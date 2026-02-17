15 человек, которые дружат со своими свекровями и тещами, пока другие плетут семейные интриги

Отправить обратно к мужу, даже не выслушав, так себе решение. Ладно, если жена взбалмошная и "сама дура", а если там реально эпизоды семейного насилия?

Логичнее было бы выслушать, успокоить, поддержать, вправить мозги, а уж потом отправлять обратно.