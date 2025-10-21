Мы омолодили 15 любимых сказочных персонажей и увидели, какими они были в юности

Мы привыкли видеть сказочных героев такими, какими их запомнили с детства — мудрыми, сильными и уже сложившимися персонажами. А что, если повернуть время вспять и заглянуть в их юность? С помощью нейросетей мы «омолодили» наших любимцев и увидели, какими они могли быть, когда только начиналась их волшебная история. Спойлер: некоторые выглядят так, будто готовы покорять не только сказки, но и подиумы.

Мама дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»

Папа дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»

Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»

Ведьма — «Маленькая колдунья»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Король — «По следам бременских музыкантов»

Бабки-ежки — «Летучий корабль»

Водяной — «Летучий корабль»

Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»

Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»

Снежная Королева — «Снежная Королева»

Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»

Доктор Ливси — «Остров сокровищ»

Старуха Шапокляк — «Шапокляк»

