю. А вечером мужичок принес литр козьего молочка в честь знакомства. Долго я привыкала к местным порядкам и тому, что все друг к другу как к себе домой ходят, но прижилась и прониклась.
- В далеком 1995 году мои родители после переезда из Карелии в Беларусь решили, что нужно срочно строить дом. Строили 3 года. Дом у нас деревянный, рубленый — в таком даже дышится иначе. Этот неописуемый запах дерева, когда протопили печь, эта благодать и тишина, и никаких соседей...
И вот уже больше 20 лет мы кайфуем всей семьей. Да, свой дом требует постоянной работы, заботы и ухода, но это того стоит! Ремонты практически постоянные, даже пусть и мелкие, но зато сейчас я могу спокойно выйти из дома в свой маленький сад, плюхнуться на качели и кайфовать с книжечкой. И никто не сверлит с 8 утра до 11 вечера несколько лет подряд, не орет, как стадо слонов, не мусорит в подъезде. И ты не жаришься в +32 в каменной коробке.
"Чем больше узнаю про срубы, тем больше мне нравятся пеноблоки"
©Павел Сапожников
«Был в селе в Адыгее. Рассказали, что туда недавно переехала молодая и красивая женщина, городская. Живет одна. И уверяет, что абсолютно счастлива. И это видно!»
- Когда я переезжала в деревню, мне все пророчили, что я, городская девочка, там либо загнусь, либо сбегу обратно. Я так долго ждала подвоха, что даже успела пропустить, когда же мое хозяйство успело разрастись до 13 дойных коз, 12 козлят, шикарного козла-производителя, двух коней, неисчислимого количества разнообразной птицы и кроликов. Мне нравится ухаживать за животными, составлять таблицы кормления, следить за графиком удоев. А еще мне очень нравится обниматься с маленькими козлятами, и я радуюсь, когда отдаю козленка новым хозяевам, пишу его родословную, а мне потом счастливые владельцы присылают фотки растущего малыша.
При этом я все так же работаю архитектором и раз в неделю езжу на объекты или в город на подбор чего-нибудь. Я стала физически сильнее, я просыпаюсь от того, что выспалась, а не потому, что сосед за стеной громко кашляет. Я пью свежее молоко, ем творог и сыр, яйца только что из-под курицы, лучшее мясо и свежайшую зелень.
Из минусов? Ну, пожалуй, единственное событие, которое большинство людей воспринимает как печальное, — от меня ушел гражданский муж. Зато я узнала много новых людей, много с кем подружилась. Единственное, о чем жалею — что не переехала раньше. А теперь у меня есть красивый, отважный, сильный медведоподобный лесной мужик. И мы строим вместе всякое, и скоро у нас будет маленький трактор! На фото не мужик — это козел-производитель.
- Продала квартирку в городе, переехали вдвоем с 10-летним сыном в деревню. Живем счастливо, я пишу про нашу жизнь в соцсетях. Однажды стою на крылечке, пью кофеек и вдруг понимаю, что в хозяйстве нужен мужчина. Галочку в голове поставила. Через пару дней смотрю — некий мужчина оставил комментарий: что-то одобряющее жизнь в деревне. Заглянула на страницу к нему — там ничего интересного, но на обложке хижина, то есть вроде он не против переехать... Дальше какое-то время я пишу посты — он комментирует. Потом в личке пообщались под каким-то предлогом (надо же было статус уточнить, чтоб холостой оказался!). В общем, когда он уже ко мне переехал, сказал однажды: «Ты знаешь, Ир, мне все время казалось, что ты посты только для меня пишешь». А я не раскололась, что ему не казалось... Семь лет уже вместе.
В деревне своя атмосфера и своя романтика
- Переехали мы с мужем в деревню. Ощущения двойственные... Вроде как красота, свой участок. Бывает, выйдешь вечерком на крылечко, как вдохнешь полной грудью — запахи травы, вечерней свежести, навоза, сверчки цвыркают, птички щебечут что-то о своем, летают насекомые. Зачем выходить во двор на них смотреть? Сиди в доме, там и так кругом все время насекомые! Мухи, пчелы, осы, мухоловки, комары размером с трактор.
А еще недавно свекровь решила облагородить участок и купила бассейн — сейчас же у всех бассейны! — и наполнила его водой. И вода в скважине на этом закончилась, и пошла муть, грязь. И эта муть пошла еще и в дом, и двое суток из всех кранов текло черное месиво. Прошло уже больше недели, а вода все равно идет с песком. И свекровь говорит: «Я поставлю систему фильтрации, как у соседей, не переживайте по этому поводу!» И еще говорит: «Я поставлю ворота — тоже не парьтесь вообще!» Говорит и говорит, и ворота правда стоят, но в глубине двора, облокотившись на стену. А на систему фильтрации денег нет. Зато есть бассейн! Слили мы его, кстати, потому что фильтра на него тоже нет. Зато когда в моду войдет каркасное болото, то мы-то уж будем к этому готовы, как никто.
Трава! Она, как ресницы — буквально растет на глазах. И это же ж все нужно косить! И еще все время что-то ломается! Даже если ничего не трогать, оно ломается. Особенно, если не трогать. Это прямо какой-то загадочный феномен для меня. Думаю, кому-нибудь нужно провести на эту тему исследование. Я не могу проводить — у меня времени нет, я починяю примус.
«Родители вышли на пенсию и переехали в деревню. Сын все лето тусуется там. Можно гонять на велике целый день, купаться в озере, а еще в гости ежики приходят!»
- Около года назад переехали в деревню вместе кошкой. И вскоре у нее появился кавалер. И после этого я поняла, что животные и правда не отличаются от людей. Кошка стала приходить позже, при этом стараясь не шуметь, а если натыкалась на кого-то из хозяев, «извинялась», мяукая, и уходила спать. А как-то в дом она заявилась со своим ухажером. Они вместе сидели на входе, пока им не разрешили зайти. Мяукала, будто знакомя меня с ее парнем. В общем, сейчас у нас дома живет семья котиков.
- Переехала жить в деревню. Люди в моде не секут вообще! На работу нужно ходить только в спортивных костюмах и кедах. На праздник — только в платье, а в магазин — на каблуках. А очки солнцезащитные — вообще конец света, типа я выпендриваюсь. Вот так вот.
В деревне до сих пор есть одежда «на выход» и «домашняя» (вся деревня - дом). В халате и тапках в магазин ок, но если в город поехать в растянутой
футболке - это уже фу-фу-фу. На праздник надо праздничное платье обязательно. Прийти в не праздничном - беее. Свои правила, короче))
«Переехав в деревню, я осознал, что просто хочу лежать в поле, смотреть на домики вдалеке и слушать ветер, не переживая о том, что нужно быть продуктивным»
- Теща купила частный дом с участком где-то в 2006 году. Через пару недель сосед с торца огорода вдруг начал переносить забор в ее сторону. На вопрос: «Что происходит?» он, улыбаясь, ответил, мол, старые хозяева обещали ему 2 метра земли отдать. И такой: «Тебе что, жалко?» Ох, не знал он, на кого нарвался! Теща всю жизнь проработала в районе ревизором, ее побаивались главы всех сел. На следующей день приехал землемер с комиссией, и соседа официально, по всем документам, подвинули на 5 метров. Он возмущался и хватался за сердце, но сделать ничего не мог. А через год этот поселок включили в состав ближайшего городка, цена на дом подскочила примерно в 5 раз. Приезжала бывшая владелица, требовала доплаты, но, конечно, ничего не получила.
- Чуть больше года назад переехал из многоэтажки в частный дом в черте города, а три недели назад вообще переехал в деревню. Какая ж красота: козы, куры, перепела, корова даже есть! Огородик небольшой, перчики растут. График восстановил: в 23:00 — спать, в 6:00 — 7:00 подъем. Потрудился до полуденной жары, пообедал — и спать, пока жара не спадет. И еда есть своя, чистый воздух, речка рядом. Вес начал набирать (для меня это радость: я ростом 193 см, а весом 76 кг).
Проблем, конечно, тоже хватает. Лиса вот повадилась кур таскать, например, а тут вчера еще лисят видели. Вольер надо для алабая сделать, а металл дорогой — там материала только тысяч на 30. Но все это всяко лучше, чем работать практически без выходных в городе.
- Лет 7 назад переехал из города в деревню. Купил участок, построил дом и стал жить. И вот стал подмечать, чем деревенская жизнь отличается. Во-первых, никто никуда не спешит, могут пообещать и не сделать. «Ну, не получилось, давай завтра», — популярный ответ на договоренность. Спокойная жизнь без напрягов.
Удивился, что в местном магазине еще существует «долговая тетрадь», то есть ты можешь прийти в магазин без денег и купить все, что тебе необходимо, в долг. Еще в деревне существует бартер. У нас, например, так: 3 литра молока = 20 куриных яиц.
Если у тебя есть работоспособный трактор, то ты король. А если к трактору есть различные прицепные устройства (телега, плуг и прочее), то в этой жизни можешь ни в чем себе не отказывать.
У нас в округе много дикой живности. Охота здесь запрещена. Косули, лоси, лисицы постоянно попадаются на глаза. Есть кабаны, но их я ни разу не видел. Вот сейчас уже пятый день по участку рыскает заяц-беляк, ночует в теплице. Мне такая жизнь нравится.
Я как-то писала, как у соседа кролики-великаны открыли клетку и разбежались в деревне по огородам. Нарыли нор, пожрали всю морковь и капусту. Красивые - слов нет! Но вредители, конечно)) в общем, кто успел, тот поймал. Хозяину не вернули… типа таких вот
«Вечер, легкая летняя прохлада, сверчки поют, огурчики хрустят, кошка ластится. Что еще надо для счастья?»
- Очень дешево купили у каких-то старичков домик в деревне. Заметили, что наш пес постоянно ошивается у запертого сарая, лает, скулит. Так достал, что пришлось мне все бросить и искать ключ. Отпираю — в нос ударяет странный запах. Включаю фонарик — батюшки, там сушится мясо, рыбка, грибочки — тонна всего! Связалась с хозяйкой. Она такая, мол, да, дед мой совсем уже того — забыл про свои запасы, но вы берите, хоть поедите натуралочку. Забирать им теперь не с руки — они уже у детей за 3000 км, пересылка дорого встанет. Через день бывшая хозяйка мне сама позвонила — вспомнила, что в погребе осталась куча картошки и квашеной капусты. Слезно просила кушать, чтобы не пропало, и не вздумать в магазине покупать.
В конце 90-х у нас работала учительница, которая в безденежье и беззарплатье сушила с мужем корюшку в квартире и продавала на рынке. Это, товарищи, полный и окончательный пипец. Её одежда в раздевалке источала такое амбре, что заходить было невозможно. От неё пахло так же.
Но она заработала себе на квартиру в городе за два года и переехала. Все выдохнули.
«Купили дом возле леса. Минус — комарье, его много. Плюс — вышел утречком на полчаса прогуляться, набрал грибочков на жареху. Красота!»
Купила электрическую мухоловку. Жду комаров и мух, чтобы использовать. Отпишусь о эксперимент после сезона
- Мы переехали в поселок почти 5 лет назад. Первые два года ни я, ни муж не знали, за что первым хвататься — как та птичка, которая вытаскивает клювик, а у нее уже хвостик увяз. С огородом вообще не знали, за что браться в первую очередь. В первой очереди было все!
Но ничего. Постепенно приспособили все хозяйство под себя, освоили каждый закуток дома и подворья, расширили огород. Всяких механизмов накупили, облегчающих труд. Красота! В квартиру, в город меня теперь ничем не заменишь. Что там делать-то? Тут у меня собаки, кошки, куры, растительность всякая прет. И, самое главное, никогда не бывает скучно!
Вы на что живёте? Чтобы своим хозяйством зарабатывать, пахать надо целыми днями как конь. Сказочники. А у них тут кони, куры, козы.
Каждому своё. Я люблю бывать в деревне, но всё таки я городской житель. Не из-за комфорта и тд, а нравится мне город, его суета, здания, городской гул, люди,спешка. А если захочется отдохнуть в любой парк заходи.
Вспомнились истории. Две. Рассказанные знакомыми. Заранее предупреждаю- зарядка оптимизмом- это не здесь. А вот реализмом- это да. Все персонажи из СССР
сюда уехали в самом самом конце восьмидесятых или в девяностом.
История первая:
Пара врачей- муж и жена. Из Ленинграда. Оба сдали на право практиковать. Практически сразу. Видать врачи знающие. Проработали докторами больше 30 лет. Такую пару называют маленьким банком. Выходя на пенсию ,решили осуществить мечту- полгода проводить в Питере, когда здесь дуют жаркие ветры и Средиземное море кишит медузами, а вторую половину -здесь, когда в Питере холод и снег. Квартиру купили в историческом центре. Небось сам Петр 1 краеугольный камень в фундамент дома этого заложил ( шутка, или почти шутка). Готовятся начать жизнь новую, интересную, обеспеченно-пенсионерскую. Билеты на самолет на руках. И тут незадача. Поплохело обоим почти одновременно. Скорая. Больница. У него рак 3 степени, у неё почки отказали. Никуда они не поехали. И теперь живут они в квартире в прямой видимости от больничного комплекса. Что бы за 5 минут если что на скорой подбросили...мечтыыы...
История вторая:
Здесь пара мечтала вернутся в Краснодарскую область, купить большой дом и завести хозяйство.
Вкалывали здесь 35 лет. Вышли на пенсию. Купили там дом с хозяйством. Счастливые полетели новую жизнь начинать. А через полгода с поджатыми хвостами вернулись обратно. Всё было прекрасно- дом кирпичный, поселок классный, люди хорошие, хозяйство как мечталось- и скот и сад и огород и теплица. Пенсия на счет капает. Живи, не хочу. Да только вот забыли они, что лет то им 67. Сломались мгновенно. Спина, усталость. Капец.
Вот такие две незатейливые истории про то,что бывает ,когда современные модные коучеры пытаются внушить что " возраст- это только цифра".
Какая классная добрая статья. Я уже год подумываю о том, как здорово было бы пожить за городом хотя бы недолго, на пробу)
Есть отличная поговорка: не надо путать туризм с эмиграцией. Хорошо пару недель в гамаке под яблонькой поваляться да телят с козлятами потетешкать, но когда до ближайшей школы нужно пилить 40 минут на автобусе, а нормальный врач вообще только в крупном городе в 100 км, то вся прелесть сельской жизни разом меркнет.
Мы тоже любим выезды на природу, но нашу тягу к земле вполне закрывает дача: три яблони, две грядки, несколько кустов с ягодами.... А ещё шашлык, банька, костры, ночное небо в телескопе, походы за грибами, пение птиц, кормление комаров и прочие нехитрые радости.
Но спустя пару дней - назад к благам цивилизации!
Почему-то считается, что живя на природе, надо иметь подсобное хозяйство и на нём работать. У многих просто дом и цветы-деревья, кошки-собаки, всё остальное то же самое, что и в городе. Никого не видела с коромыслом или доящим корову