18 житейских историй о том, что счастье прячется совсем рядом и приходит незаметно
Бывает, мы годами бежим за идеалами: статусными должностями, «принцами» из кино или лайками в соцсетях. А потом замираем и понимаем, что счастье — это когда на коробке с пиццей тебе нарисовали обещанного котенка или когда кто-то заботливо укрыл тебя одеялом в поезде. Мы собрали 18 историй о людях, которые однажды просто огляделись и обнаружили, что все самое важное уже здесь.
- Работаю в цветочном. Забегает парень: «Мне 101 розу, самые красивые!» Собрала тяжеленный букет в нежном пудровом цвете. Вечером он возвращается понурый с этой же охапкой и протягивает мне. Спрашиваю: «Что-то не так?». Оказалось, его девушке букета мало, и она заявила, что в соцсетях на таком много лайков не соберешь, и просто выставила его за дверь. Парень стоял с этим «недостаточным» букетом и смотрел на меня такими глазами, что я просто заварила ему кофе. Через неделю мы сходили на ужин, и вскоре начали встречаться. Он оказался замечательным человеком, а та дама свое счастье просто променяла на охваты.
Такие случаи всё больше меня убеждают, что мир подчиняется только Богу, любовь, сострадание, милосердие правят миром, мы подчинены Божьим законам. Не зря говорил физик Б.Ефремов, ставшим известным после его смерти и возвращения к жизни, что Библия была продиктована Богом- об этом он узнал после смерти, как и о решении научной задачи своей лаборатории, создававшей крылатые ракеты.
- Сажусь в такси, весь в запаре, настроение на нуле, водитель встречает с улыбкой:
— Добро пожаловать на борт номер 902, рейс до улицы Трубецкая. Расчетное время полета 12 минут, пристегните ремни, мы отправляемся. Еда и напитки в стоимость тарифа не включены, свежая пресса в спинке сидения напротив вас.
...
Мы прибываем. Время в пути составило 11 минут. Температура за бортом минус один градус, вероятность дождя 80%. Вы можете оценить нашу работу в приложении. Спасибо, что выбирали наши авиалинии, всего доброго.
Такое настроение хорошее стало. Оставил на чай.
Доброта раскрывает сердца! То же самое делает музыка, запахи, красота природы и человека! Будьте прекрасными!!! ♥️
- Когда была беременна, особенно на последних месяцах, ну очень любила мылить мыло. Просто стояла и измыливала все мыло в пену, но нравилось мне одно единственное: «duru» с запахом зеленого чая. Мы тогда покупали все по акции и как можно дешевле. Сейчас те времена прошли, сыну год и восемь. Но однажды, пройдя мимо рядов бытового магазина, среди всех запахов я учуяла его! Воспоминания о беременности накатили с головой, я тут же взяла упаковку из четырех мыл и побежала домой. Вечером, купая сына, вижу его неистово требование дать ему вон то зелененькое мыло. Дала. Так целый час не могла вытащить его из ванны, он не расставался со своим кусочком и хотел его взять с собой в кроватку. Ну а я внимала этот аромат и не верила своему счастью. Теперь при виде этого мыла готова зачать еще одного.
- Я поменял работу. Оказывается, можно ровно в пять вечера собраться и уйти домой. Можно прогуляться от работы до дома всего за 15 минут быстрым шагом. А не тратить по часу в день в одну сторону в трафике. Даже на обед иногда можно сходить.
Оказалось, что спустя две недели без стресса за рулем машины меня не так просто выбесить. Раньше я вскипал и ругал всех водителей за доли секунды.
Я заметил, что теперь мне не нужно постоянно хотеть пять чашек кофе в день для того, чтобы наконец проснуться.
Сейчас можно забирать дочку из садика не последней в группе (а бывало, что и последней во всем садике), а почти на два часа раньше и проводить с ней время. А не с телефоном наперевес и с гудящей головой от навешанных на тебя задач.
Оказывается, сын уже в 8 классе, как время летит. У него уже прыщи и проблемы с девчонками. А ведь лет пять у меня было время только на диалог: «Уроки сделал?» — «Угу...»
Друзья говорят, что я идиот. Потому что моя зарплата стала в два раза меньше. А я думаю, зачем мне деньги, если я даже потратить их не мог. Я всегда был занят. Порадуйтесь за меня, что ли. Спасибо.
Умирая,люди сожалеют лишь об одном, слишком мало времени проводили со своими близкими!
- Я познакомился с красивой девочкой, мы часто гуляли, и я решил позвать ее к себе. Без намеков, просто на ужин, а готовлю я реально круто. Пришла она ко мне и сразу пошла не на кухню, чтобы мне помочь, а осматривать мебель. Когда я приготовил ужин и вышел к ней, понял, что влюбился по уши, потому что она починила всю мелочь в доме. А когда девушка попробовала мою стряпню, то и сама поняла, что это судьба. Вот теперь и живем вместе: она чинит, а я готовлю.
Бред какой-то, что и чем она могла отремонтировать?
И зачем в первый визит к малознакомому человеку?
- Этим утром я проснулся от того, что мой шестилетний сын зовет меня:
— Папа, папа!
— Да сынок, — ответил я.
— Я видел, как красная луна поднималась на горизонте моря (у нас из окна видно море примерно в километре от дома, дом находится на горе), и потихоньку эта луна начала ярко светить и желтеть и в конце превратился в солнце!
Я был в шоке от услышанного и еще был в восторге. Ну и я начал объяснять ему, что это не луна, а солнце. И когда просыпается, оно бывает красным. Он внимательно слушал и запоминал. Да, счастье в мелочах.
- Каждый день хожу на работу по одному и тому же маршруту. Начала встречать одну и ту же старушку, сидящую на скамейке. Всегда торопилась домой, проходила мимо, но однажды подошла и присела рядом. Настроение было таким грустным, что хотелось, чтобы хоть кто-то оказался рядом. У меня умерла мама... Хотелось поговорить, но эта женщина меня опередила с вопросом: «Не нужна ли помощь?» И я начала рассказывать, вспоминать эпизоды из детства и счастливые моменты жизни с мамой. Отца у меня нет, сестер и братьев тоже, а у нее умер муж, детей нет, и она очень по нему скучает. Так мы сидели до темноты, делились счастьем и горем. Теперь ходим друг к другу в гости. Я представляю, что она моя бабушка, а она, что я ее внучка.
- Еду с семьей в авто, рядом останавливается старенькая тойота-купе. Показываю ее жене, мол, смотри какая прикольная, фары поднимаются (при этом показываю кистями вверх-вниз). Тут смотрю — фары поднимаются, опускаются, поднимаются, опускаются. Водитель увидел, как я рассказываю-показываю и решил нам продемонстрировать. Полчаса ехал дальше и улыбался. Как мало надо все-таки для радости маленьким мальчикам. Маленький мальчик Ваня, 48 годиков.
- Началось все в том году. Знакомый позвал на Алтай, мы загорелись, стали изучать край — красивый. За пару месяцев позвонил и сказал, что не выйдет — мол, переругался с родней и нас не ждут. Посидели, погоревали, хотели сами по себе, но цена тура на одного кусалась.
В итоге жена предложила Санкт-Петербург. Ну Питер, так Питер. Собрались и полетели. Провели 10 офигенных дней. Вернулись обратно в нашу Приморскую глубинку и решили, что делать тут нечего. Посоветовались между собой и решили переехать. Короче, сегодня мы стали счастливыми обладателями квартиры в Московском районе и ровно через месяц, как дочь закончит школу, мы едем за новой жизнью в новый город. В общем, мы счастливы и в предвкушении!
- Заказали на ужин пиццу, в комментах от балды написал просьбу нарисовать котят на коробке (для сына). Ну и вот. Так здорово, что пиццу делают не только хорошие, но и очень творческие люди. Спасибо огромное за вкусный ужин и рисунки, от которых сын весь вечер не мог отойти.
- Было много отношений. Наикрутейшие мужики. Но сердце пустовало. Принца ждала! Принцем оказался лучший друг, невзрачный парень, с которым училась в параллели. Сейчас он настоящий джентельмен, успешный. Я никого так не любила, как люблю его! 14 февраля он сделал мне предложение!
- Были в кафешке. Долго не могли заказать блюдо для пятилетнего сына, ибо многие продукты ему нельзя. Наконец-то выбрали более-менее подходящие, предупредив официанта, что нельзя класть, и стали ждать заказ. И тут вышел шеф-повар, который стал расспрашивать нас, что можно сыну из продуктов, чтобы приготовить блюдо именно для него! В результате он приготовил сыну буженину, кабачково-картофельные оладьи с яйцом и пассированный в муке лук. Лук и мясо понравились ребенку больше всего. А еще шеф несколько раз подошел к сыну и спросил, нравится ли ему блюдо и, может, он хочет чего-то еще. Сын прям расцвел и попросил его сфотографироваться с собой.
- Я вот даже раньше и подумать не могла об этом. Е-мое, как же это кайфово — после трудового дня вечером в пятницу пить чай, сидя на диване на кухне после ремонта! Котейка сопит рядом, по телику старая комедия, посудомойка тихонько посуду домывает. И впереди еще два выходных. М-м-м.....Вот оно, счастье почти в 40.
- Встретила свою воспитательницу из садика. Воспоминания у меня о ней мутные, но только хорошие. Высокая женщина, крупноватая, под два метра, ухоженная, красивая, добрая. Воспитатель от бога. Так я ее помню.
И вот стоит она передо мной, маленькая, 160 см, может, стройная. Все такая же добрая и красивая. Я же вас двухметровой помню, говорю. Ну да, отвечает. И смеется. Узнала меня. Второй день улыбаюсь. Маргарита Дмитриевна, спасибо Вам.
- Долгим зимним вечером играл в мобильную стратегию. К нам в клан зашла девушка, в процессе знакомства выяснилось, что она живет в Греции, а я как раз копил деньги на весенний отпуск, но не знал, куда поехать. Перешли с ней на общение в личку, выспрашивал что да как там в Греции, куда сходить, что посмотреть. Через пару недель плотного общения перешли уже на личные темы, обменялись фотками. Через месяц общения мы перешли из текстового общения в голосовой и видео формат. В конце концов я приехал к ней в отпуск. Мы полюбили друг друга уже на этапе общения и понадобился всего один день вместе, чтобы это доказать. Расставались со слезами на глазах. Она собралась переезжать ко мне в Сибирь. «Из жаркой Греции? В Сибирь? Совсем с дубу рухнула!» — слышала она со всех сторон. Правда, наше воссоединение растянулось на 14 месяцев. Сейчас уже 3 года вместе, 17 ноября отметили 2 года супружества, растет дочь.
- Дело было пару лет назад. Командировка, еду из Москвы домой, начало ноября, плацкарт. Вечером заснула под простыней. Ночь, просыпаюсь, очень холодно, темно, одеяло где-то наверху, но лень вставать и искать. Заснула, но сон какой-то поверхностный, странный, вроде спишь, но холодно, некомфортно. Проснулась от того, что меня одеялом укрывает проводница. И как-то даже на душе тепло стало.
- Хочу поделиться радостным для меня событием. Мою разработку признали полезной моделью, теперь я маленький, но изобретатель! Осталось внедрить разработанное в жизнь. Порадуйтесь вместе со мной.
- Однажды друзья позвали меня на большую загородную тусовку с тайным умыслом свести с одним парнем, который меня вообще не интересовал. Зато на той тусовке меня покорил совсем другой парень, который тащил меня за руку в огород, чтобы срочно показать офигенного жука. Парень, который шутил так ловко, что я смеялась до слез. Парень, которого в компании считали немного странноватым, а для меня он оказался самым лучшим. И спустя 10 лет мы все так же можем разглядывать офигенных жуков и вместе смеяться до слез.
Настоящее счастье не требует фильтров и не всегда приносит «охваты», зато оно пахнет домом и звучит как мурлыканье кота в тихой квартире. А в какой мелочи вы сегодня нашли повод для улыбки? Может, это тоже был «офигенный жук» или просто вкусный чай? Поделитесь своими моментами в комментариях!
Комментарии
Про семью, решившую после десяти офигенных дней отпуска в Питере переехать туда с Дальнего Востока: главное - "не путай туризм с эмиграцией" )
Про "принца", которым стал бывший невзрачный однокашник: ну, логично же, был невзрачным и бедным - сидел во френдзоне, как стал успешным - так сразу "прынц"...