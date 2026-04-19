18 душевных историй о подарках, которые запомнились лучше любого праздника

19.04.2026
Дарить незабываемые подарки — это талант. Тяжелая 16-килограммовая гиря может стать символом верной дружбы, а душевная песня по радио — маленькой, но запоминающейся радостью. Мы собрали трогательные и забавные зарисовки о презентах, которые годами хранят тепло человеческих рук и напоминают о самом важном. От этих простых историй на душе сразу становится теплее, ведь за каждым нелепым кактусом или ящиком плавленого сырка может скрываться памятный курьез.

  • Был у меня в детстве хороший друг. Он подарил мне на день рождения в пятом классе кактус — симпатичный такой, с иголками-снежинками. Я тогда как раз переехал на другой конец города — так и разбежались, к сожалению... Было это в 1978 году. Я окончил школу 42 года назад, а этот кактус жив и здоров до сих пор! Он пережил несколько переездов, в том числе через океан 30 лет назад, и очень хорошо себя чувствует.
    Валера Королев, если ты это вдруг читаешь, то знай, что этот кактус мне о тебе напоминает все эти годы!
Marina
1 час назад

На венчание нам с мужем подарили букет роз. Он стоял несколько лет. Ни лепестка не опало.. но со временем стал совсем неживой.мы выкинули, и развелись вскоре

  • Меня на день рождения друзья одарили гирей на 16 кг. Отмечали у друга на квартире, потом я собирался на каток, на ночное катание. Пошли кататься мы с девушкой вдвоем. Я с этой гирей (ну, и с сумкой с коньками, моими и девушки, естественно!) шел сначала до метро километра полтора. Потом от метро до катка километра два. Потом от катка, утром уже, до метро обратно. Затем девушку до дома проводил — 2 км, обратно до метро — еще 2 км, потом до дома от своей станции метро — смешные 500 метров, на фоне остального забега просто чепуха.
    Мы уже давно женаты, дети завелись, кот. С друзьями встречаемся, хоть и не так часто, как хотелось бы. Гиря так и стоит, иногда тягаю, когда находит желание. Там еще даже надпись поздравительная осталась, хоть и стерлась немного!
Marina
27 минут назад

А с детьми не пробовали. Одного в одной руке, второго в другой. И по шпалам, и по шпалам. 16 кг фигней потом покажется так держать.

  • Был у меня начальник, Коля. Он запал на Машу, стал хвост распускать, решил сделать ей серьезный подарок. Через пару дней Маша нам рассказывает: «Он мне все уши прожужжал! Я ждала чего угодно: прыжок с парашютом, свидание на крыше. А он приволок микроволновку! Он бы еще фаянсовый трон додумался мне поменять!» Коля нам объяснял свой выбор так: «Подарил микроволновку, чтобы она поняла, что я не просто так к ней подкатываю, а с серьезными намерениями и планами!» Они до сих пор женаты, трое детей.
Enn Meow
3 часа назад

Даже не знаю, двоякое чувство. Вроде, подарок отличный, практичный. Конечно, не очень хорошо, что он там этот подарок заранее расхваливал. А с другой стороны - в конфетно-букетный период хочется романтики все-таки

«Мой дед — очень запасливый человек. Ему сейчас 80 лет. На новоселье он подарил мне новый пылесос. Не могу не похвастаться!»

Олег Измалков
1 час назад

Очень хорошая вещь. Им можно стены и потолки белить. Там крышечка на банку есть. Современные пылесосы такой функцией не обладают.

  • А меня однажды двоюродная сестра поздравила по радио! Мы жили в поселке, что рядом с городом, а они в городе. Мой день рождения выпал на будничный день, гостей планировали собрать в субботу. Вот сидим вечером у радиоприемника (телевизор, вроде, у нас тогда перегорел, ждали телемастера), слушаем радио. Слышим знакомый голос — это сестра поздравляет меня с днем рождения и заказывает для меня песню Шер. И теперь, когда звучит песня «Believe», я всегда вспоминаю тот далекий год. Почти 30 лет прошло, а я помню почти все, до мелочей!
    Эльвира, если читаешь это, привет! Еще раз спасибо за поздравление!
  • Мне однажды мой мужчина подарил на какой-то праздник чемоданчик с инструментами. Мы были на грани разрыва, и этот чемодан стал последней каплей. Прошло почти 30 лет. Тот подарок до сих пор со мной — удобная в хозяйстве штука оказалась! И каждый раз, когда мне нужна какая-то отвертка или молоток, я лезу в этот чемоданчик и смеюсь, что это был лучший подарок в моей жизни.
belochka_2000

«Дедушка супруги написал картину в подарок нам на годовщину⁠⁠. Мы — фанаты странных котов. Просто хвастаюсь!»

  • Поругались с мужем так, что чуть не разбежались. И вот припер он на 8 Марта сковородку, мол, подарок! Я буркнула «спасибо» и убрала в шкаф — лучше б ничего не дарил! Через неделю решила выставить ее на продажу. Достала, открыла крышку, а под ней лежит бархатный футляр с дорогущими часами. Мужа, конечно, расцеловала, сковородку продавать передумала. Все-таки он романтик у меня!
  • Мне парни из тренажерного зала на 34-летие подарили 34 килограмма филе индейки, а девочки — 34 килограмма овощей и фруктов. Мне уже 40, а я до сих пор с теплотой вспоминаю эти подарки! А лучше всего помню, как я варила, жарила, тушила, парила, запекала это мясо и эти овощи и вакуумировала — с моим тогдашним холодильником в съемной квартире было проще сохранять готовые блюда, чем сырое мясо. Питалась я этой вкусной и здоровой пищей около трех месяцев. Удобно было брать готовые блюда на работу и разогревать их. Хорошо, что вакууматор был и много пакетов.
Таня Ра
4 часа назад

Готовые блюда даже после вакуума можно хранить 10-15 суток. Откуда три месяца?

«У меня самая лучшая девушка!⁠⁠ Подарила мне на день рождения вот эту тачку»

  • За мной начал ухаживать парень. На первой же встрече он спросил, какой хороший подарок он мог бы мне подарить. Я отшутилась. А после встречи пошла в магазин и влюбилась в шубу! Скидываю ему фотку, говорю, мол, вот нормальный подарок, а он мне: «Принято». На следующий день привез мне эту шубу под окно, до сих пор она меня радует!
ksu_snova_ksu
  • А мне мой будущий муж подарил дверь и букет из вяленых ершей. И тогда я поняла, что вот за этого человека я выйду замуж!
  • Муж как-то другу обмолвился на посиделках, что мечтает о собаке породы малинуа. Они вместе посмотрели видео, повосхищались... И что вы думаете? В день рождения мужа нам принесли месячного малинуа! Мы размякли, оставили, конечно.
    Первые 3-4 месяца было очень тяжело. Про бессонные ночи я вообще молчу! Муж даже хотел вернуть щенка, но я отстояла. В итоге все хорошо, пес прекрасен, обожаем его оба. Но про траты, которые мы не планировали вообще, мне знаков написать не хватит. Сейчас уже все устаканилось, но я до сих пор не понимаю, как можно додуматься подарить собаку?
Larisa
8 часов назад

Дарить животных вообще не стоит. Особенно детям дошкольного возраста.
В знаменитом "Приюте мелкашей" для маленьких собак половина - выброшенные надоевшие живые игрушки, среди которых немало покалеченных детьми в процессе "игр".

  • О лучших подарках в моей жизни. Мне было лет 5 или 6. В магазине я увидела красивое издание «Большая книга загадок и головоломок». Просить не решилась — финансовое положение у нас тогда было не очень хорошее. Вечером мама выспросила, почему я расстроенная, узнала про книгу, и на следующий день меня ждал сюрприз. Я с этой книгой лет до 10 не расставалась!
    В 9 лет я попросила на Новый год первую часть «Гарри Поттера». По телевизору рекламу крутили, и было очень интересно узнать, о чем же книга. Утром 1 января я обнаружила под елкой все четыре вышедшие на тот момент части. Счастью моему не было предела! И оторвать меня от книг в те каникулы не смог никто.
  • После нескольких лет отношений, которые закончились не свадьбой, а вполне мирным расставанием, мой бывший молодой человек передал через друга для меня пакет с деньгами, чтобы я «купила себе квартиру, хотя бы небольшую». Мне хватило тогда на двушку площадью 58 квадратов. Этого мужчины уже давно нет в моем поле зрения, у нас у каждого своя жизнь, но тогда, в 28 лет, этот подарок был мощным стартом. Своя квартира без ипотеки!
sahar_888_sahar
Беззаботная Эльфа
56 минут назад

Всем бы таких бывших!)))
А то, в основном, детей оставляют.) Это, конечно, лучшее. 💝 Но, если б ещё квартира в придачу... 😇

«Невестка подарила кружку на Новый год. Начальник обиделся»

  • Лет 35 назад с едой был напряг, а мне очень нравился сырок «Омичка». Так вот, мой парень где-то надыбал для меня ящик «Омички». В нем было 50 баночек! Я наелась на всю жизнь.
dudukalova19
  • В начале отношений с мужем мы были студентами, жили в общежитии, оба из небогатых семей. Мы только начали встречаться, и на 8 Марта он подарил мне цветы и коробку «Раффаэлло» — тогда они стоили ровно половину его стипендии. А через пару недель на мой день рождения он на всю стипендию купил мне большую мягкую игрушку. «Раффаэлло» я не любила, и игрушка меня тоже не впечатлила, но его готовность отдать все, чтобы порадовать меня, заинтриговала. За 20 лет подарки были разные, в том числе и дорогие, но эти два — незабываемые!
expl_uae
  • Мне парень пару раз цветы и украшения подарил, осознал, что я не люблю бесполезные подарки, и теперь дарит только нужные вещи. На 8 Марта в этом году был кусок соленой красной рыбы. К нему были мои любимые конфеты и на всякий случай тюльпаны. А год назад он подарил мне кухонный гарнитур, например. Электросамокат презентовал на годовщину совместной жизни — 7 лет в этом году. Я счастлива!
KRYPER
2 часа назад

Полезные и нужные вещи я могу купить сама, и вообще что это за подарок, якобы мне, но пользуются все? Ни-ха-чу. Цветы только в горшках или ювелирка, очень люблю серебро ;)

«У меня день рождения. Я попросил всех окружающих мне ничего не дарить, но сын заказал мне доставкой букет. И это было внезапно и офигенно!»

  • Мне муж много чего дарил. Но больше всего запомнился простой маленький букетик незамысловатых цветочков, типа маргариток и ромашек, который он купил рано утром у бабушки на остановке, когда ехал ко мне с ночной смены. Почему-то именно его я считаю одним из самых ценных подарков!
  • А мне однажды мужчина подарил 6 мешков цемента. Странный подарок, но у меня тогда был ремонт, и обходился он намного дороже, чем я изначально рассчитывала. Тот цемент оказался очень в тему!
blablaktar

«Кто-то мечтает получить машину в подарок на 18-летие... Но вот он, подарок на века!»

  • Я подарила себе на 55 лет (муж оплатил) полет на воздушном шаре в Памуккале. Это было восхитительно! Рассвет своего нового года жизни я встречала на высоте 1,5 км! Всходило солнце — как будто только для меня! Муж вырывался, но куда ж он из моих нежных объятий денется с шара? Дарите себе эмоции! У меня в планах параплан и дайвинг.

Ольга Орел
2 часа назад

На 18 лет (35 лет назад) папа подарил мне букет из красных 18ти тюльпанов. Красный огромный шар.
Папы нет уже три года.
Прочитала про Олину кружку и почему-то вспомнила.

Michel Tögenvaag (Banšařakşa)
2 часа назад

Параплан и дайвинг - это не совместная прогулка на шаре. Я бы отказался из-за техники собственной безопасности в 55 лет

