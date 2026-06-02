Когда-то в детстве мы торопились в магазин с авоськой и надеждой купить что-нибудь вкусное, а потом бережно несли упаковки с молоком и грызли корочку у теплого хлеба. Ну а наши родители записывались в очередь на телевизор или мягкий диван, которая порой растягивалась на несколько месяцев. Ощущение, что за несколько десятилетий изменилось почти все: ассортимент, привычки покупателей и даже сам процесс покупок. Но некоторые моменты по-прежнему вызывают улыбку и приятную ностальгию.

Если раньше мы внимательно следили за стрелочкой на весах и действиями продавца, то теперь можем взвесить продукты сами. Но порой у нас тоже остаются вопросы

AI-generated image Bisquit только что А объясните, пожалуйста, кто знает: у вас весы сами распознают товар, на котором нет маркировки? То есть реально вот так, как на картинке, положить пакет с яблоками на весы и на экране появятся название и стоимость?

Спрашиваю, потому что у нас нужно на экране сначала нажать на иконку с фруктами, потом найти яблоки, нажать — и тогда появятся название и цена. Ответить

В детстве появление чего-то новенького в магазинах практически всегда было праздником

Год 1988, небывалое событие — в наш овощной магазин завезли бананы. Я взяла у мамы денег и побежала туда, мне же их никогда пробовать не доводилось. Очередь такая, что не протолкнуться, и прямо передо мной бананы закончились. Расстраиваюсь, но вдруг продавщица говорит: «Вот еще один ящик остался». Я становлюсь счастливым ребенком с бананами. Правда, они оказались зелеными и безвкусными. © Pikabu

А вот задержки с расчетами у кассы, кажется, никуда не исчезли. Только теперь выглядят немного по-другому

AI-generated image Влад Ива только что Лучше б помог мелочь в её сумке искать Ответить

Сейчас сложно представить, что сдачу могут выдать конфетами

В хлебном появилась новая продавщица, которая вместо двух копеек сдачи давала детям квадратную ириску «Кис-кис». Некоторое время это проходило. Но в один из выходных папа был дома и решил проверить сдачу. На мою демонстрацию ириски он задал вполне резонный вопрос: «Зачем ты ее купил?» Пришлось признаться, что я получил ее на сдачу, и отдать еще штук 15-20 ирисок из карманов. Папа забрал мои запасы и ушел. Когда вернулся, сказал, что ириски на сдачу больше давать не будут. И правда, в этом магазине больше никогда не давали сдачу конфетами. Иногда, когда я уже был постарше, вместо копеек предлагали спички. Но там все честно: одна копейка — один коробок. © DedX5 / Pikabu

Покупка мебели раньше была целым событием. Часто в очередь на диван записывались, а потом брали тот, который привезли, не обращая особого внимания на цвет

Сейчас мы нередко ворчим, если у нас со двора разгружают товар для магазина, а раньше бежали бы к окнам и смотрели, что сегодня завезли

Вспомнила детство. Весь первый этаж нашего четырехэтажного дома занимал продовольственный магазин. Нам с верхнего этажа со стороны подъездов было видно, что привозили. Так вот, когда привозили колбасу, народ с центрального входа быстренько выстраивался в очередь. А у нас, жителей этого дома, была привилегия — нам перепадал сервелат. Кстати, в одном из отделов всегда стояли только банки с березовым соком и морская капуста. Мы и не знали тогда, что она такая полезная. gulnara.fatkhulina Bisquit только что Для меня салат из морской капусты — самый нелюбимый. Несмотря на то, что корейцы его делают по-своему, еще и мясом облагораживают. Бяк. Ответить

Раньше было как? Привезли красивые туфли — надо брать. А сейчас целая эпопея: примерить, сравнить цены, почитать отзывы на маркетплейсах

В нашем детстве и деревья были выше, и хлеб был вкуснее

Мы жили в деревне. В магазин утром приезжала грузовая машина и привозила хлеб на деревянных поддонах. Грузчик перекладывал его в замусоленных перчатках, он иногда даже падал на пол. Мы покупали его, несли в руках домой без пакета, еще и на пару детских площадок заходили с ним. И этот хлеб был самый вкусный, с хрустящей корочкой! diamond_bridal.by Патрикеевна только что У нас также, но без падения на пол и замусоленых рук.. Знаю, потому что всегда в очереди ждали, когда привезут. Но ели также, а еще с тех самых пор помню настоящий грузинский лаваш!! Это было что-то!! Позже, под видом лаваша что только не продавали! Сейчас уже почти любую еду можно купить..и это радует! Ответить

Если раньше мы спокойно стояли в длиннющей очереди, то теперь ни на секунду не хотим задерживаться у кассы

AI-generated image Bisquit только что Раньше не было такой скорости жизни, как сейчас. Ну и терпения сейчас поубавилось, наверное. Ответить

Современные дети вряд ли поймут, зачем нужно было стоять в очереди сначала к прилавку, а потом — еще и к кассе

Помню, как продавщица взвешивала что-то, например, колбасу и писала на бумажке, сколько с тебя денег. А ты шел в очередь на кассу и, как попугайчик, повторял эту сумму, чтобы не забыть. Касса могла быть одна на несколько отделов. В одном тебя ждала колбаса, а в другом — сыр. Я даже стал таскать с собой маленький блокнотик, чтобы не путаться. © Vas1912 / Pikabu Bisquit только что Я не помню такое. Кто-то помнит? Ответить

Рынки в последние годы невероятно изменились. Правда же?

AI-generated image Bisquit только что Оба вопроса считаю вопиюще нескромными. Продавец с покупателем может говорить только о погоде и своем товаре, всё. Ответить

Сейчас уже сложно представить, каким событием было каждое посещение магазина с компакт-дисками

Магазин «Подземка» когда-то стал для меня сокровищницей музыки. Это был первый и возможно единственный магазин, который поставил у себя ряд CD-проигрывателей с хорошими наушниками в условно разделенных кабинках. Можно было взять парочку понравившихся компакт-дисков и посидеть в уединении, послушать, что за сокровища там прятаны. Повторюсь, в нормальных наушниках, на хорошей громкости. Ну и рассмотреть обложку с вкладышем. mitia2d

Если раньше приходилось стараться, чтобы продавец обратил на нас внимание, то теперь иногда хочется, чтобы нам помогали поменьше

AI-generated image Bisquit только что А я отношусь спокойно к продавцам, которые постоянно что-то предлагают, тараторят — работа у них такая. ) Ответить

А вы делали покупки в кооперативных магазинах?

Году в 1986-м, прилетаю в отпуск с севера в Свердловск, первым делом еду в известный тогда кооперативный магазин за сосисками. Там красота — все есть, никаких очередей, только цены раза в 3 выше обычных. Набрал всякой еды, выхожу на улицу, достаю из пакета сосиску и ем на ходу. А пакеты прозрачные. И тут я обращаю внимание на косые взгляды прохожих на меня — мало того, что несет с собой кучу сосисок, еще и демонстративно ест их на улице. В общем, купил пару газет, упаковал в них продукты и поехал домой, чтобы накормить вкусняшками семью. © finnskij / Pikabu Bisquit только что Я не помню кооперативные продуктовые магазины, только магазины с одеждой. 😁 Ответить

В наши дни появилось куда больше видов и сортов продуктов, но проще от этого, кажется, не стало

AI-generated image Bisquit только что Стало проще. Появилось разное молоко, в том числе растительное, для аллергиков. Ну и вообще, разнообразие во всём — это же хорошо! ) Ответить

Некоторые покупатели знали, как довести до ума вещь, на которую другие махнули рукой

Мама увидела в магазине газовую плиту. Цена была рублей сто, но продавцы тихо говорили, что эта бракованная, ее вернули, плохо горит газ, а за двести есть новая, нормальная. Мой папа работал в газовой службе. Он пошел, посмотрел и понял, что там все можно починить. Купил, привел в рабочее состояние, и плита нас радовала лет тридцать. © Hrundellyabr / Pikabu Bisquit только что А сейчас в крупных магазинах можно купить с огромной скидкой товары, которые по каким-то причинам вернули в магазин. Забыла, как это называется. Среди них есть и ни разу не использованные. Ответить

Когда-то достать нужную книгу было весьма непросто, зато сейчас в книжных магазинах выбор такой, что глаза разбегаются. А еще там можно почитать и купить кофе

AI-generated image Ольга Курпякова только что Чтобы в 70-80-е купить хорошие книги, нужно было сдать макулатуру, килограммов 20, если не ошибаюсь за 1 книгу. Мой двоюродный брат умудрился собрать целую библиотеку иностранной литературы. Где он только не брал ненужные газеты, журналы, тетради и т.д. и т.п.! Ответить

Кажется, раньше не особо заморачивались с названиями магазинов

В моем детстве напротив нашего дома был большой магазин «Товары для женщин». Там было три отдела. В отделе «Ткани» продавали метражом марлю, ситец, вафлю, нитки, косые бейки. В «Хозтоварах» стояли тазы, ведра, швабры, метлы, галоши, шампуни, мыло. А еще был мой любимый отдел с посудой. Помню, лет в 8-9 я спросила у родителей, почему магазин так называется. Там же товары для всех. Мама сказала, что очереди туда только из женщин, поэтому так и назвали. А я реально до сих пор не понимаю, почему так. © FoxDetox / Pikabu Bisquit только что О названиях магазинов. Если побывать в «русском» районе большого города за границей, там такие фантастические вывески! 😁 Помню, когда жила в Корее, зашла в «русский» район Тондэмун. Первое, что увидела, название магазина одежды — «Элегантно хорошо». 😁 Ответить

Кое-какие торговые точки, увы, постепенно уходят в прошлое

AI-generated image Bisquit только что Помню, как бегала в такой киоск покупать папе газеты: «Советский спорт», «Известия», «Аргументы и факты» и «Комсомольскую правду». А на обратном пути — стакан газировки как награда. ) Ответить

