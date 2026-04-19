Иногда я думаю, как же ангелам сложно иногда свести людей, если в жизни их пути вообще не пересекаются? И иногда они находят вот такие нетривиальные способы… почему бы и нет?))
17 улетных историй из аэропорта, которые полны курьезов и доброго юмора
Аромат кофе, звук объявляемых рейсов и шелест посадочных талонов в аэропорту сразу настраивают нас на волну путешествий и приятных открытий. В этом суетливом мире даже строгий досмотр может превратиться в живой и уморительный ситком, а обычное ожидание рейса — подарить встречу, которая запомнится на всю жизнь. Мы собрали простые и светлые истории, которые могли произойти только в аэропорту, и от них на душе становится теплее.
- Очень ждала отпуск. Наконец, взяла билеты в Грецию, считала дни до отъезда, а в день отправления приехала в аэропорт четко за 2,5 часа. Неспешно пошла в кафе, просидела там час, а регистрацию все никак не открывают. В надежде услышать, что все хорошо, пошла к стойке перевозчика и поняла, что я приехала не в тот аэропорт! Чувствовала себя белой вороной ровно до того момента, пока не подошел такой же «внимательный» человек, как и я. И что вы думаете? Познакомились, стали общаться, через месяц он сделал мне предложение. Летом свадьба, летим в Грецию!
- Махнули с женой в Турцию, тещу с собой взяли. Первый в ее жизни полет. Все в предвкушении, теща аж светится. И тут на досмотре в аэропорту ее тормозят, типа, что в сумке? Та, мол, просто вещи. А у нас с женой округляются глаза, когда теща с улыбочкой достает из сумки здоровенную пару спиц, ножницы и несколько мотков ниток! И говорит такая: «Ну, не умею я без дела сидеть — я в самолете вязать буду!» Таможенники долго улыбались, глядя, как мы с женой на пару уговариваем мамулю сдать рукоделие в камеру хранения. В итоге носки она мне в отпуске все же связала — основной-то набор ниток и спиц у нее в багаже был!
Вот да, люди старшего поколения реально не могут сидеть без дела... У меня мама если ничего не делает, ей прям тошно! В самолете, правда, она обычно спит.
А у меня однажды на досмотре отобрали маникюрный дорожный набор - сказали, что не положено. А сдавать в багаж уже поздно было. Обидненько
В некоторых аэропортах есть собаки эмоциональной поддержки, которых пассажиры могут гладить, чтобы снять тревогу перед полетом
- Летела к брату на свадьбу: ручная кладь, сумочка малехонькая. Что мне нужно? Одежка да косметичка. Стою спокойно на досмотре багажа, ботиночки в ручках держу. Тут к даме, которая у монитора, подходят двое и начинают вопросы мне задавать, мол, куда едете, чего везете, что у вас там за металлические продолговатые штуки в сумке? А я так растерялась, что честно сказала: «Понятия не имею!» Открываю сумку, а там лежит комбинезон, расшитый металлическими бусинами, которые так смутили сотрудников аэропорта. А я вообще про это забыла! Забавно было.
А я пищу на детекторе в аэропорту,эндопротез.Начинают меня щупать,я прошу, чтобы щупала женщина,а меня не слушают,щупает дядька
- Дело было в аэропорту Екатеринбурга. Проходим досмотр на рейс до Москвы. Когда уже подходили к рамке, я вспоминаю, что не снял часы. Снимаю и кладу в лоток поверх вещей. После досмотра, беседуя с женой, надеваю ремень, беру рюкзак, и мы выходим в зал. Через 10 минут обнаруживаю отсутствие часов, бегу назад, там мне показывают несколько часов на выбор, но моих нет! А это был подарок от коллектива — очень жалко! Работники аэропорта меня заверили, что ничего страшного, найдутся. Мы улетели. Через несколько дней возвращаемся в Екатеринбург. В зале прибытия ждем чемоданы. Тут жена говорит: «Смотри, окошко выдачи забытых вещей. Может, кто-то нашел и сдал твои часы?» Я говорю, мол, вряд ли, но сходи, посмотри. Через какое-то время жена машет мне рукой. Я беру чемоданы — и к ней. Служащая аэропорта показывает мои часы! Заполнили бумаги, и я их забрал. Мы уже ни на что не надеялись! Спасибо всем людям, кто помог мне в этой ситуации!
Честных людей вокруг очень много! Мне самой многое возвращали. я сама многое возвращала... Больше всего переживала за золотое кольцо, которое зимой посеяла. Но через день на подъезде появилось объявление, мол, найдено колечко. Я его описала, и мне вернули! Видимо, снимала перчатку, и оно слетело. Я тогда была студенткой, отблагодарила большой шоколадкой
Сразу видно: сибиряк отдыхать летит!
- Аэропорт Стамбула. Девушка на паспортном контроле берет мой паспорт, улыбается и говорит, что я очень красивая. Потом опускает глаза в паспорт, спрашивает мой возраст и кричит своей коллеге: «Посмотри, посмотри, ей 57 лет!» Конечно, смотрит не только коллега: смотрят, улыбаются и делают комплименты все в очереди и работники из других кабинок. Это была моя минута славы!
Ага. Весь аэропорт пришел посмотреть на эту красотку, все ахнули и восхитились🤣Кажется, дама просто фантазерка🤣🤣🤣
- Моя мама в 1985 чуть не пропустила рейс из Москвы на Нижнекамск. Пассажиры долго ждали объявления — электронных табло тогда еще не было. Пошли разбираться в справочное бюро. Девушка в окошке им такая:
— Ваш рейс уже на посадке. Надо было слушать, я объявляла!
— Не было объявления! Был объявлен только Нефтекамск!
— Да какая разница?!
Да действительно... На самолет мама успела.
Красноярск и Краснодар, Владивосток и Владикавказ - какая разница, да? На одной из работ шеф попросил секретаршу купить ему билеты в Новгород, она купила в Нижний, а он имел в виду Великий (потому что если говорят Новгород, то это именно про Великий). не улетел вовремя, в общем
- Летела одна с детьми. На проверке при вылете из Ларнаки стала «звенеть». Сняла с себя все, что можно, меня осмотрели — опять рамка звенит. Повели меня в комнату досмотра, начали сканировать датчиком... В общем, девочки, звенели косточки от бюстгальтера! До сих пор смешно вспоминать.
У меня пуговица на кардигане звенели, как потом выяснилось. Тоже личный досмотр был. Каждую вещь по отдельности сканером проверяли.
«Купил в Тюмени забавную футболку. Однажды в аэропорту Конго встретил парнишку в футболке с точно таким же рисунком, только я из Сибири, а он из Канады!»
У меня фотка была из одного ресторанчика - кошка несется за мышью, и подпись "fast food".
Нет, мы там просто мимо проходили.
- Как-то муж должен был лететь из Лондона домой. Вылет завтра. Вечер, я в магазине покупаю продукты, звонит муж: «Ты, представляешь? Я приехал в Хитроу, а вылет завтра! А я последние фунты отдал таксисту. Что мне теперь, сутки просто так в аэропорту сидеть?» Я как настоящая заботливая жена позвонила в представительство авиакомпании, в аэропорт, и непонятно как уговорила их посадить мужа на ближайший самолет! Он улетел на сутки раньше, не доплатив ни копейки.
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет
Билет поменяет английский на нужный ему самолет...
- Летим с друзьями отдыхать. На досмотре у нас находят в чемодане жестяную банку. Спрашивают, мол, что это? Говорим:
— Консервы, килька в томате.
— Зачем? Вы же отдыхать летите, там все есть.
— Понимаете, у нас такая традиция: в чужой стране середину отдыха всегда своей едой отмечаем — скучаем по дому!
На нас так посмотрели!..
- Летела в командировку. При входе в аэропорт ставлю сумку на ленту досмотра, а мне говорят: «У вас там что, собака?» Но моя собака точно дома! Монитор ко мне поворачивают — и я тоже вижу там пса. Все из сумки вытряхиваю — ну, нет собаки! Там ничего, кроме вещей, обуви, средств личной гигиены вообще нет. Немая сцена! Оказалось, это просто вещи так лежали, что казалось, будто в сумке собака свернулась и сидит.
В чебоксарском аэропорту усилена служба безопасности
- Пришлось в отпуск взять с собой собачку. Возвращаемся домой, вылет из Шереметьево. Я никуда не спешила ровно до того момента, пока не поняла, что стою на Белорусском вокзале в ожидании аэроэкспресса, а он отходит от Савеловского. Разобралась, примчалась в аэропорт. Там я еле успела забрать посадочный талон, сдать чемодан и оплатить проезд своего барбоса, потом рванула к выходу на посадку. А очередь в зал вылета огромная, и над головой звучит «заканчивается посадка на рейс такой-то» (мой). Взмолилась уже: «Пустите меня, я домой хочу!» Пассажиры посторонились, я протянула документы и посадочный, на что контролер металлическим голосом выдала: «Ваш выход далеко, не успеете». В жизни своей никогда так не бегала! Представляю вид со стороны: тетка с йорком под мышкой несется по терминалу с воплями: «Пропустите!» Примчалась взмыленная к выходу, а там очень приятная девушка встречает нас словами: «А вот и наш малыш с мамой. Мы вас ждем, проходите скорее!» Бедный мой собакен от гонки так впечатлился, что весь полет проспал беспробудно.
- Лохматый 2005 год, едем с мужем в свадебное путешествие — пакетный тур в Испанию, первая совместная заграничная поездка. Приезжаем в аэропорт за 4 часа до вылета. Неспешно кушаем в кафе, шопимся в дьюти-фри и вдруг слышим — объявляют наши фамилии. Бежим, ищем наш гейт, а он самый дальний. Перед нами уезжает автобус. Занавес. У стойки выдачи багажа назад знакомимся с еще одной опоздавшей парой. Судорожно по разным аэропортами ищем билеты, в итоге удается улететь только через несколько дней. На отдыхе на первой же прогулке встречаем — тадам! — ту самую пару, опоздавшую с нами на рейс!
- Летели на Кипр с дочкой семи лет и с мамой. На досмотре:
— У ребенка в рюкзачке какой-то подозрительный предмет!
— Вы ошибаетесь.
— Откройте рюкзак!
И достает из него огромные, сантиметров 20 в длину, портняжные ножницы!
Дочурка пожала плечами:
— На всякий случай взяла.
Как намекнуть, что вы в аэропорту, без слов? Легко!
В поездку всегда с собой беру еду - вареные яйца, котлеты, огурец, помидор. Или бутерброды, или домашняя шаурма.
- Была в командировке в другой стране. Пришлось остаться еще на пару дней, из-за чего поссорилась с парнем. Расстались. Но переживать некогда было, так как моя работа теперь единственная, кто меня кормит. Так углубилась в трудовые процессы, что даже забыла о расставании. Когда в аэропорту вышла в зал, то увидела толпу своих друзей, шарики, огромный плакат с фразой «Прости меня!» и своего парня, стоящего на коленях с колечком в руке. Простила и сказала «Да!»
Парень странненький, конечно: устраивать истерики из-за затянувшейся командировки? А потом скажет, что надо дома сидеть, зачем тебе друзья, работа и все такое? Ну, нет. Зачем в это ввязываться?
- Летели с отцом из Анапы, прихватили с собой арбуз. Положила его в сумку. На контроле в Анапе вопросов не возникло, а вот в столице...
— Что везем?
— Арбуз.
— Точно?
— Куда ж точнее?
Промурыжили минут 15. Открыли сумку, посмотрели, чуть не куснули этот арбуз, отпустили. Долетела я до дома, сажусь в такси, водитель помогает сумку дотащить от терминала до машины и молвит:
— У вас там по весу арбузы, что ль?
— Вы не поверите...
- Решила я мужа из командировки в аэропорту встретить. Захожу в зал, а там, сплошь угрюмые люди стоят, ждут. И тут все начинают головой вертеть, принюхиваться, хихикать. А я краснею, потому что на меня все косятся. Еще бы! Ведь у меня в руках огромная корзинка с мужским букетом из колбас, сыров, чипсов, от которой пахнет всеми этими излишествами очень сильно. Мужу понравилась такая встреча!
А чё они там все угрюмые были? Тема не раскрыта!
Мертового ррдичп встречали, что ли, на том же самолёте? Знаете, бывает иногда, спецтранспортировка тела.
«Я всегда встречаю родственников, прилетающих в Тбилиси, тематическими плакатами»
- Училась в универе, ехала на зимние каникулы к родителям в Норильск. Сначала на поезде до столицы, оттуда на самолете. В Норильске метель, пурга, аэропорт закрыт. Ну, бывает. Вылет откладывается сначала на 4 часа, потом еще на 4. Я посидела, книжку почитала, бутерброд съела. Скучно. Смотрю, справа молодежь кучкуется, пересела к ним поближе. Там компашка человек 6, танцевальный коллектив, и они играют в «Крокодила». Ну, я переборола стеснение и говорю: «Можно с вами?» Они, мол, конечно! Потом играли в «города», в «испорченный телефон», еще во что-то. Рейс откладывали снова и снова, но нам было весело, поэтому мы не заметили, что вылетели в итоге почти через сутки. С двумя девчонками из той компании я до сих пор поддерживаю связь, хоть и прошло больше 20 лет.
Комментарии
Вот эти люди, которые приезжают в аэропорт на сутки раньше/позже, не в тот аэропорт, не на тот вокзал - как они с обычной жизнью справляются?
Уходят за хлебом, а попадают в аптеку? Едут на работу, но оказываются на автовокзале?