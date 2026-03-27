Удивительная подруга. Интересно, а она знает, что такое время и расписание полётов? Что есть часы?
15 путешественников, у которых занимательных историй из аэропорта — целый чемодан
Истории
20 минут назад
Когда мы отправляемся в путешествие на самолете, нам хочется получить максимум приятных впечатлений. И лишь опытные путешественники знают, что все самое интересное начинается уже в аэропорту. Одним удается обменять свой «эконом» на «бизнес-класс» буквально из-за пары слов, а другие то и дело сталкиваются с курьезами в попытках зарядить свой телефон.
- Италия. У меня 4 килограмма перевеса. Работник за стойкой брызжет слюной, что это слишком много. Я молчу. Тот сдается и говорит: «Ок, напишу, что у вас только 2 кг!» Я довольная бегу оплачивать, и тут на кассе два итальянца смотрят в чек и как давай возмущенно кричать: «У вас перевес 2 кг? И они отправили вас его оплачивать?! Они там с ума сошли?! Идите уже отсюда и счастливого вам полета!» Короче, денег с меня не взяли.
- Моя подруга сходила в туалет аэропорта за несколько тысяч евро. Пошла она, значит, в туалет и каким-то образом пропустила свою посадку. Ее переоформили на следующий рейс. И что бы вы думали?! Она снова пошла в туалет и пропустила свою посадку. Уже перед третьим рейсом сотрудники буквально держали ее за руку и лично сопровождали на посадку.
OLGA Pimenova
Ответить
«Путешествие моего чемодана»
- Перелет Москва-Токио. 1 чемодан, перевес 20 кг. Ищу стойку, где самая пожилая сотрудница. На вопрос: «Ну и зачем везете кирпичи?» — открываю чемодан. А там книги по истории Японии, классическая японская литература, гречка, шпроты, хлеб, подсолнечное масло. Начинаю все это выкладывать, и тут голодную студентку перекрестили прямо паспортом со словами: «Учись, учись, дочка!». Учусь по сей день.
withhermes
- У нас с мужем два года назад был запоминающийся рейс. Попались разные места. Но ничего, бывает. Я сразу заснула на своем месте в конце самолета. Просыпаюсь, а мы все еще стоим. Снова заснула. Просыпаюсь, а самолет все еще стоит. И тут внезапно начали бегать стюардессы и проверять багаж. Это было очень странно. Позже муж рассказывал, что какая-то барышня с соседнего ряда устроила истерику, что ей недостаточно места рядом с ее кавалером. Она стала требовать, чтобы их посадили рядом, но никто меняться не захотел. Тогда она со скандалом ушла в бизнес-класс со словами: «Раз мне не дали сесть, где я хочу, то буду сидеть здесь. Или вообще не полечу!» Стюардессы пошли к пилоту, мол, что делать. Пилот не стал идти на поводу и сказал, чтобы снимали ее с самолета. Ее кавалеру тоже пришлось сойти. Муж слышал, как тот кавалер ее ругал, когда их попросили покинуть борт. А такая долгая стоянка была, потому что искали их багаж.
- Сижу в зале аэропорта, разрядился телефон. Смотрю, а рядом на колонне розетка есть. Подсела поближе, пытаюсь засунуть вилку. И тут до меня доходит, что это просто наклейка в виде розетки. Поржала и снова отсела. Дай, — думаю, — понаблюдаю, сколько нас таких доверчивых. В итоге за 15 минут насчитала 18 «счастливчиков».
«Зал выдачи багажа в международном аэропорту Сиэтла. Главной особенностью является большая яркая скульптура под названием „Пересечения“»
- Саппоро, Япония. Перевес 10 кг. Мне говорят: «О-о-о, какой большой перевес, это будет вам очень дорого стоить. А что у вас там?» Говорю, мол, картины и сувениры на подарки. Мне снова посыпались вопросы:
— У вас много друзей?
— Нет, это для работы.
— Где вы работаете?
— В Toyota.
— Ах, вот как! Давайте мы сделаем вам «апгрейд» в бизнес-класс, и за перевес платить не придется.
Так я впервые в жизни полетела бизнес-классом.
ankourova
- Начала следить за своей осанкой после одного случая. Как-то раз мой отчим в аэропорту подошел и сказал: «А я тебя сразу узнал по твоей спине, как у верблюда! Иначе пришлось бы долго искать».
- Анекдотичная история произошла с тещей в аэропорту Мадрида. Первый раз летела она за границу одна. Мы сопровождали ее по телефону на всем длинном маршруте, но вот в Испании уже связи не было, поэтому оставалось только ждать в зоне прибытия. И вот, долгожданная встреча, спустя почти полтора часа ожидания. Мы двинулись в сторону метро. Спрашиваем: «Как прошла паспортный контроль? Задавали какие-то вопросы?» А она нам как выдаст: «А я паспортный контроль не проходила!» У нас глаза на лоб полезли. Оказывается, она пошла за какой-то женщиной, и они вместе просто прошли кабинку паспортного контроля, где никого не было. Мы тут же поехали в полицию, иначе на выезде потом объясняй, как ты попал в Испанию. Объяснили ситуацию в полиции, показали паспорт, посадочный. Так они даже ничего не расспрашивали и лишь попросили подождать, когда им принесут печать. В итоге поставили печать и отпустили. Так вот начались испанские каникулы у тещи.
alexoskol
Так много вопросов и так мало ответов
- Примерно в 1990-х нужно было мне лететь в Салават из города Октябрьский. Приехал в аэропорт, как положено, за 2 часа до вылета. Аэропорт пустой. В кассе скучает женщина. Сел. Жду. Примерно через час подходит ко мне летчик и говорит:
— В Салават?
— Да.
— Ничего запрещенного нет?
— Нет.
— Иди в кассу, зарегистрируйся.
Через 10–15 минут летчик возвращается со словами: «Чего сидишь? Поехали!» В итоге вылетели минут на 50 раньше, а я летел на «личном самолете». Один я был в салоне.
- У жены спросил перед командировкой, что привезти с Сахалина. А она как выдаст: «Камень привези!» Представляете? В итоге реально на берегу Охотского моря взял камень, положил его в боковой карман рюкзака и забыл. Далее в аэропорту Хабаровска на сканере какая-то заминка произошла. Мой рюкзак туда-сюда начали гонять. Спрашивают: «У вас что там, камень?» Тут я вспоминаю про него и говорю: «Да, жена просила привезти». Так они просто заулыбались и пропустили.
- Однажды моя подруга поехала на соревнования в Будапешт. А ее чемодан улетел в Нью-Йорк. Естественно, соревнования отменились, ведь экипировка была в чемодане. Ее чемодан вернулся к ней через два дня после возвращения, проверенный американскими сотрудниками, которые изъяли сосиски и оставили предупреждение, что если еще раз не задекларирует сосиски, то будут проблемы.
bootsandbraces
«Когда хочешь быть тигром, но ты крыса»
- Свекровь за 60 лет ни разу не была за границей. Решили свозить. Ходит по аэропорту с открытым ртом. Через 10 минут подбегает к нам: «Ой, ребятки, я же только посмотрела!» А сзади охранник несется. Мы аж подскочили. Подбегает и спокойно выдает: «Вы телефон забыли!» Отдал ей телефон и молча ушел. Оказывается, свекровь зашла в какой-то сувенирный, начала рассматривать все и машинально телефон положила на прилавок, а когда продавец сказал ей об этом, она ломанулась оттуда. Думала, что денег хотят за что-то. Чувствую, будет весело отдыхать.
ADME
- Летим с мужем в командировку на археологические раскопки. На двоих везем один баул вьючный. Заходим в аэропорт. На контроле смотрят на сканер, подзывают мужа к экрану и говорят:
— А что это у вас?
— Это пикеровка. Ну, мастерок такой.
— А это?
— Скальпель
— А это?
— Кисточки
— А это что такое?
— Лопата.
— А зачем это все?
— На работу летим, археологи мы.
— А вы что, летаете? Эх, интересно-то как. Я тоже после школы на исторический факультет хотел.
После этих слов сотрудник безопасности погрустнел и пожелал доброго пути.
«Отправили детей к бабушке на Рождество. Дочке выписали сертификат, что собака — животное эмоциональной поддержки. Тяжело не согласиться, ведь она всегда на позитиве»
- Отец примерно в 1999 летал в командировку в Москву, а сам в Сибири жил. В продаже уже появились мотоблоки. Отец купил в Москве плуг для распашки земли. И уже на досмотре с ним состоялся такой диалог:
— Это у вас что?
— Плуг.
— А вы, что пахарь?
Отец даже не придумал, что ответить.
- Летели с мужем на море. Взяли две небольшие сумки, чтобы не сдавать в багаж. Но на контроле нам заявляют, что одна сумка слишком большая и не проходит по габаритам. Муж ни слова не говоря открывает сумку и достает оттуда флисовую ветровку, куртку, шапку и надевает на себя. Сумка отлично влезает в калибратор. Сотрудница говорит: «Жарковато вам так будет», а муж с ехидной улыбкой ей в ответ: «Зато бесплатно! Могу и потерпеть». Шутник, блин.
ADME
Согласитесь, что яркие впечатления — это не только новые страны, но и все неожиданности, которые случаются по дороге. И зачастую именно аэропорт становится отправной точкой. Наверняка и у вас найдется классная история из аэропорта, которую так и хочется рассказать. Будем рады обсудить в комментариях.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!