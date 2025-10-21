Мы омолодили 15 любимых сказочных персонажей и увидели, какими они были в юности

Мы привыкли видеть сказочных героев такими, какими их запомнили с детства — мудрыми, сильными и уже сложившимися персонажами. А что, если повернуть время вспять и заглянуть в их юность? С помощью нейросетей мы «омолодили» наших любимцев и увидели, какими они могли быть, когда только начиналась их волшебная история. Спойлер: некоторые выглядят так, будто готовы покорять не только сказки, но и подиумы.