18 звезд, которые могли бы сыграть наших любимых мультгероев на большом экране
Конечно, стоит сразу признать, что мультгерои существуют в отдельной вселенной — яркой и полной волшебства. Но порой взглянешь на некоторых актеров, и понимаешь: да уж, а они вполне могли бы воплотить иного персонажа! Мы собрали западных звезд, чья внешность и харизма оказались удивительно созвучны культовым персонажам нашей любимой анимации. Подборка получилась забавная, но вполне себе любопытная и достойная ознакомления.
Атаманша, «Бременские музыканты» — Сальма Хайек
Шапокляк, «Шапокляк» — Кейт Бланшетт
Хороша, что сказать. И выражение лица пакостное вполне удалось бы. Но пакость была бы как минимум государственного, а то и мирового масштаба)
Бармалей, «Доктор Айболит» — Джонни Депп
Фрекен Бок, «Карлсон вернулся» — Эмма Томпсон
Мама дяди Федора, «Трое из Простоквашино» — Кристина Хендрикс
Сыщик, «По следам бременских музыкантов» — Джим Керри
Госпожа Белладонна, «Приключения поросенка Фунтика» — Гленн Клоуз
Маугли, «Маугли» — Тимоти Шаламе
Не. Ни Пола Атреидеса нормального из него не получилось, ни Маугли советского образца не получится.
Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон
Чепчик так себе, и голову Шарлиз Терон умеет носить с царственной статью
Русалочка, «Русалочка» — Аманда Сайфред
Доктор Ливси, «Остров сокровищ» — Венсан Кассель
Иван, «Волшебное кольцо» — Руперт Гринт
Емеля, «В некотором царстве...» — Тейлор Лотнер
Дочь морского царя, «В синем море, в белой пене...» — Скарлетт Йоханссон
Водяной, «Летучий Корабль» — Дэнни Де Вито
Принцесса, «Бременские музыканты» — Аня Тейлор Джой
Алиса Селезнева, «Тайна третьей планеты» — София Лиллис
Почтальон Печкин, «Трое из Простоквашино» — Билл Найи
Борис Новиков. Он и озвучивал оригинального Печкина, и внешне б отлично в образ попал бы.
