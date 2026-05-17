10 книг, после которых хочется еще долго сидеть в тишине и думать
Для многих чтение ассоциируется со скучной школьной программой, над которой хочется зевать, а для других — это просто способ скоротать время в дороге. Но что, если книга может стать увлекательным приключением и даже здорово изменить жизнь к лучшему? В руки наших героев попали именно такие произведения, и они с радостью рассказали свои истории.
«Что сказал покойник», Иоанна Хмелевская
Одна из самых известных произведении Хмелевской, где есть почти все: и самоирония, и авантюризм, и увлекательный сюжет. Это не просто ироничный детектив о польском архитекторе в Дании, а блестящая демонстрация того, как одна женщина способна превратить размеренную жизнь людей в эпицентр непредсказуемых событий. Иоанна едет туда за простыми вещами: выгодным контрактом и душевными посиделками с лучшей подругой. Но там, где обычный человек видит уютные улочки, героиня безошибочно находит место для приключений.
- Летом 1990 сдали много макулатуры. По всей квартире собирали. Обменяли на несколько книг. Уже осенью захотелось почитать чего-нибудь новенького, я лениво перебирала книги. В руки попалась «Что сказал покойник». Странное название, как покойник может говорить? Автор незнакомый. Из любопытства открыла первую страницу, прочитала, захлопнула книгу и ушла с ней в свою комнату. Как я смеялась! Я ржала, хохотала, визжала и икала от смеха. Родители не могли понять, от чего я так смеюсь. Ну ничего, потом сами почитали и поняли. С этой книги возникла любовь к пани Иоанне. А «Все красное» удалось прочитать спустя пару лет. Зато теперь у меня почти полное собрание ее сочинений. Перечитываю. И не надоедает.
Первый раз прочитала Хмелевскую в 14 лет, потом как-то спал интерес, но книг 10 её прочла.
«Кафе на краю земли», Джон Стрелеки
«Зачем дожидаться возможности делать, что хочешь, если можно заниматься этим прямо сейчас?» Многие из нас почему-то ждут идеального момента, чтобы начать жизнь с чистого листа. У героя все было так же, пока он не попал в кафе под названием «Почему» на самом краю земли. После этой встречи его жизнь переворачивается с ног на голову. Это прекрасная книга для переосмысления своего пути и поиска вдохновения, если вы давно его ждали.
- Однажды я прочитала книгу «Кафе на краю земли». На следующий день я уволилась с хорошей стабильной работы в никуда и ушла от своего мужчины, с которым прожила 11 лет.
- Я читаю эту книжку, когда ловлю себя на кризисе смыслов или когда понимаю, что мотивации что-то делать нет совсем и я бесполезно проживаю свою жизнь. Она написана как художественная книга, но мотивировала меня встать с кровати и жить свою единственную и лучшую жизнь. Те вопросы, которые автор задает сам себе, а в последствии и нам — такие простые, но в то же время такие четкие.
«Всадники Перна», Энн Маккефри
«Полет дракона» Энн Маккефри — это первоклассное фэнтези, которое еще и дает повод для глубоких философских размышлений. Когда-то земляне превратили планету Перн в цветущий рай, не подозревая, что у этого мира есть свои «суровые правила»: циклы, где идиллия неизбежно сменяется адом. Но истинная трагедия в том, что покой рождает беспечность. Спустя поколения затишья, легенды о пугающих событиях уже никого не волнуют. И что же произойдет, если люди действительно столкнутся с реальностью? Насколько они будут готовы? А об этом можно узнать уже в самой книжке.
- А я не знала бы, как сложилась моя жизнь без книг «Человек-амфибия» А. Р. Беляева, «Каллисто» Г. С.Мартынова, «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина и «Всадников Перна» Энн Маккефри. Благодаря первым трем я начала писать и создала миры, в которых живет и действует мой главный герой, а благодаря четвертой — нашла много друзей.
«Все красное», Иоанна Хмелевская
В доме Алиции Хансен — подруги пани Иоанны все должно было быть идеально: шумная вечеринка в сопровождении друзей со всей Европы. А повод для собрания — максимально нелепый: установление садового светильника. Но гостеприимный дом мгновенно превращается в ловушку, когда один из гостей обнаруживается мертвым. А что же случилось на самом деле? Ведь на вечеринке были только «свои». Книжка отлично подойдет тем, кто и любит детективы, и комедию.
- Год 1991-й. Собирался на выходные к бабушке. По пути зашел в книжный купить что-нибудь почитать в дороге. Не знаю, каким чудом попалась в руки «Всe красное», ведь про Хмелевскую ничего не слышал. Наверно в автобусе на меня смотрели как на дурачка — смеется без перерыва 40 минут. С тех пор перечитывал бессчетное количество раз. Сейчас как раз взялся перечитать весь цикл книг про пани Иоанну. На фото та самая книжка, изрядно потрепанная, собственноручно прошитая и склеенная.
"Пани Белая Глиста, поди вон" (С). "токмо ноги ,а остальных туловищ нет" (С)...
«Стоицизм на каждый день», Стивен Хансельман, Райан Холидей
Почему-то философские труды многим кажутся скучными и безнадежно устаревшими. Но опыт показывает, что выводы древних мыслителей порой куда актуальнее для современного человека, чем советы модных коучей. Особенно это касается стоиков, которые всегда ставили во главу угла практическую пользу. А что, если попробовать внедрить их принципы в свою повседневность? Опыт многих людей, которые рискнули прожить год по этому учебнику, показал, что свою жизнь можно изменить кардинально.
Он идеально подойдет тем, кто устал от пустых книжек по самопомощи и хочет не просто приобщиться к миру философии, но и получить ощутимый результат в виде реальных перемен.
- У подруги в жизни была черная полоса: с работы уволили, в личной жизни сплошные драмы и разочарования. Я поддерживала ее как могла. И тут проходит буквально месяц — смотрю, а передо мной вообще другой человек! Ни одной жалобы на жизнь, глаза горят, купила себе классные курсы по маркетингу. Жизнь явно снова бьет ключом. Сидим мы у нее дома, и я в полном шоке спрашиваю: «Признавайся, в чем секрет? Что за магия тебя так починила?» А она молча идет к полке, достает и кладет передо мной увесистую книгу — «Стоицизм на каждый день». Улыбается и говорит: «Никогда бы не подумала, что обычная античная философия способна так прочистить мозги и вытащить из ямы». Вот вам и сила правильной литературы!
«Атлант расправил плечи», Айн Рэнд
О нашумевшей книге люди придерживаются разного мнения: одним она кажется скучной и посредственной, другим — приводящей к глубоким инсайтам. Название отсылает к мифу об Атланте, держащем на плечах небесный свод. В романе «Атлантами» выступают предприниматели, творческие люди и изобретатели — на труде которых держится мир. Главный посыл автора следующий: если созидатели однажды решат «расправить плечи» и перестанут держать это небо, общество неминуемо рухнет.
- После прочтения книги «Атлант расправил плечи» уволилась с высокой должности в огромной корпорации и начала строить жизнь и карьеру с нуля в 37 лет. Вот уже 9 лет как в психологии.
«Дом лжи», Дэвид Эллис
Саймон и Вики Добиас — безупречная пара, чья жизнь выверена до миллиметра. Но их семейная идиллия — это лишь иллюзия, за которой скрывается пугающая изнанка. Пока общество восхищается их глянцевым успехом, за закрытыми дверями зреют конфликты и интриги. Как раз актуально для тех, кто в соцсетях охотно обманывается снимками идеальных пар.
- Коллега всучила книгу, мол: «Ты обязана прочитать», а я такая: «Ну да, ну да, удиви меня». В итоге всю ночь не могла оторваться, от сюжетного поворота чуть чай носом не пошел. Утром, как глаза разлепила, полезла в телефон, а там куча пропущенных об бывшего и сообщения, которые он ночью накатал мне, а потом сам удалил. А я настолько увлеклась книгой, что про телефон вообще забыла. И слава богу! Можно сказать, книга спасла меня от его очередного весеннего обострения.
«Чудо», Эмма Донохью
Противоречивые чувства от этой книги. Читать интересно, но немного страшно, когда понимаешь суть. Но финал хороший.
События разворачиваются в Ирландии в середине XIX века. По стране ползут всякие слухи о девочке, которая якобы не прикасалась к еде четыре месяца, но осталась живой и здоровой. В глухую деревушку стекаются люди: одни, чтобы увидеть это чудо, другие, чтобы разоблачить изощренный обман. А что же на самом деле происходит там, вот это писательница раскладывает виртуозно.
- Я категорически рекомендую вам прочитать данную книгу. Она очень легко читается и захватывает с первых строк. Может поначалу вам будет неинтересно читать про наблюдение сиделкой за маленькой девочкой. Но потом вы втянитесь и не сможете оторваться. Я вас уверяю, концовка книги вас шокирует и оставит в приятном расположении духа, когда вы дочитаете ее до последних строк.
«Соленая тропа», Рэйнор Винн
Если вам кажется, что в ваших отношениях наступил кризис и они безнадежны, вы ошибаетесь. Пара, представленная в этой книге, в одночасье теряет все: дом, деньги и веру в будущее. Как после такого выбраться из ямы и начать жизнь заново? Оказавшись на самом дне, растерянные и отчаявшиеся, они принимают решение, которое со стороны кажется очень странным: отправиться в путь по суровой юго-западной береговой тропе длиной в более 1000 километров.
На самом деле, эта книга — доказательство того, что никакие жизненные сложности и преграды не могут остановить человека, если у него есть решимость и близкий человек рядом.
- Удивительная вдохновляющая история, прекрасные выводы автора о молодости и старости, богатстве и бедности дополнены интересными статистическими фактами. Но самое главное — потрясающий эффект присутствия. С первых строк ты оказываешься на побережье Англии, и соленые брызги летят тебе в лицо, ветер рвет палатку, ночные звезды отражаются в глазах любимого человека.
Британка Рэйнор Винн написала биографический роман о том, как ее семью обманул друг, после чего они со смертельно больным мужем остались на улице. Тогда супруги отправились в пешее путешествие длиной в тысячу километров. Книга «Соленая тропа» стала бестселлером — ее перевели на 25 языков, читатели купили два миллиона экземпляров, а весной 2025 года в прокат вышел фильм по этой истории. Спустя несколько месяцев издание The Observer обнаружило, что у писательницы все это время был дом во Франции, а ее муж, вероятно, вовсе не болен. Торжество духа оказалось вымыслом
«Игра в классики», Хулио Кортасар
Роман бросает вызов самой природе чтения. Согласно авторскому предисловию, под одной обложкой скрывается сразу «много книг», а Кортасар предлагает как минимум две стратегии прохождения этого лабиринта.
Первый путь — классический: вы читаете только первые две части, «По ту сторону» и «По эту сторону», где завершается основной сюжет.
Второй путь — игра по правилам автора: вы следуете специальной схеме или указателям в конце каждой главы, которые перебрасывают вас в третью часть — «С других сторон».
Такой подход делает читателя соавтором, и превращает чтение в увлекательное приключение. Ведь все определяется исключительно вашим выбором.
- Удивительная книга, которую мне так и не удалось прочитать целиком. Каждый раз, когда я ее открываю, непрерывный поток вдохновения и идей сбивает меня с ног. И тогда я бегу творить, делать что-то новое, работать и т.д.
На меня огромное впечатление произвела книга "Второй пол". Всю жизнь я жила с ощущением уникальности своего бытия. Прочла и ахнула, какая же я обыкновенная!