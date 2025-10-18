15+ фото, на которых запечатлены первые шаги, первые улыбки и первые открытия

Первые шаги, первое слово, первый снег — лучшие моменты нашей жизни состоят из первых открытий. И как же здорово, когда удается запечатлеть их на камеру.

«Наш ребенок впервые в жизни увидел снег»

Вот какая картинка должна быть в словаре у слова «счастье». © MolassesMolly / Reddit

«Моему сыну и пяти месяцев еще нет, а он уже сделал свой первый шаг!»

«Познакомьтесь с Зевсом. Это моя первая собака и мой вечный хвостик»

«Это моя первая елка в жизни»

«Я завел себе первого кота»

«Девчонки, я в первый раз поставила филлеры»

Филлеры надо делать только таким как вы! Изумительно красиво. © AlexandraTheGreat96 / Reddit

«У нас сегодня выпал первый снег»

«Папа только что разобрался, как пользоваться фронтальной камерой»

«Сегодня я получила диплом о высшем образовании. Первая в семье!»

«16 лет назад я познакомился со своим лучшим другом в интернете. Сегодня мы в первый раз увиделись»

«Ребята, это я вижу своего отца впервые за свои 22 года, а мой отец, в свою очередь, впервые видит собственного внука»

«Сегодня я купила свою первую в жизни машину»

«Я рисовал впервые в жизни. Говорят, получилось круто»

«Сегодня мы стали владельцами собственной квартиры! Две спальни, балкон, настоящий камин, а еще круглосуточный бассейн и спортзал в комплексе»

«Маленькие радости жизни — я сегодня завязал свой первый в жизни галстук»

«Наша малышка впервые по-настоящему улыбнулась на мой первый День отца»

«Впервые готовила торт без вмешательства мамы. Специально на папин день рождения»

«Я три года носила брекеты, и вот их сняли. Угадайте, что я съела в первую очередь?»

«Впервые получила подарок на день Матери от свекрови. Я недавно стала мачехой»

«Бонусная мама».

Ого! Да это еще круче, чем получить подарок от падчерицы. © Hattrickher0 / Reddit