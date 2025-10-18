15+ фото, на которых запечатлены первые шаги, первые улыбки и первые открытия
3 часа назад
Первые шаги, первое слово, первый снег — лучшие моменты нашей жизни состоят из первых открытий. И как же здорово, когда удается запечатлеть их на камеру.
«Наш ребенок впервые в жизни увидел снег»
- Вот какая картинка должна быть в словаре у слова «счастье». © MolassesMolly / Reddit
«Моему сыну и пяти месяцев еще нет, а он уже сделал свой первый шаг!»
«Познакомьтесь с Зевсом. Это моя первая собака и мой вечный хвостик»
«Это моя первая елка в жизни»
«Я завел себе первого кота»
- Рабочий кот. Видишь, уже орет на тебя. © appleorchard317 / Reddit
«Девчонки, я в первый раз поставила филлеры»
- Филлеры надо делать только таким как вы! Изумительно красиво. © AlexandraTheGreat96 / Reddit
«У нас сегодня выпал первый снег»
А у нас тёплый ветер вчера и сегодня принёс много божьих коровок и немножко богомолов странного розового цвета.
-
-
«Папа только что разобрался, как пользоваться фронтальной камерой»
«Сегодня я получила диплом о высшем образовании. Первая в семье!»
«16 лет назад я познакомился со своим лучшим другом в интернете. Сегодня мы в первый раз увиделись»
«Ребята, это я вижу своего отца впервые за свои 22 года, а мой отец, в свою очередь, впервые видит собственного внука»
А папаша-дед классный мужик. С такой красивой густой шевелюрой. Не люблю лысых.
-
-
«Сегодня я купила свою первую в жизни машину»
Хотя машинка помята, побита, но первая машина, как первая любовь, не забывается.
-
-
«Я рисовал впервые в жизни. Говорят, получилось круто»
«Сегодня мы стали владельцами собственной квартиры! Две спальни, балкон, настоящий камин, а еще круглосуточный бассейн и спортзал в комплексе»
Почему Адме пропускает caмое главное?! У них ещё 2 ванных комнаты!!
-
-
«Маленькие радости жизни — я сегодня завязал свой первый в жизни галстук»
«Наша малышка впервые по-настоящему улыбнулась на мой первый День отца»
«Впервые готовила торт без вмешательства мамы. Специально на папин день рождения»
Сколько лет исполнилось папе? Наверное 50. Каждая свечка означает 10 лет жизни?
-
-
«Я три года носила брекеты, и вот их сняли. Угадайте, что я съела в первую очередь?»
«Впервые получила подарок на день Матери от свекрови. Я недавно стала мачехой»
«Бонусная мама».
- Ого! Да это еще круче, чем получить подарок от падчерицы. © Hattrickher0 / Reddit
«Я впервые показал свою картину людям»
