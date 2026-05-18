10 кинодуэтов из любимых фильмов, чья разница в возрасте искренне удивляет

Недавно я пересматривала «Мой ласковый и нежный зверь», в очередной раз наслаждаясь незабываемым вальсом Евгения Доги и безупречным стилем игры Олега Янковского. И пришло мне в голову узнать, сколько же лет было актеру в год выхода фильма. Так вот, оказалось, что ему было 34 года. Но больше всего удивило не это, а возраст его напарницы по фильму — Галины Беляевой. В день премьеры юной красавице было всего 17 лет. Актер был старше Галины в два раза, но это не помешало им создать красивейший дуэт в кино.

А впрочем, если учесть, что действие фильма, снятого по повести Чехова, разворачивается в конце XIX века, такая разница в возрасте уже не сильно удивляет, ведь в то время девушка в 17 лет вполне могла уже выходить в свет и искать себе супружескую партию. К тому же, на мой взгляд, обаянию Олега Янковского подвластны дамы абсолютно всех возрастов.