18 поступков близких, которые сплотили семью сильнее бесед на кухне
Истории
1 час назад
Настоящая семейная близость — это не громкие слова, а те самые маленькие радости, которые греют сердце годами. Принести охапку сирени просто так, связать шарф втайне от всех или терпеливо учить маму пользоваться смартфоном — из таких простых вещей и складывается наше общее счастье. Мы собрали живые истории о поступках, которые склеивают семью крепче любых бесед и остаются в памяти светлым огоньком.
- Я была в еще не очень серьезных отношениях с будущим мужем. Он заметил, что у меня старенький телефон и зарядка плохо держит. Тогда мы просто зашли в магазин и купили новый. Не в честь праздника, а просто так, без обязательств. Зарабатывал он немного и взял не последнюю модель, а обычный, но красивый телефон, чтобы мне было удобнее. Не стал делать из этого событие — всего лишь увидел проблему и захотел порадовать. © Cute_Lie_7037 / Reddit
- Моя жена из небольшого города. Ее родители нам на свадьбу подарили большой горизонтальный холодильник. Я тогда подумал: «Зачем такой дорогой, с деньгами ведь туго». Но свекровь прям пальцем грозила, продавать запрещала. Через месяц все стало ясно, когда они нам привезли мяса, пельменей, домашних сосисок и других заготовок. Мы в магазин начали ходить только за хлебом и химией. Сейчас стоит вопрос о покупке гаража — семья растет, а значит, и запасы тоже. © Подслушано / Ideer
- Когда-то ехали с мужем и детьми — утренний развоз по садам и школам. Говорю, что хочется сирени. Муж отвечает, мол что поделать, собака-то всю нашу сирень попортила. Тут сын спрашивает, как выглядит эта самая сирень. Показываю на проплывающий мимо куст и говорю: «Вот эти цветы, но их нельзя рвать без разрешения хозяев». На следующий день подходит сын со словами: «Мама, вот тебе букетик. Я постучал в калитку и спросил, можно ли веточку для мамы. Бабушка сама нарезала!» И тут же подходит муж: «Котик, нашел! Мне мастер по зеленому хозяйству подсказала, где можно взять». Сижу, дышу сиренью — счастье. А младшие решили не отставать от сына: принесли букет одуванчиков и «куриную слепоту» с участка. Короче, мама вся в цветах. © elegeia / Pikabu
- Мы с женой работали вместе еще до того, как начали встречаться. Я как-то сказал, что мне понравился яблочный десерт, который она приготовила для нашего собрания. На следующий выходной она купила все ингредиенты, сделала порцию специально для меня и принесла мне на работу. Я до сих пор храню посудку, в которой был тот десерт. Мне очень повезло с ней. © Unknown author / Reddit
- Давно положила глаз на одну классную сумку. Не супер-бренд, но и не из дешевых — красивая, конечно, но деньги тратить жалко. Решила все-таки порадовать себя на день рождения и купила ее. Принесла домой, любуюсь. Пришли мама с папой, поздравили, посидели — и дарят мне ту самую сумку. Я посмеялась, поблагодарила, а про себя решила, что свою тогда сдам, а носить буду подаренную. На следующий день отмечала с подругами — и они тоже вручают мне эту же сумку, только другого цвета. Не стала их расстраивать, сказала спасибо. Потом праздновали с парнем. И он, сюрприз-сюрприз, подарил ту же самую сумку. В итоге сижу с четырьмя сумками, которые отличаются только цветом, и думаю: как же мне повезло с внимательными близкими. А с сумками что-нибудь придумаю. © Не все поймут / VK
- У меня скоро свадьба. Экономим с парнем на всем, вплоть до церемонии и количества гостей. Будут только свои — 25 человек, и без пышного платья. Планировала обычное белое, до колена, хотя о фатине мечтала с детства.
Сегодня приехала мама и вручила мне красивое белое фатиновое платье. Оказывается, она с подружками на работе сшили его всем коллективом. Теперь чувствую себя самой счастливой невестой — все благодаря маме и ее подругам. © Мамдаринка / VK
- Решили с мужем подарить моей маме новый смартфон. Она давно ходила с кнопочным и разбираться ни в чем не хотела — пока любимый зять не вручил современный гаджет. Я переживала, что идея так себе и мама просто вернется к старому телефону. Но нет — она начала учиться. И учится у моего мужа. Так мило наблюдать за ними со стороны, не могу налюбоваться. Он терпеливо все объясняет, по шагам показывает, спокойно отвечает на каждый вопрос. А мама правда старается и с интересом осваивает новое. © Мамдаринка / VK
- Муж обычно просыпается первым. А это значит, что ему выпадает неблагодарная задача — разбудить меня. Он знает, что если мне хоть немного холодно, то я зарываюсь обратно в постельку и засыпаю еще сильнее. А больше всего у меня мерзнут ноги. Так вот, каждое утро, перед тем как будить меня, муж надевает на меня носки. Я чуть согреваюсь и просыпаться мне уже легче. Причем он заботливо подбирает подходящую пару и еще спрашивает, понравился ли мне его выбор носочков. © jenpaints / Reddit
- В детстве у меня была мечта — стать космонавтом. Вся комната была обклеена плакатами, на потолке светились звездочки. Родители даже подарили мне телескоп — небольшой, но самый настоящий. До сих пор помню вечер, когда эта мечта окончательно поселилась в голове. Мы с папой наделали бутербродов, налили какао в термос и пошли на улицу смотреть на звезды. До двух ночи сидели, разглядывали небо, а потом отправились спать. Утром родители разрешили не идти в школу — и от этого воспоминание стало еще теплее. И знаете, ни одна звезда с тех пор не светила для меня ярче, чем тот вечер из детства. © Не все поймут / VK
- Когда мы с сестрой начали жить самостоятельно, родители нам очень помогли, в том числе материально. Последние годы только и делали, что благодарили их. Сегодня сестра вручила им пригласительный на их собственную свадьбу — мы устраиваем праздник в честь их 25-летней годовщины. Сколько счастья было в голосе у мамы, когда она позвонила сказать спасибо. Радовать любимых людей — лучшее чувство. © Палата № 6 / VK
- К свадьбе мы готовились долго. Копили деньги, продумывали меню, составляли список гостей и сразу предупредили всех, что подарков не ждем. Хотелось просто разделить радость с близкими, без обязательств. Но, как обычно бывает, многие пришли не с пустыми руками. Больше всего меня растрогал подарок бабушки и дедушки. Они вручили большую аккуратную коробку и попросили открыть дома. Внутри оказался их свадебный сервиз — тот самый, которому уже пятьдесят лет и который все это время бережно хранился. Они сказали, что хотят передать нам семейную реликвию и попросили сохранить ее для следующих поколений. Мы с мужем переглянулись и сразу поняли, что так и сделаем, а однажды передадим его нашим детям. © Не все поймут / VK
- 5 неделя беременности. Я рада, но не знала, как сказать мужу, ведь детей мы не планировали. С утра положила тест на полочку в ванной, чтобы он точно заметил. После душа он быстро убежал на работу. Вечером вернулся с цветами и большой радиоуправляемой машинкой. Цветы — мне, машинку — «для сына». Когда я сказала, что может быть дочка, он улыбнулся: «Еще лучше! Будут у меня дома две красавицы, а машинка тогда мне достанется!» © Не все поймут / VK
- Фанатею от шарфов. В моей коллекции больше ста штук — ношу их осенью, зимой, весной, иногда даже летом. Когда мы только начали встречаться с мужем, он узнал о моем пристрастии и собственноручно связал мне шарфик. Прятался в гараже, ничего не говорил и очень стеснялся, когда вручал. Пожалуй, это самый теплый, уютный и любимый шарф из всей моей коллекции. © Не все поймут / VK
- Недавно помогала папе с документами и заметила красиво оформленный блокнот. Мое внимание привлекло то, что на обложке была маленькая я. Внутри — мои фото, даты и краткое описание детских шалостей. Все аккуратно записано и с чисто папиным юмором. Например, фото меня, разукрашенных стен и кота с подписью: «Необычное событие потрясло общественность. По словам очевидцев, кот испортил стены, но меня терзают смутные сомнения...». Читала и восхищалась проделанной работой. Положила блокнот на место и, вернувшись к папе, сделала вид, что ничего не видела и не читала. © Не все поймут / VK
- Однажды папа пришел с работы чуть раньше. Он закрылся в комнате и не пускал туда меня и младшего брата. Когда он, наконец, открыл дверь и впустил нас, мы обалдели. Прямо посреди комнаты нас ждал огромный надувной замок, в котором можно было прыгать, бегать и играться. Это не был чей-то день рождения или другой праздник — просто обычный день. И именно поэтому этот подарок запомнился нашей семье навсегда. © Reddit
- Дед на 18 лет подарил старую швейную машинку на подставке. Я тогда расстроилась — друзьям дарили гаджеты, а мне — музейный экспонат. Полгода агрегат стоял в углу, пока однажды случайно не задела несколько кнопок. Из подставки выдвинулся ящичек, а в нем лежала записка со словами о том, как дед меня любит и внушительная сумма денег. Это было одновременно самый удивительный и милый подарок в моей жизни.
- Уезжала в командировку. Сказала парню, что вернусь на день позже, хотелось увидеть реакцию, если приеду раньше. Подхожу к двери, слышу мужской и женский голоса, смех. Хотя мой милый в это время должен быть на работе. Залетаю в квартиру — и вижу картину маслом: мои родители играют в приставку. Парня нет — он на работе. Оказалось, родители предупредили его, что зайдут забрать какие-то вещи, попросили оставить ключи. Ну и решили воспользоваться моментом и поиграть, пока никого нет — я ведь обычно работаю дома. © Не все поймут / VK
- Недавно проиграла музыкальный конкурс, очень расстроилась и сильно переживала. Родители это видели и решили поднять мне настроение. Когда я проснулась, вокруг кровати лежали вырезанные звездочки, а из-под двери торчал кусок красной ткани. Когда я вышла в коридор, родители ждали меня в конце импровизированной красной дорожки, играла торжественная музыка. Когда я подошла, они вручили мне медаль с надписью «Лучшая дочь». В тот момент я поняла, что мои родители — моя самая большая награда. © Не все поймут / VK
Маленькие, простые, иногда незаметные для посторонних жесты способны сделать семью сильнее, теплее и дружнее. Если вам хочется почитать больше таких историй, заглядывайте в эту подборку. А своими трогательными моментами с родными людьми делитесь в комментариях!
