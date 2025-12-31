20+ случаев, когда заказ еды превратился в комедию ошибок (и немного в фильм ужасов)
Иногда доставка еды — это лотерея, где вместо джекпота можно выиграть пустую сырную палочку или пасту с «огромным» количеством соуса. Герои нашей подборки столкнулись с кулинарными провалами эпического масштаба, но их истории заставят вас и хохотать, и сочувствовать.
«Заказал доставку: шашлык за $ 40. Мяса-то нет!»
- Я работал в общепите, мы часто так лажали. © Several_Ad3366 / Reddit
«Заказал клубничный чизкейк. Это невероятно. Но я все равно это съел»
«„Брускетта“, которую мне подали в ресторане. Да, это целый шарик моцареллы»
«Заказал креветки в ресторане на пляже, стоило мне это 15 евро»
«Вот такой салат подали в местной пиццерии»
Для лл: Это сыр Провель ( provel cheese) , американский региональный сыр, он выпускается в виде жгутиков.
«Слушайте, я обожаю молодую кукурузу, но это худшая китайская еда за 30 долларов, которую я когда-либо пробовала. Вы что, шутите?»
А что не так, приваренная цветная капуста это очень вкусно, потому что она соусы впитывает, а раз дело в Китае то там по любому хотя бы соевый на столе стоит
«Увидел это на лестнице возле своей квартиры после того, как услышал громкий шум и получил уведомление об отмене моего заказа»
«„Ягоды-монстры“ — действительно получились чудовищными»
«Честно говоря, я и не ожидала ничего особенного»
«Экстра пугающая брускетта»
«Я заказывала у них уже, и мне очень нравится их еда. А вчера заказала это блюдо, которое раньше не пробовала, и была очень разочарована»
«Я заплатил приличные деньги ($ 20) за кусочек тирамису, а он приехал в таком состоянии, в плесени»
- Да за такие деньги я и сам тебе сделаю тирамису. © DownWithTheSyndrme / Reddit
«Вот это, конечно, размер стейка»
«Количество соуса, которое мне подали к пасте»
«Откусил кусочек от гигантской сырной палочки, а внутри не было сыра. Буквально пустая оболочка. Никогда еще не был так ошеломлен»
«Кто-то забрал мой заказ, поэтому его пришлось готовить заново, без одного ингредиента, который закончился. Когда шла домой, пакет разорвался и еда вывалилась. А потом еще и моя кошка разгромила то, что я спасла»
«Заплатил за эту пасту карбонара 15 евро. И это все в итальянском ресторане напротив Эйфелевой башни»
«Сэндвич с сырой курицей. Понял это только после того, как откусил большой кусок и проглотил!»
«Купил торт-мороженое для мамы на день рождения и, не зная об этом, принес домой это»
«Когда я говорю „не зная“, я имею в виду, что не думал, что все будет так плохо. Вверху есть окошко, через которое можно посмотреть, и когда я посмотрел в магазине, мне показалась немного подозрительной высота торта, но я решил не придавать этому значения. Пришел домой и увидел вот это. Вернулся в магазин, и оказалось, что все торты в магазине были такими, а этот был самым толстым из трех».
«Мне не допекли пиццу. А я хотела хорошо покушать»
«Это уличная еда на немецком фестивале, и у меня были невысокие ожидания, но было хотя бы вкусно»
Если кому интересно, что это на гарнир, то это шпецле, а точнее кнёпфле, яичные макароны, которые варятся сразу после раскатки теста, перетираются через специальную терку.
- Для немца это выглядит так, будто кто-то просто ввел в нете запрос «немецкая еда» и смешал первые 4 результата в одном блюде. © xtc-de / Reddit
А вот еще подборочка забавных историй, которые не случились бы, если бы не еда. А какой самый эпичный провал с доставкой случался у вас? Делитесь в комментариях, посмеемся (или поплачем) вместе!