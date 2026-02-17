15 человек, которые дружат со своими свекровями и тещами, пока другие плетут семейные интриги

Заставлять человека есть сгоревшую яичницу - это перебор. Уж лучше дать ему бутерброды с маслом, сыром и колбасой. Или пусть сам себе готовит.
В анекдотах свекровь и теща — неизменно становятся объектами шуток. Но в жизни все гораздо разнообразнее. В мире полно семей, где с родственниками не ссорятся, а дружат, где вместо придирок — поддержка. И такие истории, кажется, куда интереснее любых стереотипов.
- У нас со свекровью отличные отношения. Звоню ей, а она рассказывает, что нашла дневник моего мужа, который он вел в юности. Говорю, что читать его нельзя. А свекровь: «Я там одну страницу нашла. Первая запись: „Хочу жениться, надоело самому стирать“. И вторая: „Я женился, теперь все будет хорошо“». © mommdarinka
- Муж один раз задержался в ресторане. Я не смогла попасть домой, так как муж прихватил мои ключи, а его остались дома. Чтобы не ночевать на лавочке, поехала к свекрови. Уже глубокой ночью муж стал меня искать по всей родне и знакомым. Нашел у своей мамы. Свекровь, понимая, что ситуация неправильная и она где-то упустила в воспитании, решила восполнить этот пробел. Когда муж появился на пороге, она строго и без лишних слов отправила его «на перевоспитание», а потом вместе со свекром они долго объясняли ему, что так поступать нельзя. Больше таких историй не повторялось. © С. П. / Dzen
- У меня крутая свекровь — бывшая модель дизайнера с мировым именем. У нее довольно взрывной характер, но не попадаться под горячую руку легко. К тому же она всегда на моей стороне, а не на стороне сына. Могу ей пожаловаться на что-то — хвалит меня даже когда я сожгу яичницу и ругает сына, что он зажрался и не хочет ее есть. © _simply_i_am
- У меня были сердечные отношения со свекровью. Она вела себя со мной всегда вежливо и хорошо, дарила подарки, приглашала в гости. Но что касается лично меня и моей жизни, она особо не интересовалась, а вот сына, моего мужа, очень любила. © enchantingcat / Reddit
- У нас в доме жена всегда занималась стиркой. Решил я ей помочь и загрузил свои рубашки в машинку. Но кто же знал, что карманы надо проверять. Короче, маркер испортил кучу моих рубашек для работы. Жена пожаловалась своей маме, так эта золотая женщина пошла в магазин и обновила мне гардероб. © karduar / Reddit
- Шесть лет в браке, четыре из них живем с родителями мужа. Недавно родила второго ребенка, вышла в декрет, сижу дома. Видела пост в интернете, где девушка рассказывала, что ухаживает за всеми в доме, встает с утра, разливает чай и так далее. Моя свекровь встает в 7 утра, как и мой трехмесячный малыш, забирает его, а я в это время «досыпаю» свои ночные подъемы. Ей на работу к 9, уходя, она укладывает его рядом со мной, а старшего забирает в садик. Вчера мы так проспали до полудня. У меня все. © __borntowin
"Золотая женщина", которая обновила гардероб, так это тёщенька. В большинстве случаев у тёщ и зятей хорошие отношения. Не так, как у невесток и свекровей. Но в последней истории женщине повезло со свекровью сказочно!
- Сначала у нас отношения с тещей не заладились. Но чем больше времени проходило, тем больше я ей нравился. Она даже считает мое увлечение играми прикольным. Недавно купила мне несколько тематических футболок. © feralkitten / Reddit
- Меня семья мужа приняла как родную дочь. Первый год брака я чувствовала себя не в своей тарелке на праздники. Эта замечательная женщина подарила мне классный подарок, и я наконец почувствовала себя частью семьи, а не просто чьей-то женой. © tsumtsumfaithie / Reddit
- У моей свекрови трое сыновей, но так вышло, что моя дочь — ее единственная внучка. До ее рождения она все ходила и переживала, что недолго ей осталось, пока мы не сообщили о беременности. Оживилась, сказала, что теперь минимум 20 лет проживет. Недавно подошла и сказала, что я очень хорошая мама. © carly8888leeanne / Reddit
- Мне неожиданно повезло с тещей. Она невероятно брезгливая. Ест только то, что сама приготовит, и лишь на своей кухне. В чужую уборную никогда не зайдет, а уж спать на чужой кровати — боже упаси. Еще всегда ходит пешком, потому что в транспорте ее укачивает. А живет в другом городе, за 300 км. Жена несколько раз в год ездит ее навестить, а я — нет, потому что дома два кота: их же кормить надо и чистить лотки. Так что последний раз видел тещу почти 20 лет назад. © greg-anarhia / Dzen
- Моя свекровь за два года до ухода переписала на меня свою квартиру, чтобы я потом продала ее и разделила сумму на четверых внуков. Мам, я сделала, как ты сказала. © yuliya601014
- Нельзя сказать, что теща во мне души не чаяла, но один случай заставил меня ее уважать. Поругались с женой по какой-то ерунде. Она схватила сумку и уехала к маме. Через час возвращается ошарашенная: «Мама мне дверь на цепочке открыла, слушать не стала, отправила обратно к мужу». © Александр Королев / Dzen
Отправить обратно к мужу, даже не выслушав, так себе решение. Ладно, если жена взбалмошная и "сама дура", а если там реально эпизоды семейного насилия?
Логичнее было бы выслушать, успокоить, поддержать, вправить мозги, а уж потом отправлять обратно.
- Когда выходила замуж, очень боялась, что, как и во многих семьях, свекровь будет лезть в нашу жизнь, учить меня, как воспитывать ребенка, и так далее. Но мой страх не оправдался: свекровь — золото, приходит только по звонку, никого жить не учит, очень помогает, когда попрошу. Недавно за чаем мы разговорились, и я сказала: «Вот у многих моих подруг свекрови жизни не дают, спасибо вам за вашу мудрость...» Не успела я закончить фразу, как она меня перебила: «Дорого мне моя мудрость далась. Ведь 25 лет назад моя свекровь развалила нашу семью. И когда я плакала с трехмесячным сыном на руках, то поклялась себе не лезть в его жизнь и не допустить, чтобы его жена осталась такой же несчастной, как я». Теперь я люблю ее еще сильнее. © Мамдаринка / VK
- Подруга жалуется, что свекровь везде пытается навести порядки. А моя приехала на дачу, осмотрела чахлые розы, вздохнула. Я приготовилась к лекции о том, какая я неумеха. Утром гляжу в окно — а она изо всех сил старается, закручивает шланги, чтобы сделать мне удобную систему полива. Золотая женщина.
- Решили со свекровью разобрать хлам на антресолях. И вот вытягиваю я пыльную коробку из-под сапог. Хочу открыть, а свекровь меняется в лице, выхватывает ее и — деру от меня. Думаю, реликвии, что ли? Иду за ней, а она с виноватым видом достает оттуда кучу писем от ее собственной свекрови с советами, как ей жить и что делать. Мы с ней живем душа в душу, я была удивлена и спросила, как так. А она призналась, что именно из-за своей свекрови решила быть максимально поддерживающей мамой для невестки.
