О! Я целевая аудитория такого бизнеса. Я бы свою псинку может и перевела на натуральный, но почитала и это так сложно, все правильно рассчитать, потом все эти печень почки накрошить...Короче, я бы вписалась, попробовала.
20 человек, которые увидели шанс там, где другие видят пустое место
Пока одни годами вынашивают идеальный бизнес-план и боятся прогореть, другие просто берут и продают необычные услуги или то, что другим кажется простым хламом. И ведь покупают! В этой подборке мы собрали истории людей, у которых коммерческая жилка пульсирует сильнее, чем пульс у бегуна. Для героев нашей статьи фраза «делать деньги из воздуха» — не метафора, а обычный вторник. Если вы думаете, что для стартапа нужны миллионы, истории героев — живое доказательство того, что находчивость важнее любого капитала.
- Купили с мужем холодильник. Он был завернут в пупырчатую пленку и сын, естественно, начал ее клянчить у нас. Дали мы ту пленку ему, а сами начали изучать новый холодильник. Примерно через час выхожу во двор, а мой сынишка возле детской площадки продает пленку детям! Прежде порезав ее на мелкие квадратики. Ради интереса я мешать не стала, к обеду Темка прибежал к нам и принес мороженое. © Карамель / VK
- Бывший, когда сваливал из нашей квартиры, с пафосом выдал: «Правильно мама говорит — даже твой чихуа и то бы больше по дому делал, хотя у него лапки! И готовить ты не умеешь, у тебя пес разнообразней питается, чем я!» И мне бы расстроиться, а я такая: «Стоп! А ведь это идея!» И замутила бизнес по доставке натурального корма привередливым питомцам. Знакомлюсь с хозяевами, изучая потребности и предпочтения питомца и раз в неделю привожу фасованное по порциям мясо, субпродукты и всякие добавочки, витаминчики и травки. Назвала «Четыре лапки».
- Знаю одного парня, который покупает фотографии спортсменов с их автографами, оформляет их в рамки и продает на онлайн-платформах. Казалось бы, любой может вставить снимок в рамку самостоятельно, но почему-то именно готовое оформление заметно повышает цену и делает лот привлекательнее для покупателей. © FabioFresh93 / Reddit
- Когда я путешествовал с рюкзаком по Австралии, в какой-то момент остался совсем без денег. Пришлось срочно искать подработку — так я устроился на три недели собирать камни на песчаных полях после выжигания. Деньги появились очень быстро — от полного нуля я внезапно перешёл к состоянию «готов к новым приключениям». Работа была простой: ходи и собирай камни. Но с нюансом — жара под 45 °C и дикая влажность. Несмотря на это, до сих пор вспоминаю то время с улыбкой. Отличный был опыт. © Rittersepp / Reddit
- В конце 70-х в моде были холщовые сумки с трафаретными портретами знаменитостей. Приятель моего брата, художник, сделал несколько трафаретов, а его мама шила сумки из картофельных мешков, на которые и наносили рисунки. Брат тогда даже ходил в техникум с сумкой с изображением ABBA, став чем-то вроде «рекламного агента»: все обращали внимание и спрашивали, где такую достать. © Руконожка Ай-Ай / ADME
А мы шили шапки спортивные с логотипом. Из трикотажного индийского нижнего белья.Голубые и белые.
- Сын учится в 7-м классе. Хороший, сообразительный ребенок. И вот я нашла у него в кармане кучу мелочи. Еще через пару дней — пачку мятых купюр. Не выдержала, спрашиваю: «Саша, откуда у тебя столько денег?» А он смотрит хитро и выдает: «Ой, мам, да я просто один раз девочке из класса застежку на пенале починил, и теперь все ко мне бегут, если что-то сломается. То молнию на куртке поправить, то на ботинках бегунок поджать. Вот я и решил брать с каждого по чуть-чуть за ремонт, меня ж и так папа научил такие штуки делать. А потом в столовке мелочь на купюры нормальные меняю — так приличнее, откладывать буду». Стою я и не знаю: то ли ругать за «бизнес» в школьных коридорах, то ли гордиться такой сообразительностью. В двенадцать лет человек уже нашел способ зарабатывать своим трудом!
- Сосед — мужик суровый, всю жизнь работает в автосервисе. Как-то раз он увидел, что я выбрасываю старые поддоны после ремонта. Спросил — можно ли забрать, я разрешил и он утащил мой строительный мусор к себе в гараж. Через неделю приглашает на чай. Захожу к нему, а у него вся гостиная заставлена модной нынче мебелью из этих самых поддонов. И ладно бы он только себе интерьер обновил! Говорит, племянник пофоткал его рук дело, выставил на маркетплейсе, и один из сделанных им столиков ушел за круглую сумму в какой-то модный лофт-бар, причем затраты пришлось вычитать только на лак и инструменты.
- В моей школе однажды решили убрать автоматы с газировкой, и большинство учеников были, мягко сказать, недовольны. Один мой друг быстро сориентировался: купил несколько упаковок дешёвой магазинной газировки по три доллара и увесистый кулер. На следующий же день после демонтажа автоматов он пришёл в школу и начал продавать напитки по доллару за банку. Спрос оказался бешеным — каждый день к началу обеда он стабильно распродавал всё подчистую. © wosobet / Reddit
- В 2019 году я открывала учебный центр в своем городе и заказала парты у одного мастера — по очень приятной цене. Ради интереса решила выставить их на онлайн-маркете, и неожиданно другой центр купил их вдвое дороже, да ещё и сделал дополнительный заказ. Тут я, конечно, воодушевилась и решила «строить бизнес» на партах. Правда, схема проработала недолго — мастер довольно быстро понял, что к чему. © aiza_erik
- В 10–11 классе я подрабатывала тем, что писала проектные работы и делала домашние задания студентам госуниверситета. Мне было все равно, какой предмет и факультет — бралась буквально за все. Просила только прислать учебники в электронном виде, за пару ночей вникала в материал и садилась за работу. Сейчас вспоминаю это и думаю: это же надо было обладать такой дерзостью — или безрассудством. © bknva__aa
- Один мой знакомый запустил бизнес по «аренде» кур. Вы платите за несколько месяцев, и вам на участок доставляют кур вместе с курятником, кормом и инструкциями. Вы получаете свежие яйца, а в конце сезона они возвращаются, чтобы забрать птичек, если вы не хотите их оставлять. Звучит безумно, но, по-видимому, это на удивление популярно среди семей, которые хотят «попробовать» разводить кур. © Reddit
- Меня часто приглашали в одну школу учителем на замену. Спустя какое-то время я обратила внимание, что один из учеников постоянно приходил на урок с огромной спортивной сумкой. Но с другой стороны, парень занимался спортом, так что мало ли, — подумала я. И вот однажды он появился с банкой моего любимого напитка — заметил, что в тот день у меня его не было. Оказалось, этот школьник устроил в своём шкафчике настоящий «снэк-бизнес», а сумка была до отказа набита чипсами и газировкой. Многие учителя пресекали это в своих классах, но при мне он никому не мешал — да и нужный вкус моей любимой газировки у него всегда находился. Как позже выяснилось, дело это он «унаследовал» от одного из выпускников, причем администрация уже пыталась прикрыть лавочку. Другие ученики быстро заметили, что я не поднимаю шума-гама, и взамен стали внимательнее на уроках — знали, что в конце у них будет пара минут, чтобы купить себе что-нибудь перекусить. © midimandolin / Reddit
- У меня есть знакомый знакомого, у которого успешный небольшой бизнес — он приезжает к клиенту на участок и убирает за его собакой. Он разделяет двор на квадраты, убирает «сюрпризы» питомца, а потом обрабатывает место средством, безопасным для животных и газона, чтобы убить микробы и стимулировать рост травы. Этот бизнес меня просто завораживает. Я не понимаю, как кто-то, у кого есть руки, а не лапки, платит за такую услугу. © Spin_Me / Reddit
- Как вы наверняка знаете, скейтбордистам часто приходится менять подшипники — те самые металлические кругляшки, благодаря которым крутятся колёса. И вот совпадение: найти скейты с почти новыми подшипниками проще простого — их нередко отдают даром или продают за копейки, ведь доски нередко ломаются, набухают из-за намокания, а кто-то просто попробует покататься, поймет, что не его, решит бросить — а доску куда девать?
Ну а мусорка у моего скейтпарка вообще напоминает кладбище сломанных скейтов. В общем, я начал снимать подшипники со старых досок, чистить их, смазывать и продавать прямо в парке. Новый комплект стоит около $20, а у меня — всего $8, так что покупатели находятся быстро. © BluMil0 / Reddit
- Попробуйте предлагать услуги мужа на час. Если вы умеете что-то делать своими руками, люди готовы хорошо платить даже за простые задачи — а постоянные клиенты быстро становятся основой такого небольшого бизнеса. Например, вчера за три часа работы я заработал четверть своей обычной зарплаты. Взять, к слову, малярное дело: инструментов нужно минимум, оплачивается достойно, а при желании за выходные можно закрыть сразу пару заказов. © Fun_Needleworker7594 / Reddit
- В 14 лет я придумала свой мини-бизнес: предлагала отвезти пустые продуктовые тележки обратно на стоянку. Ведь чтобы взять тележку, нужно было вставить монетку, а я возвращала их на место — и забирала монеты себе. Простая схема, но работала на ура. © dissymi
- Подруга решила обновить гардероб и выставила на продажу старое пальто за смешные деньги — лишь бы забрали. Через час ей написала девушка, приехала, внимательно осмотрела швы и, вместо того чтобы торговаться, вдруг заявила, что это пальто из редкой капсульной коллекции известного бренда, которое сейчас ищут коллекционеры, и предложила подруге за него 15 000. Мы все были в шоке от такой «честности», пока не поняли, что девушка явно профессиональный перекупщик — специально называет сумму, близкую к реальной цене, владельцу, который явно не в теме, чтобы вызвать доверие и забрать вещь без конкурентов. В тот же вечер нашли это пальто на международной платформе ровно в два с половиной раза дороже уплаченного, и за него уже шел неистовый торг.
- А я как-то летом на даче устроилась на очень интересную «подработку» — спасала соседский огород от колорадских жуков. Оплата была сдельная, да-да, за каждого жука! Я их потом тщательно пересчитывала, а личинки на листьях тоже приносила на «приемку» — правда, за них платили меньше. В конце дня тратила честно заработанное в местном магазине на пирожные. © Тори Т / ADME
- Мы с мужем работаем, но денег впритык. И есть у меня подруга, муж дает ей только на продукты. Так она постоянно тащит меня то в кафе, то по магазинам. Отшучивается, мол, деньги из воздуха. Сегодня выяснилось, что она скупает стеклянные банки и закатывает их пустыми. Продает туристам с надписью «Морской воздух» (живем на море). Подумываю устроиться к ней партнером по бизнесу.
- С 8 класса я придумал себе заработок. В начале учебы каждый год продавал свои сборники и тетради за прошлый класс. Там было все с ответами, по-честному. Цену ставил не самую низкую, но ведь мои труды стоят денег. Когда покупателей оказалось больше, чем тетрадок, стал делать ксерокопии. Ксерил за копейки, а получал золотые горы. Все было отлично несколько лет, я даже накопил на приставку. © ШКогвартс / VK
Как видите, идея для бизнеса может родиться где угодно -в школе, во дворе, на работе и даже из обычной бытовой проблемы. Главное — заметить возможность и не бояться попробовать. А какая самая необычная бизнес-идея встречалась вам?
