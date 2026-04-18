Возможно, это и правда раритет. Но жить в этом... благодарю покорно! )))
18 находок с историей, которые люди случайно откопали на барахолках и в уютных старых домах
Иногда мы совершенно случайно становимся владельцами удивительных вещей. Кого-то ждет приятный сюрприз на прогулке, кого-то — во время ремонта, а кому-то диковинка буквально сама падает в руки. Причем, те, над кем многие смеялись при покупке старого дома, потом могут оказаться в выигрыше. Ну а некоторым счастливым владельцам таких вещей даже понадобилось разъяснение в стиле «что это за штука?» Хорошо, что им пришли на помощь близкие люди и даже посторонние пользователи.
«Не очень-то понял, что я сейчас нашел. Вроде бы это большая редкость»
«Предыдущие домовладельцы обнаружили ипотечный договор от 1889 года»
- Мы купили наш дом три года назад и знали, что с момента постройки в нем жили множество семей. В документах указано, что он был построен в 1890 году. В общем, предыдущий владелец заехал на днях и привез вот эту маленькую жемчужину. Похоже, это первоначальный ипотечный договор 1889 года на сумму 150 долларов. Он был погашен за 4 года.
Гугл дал инфляцию в 35 раз за эти 137 лет. То есть это всего 5250 долларов ипотеки в нонешних ценах. Немного, учитывая что идет речь о доме. Или же пересчет более сложен, учитывая другой исторический индекс изменения стоимости недвижимости, или же первые владельцы действительно немного заняли, ибо наличные у них в целом имелись. А сейчас, что они делают в наши дни? Хм. Как сказал один известный писатель примерно в те же годы- " они бы пекли бублики на том свете. Но кто их там у них купит?"
«На одном конце этого старинного украшения есть бирка с надписью „Monet“. А застежки нет. Даже не знаю, что это и как его полагается носить»
- Это колье. Его нужно обернуть вокруг шеи и завязать модным узлом.
«Вот что мне попалось в антикварном магазине в сундуке со старой одеждой»
Вот это новогодний подарок!
- Перед Новым годом я нашла старинную ванну — кто-то аккуратно выставил ее рядом с соседним домом. Это настоящая красота на ножках: глубокая, длинная, с характером. Буквально на днях я говорила, как скучаю по ванне, и вдруг вижу ее, будто она всегда ждала меня именно здесь. Настоящий антиквариат с историей.
«Ужинаю на Пасху у бабушки с дедушкой и вдруг вижу ее. Серебро 925 пробы, размером с обычную вилку. Что это такое?»
- Это же специальная вилка для подачи печеного картофеля. С обычной вилки горячая картошка просто соскользнет, а эта гораздо лучше ее зацепит.
Старая мебель таит в себе много секретов
- Занимаюсь перетяжкой мебели. Принесли кресло: не антиквариат, но и не новое. Снимаю старую ткань, а оттуда вдруг выпало золотое кольцо — на вид дорогущее и с большими камнями. Застряло в складках. Решила отдать его хозяйке кресла. Так она удивилась и сказала, что это не ее, скорее всего, предыдущих хозяев. Кресло было куплено с рук.
«Купил дом, а в нем были прикроватные тумбочки, сделанные на заказ. Ну и для чего эта штука в форме чаши?»
Пользователи, которые обсуждали это фото, выдвинули много версий. Один из читателей предположил, что это — чаша для украшений, и в таком углублении ночью могло храниться обручальное кольцо. Хозяева могли снимать кольца перед сном и надевать их утром, не тратя времени на поиски по всей тумбочке или под ней.
«Я купил фотоаппарат в комиссионном магазине и обнаружил пленку внутри. Отдал ее на проявку, и вот что было на ней»
- Похоже, это фотографии из 80-х, хотя мои родители говорят, что, возможно, их сделали даже раньше. Мне удалось выяснить, что это кадры из Франции.
«Мой папа думал, что купил детский стульчик. А это не стул. У него на спинке есть крючки, а внизу — резиновые ножки для устойчивости»
- Это настенный умывальник для бритья, только без зеркала, полочки и кувшина.
«Увидел их у друга, но постеснялся спросить, для чего они нужны. Есть какие-нибудь идеи?»
- Думаю, это изящные шпажки для фондю или для сервировки блюд, чтобы вам не приходилось пачкать пальцы.
Вот вам и маленькая коробочка!
- Купили мы старый дом. Местные говорили, его строили купцы под дачу. И вдруг сын говорит: «Я клад нашел». Думаю, шутит. А он улыбается и протягивает старинную жестяную коробочку. У меня сердце — скок. Вдруг там золото! Открываю коробку, а в ней плотно-плотно куча бумажных денег. Увы, эти купюры особой ценности не представляют, я узнавала. Оставили себе на память и знакомым немного раздарили.
«Сюрприз в нашей прихожей»
Эти арочные окна, которые хорошо бы восстановить, нам уже показывали. Именно они могли бы стать изюминкой дома.))
- Начинайте копить на реставрацию и заодно выясните, что скрывается в других стенах. Поверьте, оно того стоит!
Пожалуй, раньше действительно делали технику на века
Нет,не на века,срок службы конденсатора, электролитического, с среднем,30 лет,смотря какой производитель,я собираю радиоприемники,50 лет где то каждому, Панасоники,так сразу же меняю все конденсаторы.
- Я работаю в сети магазинов бытовой техники. Сейчас у нас проходит акция «Утилизация». Как же мы удивились, когда один мужичок в преклонном возрасте принес этого зверя. Но еще больше изумления было, когда мы узнали, что он работает. Это телевизионный приемник черно-белого изображения «Весна-3», их выпускали с начала 1964 года.
«Сходил я на выставку антиквариата. Из интересного — вот такой замок. Открыть его пока ни у кого не вышло»
Подвал, в котором был спрятан настоящий клад
- Был у нас деревенский дом. Стоял он на фундаменте из валунов. Потом моя любимая матушка продала его своей сотруднице, ибо гонять на дачу уже было накладно. Так сын покупательницы полез с отцом в подвал дома, сунул руку между валунов и вытащил оттуда крупный сверток из мешковины, пропитанный воском. А там были старинные монеты — и не только медяки, а еще золотые и серебряные. На вырученную с их продажи сумму та семья купила квартиру, машину и участок с хорошим новым домом.
«Чудесный раритет принесли в мастерскую для замены линз. Мы полчаса разглядывали эту диковину»
Помню, я примеряла в детстве пенсне, в гостях. Очень интересно было, как оно держится на носу. Почему сейчас такое не делают?
Когда «старые тазики» оказались винтажной люстрой
У родителей была такая, жёлтая. Она на специальном толстенном шнуре была типа гофры, и за ручку регулировалась по высоте.
Потом эта ручка выломалась(
- Купили мы с супругом старенький дом. Прежние хозяева оставили все как есть: мебель, вещи, даже запасы еды. На придомовой территории когда-то жили собаки, и в их будках мы нашли две странные половинки чего-то большого и пластикового. «Ну, тазики и тазики», — подумали мы.
Но что-то в них было странное: пластик качественный, формы изящные. Рука не поднялась выбросить, поэтому мы их помыли и отправили в гараж — авось пригодятся. Шло время. Однажды я наткнулась на объявление о продаже винтажной люстры Meblo. И тут меня осенило: эти «тазики» — точь-в-точь как части плафона этой люстры!
Советую прочитать про люстру в оригинале — шикарная история с картинками, аж самой такую люстру захотелось. И такого рукастого Кума. :)
- Цены на европейских аукционах поразили нас и, осознав каким сокровищем мы обладаем, мы решили ее восстановить. И люстра, которая когда-то была миской для собак, засияла у нас дома, как новая. Светит мягким молочным светом, фото не передает этого теплого матового сияния.
Ну а вам когда-нибудь в руки попадали такие диковинки? Ну или хотя бы вещи, которые вы рассматривали с разных сторон и думали: «Что ты вообще такое?» Расскажите об этом в комментариях к нашей статье.
