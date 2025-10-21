Мы омолодили 15 любимых сказочных персонажей и увидели, какими они были в юности
Художники
2 часа назад
Мы привыкли видеть сказочных героев такими, какими их запомнили с детства — мудрыми, сильными и уже сложившимися персонажами. А что, если повернуть время вспять и заглянуть в их юность? С помощью нейросетей мы «омолодили» наших любимцев и увидели, какими они могли быть, когда только начиналась их волшебная история. Спойлер: некоторые выглядят так, будто готовы покорять не только сказки, но и подиумы.
Мама дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»
Папа дяди Федора — «Каникулы в Простоквашино»
Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»
Ведьма — «Маленькая колдунья»
Атаманша — «Бременские музыканты»
Король — «По следам бременских музыкантов»
Бабки-ежки — «Летучий корабль»
Водяной — «Летучий корабль»
Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»
Старуха — «Сказка о рыбаке и рыбке»
Снежная Королева — «Снежная Королева»
Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»
Доктор Ливси — «Остров сокровищ»
Старуха Шапокляк — «Шапокляк»
