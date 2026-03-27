Я сейчас как раз на права учусь и нам инструктор объяснял, что ни в коем случае нельзя включать музыку громко, а тем более надевать оба наушника. Потому что концентрация на дороге, особенно в первый год, очень важна.
Но над историей все равно посмеялась, как будто сцена из фильма)
16 историй о том, что внутри каждой из нас живет богиня, у которой иногда все идет не по плану — 27.03.2026
Вы когда-нибудь чувствовали тот невероятный прилив уверенности, когда укладка и макияж удаются с первой попытки? В такие моменты даже аромат свежесваренного кофе и облако любимых духов кажутся магическим эликсиром, открывающим любые двери. Но жизнь бывает не так проста, иногда триумфальный выход превращается в забавную ситуацию.
- Я сегодня в ударе. Машина вымыта до блеска, на мне пальто в пол, каблуки, идеальный мейк. Еду такая вся «деловая богиня», слушаю музыку в наушниках. Замечаю, что мир сошел с ума: пешеходы оборачиваются, мужики в соседних тачках пялятся. Останавливаюсь на перекрестке, мужик рядом тормозит, показывает знаком, чтоб окно открыла. Ну, думаю, началось. Сейчас будут номер просить или в ресторан звать. Медленно так, томно опускаю стекло, приспускаю темные очки, вынимаю один наушник, уже приготовив свою самую ледяную фразу: «Я не знакомлюсь»... И тут мужик из соседней машины: «Ты аварийку включи! У тебя же машина на всю дорогу орет!» Оказывается, моя сигналка заглючила и я ехала под аккомпанемент сирены, а из-за наушников думала, что это мир аплодирует моей красоте. До работы добиралась на аварийке.
- Я такой богиней ехала со всеобщим вниманием целых двести километров. Из одного города в другой. Все сигналили, а я наслаждалась вниманием. Когда доехала, на светофоре мужчина мне объяснил, что у меня бумажник на крыше за спойлер зацепился. А там документы, деньги и карты.
- Решила вспомнить детство: достала все занавески, что есть в доме, обмоталась пышненько так. На голову напялила ободок и из платка соорудила фату. Хожу по дому крутая вся, рядом мой воображаемый жених восхищается: «Ты самая шикарная невеста»; гости орут: «Горько!» — а я такая вся гордая и счастливая. Сегодня я — богиня.
- Моя мама часто рассказывает, что в детстве я была просто уникальна. Вот мне было лет пять, и я входила в детский сад, окидывая всех таким взглядом, словно была королевой. И сразу же на весь зал заявляла: «Скажите мне „привет“, детишки». И представьте — они здоровались! Без исключения. А когда мне не нравилась манная каша на обед, я без лишних слов передавала свою порцию соседям по столу. Они, конечно, не в восторге были, но мою кашу всегда доедали. Сегодня я совсем другая — спокойная и неприметная. Но, вспоминая те времена, все равно краснею, хоть и не помню тех событий сама.
Моя в садике сейчас похоже себя ведет. Она рано начала говорить, поэтому за воспитателем ходит и всем советы раздает 😂
Вспоминая детство, я бы ту себя хорошенько встряхнула, а может и люлей надавала. И точно провела беседу, как делать нельзя. Забитая, ноющая, наивная, доверчивая. Когда не надо, слишком импульсивная, когда надо быстро соображать, какая-то тормозная. В силу лет не понимала, но сейчас вспоминаю и думаю "Что это было?!". Да, сейчас изменилась, уже не та странная девочка, чему рада.
- Работаю в строительном магазине, сегодня заходит девушка — ну прям картинка из журнала. Вся такая нарядная, в пальто, на каблуках, волосы уложены, духами пахнет — в общем, вообще не тот типаж, который обычно сюда заходит. Думаю: наверное, случайно зашла. Но нет, она уверенно идет к инструментам и начинает собирать себе набор, причем не просто молоточек и отвертку, а целый чемодан. Дрель, шестигранники, разводной ключ, рулетка, нож, плоскогубцы — все подряд. Я не выдержал, спрашиваю: «Это кому такой крутой подарок собираете?» Она посмотрела на меня, улыбнулась и говорит: «Себе, конечно! Надоело уже папины инструменты брать, решила наконец-то свой набор купить».
Очень полезный набор. А навыки пользоваться инструментами и что-то починить, зависят вовсе не от половой принадлежности и внешнего вида.
- Немного о женской логике. Пришла я в магазин за чем-нибудь вкусненьким на вечер, причем это что-то обязательно должно было быть сладким. Хожу, значит, думаю: торт — это слишком, мороженое везти долго, печенье надоело, сухое, шоколадки невкусные все какие-то в последнее время, булочки одной мало, а не одной много... Такие размышления привели меня в молочный отдел. И тут взор мой упал на копченый сыр. Ушла довольная и с косичкой копченого сыра. Вот так вот, взяла «сладенького» на вечер. Как это работает, я не знаю.
- На улице потеплело, поэтому я решила надеть платье. Перед сном я придумала в голове образ и уже утром начала одеваться. Едва нашла дома колготы (я очень редко их ношу), надела платье и пошла на встречу с девочками. Как только я вышла из дома, то сразу зацепилась, и по колготам пошла стрелка. Других у меня не было, а девочки уже ждали. Я решила сделать еще несколько дырочек и пошла к подругам. Они сразу заметили мои необычные колготки и спросили, где купила. А я тихонько посмеялась и сказала, что это собственный дизайн.
Классика 😂
Ну я, кстати, в подобной ситуации когда-то просто сняла колготки и все) благо был уже май и я не замерзла)
- Я была на свадьбе у подруги, и мне нужно было выйти на сцену, чтобы сказать молодоженам несколько приятных слов. В красивом платье, на высоких каблуках поднимаюсь по ступенькам на сцену, цепляюсь за что-то и просто вылетаю... Падение — это еще ладно, но я умудрилась порвать платье и сделать из него подобие юбки. Естественно, гости меня поддержали, посмеялись, начали хлопать, а я смогла немного посмеяться над собой любимой. Подруга после этого подходит ко мне и говорит: «Юлька, а зачем мы тамаду заказывали? Ты вон гостей смешишь и развлекаешь лучше, чем специалист по праздникам!»
А я в таких случая всегда хохочу в голос, ну упала и что, лишний повод улыбнуться) Если без травм конечно)
- Устроили с мужем романтик: я в платье, в облаке духов, в общем, «ах, какая женщина». Поужинали, уже предвкушаю продолжение. Муж бархатным голосом: «Алиса, включи романтическую музыку». Та: «Хорошо, включаю». И как врубит «Короля и Шута»! Так, спустя пять лет брака, я узнала, что у мужа песни «КиШа» сохранены в плейлисте «Песни про любовь». У меня все.
- Я всегда думала, что буду дома как с картинки: шелковый халат, волосы в идеальном пучке, легкий блеск на лице. А реальность — это старые штаны с вытянутыми коленями и футболка, которой лет десять. Купила себе «домашние комплекты», такие красивые, с кружевом, даже тапочки пушистые взяла. Первые пару дней — богиня. Потом пошла мыть полы, зацепила рукавом ведро, капнула соуса на штаны и в итоге переоделась обратно в свой верный костюм. А красивое сложила в шкаф «для особых случаев».
Ну шелковый халактик и правда на особые случаи, а вот совсем потрепаный вид я не люблю. Просто покупаю удобные домашние комплекты с брючками
- Вышла моя девушка в магазин. Ну, нарядилась как всегда: ей что в ресторане, что в продуктовом — все равно надо быть невероятно привлекательной. На ноги надела только купленные, новые туфли. Я в это время работал на фрилансе, так что из дома. Звонок: «Алло, любимый, я ноги натерла. Пожалуйста, подойди с моими кроссовками и носками, я тут на лавочке сижу». Ну красавица! Пришлось мне все бросать и бежать спасать эту принцессу.
А если б не было дома принца - дошла б, как миленькая, ногами в новых туфлях, и там уже решала проблему. А раз есть, кого напрячь, то почему не озадачить.
- Наблюдал ситуацию, как девушка на каблуках, видная вся такая, фигуристая, с возмущением говорила своей подруге: «Почему ты не носишь каблуки? На тебя даже парни не смотрят из-за этого». Они прошли еще пару метров, и у девушки на каблуках сломался один каблук, и она упала, потащив за собой подругу. К ним подошел парень и первой помог встать девушке в кроссовках, а потом сказал: «Я слышал ваш разговор. Вот мой номер, приходи на свидание без каблуков, я люблю маленьких». Подруга на каблуках только глазами захлопала — такого поворота сюжета она явно не ожидала
Какая связь между ношением каблуков и интересом парней? По такой логике, если та, которая на каблуках, переобуется, то на неё никто не взглянет?)) Когда девушка понравилась, то смотрят на неё, а не на модель обуви. А если не нравится, будь она хоть на шпильках 15 см, всё равно не привлечёт. У всех ведь разные вкусы.
- Лучшая подруга скоро замуж выходит. Счастливая такая, все ждет уже этого дня! А я все вспоминаю, как она впервые рассказывала мне о своем будущем муже. Встретились мы с ней, и она: — Написал мне парень один, на прогулку пригласил. Вроде симпатичный. Ну, я согласилась, вчера гуляли. Общительный вроде. Весь вечер что-то рассказывал. — Так и что рассказывал? — спрашиваю. — Ален, он под два метра ростом, — к слову, подруга эта ниже 160 см, — ну, он рассказывал-то увлеченно. Вот только звуки не долетали до меня — вообще ничего не услышала.
Вспомнилось. У меня рост 160. Почему-то привлекаю высоких мужчин, чаще проявляют интерес именно высокие. Так вот, по поводу "звук не долетал". Гуляла по набережной с одним парнем, у него рост выше 190. То есть, еле до плеча доставала. Он болтал столько, что невозможно было слово вставить, просто потоком. И очень громко. Я спрашиваю, мол, что ты так громко говоришь, я же рядом. А он "Ну, ты же маленькая, чтобы точно услышала". 🤣🤣🤣 Наверное, тоже думал, что звук "потеряется по пути". 🤭
- Коротко про мое утро. Проснулась с хорошим настроением, выспалась, помыла голову, накрасилась, нарисовала идеальные стрелки, позавтракала. Так как у меня было еще много времени, я пошла пешком до работы. И вот я уже в своем кабинете сижу, думаю о том, какая я молодец, самая первая пришла. Позвонила подруга, позвала меня встретиться, погулять. Я отказалась (работа все-таки), а она мне говорит, что сегодня суббота. Суббота! А ведь у меня было такое идеальное утро, я даже работать хотела
А я бы обрадовалась, наверное. Да и для прогулки, она уже собрана) На прошлой работе, график был 2/2. Привыкла просыпаться рано утром, даже в выходные. И как было приятно, когда просыпаешься, спросонок не успеваешь сообразить, какой сегодня день, а потом осознаёшь, что выходной. 😄
- Собиралась я в институт. Голову помыла, накрасилась, оделась — сама себя прямо не узнала. И-и-и... осталась дома смотреть мультики.
Девушка позаботилась о сокурсниках. Её красота отвлекала бы их от учёбы, не смогли бы сосредоточиться. Раз она осталась дома, спасла положение) Но вот смутило "Голову помыла, накрасилась, оделась - сама себя не узнала".
А до этого ЧТО обычно БЫЛО? 🤔
- Скоро день рождения, уже не девочка. На днях мастер стригла по фото, вышло неудачно, очень коротко. Сказала, что через месяц отрастет и будет как на картинке. Я уже готова была праздник отменять. Но подруга посоветовала выложить фотографию и написать, что мне тридцать и я хочу познакомиться. Под фото куча комментариев: «Меньше сорока не дам», «Выглядишь на сорок пять». А в субботу мне исполняется пятьдесят два! Теперь точно знаю, что со стрижкой или без, но я еще ого-го!
Так вот с какой целью постят эти фоточки "мне 40 а выгляжу на 30". На самом деле, им за полтинник.
Расскажите о своем сегодняшнем настроении и самых забавных случаях, которые заставляли вас краснеть и смеяться одновременно.
