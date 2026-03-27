16 историй о том, что внутри каждой из нас живет богиня, у которой иногда все идет не по плану — 27.03.2026

Вспомнилось. У меня рост 160. Почему-то привлекаю высоких мужчин, чаще проявляют интерес именно высокие. Так вот, по поводу "звук не долетал". Гуляла по набережной с одним парнем, у него рост выше 190. То есть, еле до плеча доставала. Он болтал столько, что невозможно было слово вставить, просто потоком. И очень громко. Я спрашиваю, мол, что ты так громко говоришь, я же рядом. А он "Ну, ты же маленькая, чтобы точно услышала". 🤣🤣🤣 Наверное, тоже думал, что звук "потеряется по пути". 🤭