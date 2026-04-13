17 простых историй о встречах с бывшими одноклассниками, вернувших нас в пору шелеста учебников и забытой сменки
Школьные уроки давно закончились, но это совсем не значит, что мы больше никогда не встретимся с одноклассниками. Это может произойти где угодно — то бывшая соседка по парте будет рядом с вами выбирать молоко в магазине, то Серега из десятого «Б» включит вас в группу «Наш любимый класс». Вот так и рождаются забавные и трогательные истории о людях, с которыми мы в детстве были практически родными, хоть потом наши пути и разошлись.
- Ходили с мужем в продуктовый магазин. Он там умудрился встретить свою бывшую одноклассницу, которую не видел больше семи лет. Она сразу давай рассказывать: «Ой, были с мужем в Египте, так душевно отдохнули. Все включено, две недели просто лежали у моря, даже с территории отеля не выходили! А тут за молоком пришла, не знаю, что брать, но возьму то, что посвежее». На этих словах она убежала. Ни привет, ни пока, а муж стоит, смеется и не понимает, зачем ему была вся эта информация.
- Сходила на теплую встречу выпускников. Один из ребят стал крутым айтишником, а мой сын как раз этим увлекается. Взяла его номер и уже дома написала ему: «Скинь хорошие курсы для сына». Дожидаюсь ответ, открываю сообщение, и глаза на лоб лезут, там — фото его детской записки с нежным признанием мне в любви. Он в школе мне их штук десять отправлял, а я ни на одну не ответила. Сижу теперь, смотрю в экран и не знаю: то ли про программирование спрашивать, то ли рассказывать, почему тогда в молчанку играла.
Я бы написала: о, так это ты писал? А я думала, что Димка Ивашов... Тебе бы я ответила.
- Муж до сих пор дружит с компанией одноклассников. Теперь и с их женами. Я последняя влилась в эту компанию. Краем уха услышала, что один из друзей никогда не праздновал свой день рождения, потому что никто к нему не приходит 31 декабря. Я вступила в сговор с его женой, подговорила остальных. В итоге 50-летний двухметровый мужик, воротила бизнеса, прослезился, когда мы ввалились к нему толпой с подарками 31 декабря. И ни слова не сказали про Новый год. Теперь это уже традиция — заезжаем к другу на два часа.
- Однажды со мной поздоровалась и начала общаться сестра одноклассницы, которая младше нас на 8 лет. Мы с одноклассницей были подружками в детстве, но после начальной школы разошлись, поэтому ее сестренку я даже не помнила. Просто изумилась, что она меня узнала.
- Как-то учительница пения в классе спросила нас: «Дети, кто хочет петь в хоре?» Желающих не было. Прошло тридцать лет, собрались мы на встречу одноклассников в караоке. И тут вдруг всех прорвало.
Ну это нормально, в караоке не поют только те, кто не пьёт, но они туда и не ходят, чего им там делать?😂😂😂
- Вышел со мной на связь мой одноклассник, с которым мы не виделись с одиннадцатого класса и прошло уже двенадцать лет. Рассказал, что перебирал старые вещи и нашел блокнот, куда он записывал все свои долги. Как оказалось, где-то с седьмого класса он должен мне какую-то мелочь, диск с игрой и зарядку от старого телефона. Посмеялись, договорились встретиться и просто пообщаться, но он действительно принес и деньги, и диск, и даже зарядку. Понятное дело, что купил все новое, постарался отыскать на каких-то барахолках, но это было даже забавно!
- Мне как-то написала одноклассница. Мы с ней особо не дружили, после школы не общались ни разу. Она меня назвала «дружочком», сообщила, что переехала в столицу, и попросила устроить ее здесь на работу.
Мне однокурсница написала, что хочет встретиться поболтать. Я в недоумении, мы ж не дружили особо, но в связи с дефицитом общения припёрлась на встречу. А там состоялась вербовочка с применением нлп в сетевой бизнес. Ни её, ни мои ожидания не оправдались))
- Звонит телефон. Берут трубку, а оттуда: «Але, я решила тебе набрать. Узнал? Это Анька из школы. Шижикина, а потом Кучеряева, а потом Соболева. Мы учились вместе. Бэшки!» Смеюсь: «И что?» А она: «Мы с девчатами в ресторане. Приезжай. Правда, тут у нас деньги закончились». Говорю: «Подожди. Сейчас у жены спрошу», — и вешаю трубку. Школу я окончил в 2000 году, эту Аню не видел с выпускного, в друзья в соцсети добавилась как-то, но не общались. Жена рядом лежит, хохочет. Семья, двое детей. А тут такие исполнения.
- Был у меня одноклассник, с которым мы в школе дружили. Ходили в кино, держались за ручку, вместе сбегали с уроков. Было нам лет по 15. В десятом классе отношения разладились, но в моем дневнике много лет после лежала его фотография, а он периодически узнавал у моих знакомых, что нового происходит в моей жизни.
Когда я вышла замуж за другого человека, он прислал мне букет с поздравлениями. Когда он женился, я реально расстроилась. Через 13 лет после окончания школы он нашел мой новый номер и позвонил мне. Приехал ко мне в другой город в тот же день. К тому моменту мы оба были разведены. Увидела его, и у меня даже не екнуло. У него тоже. Мы пообщались, как чужие люди, и разъехались по домам. Все-таки мы склонны романтизировать прошлое даже там, где это делать не стоит.
- Однажды в метро я встретила одноклассницу. С момента окончания школы прошло лет 20. Я узнала ее и подошла, а она так странно на меня посмотрела. Я говорю: «Мы в одном классе учились». А она ответила: «И что? Что надо-то?» А ведь мы дружили.
Обычно человек смотрит на всех волком, когда у него трудности в жизни. Поэтому не стоит на свой счёт принимать эту холодность.
- Мой папа собрал свой класс через 50 лет окончания школы. Он всегда с теплотой в голосе рассказывал о друзьях-товарищах. Ну а я, бывшая староста, собирала свой класс через 5 лет после выпуска, ведь многие хотели увидеться и пообщаться. Сразу началось: в кафе не пойдем, лучше в ресторан. Деньги на это удовольствие были только у четверых, остальные пошли «в долг». Я из меню смогла себе только сок позволить, цедила его весь вечер. Остальные гуляли от души. Все разговоры были только вокруг денег. Вот только никто никому деньги не отдал за съеденное. Я и еще двое ушли через три часа после начала, и больше я никого не собирала, хотя просили неоднократно. Им-то все понравилось!
- Меня гаишники тормознули. Смотрю — бывший одноклассник. Сразу пригласил в машину для оформления. Я говорю: «Ну, Вася, я думала, у нас человеческие отношения. Знала бы, что в будущем штрафанешь, не давала бы во втором классе списывать». Так его напарник взял и вернул мне документы. Потом пожелал доброго пути и посмеялся: «Вася, надо уметь быть благодарным».
- Я хожу на вечера встреч из-за двух причин. Во-первых, увидеться с учителями и классной, а во-вторых, школьники устраивают очень крутой концерт и приглашают выпускников прошлых лет. И в этот раз никого из 93 года не было. Зато было очень много людей 88 года выпуска. И они какие-то потерянные стояли — ко всем выпускам на сцену выходили их классные руководители, а у них никого не было. Да и в 90-м году наша школа стала гимназией, и как сказали сами выпускники, от их времен остался только пол в актовом зале. Зато они показали крутое видео — кто-то из их родителей записывал на камеру последний звонок. Непередаваемые чувства, если честно.
- Встретил вчера рядом с домом, где снимаю квартиру, свою одноклассницу. Лет семь точно не виделись. Я в нее влюблен был класса с 7 по 11, наверное. Она меня узнала, очень обрадовалась. Рассказала, что они с мужем смотрели квартиру в этом районе, а сегодня она ходила оформлять документы: «Что ж, получается мы почти соседи?» Так и хотелось пошутить: «Люда-Люда, а если обратила бы ты на меня внимание в школе, то это бы мы с тобой квартиру сейчас снимали», — но подумал, что шутка все же может быть неуместной.
- Как-то мне в соцсети прилетело уведомление, что у двух девушек, с которыми я училась, сегодня день рождения. Я зашла на страницы и увидела у одной наши честные 38 лет, а у другой — 28. Выглядела эта другая, в целом, неплохо — особого диссонанса с указанным возрастом не было. Но мне до сих пор интересно, за кого она тогда выдавала свою подросшую дочь?
Тетя из интернета, готовьтесь, сейчас вас поздравит Ольга Курпякова!
- Недавно меня добавили в группу в мессенджере. По названию класса было понятно, что там выпускники. Добавил одноклассник, с которым периодически общаюсь, но вижусь редко, потому что он живет в другом городе. Захожу в группу. Первое сообщение: «Ты зачем его позвал?» Выхожу из группы.
У меня не совсем, но похожая история была. Как-то спустя лет 10 после выпуска девчонки из параллельной группы решили устроить встречу своей группы. А я в универе много с кем общалась, не делила на своих и чужих, не воевала ни кем. И девчонки, которые со мной общались, добавили меня в группу, посвященную их встрече. И вот я сижу в этой группе, они общаются, договориваются. И спрашивают меня, приду ли я тоже. А я отвечаю, что вообще бы с радостью, но не бываю в родном городе уже, и не знаю, что тогда делать. И одна из участниц группы, которая с нами без году неделю проучилась, пишет такая - ну и чё ты тогда в этой группе делаешь?
Я вышла сразу из группы. И больше я никого из них никогда не видела и не слышала.
- Одноклассник рассказывает. Помнишь, говорит, Сашку из параллельного класса? Так он после института таксовал почти четыре года, потом сошелся с Машей Ивановой, три года вместе жили, дважды за это время расходились, сейчас у них дочь родилась. Теперь они машину купили у Вани Стрельцова, который в соседнем дворе жил. Он сейчас за ум взялся, открыл две мастерских по ремонту автомобилей. Эту идею ему Володька Семенов подсказал, который с Антоном с четвертого этажа дружил с пятого класса. Володька собирается жениться на Полине Иванцовой. У нее двое детей от третьего брака — Васек и Настя — уже школу заканчивают, поступать собираются. А ты слушаешь и понимаешь, что вообще не знаешь никого из этих людей.
Наверняка и у вас есть теплые истории со встреч с одноклассниками или однокурсниками. Вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями в комментариях к этой статье.
