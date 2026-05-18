9 идей маникюра, которые визуально освежают образ и работают в любом возрасте

Для создания по-настоящему элегантного образа стоит отказаться от кричащих цветов и сложных дизайнов. Вместо этого лучше выбирать нюдовые оттенки. Чистый лаконичный маникюр делает руки визуально более тонкими и аккуратными. А яркие цвета вроде бордового или зеленого слишком сильно акцентируют внимание на руках, что не всегда идет на пользу общему стилю, особенно, если руки не очень ухоженные.