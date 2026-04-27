19 колечек и брошек из маминой шкатулки, которые хранят тепло целых поколений

Порой самые стильные вещи не лежат на витринах бутиков — они годами тихо ждут своего часа в чьей-то шкатулке. Эти украшения могут выглядеть просто, но в них есть тот самый светлый шарм, который не купишь за деньги. А еще там, среди колец и сережек, прячутся по-настоящему уютные и душевные истории. И эти маленькие радости делают стиль по-настоящему личным.

«Эту брошку отдала мне свекровь. По семейной легенде, прадед моего мужа однажды помог одной женщине. У той не было ни гроша за душой, и в благодарность она расплатилась с ним тремя жемчужинами»

«Из жемчуга были сделаны брошь и кольцо. По семейной традиции, они передаются жене старшего сына».

«Влюблена в это бруталистское кольцо»

«Унаследовала шкатулку. Чувствую себя снова маленькой девочкой, примеряющей бабушкины украшения»

Если в этих часах настоящие бриллианты, то их стоимость вполне может исчисляться тысячами долларов. Берегите их. © NalonMcCallough / Reddit

«Позолоченное серебро с жемчугом и стеклом»

В детстве бабушка подарила мне брошку с «бриллиантиками». А я по глупости показала ее двоюродной сестренке. Очень уж красивая была! Та тут же побежала жаловаться, что тоже хочет такую. Ну, я от греха подальше брошку спрятала, чтобы глаза не мозолила. Сестра ее искала-искала, но не нашла. А все потому, что я руководствовалась соображением: «Если хочешь что-то спрятать, спрячь на видном месте». Все лето брошка пролежала на трюмо, за фотографией в рамке, при этом прекрасно отражаясь в зеркале. Сестра каждый день смотрелась в зеркало, а брошки не видела! До сих пор украшение у меня. Напоминает мне о бабушке. И о моей маленькой хитрости. ADME

«Мне по наследству от мамы, а ей от бабушки перешло такое кольцо. Ничего о нем не знаю, кроме того, что оно из Кореи»

«Некоторые украшения, которые мне подарила бабушка! У нее, кстати, отличный вкус. Только посмотрите на это милое колье с выдрой»

«Унаследовала от бабушки кольцо с аквамарином и хочу переделать его для повседневного ношения»

«Одна из моих любимых вещей, доставшаяся мне от бабушки. Думаю, относится к викторианской эпохе»

В универе часто надевала мамин винтажный металлический браслет с узором. Он был крупный, заметный, такую популярность имел! Девочки с театрального факультета, как увидели его, постоянно одалживали в качестве реквизита на свои этюды. Не счесть, сколько начинающих актрис его носили! Мелочь, а приятно. ADME

«Моя бабушка, которая воспитывала меня как родную дочь, подарила мне свое обручальное кольцо»

«Серьги прабабушки, 18 карат, около 1880 года, Италия. У нас есть только одна ее фотография, и на ней она в этих серьгах»

«Брошь в эдвардианском стиле принадлежала моей прабабушке. Предположительно, была приобретена в Англии в 1890-1910 годах»

«Старые кольца достались мне от бабушки, их нужно немного почистить и отполировать, но посмотрите, какие они красивые!»

«Моя мама получила свадебный подарок от своих родственников со стороны мужа»

«Много лет назад я унаследовала это кольцо от своей бабушки. Единственное, что мне о нем сказали, это то, что оно из Праги»

«Эти серьги принадлежали моей прабабушке. Мы родом из Мексики, и традиционно такие серьги дарили женщинам по достижении ими важных жизненных этапов (совершеннолетие, материнство)»

Мне досталось от мамы старое кольцо — с крупным камнем, чуть потертым. Честно, сначала я даже не хотела его носить: слишком заметное. Но однажды надела. В тот же вечер в кафе девушка за соседним столиком наклонилась ко мне:

— Простите, у вас невероятное кольцо. Оно винтажное?

Потом было еще: коллеги, даже продавщица в магазине — все говорили одно и то же. «Старое, но очень стильное». Каждый раз, когда слышу это, улыбаюсь чуть шире. Потому что будто бы опять вижу маму, которая держит меня за руку. ADME Jelena 3 часа назад Фото кольца отсутствует, а история безмерно интригующая. Ответить

«Тетя недавно подарила мне обручальное кольцо моей бабушки, и оно мне очень нравится!»

«Комплект викторианских сережек с необработанными бриллиантами, достался от прабабушки. Моя прабабушка была армянкой знатного происхождения»

«Эта подвеска с котиком — самая ценная вещь в моей коллекции»

«С ней связана сентиментальная история: одинокий котенок родился в ту же ночь, что и я, и этот кулон у меня с самого рождения. На самом деле, это брелок для часов. Я думаю, что он относится к середине-концу 1800-х годов. А на втором фото — мой любимый кот, который выглядит точь-в-точь как на брелоке. Он мой лучший друг в мире. Так было суждено!»