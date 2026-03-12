Да-да, моя любимая быль про «невкусную кашу». :) Дочка знакомой не говорила вообще лет до трёх, чем сильно беспокоила семейство. В остальном, была смышлёной — даже буквы на кубиках показывала, если попросить. И вот однажды сели они ужинать втроём — дочка, мама и бабушка. Дочке положили какой-то детской еды, а маме и бабушке — сосиски и солёные огурчики. Ребёнок посмотрел на это, посмотрел — да и выдал: «А мне огурчик?». :))
20+ воспоминаний о первом слове ребенка, в которых света и теплого юмора хватит на целый мир
Предвкушение первого слова ребенка похоже на ожидание финала захватывающего сериала. Родители месяцами пытаются перетянуть малыша на свою сторону: один часами воркует «ма-ма», а другой — «па-па». Но у маленьких сценаристов свои планы на этот премьерный показ. Из нашей статьи вы узнаете, каким может быть первое слово ребенка, если постоянно просить его: «Ну, скажи хоть что-нибудь, пожалуйста!», что говорят дети, растущие в окружении 8 кошек, и как годовалый малыш отбрил папу, желающего накормить его кашей.
- Моя подруга — само изящество, и дочка растет ее копией. А когда к ним заглянул наш приятель, подтянутый красавчик, в малышке проснулась истинная леди. Гость присел поздороваться, и кроха, глядя из-под длинных ресниц, веско выдала свое первое слово: «Опа!» Вся комната зашлась смехом: выглядело это так, будто она оценила «завидного кавалера» по достоинству. © ADME
- Дочку все учили слову «мама», чуть ли не хором. А получилось по-другому. Сидим мы в гостиной — дочь ко мне подходит, смотрит на меня, и говорит так старательно: «Па-па», — и бегом обратно к жене. И тут на меня смотрят молча и укоряюще три пары возмущенных глаз... © japanhamster / Pikabu
- У меня есть два сына и дочь. Старшему сыну 9 лет, младшему — 7, а дочери — 3. У сыновей первым словом было «мама», что очень радовало мою материнскую душу. А вот первым словом дочери оказалось «папа». Муж в тот день просто потерял голову от радости! Позвонил каждому другу, коллегам с работы, родственникам — всем похвастался тем, что дочь у него первое слово сказала! Я была искренне рада за него, чего не скажешь о некоторых людях, кому он звонил в три часа ночи. © Мамдаринка / VK
- Сын долго говорил всего два слова: «баба» и «кака». Они обозначали целую кучу разных вещей. А однажды мы как-то загулялись — и видно было, что сын устал и есть очень хочет. Я быстро погрела ему борщ, плюхнула в тарелку, вручила ложку. А он посмотрел на меня и очень медленно произнес: «Положить... сюда... сметанки». С этого момента стал говорить сразу предложениями, очень старательно выговаривая все слоги.
Свекровь смеялась, что получилось почти как в анекдоте: «А что ж ты раньше молчал? — А раньше каша вкусная была»! © tigragulya
«Ее первым словом было „мяу“»
- Год ребенку. Полдня я слышу один и тот же диалог. Сын мужу говорит: «Мама!» А муж сыну отвечает: «Нет, я папа!» Но как только муж уходит, сын смотрит на дверь, говорит: «Папа», — и машет ручкой, мол, пока-пока. © mari.gvrl
- Моя внучка первую фразу сказала в год и три месяца, когда я пела ей колыбельную. «Бабуля, не пой». © alenareg
- На праздники ездила в гости к родителям. Они впали в ностальгию и вспоминали истории из моего детства.
Когда они учили меня говорить, я выдавала тарабарщину и улюлюкала. Однажды мама ушла на кухню, а папа что-то смотрел по телевизору. Потом подошел ко мне и сделал «козу». Я расхохоталась и сказала: «Папа». Он тут же заорал голосом Джигурды: «Повтори!» Я похлопала глазами и замолчала, даже не улюлюкала. А папа ходил вокруг меня кругами и повторял: «Папа, папа, папа. Скажи „папа“!». Через 3 дня к нам приехали бабушки — и за столом, когда все собрались, я, учтя прошлую ошибку, четко сказала: «Мама». Отец до сих пор спорит с мамой, что «папа» было первым словом. © MariamiM / Pikabu
«Сынуля наконец-то сказал свое первое слово! И да, это было слово „папа“»
- Первым словом моей дочери было «малыш». Она у нас слегка одержима младенцами. Когда ей был годик, мы сидели в аэропорту — она бегала по залу, заглядывая в каждую коляску и вопя: «Малыш!» © JunkMailSurprise / Reddit
- Вечер. Муж кормит сына. На 4 ложке сын начал возмущаться. Муж начал быстрее давать ему еду, думая, что он сильно голоден. Но сын все больше возмущался. В какой-то момент он не выдержал и крикнул на всю квартиру: «Нет!» Громко и отчетливо. Настолько громко, что это услышала даже я в другом конце квартиры. Оказалось, что ему просто не понравился вкус пюре, потому что другую баночку он съел с удовольствием. Вот так муж довел своей настойчивостью сына до того, что тот разговаривать начал. © _elenakudryashova_
- Я пытался научить ребенка говорить «мама». Так пытался, что ребенку сейчас полтора года и, да, он говорит «мама», но он называет так и меня! А вот «папа» добиться от него пока так и не удалось. © thowaway_for_qa / Reddit
«Сыну исполнился годик. Неделю назад он начал ходить и сказал свое первое слово. „Папа“. Теперь повторяет его без конца!»
- Сын до двух с половиной лет отказывался говорить — просто показывал на что-то пальцем и рычал. Жене все это надоело и, когда сын на что-то показал и зарычал, она сказала: «Попроси человеческим языком, и тогда дам». Сын вздохнул и выдал идеальную фразу: «Мама, можно мне сок?» © Mog_X34 / Reddit
- Первое слово от своей дочери я услышала, когда укладывала ее спать и напевала колыбельную. Это было слово «хватит». Сначала подумала, что ей не нравится, когда ее качают. Потом подумала, что когда гладят. Но нет. Стоило мне перестать петь — ребенок успокоился. © Мамдаринка / VK
- У меня тетя, по рассказам родственников, молчала до 4 лет. Как-то раз, пока бабушки с моей мамой не было, к ним постучалась соседка и через дверь попросила что-то передать родителям. Вернулась бабушка с первой дочерью, а тетя им выдает сразу полную фразу: «Приходила тетя Зина, просила передать, чтоб к ней зашли». © karina_eamesberg
- Мама очень хотела, чтобы моим первым словом было «мама», папа — «папа», бабушка — «баба». Даже умудрились, по словам мамы, поспорить. Однако проиграли все, потому что при наличии одной мамы, одного папы и одной бабушки кошек в доме было восемь. © Unknown author / Pikabu
«Ловлю на камеру магию Рождества. Дочке 11 месяцев, и ее первым официальным словом стало „хо-хо-хо“»
- Мое детство пришлось на 60-е годы. У мамы моей была привычка ставить меня в манеж и включать мультик про Бэтмена. Ну, и моим первым слово стало «Бэтмен». © Evilelfqueen / Reddit
- Первым словом моего ребенка стало слово «машина». Сразу следом он научился говорить «папа» и «мама». В общем, теперь у нас в доме живет ребенок, одержимый машинами. © Candicehxo / Reddit
- Бабушка и папа наперегонки пытались научить меня говорить. Бабушка учила говорить «баба», а папа повторял передо мной одно-единственное слово — «папа». Но победила дружба — первым словом стало «ба-па». © poboch / Pikabu
- Когда я была маленькой, мы с мамой и сестрой ехали куда-то на машине. По дороге нам встретилось несколько стад коров. Всякий раз, когда мы видели стадо, мама говорила: «Смотри, это коровы!» И тут едем мы мимо кучи стогов сена. Моя сестра показывает на сено и спрашивает у меня, что это. Ну, я и ответила: «Коровы!» © prairiemountainzen / Reddit
«Дочка обожает фоткаться. А ее первым словом было „сы-ыр“»
- Учили мы попугая говорить слово «пончик». В результате первое слово сына стало не «мама», а «пончик»! © Подслушано / Ideer
- У меня парни-близнецы. У обоих первым словом стало «грязный». Потому что я постоянно вопила: «Не трогай — это грязное!» © Lucie Harrison
- Дочке годик, и она наконец-то сказала свое первое осознанное слово. «Книга». Признаться, книги она обожает, так что в этом даже логика прослеживается. © kearney19 / Reddit
- Первое слово сына было «сколько». Всякий раз, когда он в магазине что-то хотел, первым делом я спрашивала: «Сколько?» © Seraphina Chin
«Сегодня она впервые назвала меня мамой!»
- Свои первые слова (после "мама«и «папа») я сказала, глядя в тарелку супа: «А мясо?» © natalia.elkhoury
- Оставили дочку свекрови, чтобы в театр сходить. Она, кроме «мама» и «папа», ничего не говорила. Свекровь все возмущалась, что я ее не учу. Возвращаемся, а гордая бабушка сообщает: «Даша заговорила!» На вопрос, что же она сказала, свекровь замялась и сказала: «Баба, хватит!» Ребенок заявил это, когда упертая бабуля в сотый раз проворковала: «Ну, скажи что-нибудь, ну пожалуйста!» © ADME
- На днях с родителями разговорились про мое детство. Мама вспомнила момент, когда я заговорил. Был мне ровно 1 год. После ухода гостей, праздновавших мой первый день рождения, я, объевшись фруктами и вкусняшками, засел на горшок. Спустя минут 10 моего сидения я выдал:
— Как же мне тру-удно.
До этого момента, если верить маме, я не говорил ни единого слова — только несвязные звуки. © Limuzin / Pikabu
- Я заговорила рано, около года, и моей первой фразой стало: «Дай чай!» Ничего с тех пор не изменилось в моем отношении к чаю. © alise_nik_
Мало что может сравниться с первыми открытиями в жизни — будь то первые слова, шаги, снег или первая в жизни наряженная елка.
Иногда говорят, что первое слово может намекнуть на то, каким вырастет ребенок. Что думаете по этому поводу?
Комментарии
У моего сыночка первое слово было "танк". Почему, я не помню. Но с самого мальства и по сей день (уже 50 лет сыночку) увлекается автомобилями и в теории и на практике. В советское время на дорогах было не так много марок автомобилей, он их все знал по внешнему виду. Правда, на его вопросы о названиях/марках авто отвечала я)))
у соседей родилась дочь и она заговорила в год с небольшим сразу такими хорошими фразами и все буквы выговаривала и по смыслу все ок, её выводил во двор её старший брат и она либо гуляла с ним по двору, либо сидела на лавочке и возле неё стояла толпа детей, который просили её сказать ту или иную фразу и малышка болтала всем на радость: "листики зелёные", "собачка гуляет", "кукла красивая". Мне тоже очень хотелось попросить её сказать что-то, я дождалась, когда народ разошёлся, присела на лавочку и самым медовым голосом попросила: "Верочка, скажи что нибудь, пожалуйста" 🥹 но малышку так все задолбали, она посмотрела на меня, вздохнула и сказала: "дура" 😂😂😂 я сидела, думала, это успех или провал? вроде чётко сказала 😂😂 (мне было 12 лет)
Моя дочка заговорила относительно поздно.
В полтора года говорила "да-нет" и любимое выражение "ку-ку", оно заменяло все остальное)
После двух дело пошло быстрее и через пару месяцев, зимой я услышала задумчивую фразу: "очень сильный дождь"...
А потом ее было уже не остановить 😁
Сын не говорил до двух лет (ну «мама», «папа», «баба» - само собой, я это за речь не считаю). Утром в день двухлетия подошел ко мне, показал на телефон у меня в руках (на «спинке» телефона были стикеры на чехле) и четко сказал «бантик!» - там была и такая картинка. Ещё через сутки мы приехали в отель к морю отмечать уже мой день рождения, он подошел к панорамному окну и радостно показал: «Мама, смотри, там море!»😅 И всё, заговорил предложениями, запоминает любые слова, правильно применяет и склоняет их, строит любые фразы, знает наизусть всего Чуковского. Я до сих пор привыкнуть не могу, хотя ему уже три года через 2 месяца)