18 звезд, которые могли бы сыграть наших любимых мультгероев на большом экране

1 час назад
18 звезд, которые могли бы сыграть наших любимых мультгероев на большом экране

Конечно, стоит сразу признать, что мультгерои существуют в отдельной вселенной — яркой и полной волшебства. Но порой взглянешь на некоторых актеров, и понимаешь: да уж, а они вполне могли бы воплотить иного персонажа! Мы собрали западных звезд, чья внешность и харизма оказались удивительно созвучны культовым персонажам нашей любимой анимации. Подборка получилась забавная, но вполне себе любопытная и достойная ознакомления.

Атаманша, «Бременские музыканты» — Сальма Хайек

Шапокляк, «Шапокляк» — Кейт Бланшетт

Ana.Rok
6 часов назад

Хороша, что сказать. И выражение лица пакостное вполне удалось бы. Но пакость была бы как минимум государственного, а то и мирового масштаба)

Бармалей, «Доктор Айболит» — Джонни Депп

Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Эмма Томпсон

Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино» — Кристина Хендрикс

Сыщик, «По следам бременских музыкантов» — Джим Керри

Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Гленн Клоуз

Маугли, «Маугли» — Тимоти Шаламе

Fenderen
6 часов назад

Не. Ни Пола Атреидеса нормального из него не получилось, ни Маугли советского образца не получится.

Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон

Ana.Rok
6 часов назад

Чепчик так себе, и голову Шарлиз Терон умеет носить с царственной статью

Русалочка, «Русалочка» — Аманда Сайфред

Доктор Ливси, «Остров сокровищ» — Венсан Кассель

Иван, «Волшебное кольцо» — Руперт Гринт

Емеля, «В некотором царстве...» — Тейлор Лотнер

Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...» — Скарлетт Йоханссон

Водяной, «Летучий Корабль» — Дэнни Де Вито

Принцесса, «Бременские музыканты» — Аня Тейлор Джой

Алиса Селезнева, «Тайна третьей планеты» — София Лиллис

Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино» — Билл Найи

Fenderen
6 часов назад

Борис Новиков. Он и озвучивал оригинального Печкина, и внешне б отлично в образ попал бы.

А вот здесь мы чуть-чуть поколдовали и представили, как выглядели бы персонажи славянской мифологии, если бы были людьми.

